Тръмп преди днешните преговори в Женева: Киев бързо трябва да стане по-отстъпчив и сговорчив

Тръмп преди днешните преговори в Женева: Киев бързо трябва да стане по-отстъпчив и сговорчив

17 Февруари, 2026 04:43, обновена 17 Февруари, 2026 05:08

След участниците в преговорите ще бъдат Стив Уиткоф, Джаред Къшнърр, Владимир Медински, Кирил Дмитриев и Кирило Буданов

Тръмп преди днешните преговори в Женева: Киев бързо трябва да стане по-отстъпчив и сговорчив - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев трябва да започне да проявява по-голяма отстъпчивост в процеса на мирно разрешаване на конфликта в Украйна, заяви пред репортери президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Вижте, в този момент Украйна е по-добре бързо да седне на масата за преговори. Това е всичко, което казвам“, подчерта той, коментирайки предстоящите срещи в Женева в разговор с репортери на борда на самолета си. Американският лидер се връщаше във Вашингтон от имението си в Уест Палм Бийч, Флорида.

„Искаме те да дойдат“, каза шефът на Белия дом, визирайки украинските власти и преговорите за разрешаване на конфликта.

"Това са важни преговори. Те ще бъдат много ясни“, каза американският лидер.

Срещите ще се проведат на 17 и 18 февруари. Ръководител на руската делегация ще бъде съветникът на президента Владимир Медински, който ръководеше преговорния екип на Москва на срещите в Истанбул през 2022 и 2025 г. Кремъл заяви, че преговорите в Женева ще обхванат по-широк кръг от теми, включително територии, отколкото предишните кръгове в Абу Даби.

Според ТАСС, страните ще се опитат да се споразумеят за „конкретни рамкови принципи, които ще бъдат избистрени“. Агенцията също така съобщи, че „енергийно примирие“ също може да бъде сред темите

Руската делегация отпътува за Женева късно вечерта на 16 февруари. Американската страна ще бъде представена от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, които също вече са отпътували за Женева. Украинската делегация е отпътувала сутринта на 16 февруари, по информация на Кирил Буданов, ръководител на украинския президентски офис и член на преговарящия екип.

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави, също ще проведе разговори с американската делегация.

Териториалният въпрос остава един от най-сложните. Москва изисква изтегляне на украинските войски от републиките в Донбас, Запорожката и Херсонската области и признаване на тези региони, както и Крим, за част от Русия. Киев публично отказва да прави отстъпки, но The Atlantic съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски може да е готов да се откаже от контрола над Донбас.

Самият Зеленски заяви, че от Вашингтон идват сигнали, че Киев трябва да направи отстъпки. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че администрацията на САЩ засилва натиска върху Украйна да направи отстъпки в Донбас и да прекрати конфликта до началото на лятото.


САЩ
