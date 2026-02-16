Новини
България »
Слави Трифонов: ПП-ДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество

Слави Трифонов: ПП-ДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество

16 Февруари, 2026 07:54, обновена 16 Февруари, 2026 06:58 1 064 64

  • слави трифонов-
  • педофили-
  • петрохан

Не по-малко гнусна част са хората, които ги защитават, заяви лидерът на ИТН

Слави Трифонов: ПП-ДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Реших да проверя в Уикипедия каква е трактовката на думата "политика“. И вижте какво открих. Политика - това са взаимоотношенията между големи социални групи, в които те отразяват и отстояват интересите си. Дайте да видим сега случая "Петрохан“. Има ли големи социални групи, които отразяват и отстояват интересите си? Абсолютно! Така че всеки, който ми каже "не трябва да се политизира случаят "Петрохан“, или нищо не разбира, или нещо се е объркал, или не знае за какво точно говори, или най-вероятно има интереси. Или се чувства виновен. Или иска някого да прикрива. Така започва последната си публикация във Facebook лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

Ето цялото му изявление без редакторска намеса:

Днес гледах продължението на паническите действия на ППБД, които включиха и клакьорите си от двете частни национални телевизии - БТВ и Нова. По Нова телевизия Лора Крумова ронеше сълзи, интервюирайки майката на едно от убитите момчета, и двете страдаха колко добър човек е бил убиецът Ивайло Калушев. За майката на това момче не знам, не знам как е възможно да оправдаеш убиеца на детето си. Това е толкова чудовищно и ненормално. Но ми е интересно дали Лора Крумова осъзнава колко откачено и нелепо изглежда отстрани, защитавайки подобна теза.

По БТВ Светльо Иванов беше поканил един от спонсорите на сектата - кмета Васил Терзиев. Той потвърди, че много пъти е ходил в хижата и те са му били приятели. Потвърди също, че им е дарил пари, но, забележете, превел ги е в частната сметка на един от тях, а не на официалната сметка на това ужасяващо НПО. За пореден път ще кажа, че с това интервю кметът Терзиев затвърждава позицията ми, че трябва веднага да си подаде оставката.

Още по-интересно беше, че и по двете телевизии, в синхрон, заговориха, че искат международно разследване. Значи така. Не им харесват показанията на сексуално малтретираните жертви. Не им харесват странните сексуални практики. Не им харесват откритите доказателства за убийствата. Не им харесва, че са финансирали сектата. Не им харесва, че са легитимирали цялата ужасия с подписи на министрите си. Не им харесва, че тяхното МВР с Рашков е осигурило пълна липса на контрол. Не им харесват изводите. И гледат да спрат всичко с искане за международно разследване.

Затова вижте сега - каквото и да не ви харесва, и ФБР да дойде, и Хорейшио да дойде, местопрестъплението е ясно.

И ПП-ДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Ще ви кажа моето мнение. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество. И не по-малко гнусна част са хората, които ги защитават. Така мисля аз!


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 28 Отговор
    Кметът Терзиев снощи защити педофилите.

    Коментиран от #63

    06:59 16.02.2026

  • 2 Как

    49 8 Отговор
    Нищо не става от дългия и ниския чалгаджии!

    Коментиран от #44

    07:00 16.02.2026

  • 3 1300 г България

    47 6 Отговор
    Славчо е " женен" с три деца ,дузина внуци и прави изявления по темата.
    Пфууууу

    07:01 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Водопатка

    26 2 Отговор
    Селяните и простаците от герпдъпъсъновоначало - също.

    07:03 16.02.2026

  • 6 дядото

    26 6 Отговор
    не е нормално публично да се демонстрира злобата и неграмотността.отговорността е лична,не на колектив или партия.

    07:03 16.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хайде пак Слави

    28 6 Отговор
    Идват избори и Слави започна да повтаря мантрите на ГЕРБ. Явно, държавната субсидия е необходимост в неговата шайка. Направо да пристава на ГЕРБ, където също имаше педофил, когото не наказаха както трябва. Не, че са цвете, но ППДБ му бъркат в здравето с това, че разкриха "качеството на неговите крадри.

    07:04 16.02.2026

  • 9 Слави, Сигурен ли си че са Педофили??

    32 3 Отговор
    Видял си, или някой тие казал??? Важното е да Плюеш!

    07:08 16.02.2026

  • 10 Софийски

    32 3 Отговор
    Жалък човек със затихващи функции
    Бездетен

    07:09 16.02.2026

  • 11 Мошеници

    28 3 Отговор
    Това същество се хваща за всичко ,само да реанимира провалената си партийки ,но няма да успее ! ИТН са Срам !!!!

    07:11 16.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Митко Зъркела

    21 2 Отговор
    Исках да напиша нещо жлъчно срещу тоя. Коментарите преди мен казаха всичко. Уникален случай.

    Коментиран от #15

    07:13 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Истината

    22 2 Отговор

    До коментар #13 от "Митко Зъркела":

    Каквото и да напишете против ИТН ,все ще е малко.
    Отвратителни са !

    07:14 16.02.2026

  • 16 Слави е Позор!

    19 1 Отговор
    Този плешив пъпеш докога ще се прави на "моралист"? До вчера се прегръщаше с мафиоти, унижаваше беззащитни жени, гавреше се надменно със слаби и беззащитни хора, а днес цинично използва една ужасна трагедия с 6-ма зверски убите хора за личната си предизбора кампания!!

    07:15 16.02.2026

  • 17 Античалга

    16 1 Отговор
    Най-гнусната част на обществото са опростачващите чалгари. Едни педофили вредят на няколко деца, плешивите чалгари развращават за пари цяла нация деца. Чалгарите убиват психически и физически.

    07:16 16.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чудя се...

    12 1 Отговор
    Как може да съществува такова гнусно из.ча.дие като този и да му се дава трибуна на отвратителните и неадекватни простащини, които ражда болния му мозък????

    07:18 16.02.2026

  • 21 Боклук

    11 1 Отговор
    Си беше и такъв остана

    07:18 16.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Име

    6 2 Отговор
    Слави изглежда доста доволен, че се появи някой, който да му оспори титлата "най-гнусен човек на планетата".

    07:18 16.02.2026

  • 24 Възмутен6429

    10 1 Отговор
    Този съвсем изперка горкия!
    Прилича на Дявола в черно, който с гробовния си глас хвърля отрова, омпаза и гняс в ппостранството, за да го забележат, че още мърда!

    07:19 16.02.2026

  • 25 Даниел Немитов

    12 2 Отговор
    Има Такива Негодници!!! Айде първо докажи, че са педофили бе, чалгар продажен! Щото досега само локуми и кьорфишеци из медиите, нищо друго! И педофилията е характерна за такива като тебе, а не за такива като убитите на "Петрохан". След такава противна медийна кампания съм повече от сигурен, че на "Петрохан" педофилия не е имало.

    07:19 16.02.2026

  • 26 Какви са

    9 2 Отговор
    Още не е доказано, поне за мен. Не съм видял някой от МВР-то да навърже две приказки като за света. Може да са педофили, може и да не са.
    ИТН обаче, пред очите ни пристанаха на ГЕРБ и ДПС още в самото начало, което ги прави въздух над някакви аборигени, не мога да си спомня точно мачо тъпотиите на бай Слави

    07:20 16.02.2026

  • 27 Споко бе Слави

    1 8 Отговор
    Тепърва в ППДБ ще редят листи с хомосексуали, педофили и няколко тестостерона. Други ще бегат при Мистър кеш което ще му свали резултата. Борбата ще е епична и матрял за мейнстрийма ще има колкото щеш.

    07:21 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Уса

    10 1 Отговор
    Питайте главния убиец на държавата той знае всичко

    07:24 16.02.2026

  • 30 Липса на етика и морал от Слави

    5 1 Отговор
    От гледна точка на етичния подход към обвинения: Проблемът идва от това, че той категорично обвинява и политически групи, без да дава окончателно доказателство за тяхната вина. Това може да бъде възприето като етически спорно, защото се поставят тежки морални оценки върху конкретни хора или групи.

    07:25 16.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Питам само?!

    5 1 Отговор
    Ми то утре някой може да се оплачи, че Слави го е ...
    Това ще го направи ли педофил?

    07:27 16.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тити

    5 1 Отговор
    И кой го казеа ортака на мафията.

    07:28 16.02.2026

  • 37 Емоционално въздействие върху обществото

    3 1 Отговор
    Слави Трифонов всява паника, агресия или обществено разделение, което е морално деликатно.

    07:28 16.02.2026

  • 38 Слави е Позор!

    4 1 Отговор
    Не е етично да се правят такива обобщения и политически обвинения без доказателства, защото това рискува да навреди на невинни хора и обществото като цяло.

    07:29 16.02.2026

  • 39 Хаха

    3 1 Отговор
    Славчо педофила ги разбира тези работи много добре

    07:31 16.02.2026

  • 40 Парадокс БГ

    4 1 Отговор
    Неприемливо е лидер на политическа партия да лепи етикета „педофили“ на цяла друга партия. Това не е критика, а безумно обвинение, което руши основни принципи на обществото – презумпцията за невинност и отговорното слово. Слави Трифонов се опитва да прехвърли личното си възмущение върху цели групи хора, без никакви доказателства.

    07:31 16.02.2026

  • 41 Цървул

    4 1 Отговор
    пп дб са цвете пред вас .

    07:31 16.02.2026

  • 42 Слави, не си достоен човек, ти си позор!

    5 1 Отговор
    Такъв тип изявления не са просто емоционални, те са опасни – разделят обществото, подхранват омраза и създават атмосфера на страх. Етичният и моралният стандарт изисква: ако има подозрение за престъпление, да се използват факти и съдебна власт, а не публични квалификации, които могат да унищожат репутации без право на защита.

    07:31 16.02.2026

  • 43 Слави Трифонов е измамник!!

    4 1 Отговор
    Да обвиняваш политическа опозиция заедно с педофили е не само безотговорно, но и дълбоко неморално. Това е интелектуално и морално падение, което не трябва да се толерира в общественото пространство.

    Коментиран от #59

    07:32 16.02.2026

  • 44 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Как":

    Така е , Но хубавото е ,че скоро вече няма да виждаме и четем бисерите на дългия и онова късото с интересната походка....

    07:33 16.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Презумпция за невинност

    3 3 Отговор
    всеки човек е невинен, докато съдът не докаже противното.

    07:34 16.02.2026

  • 48 Отговорност за клевета

    2 3 Отговор
    Публични обвинения без доказателства могат да се квалифицират като клевета, особено ако се адресират към политическа партия или конкретни хора.

    07:35 16.02.2026

  • 49 Морална гледна точка

    2 3 Отговор
    етикетирането на цели групи като „педофили“ без съдебни решения е дълбоко неморално и опасно, защото руши доверие и обществен ред.

    07:35 16.02.2026

  • 50 Слави разпалва омраза!

    2 2 Отговор
    Няма никакви съдебни доказателства, че убитите в „Петрохан“ са педофили, и въобще е абсурдно да се лепят такива етикети на цяла партия. Подобни обвинения са не само безотговорни, но и морално неприемливи, защото рушат презумпцията за невинност и разпалват омраза. Политическата критика трябва да се базира на факти, а не на лични внушения и инсинуации.

    07:36 16.02.2026

  • 51 Реалист

    2 2 Отговор
    Няма никакви съдебни доказателства, че убитите в „Петрохан“ са педофили, и въобще е абсурдно да се лепят такива етикети на цяла партия. Подобни обвинения са не само безотговорни, но и морално неприемливи, защото рушат презумпцията за невинност и разпалват омраза. Политическата критика трябва да се базира на факти, а не на лични внушения и инсинуации.

    07:36 16.02.2026

  • 52 Съветник

    3 1 Отговор
    ИТН да дръпне малко Тошко Африкански че злобната му комплексарщина и ашлашки език отблъскват. Ако погледнем реално именно заради него и Гуцанов до голяма степен падна правителството. Език мой, враг мой.

    07:37 16.02.2026

  • 53 Циничен чалгар

    2 1 Отговор
    Лепенето на етикета „педофили“ на цяла партия е абсолютно безумие! 😡 Няма нито едно съдебно доказателство за това. Това не е критика – това е клевета и морално падение. Политиката не е оправдание за такива инсинуации!

    07:38 16.02.2026

  • 54 Чалгаджията е срам за България

    2 2 Отговор
    Слави Трифонов, да лепиш „педофили“ на цяла партия без никакви съдебни доказателства е абсолютна безотговорност и морален провал. Това не е политика – това е публична клевета и срам за всеки нормален човек.

    07:39 16.02.2026

  • 55 Що за държава сме???

    2 1 Отговор
    Как е възможно на такова пропаднало нищожество като Чалгаря да му се дава трибуна на простащините и безумията, които каканиже?!

    07:40 16.02.2026

  • 56 Съжалявам го!

    2 0 Отговор
    Слови, колкото повече говори, толкова повече му личи, че не е добре горкия.
    Явто не осъзнава, че е стигнал дъното.

    07:42 16.02.2026

  • 57 Рептил

    2 0 Отговор
    Рептил

    07:43 16.02.2026

  • 58 Отвратително!

    1 0 Отговор
    Срам за България, да ива такова гнусно чудовище в политическия живот!

    07:43 16.02.2026

  • 59 Комунисти

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Слави Трифонов е измамник!!":

    Това са фашистко, комунистически прийоми по Бай Ганювски - всички са маскари. В случаю Бай Ганю Трифонов пърши политическа поръчка да очерни политическия противник на ГЕРБ-ДПС преди изборите.

    07:43 16.02.2026

  • 60 Гешев

    1 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на това отвратително същество. Тя казва всичко...

    07:44 16.02.2026

  • 61 Гняв

    1 0 Отговор
    Най-гнусната част от обществото ни са именно ЧАЛГАРИТЕ, които опростачиха цяло едно поколение.

    07:44 16.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Продължаваме Промяната

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А нима искаш Фандъкова ли бе, кръчмарю. Помня как се хвалеше, че Кирчо идвал да пие кафе в заведението ти. Когато бе като рок стар, му се кланеше, а сега като е репресиран от статуквото и брадяса никой не се сеща за него

    07:45 16.02.2026

  • 64 Тъпослаф трифоноф

    0 0 Отговор
    Давай доказателства бе плюещия, така на ланкане всеки може да изкара друг какъв ли не. Ето за тебе знаем че си патерица на герб и шиши и ще седиш извън следващия парламент

    07:46 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове