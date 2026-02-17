Унгарският премиер Виктор Орбан обвини унгарската опозиция в сговор с лидерите на ЕС за ускоряване на присъединяването на Украйна към ЕС.

Премиерът заяви също, че ако опозиционната партия „Тиса“ дойде на власт, това може да въвлече Унгария в директен конфликт с Русия.

„Миналия уикенд партия „Тиса“ сключи таен пакт с Брюксел в Мюнхен. Част от този пакт включва отказ от правото си на вето, подкрепа на споразумението за миграцията и приемане на Украйна в ЕС. Те следват заповедите на Брюксел и по този начин ни въвличат във война“, каза Орбан на среща на управляващата партия „Фидес“ - Унгарски граждански съюз и техните по-малки партньори, Християндемократите. Откъси от речта му бяха излъчени по телевизия M1 в понеделник вечерта.

Лидерът на „Тиса“ и евродепутат Петер Мадяр проведе серия от срещи с европейски лидери на 14 и 15 февруари по време на Мюнхенската конференция по сигурността, включително с полския премиер Доналд Туск и германския канцлер Фридрих Мерц.

„Нашите приятели са членове на международния лагер за мир, воден от Съединените щати. Техните приятели са лидерите на Европейската военна партия, водена от германския канцлер“, каза Орбан за политическите си опоненти.

Той смята, че Мерц открито е изразил готовността си да подкрепи партията Тиса на парламентарните избори, защото иска Унгария да се откаже от правото си на вето в ЕС. Канцлерът, според него, „се нуждае от това, за да установи суверенното управление на Германия в Европа“.

Срещата между Фидес и Християндемократите беше посветена на представянето на общия им списък с кандидати за парламентарните избори, насрочени за 12 април в Унгария. Орбан е посочен на първо място, докато вицепремиерът Жолт Шемиен, лидер на Християндемократическата народна партия, е посочен на второ място. Списъкът с 93 членове включва всички членове на унгарското правителство, включително министъра на външните работи Петер Сиярто.

Според политическата система на Унгария, от 199-те членове на Народното събрание, 106 се избират от едномандатни избирателни райони, а 93 - от партийни листи.

На последните избори през 2022 г. Фидес и Християндемократите спечелиха 135 места в парламента, което позволи на Орбан да запази поста си на министър-председател за още четири години. Той заема поста непрекъснато от 2010 г., като преди това беше премиер и от 1998 до 2002 г. - общо по-дълъг мандат от всеки друг европейски политик.