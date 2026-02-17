Тръмп: Хавана трябва да сключи сделка, не мисля, че е нужна военна операция, както в Каракас

Президентът на САЩ отказа да отговори на въпрос относно възможността за военна операция на САЩ срещу Куба, подобна на тази във Венецуела.

„Не искам да отговарям“, каза той. „Това не би било много трудна операция, но не мисля, че е необходима. В момента Марко Рубио разговаря с Куба“, допълни президентът, добавяйки, че смята, че кубинските власти „трябва да сключат сделка“ с Вашингтон.

Испания обяви, че скоро ще предостави на Куба хуманитарна помощ чрез ООН, в момент, когато островът е обхванат от в дълбока икономическа криза, утежнена от натиска на Вашингтон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Испания ще предостави хуманитарна помощ (...) на Куба чрез системата на ООН под формата на хранителни продукти и продукти от първа необходимост“, съобщи испанското министерство на външните работи, без да уточни графика и размера на помощта.

Това съобщение беше направено след среща в Мадрид между испанския външен министър Хосе Мануел Албарес и кубинския му колега Бруно Родригес, на която беше обсъдена „настоящата ситуация в Куба след затягането на американското ембарго“.

Куба е изправена пред сериозна енергийна криза след прекратяването на доставките на петрол от Венецуела след падането на Николас Мадуро и на фона на заплахите на Вашингтон да наложи мита на страните, които продават петрол на Куба.

Комунистическото правителство на Куба въведе вчера набор от спешни мерки, които ограничават продажбата на гориво и намаляват обществения транспорт в страната, засегната от прекъсвания на електрозахранването и недостига на храна и лекарства.

Избраният крайнодесен президент на Чили Хосе Антонио Каст постави под въпрос помощта, която чилийското правителство се ангажира да изпрати на Куба, изпаднала в дълбока икономическа криза, утежнена от натиска на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Не съм съгласен да се предоставя пряка икономическа помощ на правителство, което е установило диктатура от повече от 60 години и е потопило кубинския народ в много несигурна, нечовешка ситуация", заяви Хосе Антонио Каст на пресконференция в южната част на Чили.

Миналата седмица правителството на социалистическия президент Габриел Борич обяви, че ще предостави 1 милион долара за помощ на Куба, в координация с УНИЦЕФ.

Антонио Каст, който ще встъпи в длъжност на 11 март, счита, че "всяка хуманитарна помощ трябва задължително да бъде съпътствана от изискване за демокрация, а аз не съм видял такова нещо".

Подложена на американско ембарго от 1962 г., Хавана обвинява президента Доналд Тръмп, че иска да я "задуши". От вчера насам страната прилага набор от спешни мерки, които ограничават продажбата на гориво и намаляват обществения транспорт.