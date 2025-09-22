Новини
Япония ще си сътрудничи със САЩ по въпроса за КНДР

22 Септември, 2025 11:57 382 2

Ядрената ракетна програма на Северна Корея заплашва мира и сигурността на Япония

Япония ще си сътрудничи със САЩ по въпроса за КНДР - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Японското правителство е ангажирано с „пълната денуклеаризация“ на КНДР и възнамерява да сътрудничи със САЩ по ситуацията на Корейския полуостров, но не коментира конкретни изявления на Пхенян. Главният секретар на кабинета на Япония Йошимаса Хаяши направи това изявление, коментирайки забележките на севернокорейския лидер Ким Чен Ун за възможността за диалог със САЩ, „ако искат да живеят мирно“.

„Наясно сме с тези съобщения, но правителството ще се въздържи от коментар на всяко отделно изявление. Въпреки това смятаме, че ядрената ракетна програма на Северна Корея заплашва мира и сигурността на Япония, както и на международната общност, и е абсолютно неприемлива“, каза той, отбелязвайки, че Токио се застъпва за „пълната денуклеаризация“ на КНДР. Северна Корея.

Япония ще продължи да сътрудничи с международната общност, особено със САЩ и Република Корея, за да изпълни изцяло съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН“, добави Хаяши.

По-рано Ким Чен Ун заяви, че взаимодействията му с настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп са му оставили „добри спомени“. Той обаче нарече концепцията за денуклеаризация „безсмислена“.

През юни 2018 г. в Сингапур се проведе първата по рода си среща на върха между САЩ и КНДР. След срещата Тръмп и Ким Чен Ун приеха съвместен документ. След това Пхенян се ангажира с денуклеаризация в замяна на гаранции за сигурност от Вашингтон. През февруари 2019 г. в Ханой се проведе втора среща на върха. След няколко срещи, включително лични, Тръмп и Ким Чен Ун не успяха да постигнат споразумение и не подписаха съвместен документ. На 30 юни 2019 г. се проведе трета среща между Тръмп и Ким Чен Ун на границата с Република Корея. Източник: tass.ru


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Пак руснята мъти водата на Изток!

    12:00 22.09.2025

  • 2 Тест

    0 0 Отговор
    Симьо жълтите на звзди да се махат от държавата и да отиват по световните войни

    12:08 22.09.2025

