Британски анализатор: Зеленски ще убеждава Тръмп в Ню Йорк да подкрепи финансово нова украинска офанзива
  Тема: Украйна

Британски анализатор: Зеленски ще убеждава Тръмп в Ню Йорк да подкрепи финансово нова украинска офанзива

21 Септември, 2025 09:51, обновена 21 Септември, 2025 09:58 1 101 72

Това трябва да стане на лична среща по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, смята Александър Меркурис

Британски анализатор: Зеленски ще убеждава Тръмп в Ню Йорк да подкрепи финансово нова украинска офанзива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски ще се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да подкрепи финансово нова украинска офанзива по време на двустранни разговори в Ню Йорк, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в своя YouTube канал.

„Той би могъл да се опита да договори мирно споразумение, но познавайки Зеленски, ще бъде точно обратното. Вероятно ще поиска подкрепа за нови контраатаки и ще поиска пари за създаване на нови резерви“, каза експертът.

Според анализатора ситуацията на фронта за украинската страна се влошава всеки ден, а нестабилната позиция на Тръмп усложнява европейската подкрепа и заплашва да доведе до критични и непопулярни решения.

„Той правилно предупреди заместниците си в Киев, че на бойното поле могат да настъпят трудни времена. Ситуацията се влошава все повече и повече и скоро ще трябва да се вземат критични решения“, обясни Меркурис.

Според анализатора, Зеленски трябва да обсъди с Тръмп не по-нататъшно финансиране на украинските въоръжени сили, а бързо мирно разрешаване на конфликта.

Вчера „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Белият дом работи по планирането на разговори между Тръмп и Зеленски, който ще пристигне в Ню Йорк, за да участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.
Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН беше открита на 9 септември.

По традиция тя ще включва седмица на високо ниво. Общите дебати ще се проведат от 23 до 27 септември и отново на 29 септември


Украйна
  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 4 Отговор
    И ние требе да помогнем с жива сила!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #10, #11

    10:02 21.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    7 16 Отговор
    Дайте пари на Зеленото, той помага на Кобзон 👍

    Коментиран от #8, #12

    10:02 21.09.2025

  • 3 минувач

    24 0 Отговор
    Наш зеля освен да проси ,друго си не може !

    Коментиран от #45

    10:04 21.09.2025

  • 4 Ццц

    21 0 Отговор
    Вместо мир иска пари. Все пак мелезът е 51 към 49 % в полза на еврейската жилка. Остава да разберем кой от двамата клоуни е по-гявол. Единият палячо е с повече стаж, но другият натрупа доста практически опит в маймунджалъците в последните 3 години. А и произходът му дава предимство.

    10:05 21.09.2025

  • 5 защо

    15 2 Отговор
    По принцип, постно или с месо, зелето, добре приготвено е чудесно. Но вкисне ли ..., каквото и да му сложиш е боклук.

    10:05 21.09.2025

  • 6 Мдам

    13 1 Отговор
    Украйна утече, кво ще иска пак

    10:05 21.09.2025

  • 7 Kaлпазанин

    17 0 Отговор
    Евреина трябва да иска вече и нов самолет че от обикаляне да проси по света ,стария се амортизира .останаха ли още укри за пушечно месо или има още

    10:05 21.09.2025

  • 8 Върви

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Помагай ти за кобзон бе лекенце. Кво все ревеш

    10:06 21.09.2025

  • 9 онзи

    15 0 Отговор
    Преди време Тръмп каза на еуглената , че не може да водиш война с някой , който е поне 20 пъти по- силен и да просиш пари и оръжия от другите . Зеленият бързо забравя , затова пак ще мята крачоли до Щатите и пак , и пак да проси .

    10:06 21.09.2025

  • 10 Ачо от ПП

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    И със нови заплати! Всеки да преведе по една заплата и пенсия! Ще говоря с Кирчо да внесе предложение в народното събрание за национален запор на една заплата и пенсия за Украйна. Не е проблем за никой от нас, както каза Кирчо, а ще помогне с милиарди на Украйна

    Коментиран от #18, #29

    10:07 21.09.2025

  • 11 Моряка

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    А ми тръгввай.Фронта се нуждае от тутурутки.Салдатите трябва да свалят напрежението.

    10:07 21.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 000

    6 1 Отговор
    Поредните глупости

    Коментиран от #25

    10:14 21.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 вехтия

    7 2 Отговор
    мръсно коп еле е тоя

    10:17 21.09.2025

  • 16 Българин

    2 7 Отговор
    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    10:20 21.09.2025

  • 17 Ти си

    8 1 Отговор
    ......Тръмп да подкрепи финансово нова украинска офанзива .....
    Назнам за каква офанзива бълнува Зеленски при положение , че хората му на фронта намаляват прогресивно а ново желаещи за пушенето месо няма !
    Горко ни наас от групата на желаещите ....

    Коментиран от #57

    10:21 21.09.2025

  • 18 Копеи не философствай!

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ачо от ПП":

    Марш да пълниш снаряди!

    Коментиран от #22, #60

    10:21 21.09.2025

  • 19 Фен

    6 2 Отговор
    Ами да му дават пари и оръжие, да събира каквото мъжко население е останало и да прави последният юруш. И да го приключват.

    Коментиран от #24

    10:22 21.09.2025

  • 20 ЗВЛЕНСКИ

    1 8 Отговор
    ГРОБОКОПАЧЪТ НА ПУТИНСКА РУСИЯ

    10:23 21.09.2025

  • 21 Тръмпи

    1 7 Отговор
    Да дава оръжия....другото е без значение

    Коментиран от #37

    10:24 21.09.2025

  • 22 Па нали

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Копеи не философствай!":

    Укропатите печелили били.. Кво ревеш бе плевел

    10:24 21.09.2025

  • 23 Евала Зеленски

    1 4 Отговор
    Направи за смях сатрапа кремълски....

    10:24 21.09.2025

  • 24 Да де

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #26, #28

    10:25 21.09.2025

  • 25 Йоската Кобзон

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "000":

    Не са глупости.

    10:26 21.09.2025

  • 26 Не бе

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Да де":

    Те руснаците не унищожиха цялото НАТО. Хич не, дори след О-дроновете в Полша натото освен да скимти нищо не прави.
    Бити кучета дават повече отпор дори..

    Коментиран от #30

    10:26 21.09.2025

  • 27 Путинистче идиотче

    0 5 Отговор
    Трепат ни като пилци, ама има мегдан за още

    10:27 21.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Али Гатор

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ачо от ПП":

    От началото на войната до сега по данни на германската ARD в Украйна са се пръкнали 40% нови милионери - не в гривни а в долари и евро !
    Дайте братя да дадем още за украинците до пълната им победа.

    Коментиран от #33

    10:27 21.09.2025

  • 30 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Не бе":

    Под ударите на натовско оръжие...Кой кого ли прецаква на фронта.....

    10:28 21.09.2025

  • 31 Те от

    4 0 Отговор
    Великобритания освен да си чешат езиците, някво друго качество имат ли?? Нямат.

    Коментиран от #35

    10:28 21.09.2025

  • 32 Дедо ви...

    4 2 Отговор
    Бе каква офанзива бе, населението на покрайнината е останало наполовина в сравнение с 2020 г. Трепят ги като мухи....Бригадите се едва окомплестовани на 30%. Превълят ги от рубеж на рубеж да кърпят дупките....

    Коментиран от #34, #36

    10:29 21.09.2025

  • 33 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Али Гатор":

    А колко МИЛИАРДЕРИ в Русия са се пръхнали за същия период.....и колко руски мужици яко да оскубани....

    Коментиран от #47, #59

    10:29 21.09.2025

  • 34 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Дедо ви...":

    И с малко хора ВСУ громи руснаците....що ли????

    10:30 21.09.2025

  • 35 Сторм шадоу

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Те от":

    Великобританските ракети....громят путинистите в Украйна.

    Коментиран от #42

    10:31 21.09.2025

  • 36 иzпражнението гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Дедо ви...":

    Това са руски фейкове.

    10:32 21.09.2025

  • 37 Ти си

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмпи":

    И като дава оръжия какво ? Нали да има някой който да ги ползва а ентусиасти нещо няма !
    Това не ти е видео игра - три живота и после нивото пак отначало ......

    Коментиран от #40, #44

    10:32 21.09.2025

  • 38 Рейгън разби СССР

    1 5 Отговор
    Дали Зельо ша разбие РУСИЯ

    10:33 21.09.2025

  • 39 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 5 Отговор
    Точка.Кое не е ясно?

    10:33 21.09.2025

  • 40 Тръмпи

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "Ти си":

    Да дава оръжия....че кой изби над милион путинисти....

    10:34 21.09.2025

  • 41 Архимандрисандрит Бибиан

    1 5 Отговор
    Путилифонът бе мазно почертано каде Ромсiа тоже че помогне на ВСУ финансово ма само Зеленски да се еви у Мацква и да цалуне ръката и токчеата на Пундю! Шо савецките гагамуги требе се трепат до ка е време! Върнат ли се у Татароменгяниа почва пиенгурската революциа! Начело че им застане некой абсолютно спиртосан ное Мумиан Втори. Внетен ли сме?

    10:34 21.09.2025

  • 42 Хаймърс

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Сторм шадоу":

    Американски ракети громят ватенки.

    Коментиран от #53

    10:34 21.09.2025

  • 43 Украйна спира Путин

    1 6 Отговор
    Украйна е идеалният полигон за спиране и избиване на путинистите....

    Коментиран от #51

    10:35 21.09.2025

  • 44 Пак аз

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Ти си":

    70% процента от избитите руснаци са с американско оръжие.С помоща на американският Старлинк.
    Копейките да ходят за есенни гъби.

    Коментиран от #48, #54

    10:37 21.09.2025

  • 45 нпо агент

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "минувач":

    сега е момента зеленото нелегитимното да остане в сащ завинаги..ЗАЩОТО..колкото и да сучиш..а капитулация трябва да се подпише..с всички претенции на Русия..КРИМ и 5 региона в Донбас..и без НАТО и др..малоумни неща,примерно ..укройна да притежава ядерното оръжие.....Вече и най върл патриот знае че хепи енд няма да има..ФИНИТА ЛА КОМЕДИЯ. Тръмп го каза.."Не се започва война.когато знаеш че ще я загубиш"..

    10:41 21.09.2025

  • 46 катран

    6 0 Отговор
    щом британци започнаха да дават заден..значи делата много да зле

    10:42 21.09.2025

  • 47 Али Гатор

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пъ тоа":

    Колко са милионерите и милиардерите в Русия ми е все тая защото са станали такива не с нашите пари като тези в Украйна . Усещаш ли разликата ?

    10:48 21.09.2025

  • 48 Пак ти ли бе?

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Пак аз":

    Не знам кой къде ходи, ама вчера или онзи ден Русия върна на Украйна 1000 тела, а Украйна предаде 23 тела на руснаци. Това за тези 23 трупа на руснаци ни беше спестено от "системните" СМИ за да не се вижда какво е съотношението на убитите. Преди около две седмици един Бесарабски Българин, който работи тук каза, че в Украйна вече почти няма мъже и жени работят мъжката работа. Каза, че даже в западна Украйна почти никой не харесва зеления щмръкльо, да не говорим за техния регион. Нещата за Украйна (която в целия акзус е само плацдарм и донор на "жертвени агнета") са много зле. А ти се прави на маймуна колкото ти душа сака.

    10:50 21.09.2025

  • 49 Каунь

    2 1 Отговор
    Соа път даль ша е с костюм?

    10:52 21.09.2025

  • 50 Искам

    4 0 Отговор
    Зеле квото и да иска каквото и да му дават няма се променят нещата народа е на половина, армията също, постоянно съединяват там роти бригади от две едно правят местят там пожарникари попълнения ,иначе те си вървят ама назаден

    10:53 21.09.2025

  • 51 Верно ли бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Украйна спира Путин":

    Ми като гледам, нещо не им се удава да си изпълняват добре функциите. А твоите трепети, фантазии и въжделения са съвсем друг въпорос.

    10:54 21.09.2025

  • 52 УдоМача

    4 0 Отговор
    Двойка линии ще са достатъчнио ли за да почне да го убеждава?? ;)

    10:54 21.09.2025

  • 53 Сръмйах

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хаймърс":

    Каолко да ги громят? Като гледам резултата на фронта... Иначе ако се съди помтвоя нелеп патос, то Украйна на теория трябваше да си е върнала териториите и да е превзела вече и част от Русия. А имай предвид, че Украйна ще бъде още ощавена, това не е краят.

    Коментиран от #64

    10:58 21.09.2025

  • 54 Ти си

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Пак аз":

    100% от украинците са избити с руско оръжие !
    И това повод за някаква гордост ли трябва да бъде?
    Няма значение какви и колко са оръжията а колко народ стои зад тях и колко народ загива от тях !
    Вместо като изкуфелците от Брюксел да ми говориш за война и да дрънкаш оръжия помисли за мирни преговори докато все още има украинци които да държат оръжие в ръка защити в един момент може ти от групата на желаещите да се озове на фронта и на гърба си да разбереш , че това не е видео игра !
    Незнам наистина дали си такъв ястреб или си най-обикновен розов еднорог......

    10:58 21.09.2025

  • 55 Фейк на часа

    6 1 Отговор
    Аааа, затова последните 2-3 дена сайта Факти ни разкриваше някакви "факти" за големи украински победи и контранступи. Зеленски щял да иска още пари от Тръмп. Сигурно укрите захлебват и сайтовете в България. Няма друга причина да ни пускат някакви абсурдни статии за големите украински успехи с обосновка като в детска приказка.

    10:59 21.09.2025

  • 56 факуса

    2 1 Отговор
    за тоз миризливец няма ли въглеродни квоти,разтърти климата от фъркане по света да проси

    10:59 21.09.2025

  • 57 факуса

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ти си":

    групата е най вече лаещи длъжници

    11:00 21.09.2025

  • 58 Тома

    3 1 Отговор
    Зельо ще му плаче че ако войната свърши той ще е мъртъв а иска още малко да се разхожда по света и да ходи в златния клозет на Миндич

    11:00 21.09.2025

  • 59 факуса

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Я пъ тоа":

    русия пари не е искала,даже от авоарите и искат д ползват длъжниците,а ние щот сме богати заеми теглим за да подържаме укрообщините до 65г.,инак пари за подмяна на амортизирани водопроводи нямаме

    11:03 21.09.2025

  • 60 Минчо

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копеи не философствай!":

    Свърши ни смяната, ти какво чакаш, драскай за фронта, няма да ни липсваш.

    11:05 21.09.2025

  • 61 Мишел

    3 1 Отговор
    При 37 500 000 000 $ бързо растящ американски дълг, на Тръмп му е само до това да крепи финансово Зеленски.
    Основна цел на Тръмп е да не допусне фалит на САЩ в своя мандат. Затова Украйна ще бъде отрязана от финансиране в момента, когато спре вноските по заемите.

    Коментиран от #62

    11:07 21.09.2025

  • 62 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Ще внасяш ТИ.А от пасолья ще ти намалят надницата наполовина.

    11:12 21.09.2025

  • 63 Извънредна новина

    3 0 Отговор
    Тръмп в Ню Йорк ще Убеди Зеленски да
    се примири с освободените от Русия земи от Укро-нацистите,
    ако иска войната да приключи!

    11:13 21.09.2025

  • 64 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Сръмйах":

    Днес е ден 1306 от тридневната СВО.

    Коментиран от #71

    11:13 21.09.2025

  • 65 Механик

    2 0 Отговор
    Абе, ми кво стана със старата офанзива наречена "перемога"?? Колко пара потъна там?

    Коментиран от #67, #69

    11:14 21.09.2025

  • 66 А где

    0 0 Отговор
    МОЧАТА?

    11:15 21.09.2025

  • 67 Моча в калта

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Като крайцера Москва викаш.

    11:15 21.09.2025

  • 68 Британски анализатор:

    1 1 Отговор
    Украйна, т.е. Зеленски Не иска МИР!
    Украйна, т.е. Зеленски иска Пари и Война
    до последната жива Укра

    Коментиран от #72

    11:16 21.09.2025

  • 69 Киев за два дня?Да?

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Кретен.Да?

    11:16 21.09.2025

  • 70 Бай Тошо

    0 0 Отговор
    ИСКАМ ЕДИН КОПЕЕЦ ДА МИ ГО ИЗДУХА.

    11:17 21.09.2025

  • 71 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Механик":

    И кво, колега?
    Чей Курск, чей Бахмут, чей Марипол? Авдеевка чья?
    Как е размяната на тела? В чия полза? Кой вие денонощно, че непредизвикано го бъгят? Кой проси пари?
    Какво ще кажеш, а ???

    11:17 21.09.2025

  • 72 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Британски анализатор:":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    11:17 21.09.2025

