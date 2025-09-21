Британски анализатор: Зеленски ще убеждава Тръмп в Ню Йорк да подкрепи финансово нова украинска офанзива

Володимир Зеленски ще се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да подкрепи финансово нова украинска офанзива по време на двустранни разговори в Ню Йорк, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в своя YouTube канал.
„Той би могъл да се опита да договори мирно споразумение, но познавайки Зеленски, ще бъде точно обратното. Вероятно ще поиска подкрепа за нови контраатаки и ще поиска пари за създаване на нови резерви“, каза експертът.
Според анализатора ситуацията на фронта за украинската страна се влошава всеки ден, а нестабилната позиция на Тръмп усложнява европейската подкрепа и заплашва да доведе до критични и непопулярни решения.
„Той правилно предупреди заместниците си в Киев, че на бойното поле могат да настъпят трудни времена. Ситуацията се влошава все повече и повече и скоро ще трябва да се вземат критични решения“, обясни Меркурис.
Според анализатора, Зеленски трябва да обсъди с Тръмп не по-нататъшно финансиране на украинските въоръжени сили, а бързо мирно разрешаване на конфликта.
Вчера „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Белият дом работи по планирането на разговори между Тръмп и Зеленски, който ще пристигне в Ню Йорк, за да участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.
Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН беше открита на 9 септември.
По традиция тя ще включва седмица на високо ниво. Общите дебати ще се проведат от 23 до 27 септември и отново на 29 септември
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #10, #11
10:02 21.09.2025
2 Злобното Джуджи
Коментиран от #8, #12
10:02 21.09.2025
3 минувач
Коментиран от #45
10:04 21.09.2025
4 Ццц
10:05 21.09.2025
5 защо
10:05 21.09.2025
6 Мдам
10:05 21.09.2025
7 Kaлпазанин
10:05 21.09.2025
8 Върви
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":Помагай ти за кобзон бе лекенце. Кво все ревеш
10:06 21.09.2025
9 онзи
10:06 21.09.2025
10 Ачо от ПП
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":И със нови заплати! Всеки да преведе по една заплата и пенсия! Ще говоря с Кирчо да внесе предложение в народното събрание за национален запор на една заплата и пенсия за Украйна. Не е проблем за никой от нас, както каза Кирчо, а ще помогне с милиарди на Украйна
Коментиран от #18, #29
10:07 21.09.2025
11 Моряка
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":А ми тръгввай.Фронта се нуждае от тутурутки.Салдатите трябва да свалят напрежението.
10:07 21.09.2025
13 000
Коментиран от #25
10:14 21.09.2025
15 вехтия
10:17 21.09.2025
16 Българин
10:20 21.09.2025
17 Ти си
Назнам за каква офанзива бълнува Зеленски при положение , че хората му на фронта намаляват прогресивно а ново желаещи за пушенето месо няма !
Горко ни наас от групата на желаещите ....
Коментиран от #57
10:21 21.09.2025
18 Копеи не философствай!
До коментар #10 от "Ачо от ПП":Марш да пълниш снаряди!
Коментиран от #22, #60
10:21 21.09.2025
19 Фен
Коментиран от #24
10:22 21.09.2025
20 ЗВЛЕНСКИ
10:23 21.09.2025
21 Тръмпи
Коментиран от #37
10:24 21.09.2025
22 Па нали
До коментар #18 от "Копеи не философствай!":Укропатите печелили били.. Кво ревеш бе плевел
10:24 21.09.2025
23 Евала Зеленски
10:24 21.09.2025
24 Да де
До коментар #19 от "Фен":Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.
Коментиран от #26, #28
10:25 21.09.2025
25 Йоската Кобзон
До коментар #13 от "000":Не са глупости.
10:26 21.09.2025
26 Не бе
До коментар #24 от "Да де":Те руснаците не унищожиха цялото НАТО. Хич не, дори след О-дроновете в Полша натото освен да скимти нищо не прави.
Бити кучета дават повече отпор дори..
Коментиран от #30
10:26 21.09.2025
27 Путинистче идиотче
10:27 21.09.2025
29 Али Гатор
До коментар #10 от "Ачо от ПП":От началото на войната до сега по данни на германската ARD в Украйна са се пръкнали 40% нови милионери - не в гривни а в долари и евро !
Дайте братя да дадем още за украинците до пълната им победа.
Коментиран от #33
10:27 21.09.2025
30 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #26 от "Не бе":Под ударите на натовско оръжие...Кой кого ли прецаква на фронта.....
10:28 21.09.2025
31 Те от
Коментиран от #35
10:28 21.09.2025
32 Дедо ви...
Коментиран от #34, #36
10:29 21.09.2025
33 Я пъ тоа
До коментар #29 от "Али Гатор":А колко МИЛИАРДЕРИ в Русия са се пръхнали за същия период.....и колко руски мужици яко да оскубани....
Коментиран от #47, #59
10:29 21.09.2025
34 Я пъ тоа
До коментар #32 от "Дедо ви...":И с малко хора ВСУ громи руснаците....що ли????
10:30 21.09.2025
35 Сторм шадоу
До коментар #31 от "Те от":Великобританските ракети....громят путинистите в Украйна.
Коментиран от #42
10:31 21.09.2025
36 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #32 от "Дедо ви...":Това са руски фейкове.
10:32 21.09.2025
37 Ти си
До коментар #21 от "Тръмпи":И като дава оръжия какво ? Нали да има някой който да ги ползва а ентусиасти нещо няма !
Това не ти е видео игра - три живота и после нивото пак отначало ......
Коментиран от #40, #44
10:32 21.09.2025
38 Рейгън разби СССР
10:33 21.09.2025
39 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
10:33 21.09.2025
40 Тръмпи
До коментар #37 от "Ти си":Да дава оръжия....че кой изби над милион путинисти....
10:34 21.09.2025
41 Архимандрисандрит Бибиан
10:34 21.09.2025
42 Хаймърс
До коментар #35 от "Сторм шадоу":Американски ракети громят ватенки.
Коментиран от #53
10:34 21.09.2025
43 Украйна спира Путин
Коментиран от #51
10:35 21.09.2025
44 Пак аз
До коментар #37 от "Ти си":70% процента от избитите руснаци са с американско оръжие.С помоща на американският Старлинк.
Копейките да ходят за есенни гъби.
Коментиран от #48, #54
10:37 21.09.2025
45 нпо агент
До коментар #3 от "минувач":сега е момента зеленото нелегитимното да остане в сащ завинаги..ЗАЩОТО..колкото и да сучиш..а капитулация трябва да се подпише..с всички претенции на Русия..КРИМ и 5 региона в Донбас..и без НАТО и др..малоумни неща,примерно ..укройна да притежава ядерното оръжие.....Вече и най върл патриот знае че хепи енд няма да има..ФИНИТА ЛА КОМЕДИЯ. Тръмп го каза.."Не се започва война.когато знаеш че ще я загубиш"..
10:41 21.09.2025
46 катран
10:42 21.09.2025
47 Али Гатор
До коментар #33 от "Я пъ тоа":Колко са милионерите и милиардерите в Русия ми е все тая защото са станали такива не с нашите пари като тези в Украйна . Усещаш ли разликата ?
10:48 21.09.2025
48 Пак ти ли бе?
До коментар #44 от "Пак аз":Не знам кой къде ходи, ама вчера или онзи ден Русия върна на Украйна 1000 тела, а Украйна предаде 23 тела на руснаци. Това за тези 23 трупа на руснаци ни беше спестено от "системните" СМИ за да не се вижда какво е съотношението на убитите. Преди около две седмици един Бесарабски Българин, който работи тук каза, че в Украйна вече почти няма мъже и жени работят мъжката работа. Каза, че даже в западна Украйна почти никой не харесва зеления щмръкльо, да не говорим за техния регион. Нещата за Украйна (която в целия акзус е само плацдарм и донор на "жертвени агнета") са много зле. А ти се прави на маймуна колкото ти душа сака.
10:50 21.09.2025
49 Каунь
10:52 21.09.2025
50 Искам
10:53 21.09.2025
51 Верно ли бе?
До коментар #43 от "Украйна спира Путин":Ми като гледам, нещо не им се удава да си изпълняват добре функциите. А твоите трепети, фантазии и въжделения са съвсем друг въпорос.
10:54 21.09.2025
52 УдоМача
10:54 21.09.2025
53 Сръмйах
До коментар #42 от "Хаймърс":Каолко да ги громят? Като гледам резултата на фронта... Иначе ако се съди помтвоя нелеп патос, то Украйна на теория трябваше да си е върнала териториите и да е превзела вече и част от Русия. А имай предвид, че Украйна ще бъде още ощавена, това не е краят.
Коментиран от #64
10:58 21.09.2025
54 Ти си
До коментар #44 от "Пак аз":100% от украинците са избити с руско оръжие !
И това повод за някаква гордост ли трябва да бъде?
Няма значение какви и колко са оръжията а колко народ стои зад тях и колко народ загива от тях !
Вместо като изкуфелците от Брюксел да ми говориш за война и да дрънкаш оръжия помисли за мирни преговори докато все още има украинци които да държат оръжие в ръка защити в един момент може ти от групата на желаещите да се озове на фронта и на гърба си да разбереш , че това не е видео игра !
Незнам наистина дали си такъв ястреб или си най-обикновен розов еднорог......
10:58 21.09.2025
55 Фейк на часа
10:59 21.09.2025
56 факуса
10:59 21.09.2025
57 факуса
До коментар #17 от "Ти си":групата е най вече лаещи длъжници
11:00 21.09.2025
58 Тома
11:00 21.09.2025
59 факуса
До коментар #33 от "Я пъ тоа":русия пари не е искала,даже от авоарите и искат д ползват длъжниците,а ние щот сме богати заеми теглим за да подържаме укрообщините до 65г.,инак пари за подмяна на амортизирани водопроводи нямаме
11:03 21.09.2025
60 Минчо
До коментар #18 от "Копеи не философствай!":Свърши ни смяната, ти какво чакаш, драскай за фронта, няма да ни липсваш.
11:05 21.09.2025
61 Мишел
Основна цел на Тръмп е да не допусне фалит на САЩ в своя мандат. Затова Украйна ще бъде отрязана от финансиране в момента, когато спре вноските по заемите.
Коментиран от #62
11:07 21.09.2025
62 Ха ха
До коментар #61 от "Мишел":Ще внасяш ТИ.А от пасолья ще ти намалят надницата наполовина.
11:12 21.09.2025
63 Извънредна новина
се примири с освободените от Русия земи от Укро-нацистите,
ако иска войната да приключи!
11:13 21.09.2025
64 Механик
До коментар #53 от "Сръмйах":Днес е ден 1306 от тридневната СВО.
Коментиран от #71
11:13 21.09.2025
65 Механик
Коментиран от #67, #69
11:14 21.09.2025
66 А где
11:15 21.09.2025
67 Моча в калта
До коментар #65 от "Механик":Като крайцера Москва викаш.
11:15 21.09.2025
68 Британски анализатор:
Украйна, т.е. Зеленски иска Пари и Война
до последната жива Укра
Коментиран от #72
11:16 21.09.2025
69 Киев за два дня?Да?
До коментар #65 от "Механик":Кретен.Да?
11:16 21.09.2025
70 Бай Тошо
11:17 21.09.2025
71 Механик
До коментар #64 от "Механик":И кво, колега?
Чей Курск, чей Бахмут, чей Марипол? Авдеевка чья?
Как е размяната на тела? В чия полза? Кой вие денонощно, че непредизвикано го бъгят? Кой проси пари?
Какво ще кажеш, а ???
11:17 21.09.2025
72 Да де
До коментар #68 от "Британски анализатор:":Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.
11:17 21.09.2025