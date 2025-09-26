Лавров: НАТО и ЕС провокираха кризата в Украйна и обявиха война на Русия

Руският външен министър обвини НАТО и Европейския съюз, че използват Украйна, за да воюват с неговата страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това топдипломатът на Русия направи в реч в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк снощи, уточни световната агенция, допълвайки, че Великобритания е определила тези негови твърдения за "фалшиви изопачавания от света на фантастиката".

Лавров говори на срещата в ООН на външните министри от страните от Г-20, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп - с рязка смяна на реториката - осмя военните действия на Москва и заяви, че според него Украйна е способна да си възвърне завзети от руските сили територии, отбеляза Ройтерс.

"Още един ярък пример е кризата в Украйна, провокирана от Запада, чрез която НАТО и ЕС вече (...) обявиха реална война на моята страна и пряко се замесиха в нея", заяви Лавров.

Той не спомена коментарите на Тръмп, но затова пък потвърди позицията на Русия, че действията на Запада са провокирали войната в Украйна, която Москва започна през февруари 2022 г.

Британската външна министърка Ивет Купър призова тръгналия да напуска Лавров да остане в залата, когато започна речта си, и осъди "непровокираната война" на Москва.

"Нищо от фалшивите изопачавания от света на фантастиката, от дезинформацията и от пропагандата на руския представител относно причините за войната не може да убеди когото и да било", каза Купър.

Лавров и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обсъдиха ситуацията около Украйна и палестино-израелския конфликт.

„Проведе се съществена дискусия по най-належащите международни въпроси, включително ситуацията около Украйна и в зоната на палестино-израелския конфликт. Министърът подчерта важността ръководството и целият персонал на Секретариата на ООН да действат безпристрастно и справедливо в съответствие с член 100 от Устава на ООН“, се казва в изявлението на руското МВнР

Русия и ООН изразиха твърдия си ангажимент за укрепване на сътрудничеството. „Руската страна подчерта ангажимента си към централната координираща роля на световната организация в глобалните дела и към принципите на Устава на ООН в тяхната цялост, всеобхватност и неразривна взаимовръзка“, добави руското външно министерство.

Русия очаква да продължи сътрудничеството си с тихоокеанските островни държави, заяви Лавров.

Срещата на Лавров с външните министри на Вануату, Кралство Тонга, Маршаловите острови и Науру се проведе в кулоарите на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН.

„Много съм доволен от тази нова възможност да се срещнем в този важен формат между Русия и тихоокеанските островни държави. Този механизъм за диалог се доказа през последните години като изключително търсена и ефективна платформа за обмен на мнения както по двустранното сътрудничество, така и по належащи въпроси от регионалния и глобалния дневен ред“, каза Лавров, откривайки разговорите.

„Надявам се, че разговорът ни днес ще ни позволи да развием по-нататъшни пътища за нашето сътрудничество“, добави министърът.

Според руското външно министерство на срещата са обсъдени перспективите за развитие на практическо сътрудничество в областта на енергетиката, риболова, селското стопанство, туризма и образованието.

„Състоя се обмен на мнения по актуални международни въпроси, включително ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион и света като цяло. Потвърден е ангажиментът за разширяване на сътрудничеството по широк кръг от въпроси от взаимен интерес“, добави руското дипломатическо ведомство.