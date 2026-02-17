Тръмп преди днешните преговори в Женева: Киев бързо трябва да стане по-отстъпчив и сговорчив

Киев трябва да започне да проявява по-голяма отстъпчивост в процеса на мирно разрешаване на конфликта в Украйна, заяви пред репортери президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Вижте, в този момент Украйна е по-добре бързо да седне на масата за преговори. Това е всичко, което казвам“, подчерта той, коментирайки предстоящите срещи в Женева в разговор с репортери на борда на самолета си. Американският лидер се връщаше във Вашингтон от имението си в Уест Палм Бийч, Флорида.
„Искаме те да дойдат“, каза шефът на Белия дом, визирайки украинските власти и преговорите за разрешаване на конфликта.
"Това са важни преговори. Те ще бъдат много ясни“, каза американският лидер.
Срещите ще се проведат на 17 и 18 февруари. Ръководител на руската делегация ще бъде съветникът на президента Владимир Медински, който ръководеше преговорния екип на Москва на срещите в Истанбул през 2022 и 2025 г. Кремъл заяви, че преговорите в Женева ще обхванат по-широк кръг от теми, включително територии, отколкото предишните кръгове в Абу Даби.
Според ТАСС, страните ще се опитат да се споразумеят за „конкретни рамкови принципи, които ще бъдат избистрени“. Агенцията също така съобщи, че „енергийно примирие“ също може да бъде сред темите
Руската делегация отпътува за Женева късно вечерта на 16 февруари. Американската страна ще бъде представена от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, които също вече са отпътували за Женева. Украинската делегация е отпътувала сутринта на 16 февруари, по информация на Кирил Буданов, ръководител на украинския президентски офис и член на преговарящия екип.
Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави, също ще проведе разговори с американската делегация.
Териториалният въпрос остава един от най-сложните. Москва изисква изтегляне на украинските войски от републиките в Донбас, Запорожката и Херсонската области и признаване на тези региони, както и Крим, за част от Русия. Киев публично отказва да прави отстъпки, но The Atlantic съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски може да е готов да се откаже от контрола над Донбас.
Самият Зеленски заяви, че от Вашингтон идват сигнали, че Киев трябва да направи отстъпки. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че администрацията на САЩ засилва натиска върху Украйна да направи отстъпки в Донбас и да прекрати конфликта до началото на лятото.
6 Артилерист
Коментиран от #8, #22
04:21 17.02.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #13, #16
04:45 17.02.2026
8 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Артилерист":На бай Дончо нещата са му ясни. За сега шитка оръжие на баснословни цени /което правим и ние /, което спасява Зеленски.
04:47 17.02.2026
9 Хи хи
05:04 17.02.2026
11 az СВО Победа 80
Украинските системи за предупреждение от ракетно нападение не успяха да предупредят за удара. Киев дълго време даже не разбра какео и как се е случило ....
Коментиран от #14, #15
05:15 17.02.2026
12 хамер
05:16 17.02.2026
13 курумбаш
До коментар #7 от "И Киев е Руски":За периода 85-92г проживян в Киев, почти не чух украинска МОВА. Тренда за ненавист безспорно получи задокеанско финансиране.
05:20 17.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":750кV подстанция е сериозно и трудно възстановимо съоръжение. Ние имахме само един въвод на 750кV, но той отдавна не работи.
05:30 17.02.2026
15 аz СВО Победа 80
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":Накратко.:
В "превзетият"Купянск руснаците водят с 27:1 умрели.
05:34 17.02.2026
16 Истината
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Безмозъчните русофили продължават да лансират кремълскив наратив ,че е имало гонения на рускоезични украинци преди 2014 година,а всъщност всички стълкновения в Донбас са били между бандитски групировки създадени на етническа основа...
В последствие хунтата в Кремъл използва това за да анексира Крим и окупира холямс част от Донбас.
05:36 17.02.2026
17 Омазана ватенка
05:39 17.02.2026
18 Кви преговори?!!
05:46 17.02.2026
19 Хахаха!🎺🥳😀
06:20 17.02.2026
20 8888
До коментар #10 от "Реалността е съвсем друга":Реалността, моето момче, е че русия не иска да смазва Украйна и народа и както биха направили в една воина с поход до Берлин, немците добре я помнят. затова се нарича военна операция, иначе големите градове щяха да бъдат затрити за часове, сами виждате че като не може да спре орешника, камо ли някой от наистина опасните оръжия. а критичната инфраструктура я атакуват от 2022. това са факти, а не като "губят три пъти повече хора". как точно като украинците са отвлечени хора от пътя, които са атакувани с авиокомпания бомби и после артилерия, заради която бягат от позиции, как точно атакуващия губи повечето хора?
06:20 17.02.2026
21 8888
06:21 17.02.2026
22 Републиканец
До коментар #6 от "Артилерист":Българските демократи са пребоядисани фашисти. Мразят и САЩ и Русия за 9 септември 1944.
06:25 17.02.2026