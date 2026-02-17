Новини
Кой има имен ден днес, 17 февруари 2026 г. Честито!

17 Февруари, 2026 05:30 5 813 6

  • имен ден-
  • свети роман-
  • празник

Празнуват всички, носещи името Роман и производните му

Кой има имен ден днес, 17 февруари 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 17 февруари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Роман и производните му.

Това е денят, в който православната църква почита паметта на Св. Роман – християнски светец, известен със своята преданост към вярата и духовната си мъдрост.

Св. Роман бил толкова близък сътрудник на св. Теодосий Търновски, ясно свидетелства, че той се отличавал със същите качества на подвига и благодатната светост, с каквито е прославен неговият любим учител.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Яшар

    3 1 Отговор
    Брат ми е Роман.
    Аз съм Яшар.
    Кога аз ще имам имен ден

    Коментиран от #5

    07:11 17.02.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай шукар

    0 2 Отговор
    КОГА ВЪРБАТА РОДИ КРУШИ

    09:22 17.02.2025

  • 4 Честит празник

    0 1 Отговор
    На всички българи които имат нещо общо с Роман, и производните му Ром, Коняк, бренди...

    13:53 17.02.2025

  • 5 Яшко,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Прати поздрави на Times new roman 😀 Кога ша пускате новата серия Бързи и Яростни? 😀 Аз ква бърза романка съм... 😀

    13:18 18.02.2025

  • 6 хехе

    0 0 Отговор
    обещавам днес да прочета един еднолитров роман

    05:32 17.02.2026