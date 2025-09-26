Новини
Лавров: НАТО и ЕС провокираха кризата в Украйна и обявиха война на Русия
  Тема: Украйна

Лавров: НАТО и ЕС провокираха кризата в Украйна и обявиха война на Русия

26 Септември, 2025 05:11, обновена 26 Септември, 2025 06:07

Топдипломатът на Москва държа реч в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Лавров: НАТО и ЕС провокираха кризата в Украйна и обявиха война на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър обвини НАТО и Европейския съюз, че използват Украйна, за да воюват с неговата страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това топдипломатът на Русия направи в реч в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк снощи, уточни световната агенция, допълвайки, че Великобритания е определила тези негови твърдения за "фалшиви изопачавания от света на фантастиката".

Още новини от Украйна

Лавров говори на срещата в ООН на външните министри от страните от Г-20, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп - с рязка смяна на реториката - осмя военните действия на Москва и заяви, че според него Украйна е способна да си възвърне завзети от руските сили територии, отбеляза Ройтерс.

"Още един ярък пример е кризата в Украйна, провокирана от Запада, чрез която НАТО и ЕС вече (...) обявиха реална война на моята страна и пряко се замесиха в нея", заяви Лавров.

Той не спомена коментарите на Тръмп, но затова пък потвърди позицията на Русия, че действията на Запада са провокирали войната в Украйна, която Москва започна през февруари 2022 г.

Британската външна министърка Ивет Купър призова тръгналия да напуска Лавров да остане в залата, когато започна речта си, и осъди "непровокираната война" на Москва.

"Нищо от фалшивите изопачавания от света на фантастиката, от дезинформацията и от пропагандата на руския представител относно причините за войната не може да убеди когото и да било", каза Купър.

Лавров и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обсъдиха ситуацията около Украйна и палестино-израелския конфликт.

„Проведе се съществена дискусия по най-належащите международни въпроси, включително ситуацията около Украйна и в зоната на палестино-израелския конфликт. Министърът подчерта важността ръководството и целият персонал на Секретариата на ООН да действат безпристрастно и справедливо в съответствие с член 100 от Устава на ООН“, се казва в изявлението на руското МВнР

Русия и ООН изразиха твърдия си ангажимент за укрепване на сътрудничеството. „Руската страна подчерта ангажимента си към централната координираща роля на световната организация в глобалните дела и към принципите на Устава на ООН в тяхната цялост, всеобхватност и неразривна взаимовръзка“, добави руското външно министерство.

Русия очаква да продължи сътрудничеството си с тихоокеанските островни държави, заяви Лавров.

Срещата на Лавров с външните министри на Вануату, Кралство Тонга, Маршаловите острови и Науру се проведе в кулоарите на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН.

„Много съм доволен от тази нова възможност да се срещнем в този важен формат между Русия и тихоокеанските островни държави. Този механизъм за диалог се доказа през последните години като изключително търсена и ефективна платформа за обмен на мнения както по двустранното сътрудничество, така и по належащи въпроси от регионалния и глобалния дневен ред“, каза Лавров, откривайки разговорите.

„Надявам се, че разговорът ни днес ще ни позволи да развием по-нататъшни пътища за нашето сътрудничество“, добави министърът.

Според руското външно министерство на срещата са обсъдени перспективите за развитие на практическо сътрудничество в областта на енергетиката, риболова, селското стопанство, туризма и образованието.

„Състоя се обмен на мнения по актуални международни въпроси, включително ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион и света като цяло. Потвърден е ангажиментът за разширяване на сътрудничеството по широк кръг от въпроси от взаимен интерес“, добави руското дипломатическо ведомство.


  • 1 Уса

    20 20 Отговор
    Нато отдавна се изчерпа и е време да отива при Варшавския договор в историята.ЕС е срам за човечеството управлявано от пропадляци наркомани и пдрси

    04:19 26.09.2025

  • 2 делта форс

    15 7 Отговор
    Пак си къркал, направил си се санбернар у главата

    Коментиран от #16

    04:21 26.09.2025

  • 3 Лавров

    23 24 Отговор
    Казва самата истина, която всички знаят и всички мълчат!

    Коментиран от #23

    04:24 26.09.2025

  • 4 Беро

    18 21 Отговор
    Лавров е прав, Изфабрикуваните инциденти с руски дронове, говорят само за едно, война от страна На НАТО!
    В такава война победител няма да има, победени също! Европа е машата за кестени те и войната!

    04:26 26.09.2025

  • 5 Фен

    13 17 Отговор
    Войната в Украйна е от жизнено важно значение за американският ВПК и за БлекРок - вижте кои са собствениците на Рейнметал, например. От друга страна, Европа се управлява от един "елит", който без война е пътник, както и самият Зеленски, впрочем. И така, за всички тях, войната е мир.

    04:26 26.09.2025

  • 6 Оруел

    24 18 Отговор
    Кремълският режим започна войната в Украйна с чисто империалистически и завоевателни цели, нарушавайки международното право, и надявайки се на бърза победа, чрез която да узакони агресията си. Ожесточената и самоотвержена борба на украинците обаче, обърка плановете на Москва, поради което тя се опитва да прехвърли отговорността за престъпленията си на Запада!

    Коментиран от #11

    04:27 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Брекзит

    8 11 Отговор
    Великобритания и САЩ могат да си позволят да загубят война срещу РФ, защото щетите и сметките ще останат за НАТО и ЕС.

    04:36 26.09.2025

  • 9 Нищо ново под Слънцето

    23 11 Отговор
    Дъртият, руски катър с дежурната си демагогия и брутално изопачаване на фактите...

    04:37 26.09.2025

  • 10 ТОВА Е

    8 12 Отговор
    ИСТИНАТА !

    04:40 26.09.2025

  • 11 1984

    2 19 Отговор

    До коментар #6 от "Оруел":

    Чудесна опорка за "самоотвержените овце" от животинската ферма, обаче нещата никога не завършват добре за добитъка.

    04:41 26.09.2025

  • 12 Браво 👍

    16 8 Отговор
    Лошадь Лавров няма друг избор освен да спазва инструкциите и наративите на хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат.
    Все другите са "виновни" за грешките на руските шовинисти и подлеци.

    04:48 26.09.2025

  • 13 Лавров

    17 9 Отговор
    май има амнезия. Русия нахлу в Украйна. Войната се води на украинска територия. Не може Украйна хем да е агресор хем войната да се води на нейна територия. Все едно аз да нахлуя у съседа, да окупирам една стая, да почна да бия членовете на семейството му и да крещя "ти си агресор и ме нападаш". Това руското е когнитивен дисонанс

    Коментиран от #32

    04:54 26.09.2025

  • 14 Истински

    3 8 Отговор
    Както виждате, след 22 февруари 2022 Русия и Китай спасяват света. Вече повече от три години. Не знам защо е тази тревожност, тази истерия? Ами нали сега всички са спасени? Е какво от това че Русия плаши с ядрени оръжия? Или НАТО ще разполага? Хора не се страхувайте. Вие сте вече спасени.

    04:54 26.09.2025

  • 15 Архимандрисандрит Бибиан

    8 4 Отговор
    Говорещио кон требе се слуша, шо е феномен деа!

    04:57 26.09.2025

  • 16 Колко

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "делта форс":

    Ромскичлена можеш даналапаш наведнъж и с пълна уста да кажеш слава Украйна?

    05:00 26.09.2025

  • 17 НАТО нападна Русия през

    3 7 Отговор
    Украйна.
    Исторически, Наполеон и Хитлер нападат Русия през Украйна.

    Коментиран от #20

    05:30 26.09.2025

  • 18 Нещастните ceHuлнu нацистчета кремлянски

    8 2 Отговор
    лъжат като никой друг. Няма толкова пропаднало и дехуманизирано общество като това от на блатнистан. Изветрели крепостни паразити!

    Киев за три дни, щото НАТО ни обяви война?!? 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

    05:35 26.09.2025

  • 19 Лавров

    9 1 Отговор
    пред малоумни ли говори ?

    Коментиран от #21

    05:36 26.09.2025

  • 20 Напомням на крепостният ти мозък

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "НАТО нападна Русия през":

    или натам каквото е останало от него, че Проссия нападна Украйна, а не обратното. освен да лъжете нещо друго да знаете?!? 🤣😀😀

    05:37 26.09.2025

  • 21 Малу ният е точно

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Лавров":

    на истлата пиянка Лавров. Единственото малоумие на света е, че досега не е изтрил блатната кочинака от лицето на Земята. Крепостните само хабят кислорода.

    05:39 26.09.2025

  • 22 Катъра Калантарян

    6 1 Отговор
    Катъра си е Катър
    Само Нагайка и Камшик
    Удриии.

    05:47 26.09.2025

  • 23 Катър и Истина

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лавров":

    Ти верно си Изфъскал .

    05:49 26.09.2025

  • 24 Сандо

    3 3 Отговор
    Истината говори човекът,но за едноклетъчните козячета тя не е от значение,за тях са важни грантчетата,за да могат да плюсат и да преживят.Като кравите.

    05:53 26.09.2025

  • 25 мдаааа

    3 12 Отговор
    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца.
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.

    И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
    ,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
    Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.

    Коментиран от #29, #30, #36

    05:54 26.09.2025

  • 26 Кадир

    10 1 Отговор
    И за Чечня,ЕС и НАТО са виновни !И за Абхазия,тоже !

    Коментиран от #34

    05:54 26.09.2025

  • 27 Госあ

    3 9 Отговор
    Лавров трябва да си мери приказките и когато каже нещо, да бъде подкрепено с действия. Иначе, хиените още повече врява вдигат, а Русия олеква. Като има обявена война според него, да действат като на война - Киев и цялата украинска инфраструктура да бъде срината до основи ! Иначе, по -добре е просто пълен игнор на западните смешници и безлични протоколни изказвания, а да си провят каквото искат.

    Коментиран от #31

    05:54 26.09.2025

  • 28 Перо

    8 1 Отговор
    Лавров и Путин да се оплакват на Горбачов, който ги постави в патова ситуация и да търсят първопричината за войната още в съветско и пост-съветско време, от края на 80-те и 90-те г. на миналия век!

    05:55 26.09.2025

  • 29 Госあ

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "мдаааа":

    Причината е, че в Украйна започна геноцид над руските етнически групи, които на всичкото отгоре не са и малцинство, а в Източна Украйна - мнозинство. Имаше официално изказване от президента на Украйна, че руските деца ще се крият по мазетата, докато украинчетата ходят на училище. В допълнение, бандерите започнаха да говорят за ядрени оръжия и чуждестранни контингенти по границата с Русия. Това е причината и всички я знаят, но причините и справедливостта никога не са били на дневен ред в англоюдейския свят. Оръжията определят, кое е справедливо и кое - не.

    06:01 26.09.2025

  • 30 Тия елементарни опорки

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "мдаааа":

    ги пласирай на пазара и по пенсионерските клубове.

    06:01 26.09.2025

  • 31 Последно предупреждение

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Госあ":

    НАТО и ЕС ще се превърнат в бивша Югославия, ако действат така. А европейските градове ще заприличат на Киев и Харков, сутрешни сирени, бомбардировки и режим на тока и водата.

    Коментиран от #33

    06:04 26.09.2025

  • 32 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Лавров":

    А сега кажи и нещо за неспазените"мински споразумения"! Или по твоя телевизор такова нещо не са предавали? Не Русия е агресор! Агресията започна много по- рано и не е от руска страна! Или ти тогава не си имал още телевизор?

    06:04 26.09.2025

  • 33 Госあ

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Последно предупреждение":

    Нито Русия има интерес да напада нато и ес, нито обратното. Това ще бъде ядрена война. Бойното поле ще продължи да е Украйна с любезното съдействие на самите украинци, докато тази държава изчезне съвсем - с претопено население териториите и да бъдат или руски или западни, варианта с мир чрез подялба не е изключен

    06:08 26.09.2025

  • 34 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Кадир":

    Кой в света е използвал ядрено оръжие срещу цивилни?! Май не беше Русия, или аз нещо бъркам! Я ме подсети, че нещо наистина ми се губи! Пак Путин ли беше?

    Коментиран от #35

    06:09 26.09.2025

  • 35 Госあ

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    А кой бомбардира с днешна дата ядрени съоръжения ? Този въпрос също е важен. Същите, които хвърлиха и атомните бомби над цивилни в миналото. Но пак казвам, тези факти нямат абсолютно никакво значение ! И дьо Гол го е казвал, че с американци може да се преговаря само с пистолет на масата и Путин го заяви преди години на една сбирка. Затова и Китай започнаха да отделят средства за отбрана.

    06:13 26.09.2025

  • 36 Русия е АГРЕСОРА и както и да

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "мдаааа":

    увъртат катъра и пуделите на хунтата в Кремъл това не променя този факт...

    Хората които умряха в тази бeзyмна война са хиляди пъти повече от тези които умряха през 2021 година (около 20 човека) в Донбас...... Виновните за тези почернени семейства са само и единствено в Кремъл.
    Никой не дава право на Раша да се меси във вътрешните работи на Украйна. 11 опита на ООН да изпрати наблюдатели в Донбас бяха осуетени от режима на Путлер

    06:25 26.09.2025