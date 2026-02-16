Слави Трифонов: ПП-ДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество

Реших да проверя в Уикипедия каква е трактовката на думата "политика“. И вижте какво открих. Политика - това са взаимоотношенията между големи социални групи, в които те отразяват и отстояват интересите си. Дайте да видим сега случая "Петрохан“. Има ли големи социални групи, които отразяват и отстояват интересите си? Абсолютно! Така че всеки, който ми каже "не трябва да се политизира случаят "Петрохан“, или нищо не разбира, или нещо се е объркал, или не знае за какво точно говори, или най-вероятно има интереси. Или се чувства виновен. Или иска някого да прикрива. Така започва последната си публикация във Facebook лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.
Ето цялото му изявление без редакторска намеса:
Днес гледах продължението на паническите действия на ППБД, които включиха и клакьорите си от двете частни национални телевизии - БТВ и Нова. По Нова телевизия Лора Крумова ронеше сълзи, интервюирайки майката на едно от убитите момчета, и двете страдаха колко добър човек е бил убиецът Ивайло Калушев. За майката на това момче не знам, не знам как е възможно да оправдаеш убиеца на детето си. Това е толкова чудовищно и ненормално. Но ми е интересно дали Лора Крумова осъзнава колко откачено и нелепо изглежда отстрани, защитавайки подобна теза.
По БТВ Светльо Иванов беше поканил един от спонсорите на сектата - кмета Васил Терзиев. Той потвърди, че много пъти е ходил в хижата и те са му били приятели. Потвърди също, че им е дарил пари, но, забележете, превел ги е в частната сметка на един от тях, а не на официалната сметка на това ужасяващо НПО. За пореден път ще кажа, че с това интервю кметът Терзиев затвърждава позицията ми, че трябва веднага да си подаде оставката.
Още по-интересно беше, че и по двете телевизии, в синхрон, заговориха, че искат международно разследване. Значи така. Не им харесват показанията на сексуално малтретираните жертви. Не им харесват странните сексуални практики. Не им харесват откритите доказателства за убийствата. Не им харесва, че са финансирали сектата. Не им харесва, че са легитимирали цялата ужасия с подписи на министрите си. Не им харесва, че тяхното МВР с Рашков е осигурило пълна липса на контрол. Не им харесват изводите. И гледат да спрат всичко с искане за международно разследване.
Затова вижте сега - каквото и да не ви харесва, и ФБР да дойде, и Хорейшио да дойде, местопрестъплението е ясно.
И ПП-ДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Ще ви кажа моето мнение. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество. И не по-малко гнусна част са хората, които ги защитават. Така мисля аз!
1 Последния Софиянец
Коментиран от #63
06:59 16.02.2026
2 Как
Коментиран от #44
07:00 16.02.2026
3 1300 г България
Пфууууу
07:01 16.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Водопатка
07:03 16.02.2026
6 дядото
07:03 16.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хайде пак Слави
07:04 16.02.2026
9 Слави, Сигурен ли си че са Педофили??
07:08 16.02.2026
10 Софийски
Бездетен
07:09 16.02.2026
11 Мошеници
07:11 16.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Митко Зъркела
Коментиран от #15
07:13 16.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Истината
До коментар #13 от "Митко Зъркела":Каквото и да напишете против ИТН ,все ще е малко.
Отвратителни са !
07:14 16.02.2026
16 Слави е Позор!
07:15 16.02.2026
17 Античалга
07:16 16.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Чудя се...
07:18 16.02.2026
21 Боклук
07:18 16.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Име
07:18 16.02.2026
24 Възмутен6429
Прилича на Дявола в черно, който с гробовния си глас хвърля отрова, омпаза и гняс в ппостранството, за да го забележат, че още мърда!
07:19 16.02.2026
25 Даниел Немитов
07:19 16.02.2026
26 Какви са
ИТН обаче, пред очите ни пристанаха на ГЕРБ и ДПС още в самото начало, което ги прави въздух над някакви аборигени, не мога да си спомня точно мачо тъпотиите на бай Слави
07:20 16.02.2026
27 Споко бе Слави
07:21 16.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Уса
07:24 16.02.2026
30 Липса на етика и морал от Слави
07:25 16.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Питам само?!
Това ще го направи ли педофил?
07:27 16.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тити
07:28 16.02.2026
37 Емоционално въздействие върху обществото
07:28 16.02.2026
38 Слави е Позор!
07:29 16.02.2026
39 Хаха
07:31 16.02.2026
40 Парадокс БГ
07:31 16.02.2026
41 Цървул
07:31 16.02.2026
42 Слави, не си достоен човек, ти си позор!
07:31 16.02.2026
43 Слави Трифонов е измамник!!
Коментиран от #59
07:32 16.02.2026
44 Европеец
До коментар #2 от "Как":Така е , Но хубавото е ,че скоро вече няма да виждаме и четем бисерите на дългия и онова късото с интересната походка....
07:33 16.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Презумпция за невинност
07:34 16.02.2026
48 Отговорност за клевета
07:35 16.02.2026
49 Морална гледна точка
07:35 16.02.2026
50 Слави разпалва омраза!
07:36 16.02.2026
51 Реалист
07:36 16.02.2026
52 Съветник
07:37 16.02.2026
53 Циничен чалгар
07:38 16.02.2026
54 Чалгаджията е срам за България
07:39 16.02.2026
55 Що за държава сме???
07:40 16.02.2026
56 Съжалявам го!
Явто не осъзнава, че е стигнал дъното.
07:42 16.02.2026
57 Рептил
07:43 16.02.2026
58 Отвратително!
07:43 16.02.2026
59 Комунисти
До коментар #43 от "Слави Трифонов е измамник!!":Това са фашистко, комунистически прийоми по Бай Ганювски - всички са маскари. В случаю Бай Ганю Трифонов пърши политическа поръчка да очерни политическия противник на ГЕРБ-ДПС преди изборите.
07:43 16.02.2026
60 Гешев
07:44 16.02.2026
61 Гняв
07:44 16.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Продължаваме Промяната
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А нима искаш Фандъкова ли бе, кръчмарю. Помня как се хвалеше, че Кирчо идвал да пие кафе в заведението ти. Когато бе като рок стар, му се кланеше, а сега като е репресиран от статуквото и брадяса никой не се сеща за него
07:45 16.02.2026
64 Тъпослаф трифоноф
07:46 16.02.2026