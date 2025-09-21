Володимир Зеленски ще се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да подкрепи финансово нова украинска офанзива по време на двустранни разговори в Ню Йорк, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в своя YouTube канал.

„Той би могъл да се опита да договори мирно споразумение, но познавайки Зеленски, ще бъде точно обратното. Вероятно ще поиска подкрепа за нови контраатаки и ще поиска пари за създаване на нови резерви“, каза експертът.

Според анализатора ситуацията на фронта за украинската страна се влошава всеки ден, а нестабилната позиция на Тръмп усложнява европейската подкрепа и заплашва да доведе до критични и непопулярни решения.

„Той правилно предупреди заместниците си в Киев, че на бойното поле могат да настъпят трудни времена. Ситуацията се влошава все повече и повече и скоро ще трябва да се вземат критични решения“, обясни Меркурис.

Според анализатора, Зеленски трябва да обсъди с Тръмп не по-нататъшно финансиране на украинските въоръжени сили, а бързо мирно разрешаване на конфликта.

Вчера „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Белият дом работи по планирането на разговори между Тръмп и Зеленски, който ще пристигне в Ню Йорк, за да участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН беше открита на 9 септември.

По традиция тя ще включва седмица на високо ниво. Общите дебати ще се проведат от 23 до 27 септември и отново на 29 септември