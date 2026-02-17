Кой има имен ден днес, 17 февруари 2026 г. Честито!

На 17 февруари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Роман и производните му.
Това е денят, в който православната църква почита паметта на Св. Роман – християнски светец, известен със своята преданост към вярата и духовната си мъдрост.
Св. Роман бил толкова близък сътрудник на св. Теодосий Търновски, ясно свидетелства, че той се отличавал със същите качества на подвига и благодатната светост, с каквито е прославен неговият любим учител.
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Аз съм Яшар.
Кога аз ще имам имен ден
Коментиран от #5
07:11 17.02.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бай шукар
09:22 17.02.2025
4 Честит празник
13:53 17.02.2025
5 Яшко,
До коментар #1 от "Яшар":Прати поздрави на Times new roman 😀 Кога ша пускате новата серия Бързи и Яростни? 😀 Аз ква бърза романка съм... 😀
13:18 18.02.2025
6 хехе
05:32 17.02.2026