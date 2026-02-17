Новини
Тръмп: Съветът за мир не очаква голяма помощ от ООН, можем да си сътрудничим при определени ситуации

17 Февруари, 2026 04:56, обновена 17 Февруари, 2026 05:12

Тръмп: Съветът за мир не очаква голяма помощ от ООН, можем да си сътрудничим при определени ситуации - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Съветът за мир ще сътрудничи с ООН в определени ситуации, заяви пред репортери президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Мисля, че те малко могат да ни помогнат. Най-великите световни лидери се присъединяват към Съвета за мир и ние ще сътрудничим с ООН в определени ситуации“, каза той пред репортери на борда на самолета си по време на полет от Флорида до Вашингтон. Държавният глава не уточни кръга от въпроси, по които двете организации планират да си сътрудничат.

По-рано говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик заяви, че представители на световната организация не са получили покана за участие в срещата на Съвета за мир, която ще се проведе на 19 февруари във Вашингтон. Дюжарик добави, че ООН планира да координира дейностите си със Съвета за мир чрез своя заместник-специален координатор за Близкия изток Рамиз Алакбаров.

Президентът на САЩ заяви, че "би могъл" да участва в разрешаването на спора между Саудитска Арабия и ОАЕ.

Той отрече пред репортерите за негово участие в подобряването на отношенията между двете страни от Близкия изток. „Не, не участвам в това“, отговори Тръмп.

„Бих могъл. Е, мога да разреша това много лесно. Те имат различия и ние можем да ги разрешим много лесно“, добави американският президент.


