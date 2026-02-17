Новини
Вашингтон "решава скоро" за нови оръжия за Тайван
  Тема: Тайван

17 Февруари, 2026 05:13, обновена 17 Февруари, 2026 05:24

Темата дразни Пекин и накара неотдавна китайския президент Си Цзинпин да отправи предупреждение на Тръмп

Вашингтон "решава скоро" за нови оръжия за Тайван - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви от борда на самолета си, че скоро ще се произнесе по евентуални нови доставки на оръжие за Тайван.

Темата дразни Пекин и накара неотдавна китайския президент Си Цзинпин да отправи предупреждение на колегата си.

"Говорих с него за това. Имахме добър разговор и ще вземем решение много скоро", заяви Тръмп, който трябва да посети Китай през април.

Без да е признавал официално Тайван, Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие на острова, който Пекин смята за своя отцепила се провинция, припомня АФП.

В средата на декември Тайван обяви покупка на американски оръжия за 11,1 милиарда долара, което предизвика гнева на Пекин, който реагира с мащабно военно разполагане около острова.

Сделката, която включва ракети и дронове, е най-голямата от 2001 г. насам, когато Джордж Буш одобри доставката на оръжие на стойност 18 милиарда долара за Тайван.

По време на телефонен разговор в началото на този месец Си Цзинпин предупреди американския президент, че САЩ трябва да "проявяват предпазливост" при продажбата на оръжие на Тайван.


САЩ
