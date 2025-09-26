Лавров: НАТО и ЕС провокираха кризата в Украйна и обявиха война на Русия

Руският външен министър обвини НАТО и Европейския съюз, че използват Украйна, за да воюват с неговата страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Това топдипломатът на Русия направи в реч в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк снощи, уточни световната агенция, допълвайки, че Великобритания е определила тези негови твърдения за "фалшиви изопачавания от света на фантастиката".
Лавров говори на срещата в ООН на външните министри от страните от Г-20, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп - с рязка смяна на реториката - осмя военните действия на Москва и заяви, че според него Украйна е способна да си възвърне завзети от руските сили територии, отбеляза Ройтерс.
"Още един ярък пример е кризата в Украйна, провокирана от Запада, чрез която НАТО и ЕС вече (...) обявиха реална война на моята страна и пряко се замесиха в нея", заяви Лавров.
Той не спомена коментарите на Тръмп, но затова пък потвърди позицията на Русия, че действията на Запада са провокирали войната в Украйна, която Москва започна през февруари 2022 г.
Британската външна министърка Ивет Купър призова тръгналия да напуска Лавров да остане в залата, когато започна речта си, и осъди "непровокираната война" на Москва.
"Нищо от фалшивите изопачавания от света на фантастиката, от дезинформацията и от пропагандата на руския представител относно причините за войната не може да убеди когото и да било", каза Купър.
Лавров и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обсъдиха ситуацията около Украйна и палестино-израелския конфликт.
„Проведе се съществена дискусия по най-належащите международни въпроси, включително ситуацията около Украйна и в зоната на палестино-израелския конфликт. Министърът подчерта важността ръководството и целият персонал на Секретариата на ООН да действат безпристрастно и справедливо в съответствие с член 100 от Устава на ООН“, се казва в изявлението на руското МВнР
Русия и ООН изразиха твърдия си ангажимент за укрепване на сътрудничеството. „Руската страна подчерта ангажимента си към централната координираща роля на световната организация в глобалните дела и към принципите на Устава на ООН в тяхната цялост, всеобхватност и неразривна взаимовръзка“, добави руското външно министерство.
Русия очаква да продължи сътрудничеството си с тихоокеанските островни държави, заяви Лавров.
Срещата на Лавров с външните министри на Вануату, Кралство Тонга, Маршаловите острови и Науру се проведе в кулоарите на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН.
„Много съм доволен от тази нова възможност да се срещнем в този важен формат между Русия и тихоокеанските островни държави. Този механизъм за диалог се доказа през последните години като изключително търсена и ефективна платформа за обмен на мнения както по двустранното сътрудничество, така и по належащи въпроси от регионалния и глобалния дневен ред“, каза Лавров, откривайки разговорите.
„Надявам се, че разговорът ни днес ще ни позволи да развием по-нататъшни пътища за нашето сътрудничество“, добави министърът.
Според руското външно министерство на срещата са обсъдени перспективите за развитие на практическо сътрудничество в областта на енергетиката, риболова, селското стопанство, туризма и образованието.
„Състоя се обмен на мнения по актуални международни въпроси, включително ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион и света като цяло. Потвърден е ангажиментът за разширяване на сътрудничеството по широк кръг от въпроси от взаимен интерес“, добави руското дипломатическо ведомство.
1 Уса
04:19 26.09.2025
2 делта форс
Коментиран от #16
04:21 26.09.2025
3 Лавров
Коментиран от #23
04:24 26.09.2025
4 Беро
В такава война победител няма да има, победени също! Европа е машата за кестени те и войната!
04:26 26.09.2025
5 Фен
04:26 26.09.2025
6 Оруел
Коментиран от #11
04:27 26.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Брекзит
04:36 26.09.2025
9 Нищо ново под Слънцето
04:37 26.09.2025
10 ТОВА Е
04:40 26.09.2025
11 1984
До коментар #6 от "Оруел":Чудесна опорка за "самоотвержените овце" от животинската ферма, обаче нещата никога не завършват добре за добитъка.
04:41 26.09.2025
12 Браво 👍
Все другите са "виновни" за грешките на руските шовинисти и подлеци.
04:48 26.09.2025
13 Лавров
Коментиран от #32
04:54 26.09.2025
14 Истински
04:54 26.09.2025
15 Архимандрисандрит Бибиан
04:57 26.09.2025
16 Колко
До коментар #2 от "делта форс":Ромскичлена можеш даналапаш наведнъж и с пълна уста да кажеш слава Украйна?
05:00 26.09.2025
17 НАТО нападна Русия през
Исторически, Наполеон и Хитлер нападат Русия през Украйна.
Коментиран от #20
05:30 26.09.2025
18 Нещастните ceHuлнu нацистчета кремлянски
Киев за три дни, щото НАТО ни обяви война?!? 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
05:35 26.09.2025
19 Лавров
Коментиран от #21
05:36 26.09.2025
20 Напомням на крепостният ти мозък
До коментар #17 от "НАТО нападна Русия през":или натам каквото е останало от него, че Проссия нападна Украйна, а не обратното. освен да лъжете нещо друго да знаете?!? 🤣😀😀
05:37 26.09.2025
21 Малу ният е точно
До коментар #19 от "Лавров":на истлата пиянка Лавров. Единственото малоумие на света е, че досега не е изтрил блатната кочинака от лицето на Земята. Крепостните само хабят кислорода.
05:39 26.09.2025
22 Катъра Калантарян
Само Нагайка и Камшик
Удриии.
05:47 26.09.2025
23 Катър и Истина
До коментар #3 от "Лавров":Ти верно си Изфъскал .
05:49 26.09.2025
24 Сандо
05:53 26.09.2025
25 мдаааа
И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
„Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
Не разбрахте ли най после основната причина за СВО... Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
Коментиран от #29, #30, #36
05:54 26.09.2025
26 Кадир
Коментиран от #34
05:54 26.09.2025
27 Госあ
Коментиран от #31
05:54 26.09.2025
28 Перо
05:55 26.09.2025
29 Госあ
До коментар #25 от "мдаааа":Причината е, че в Украйна започна геноцид над руските етнически групи, които на всичкото отгоре не са и малцинство, а в Източна Украйна - мнозинство. Имаше официално изказване от президента на Украйна, че руските деца ще се крият по мазетата, докато украинчетата ходят на училище. В допълнение, бандерите започнаха да говорят за ядрени оръжия и чуждестранни контингенти по границата с Русия. Това е причината и всички я знаят, но причините и справедливостта никога не са били на дневен ред в англоюдейския свят. Оръжията определят, кое е справедливо и кое - не.
06:01 26.09.2025
30 Тия елементарни опорки
До коментар #25 от "мдаааа":ги пласирай на пазара и по пенсионерските клубове.
06:01 26.09.2025
31 Последно предупреждение
До коментар #27 от "Госあ":НАТО и ЕС ще се превърнат в бивша Югославия, ако действат така. А европейските градове ще заприличат на Киев и Харков, сутрешни сирени, бомбардировки и режим на тока и водата.
Коментиран от #33
06:04 26.09.2025
32 Ами
До коментар #13 от "Лавров":А сега кажи и нещо за неспазените"мински споразумения"! Или по твоя телевизор такова нещо не са предавали? Не Русия е агресор! Агресията започна много по- рано и не е от руска страна! Или ти тогава не си имал още телевизор?
06:04 26.09.2025
33 Госあ
До коментар #31 от "Последно предупреждение":Нито Русия има интерес да напада нато и ес, нито обратното. Това ще бъде ядрена война. Бойното поле ще продължи да е Украйна с любезното съдействие на самите украинци, докато тази държава изчезне съвсем - с претопено население териториите и да бъдат или руски или западни, варианта с мир чрез подялба не е изключен
06:08 26.09.2025
34 Ами
До коментар #26 от "Кадир":Кой в света е използвал ядрено оръжие срещу цивилни?! Май не беше Русия, или аз нещо бъркам! Я ме подсети, че нещо наистина ми се губи! Пак Путин ли беше?
Коментиран от #35
06:09 26.09.2025
35 Госあ
До коментар #34 от "Ами":А кой бомбардира с днешна дата ядрени съоръжения ? Този въпрос също е важен. Същите, които хвърлиха и атомните бомби над цивилни в миналото. Но пак казвам, тези факти нямат абсолютно никакво значение ! И дьо Гол го е казвал, че с американци може да се преговаря само с пистолет на масата и Путин го заяви преди години на една сбирка. Затова и Китай започнаха да отделят средства за отбрана.
06:13 26.09.2025
36 Русия е АГРЕСОРА и както и да
До коментар #25 от "мдаааа":увъртат катъра и пуделите на хунтата в Кремъл това не променя този факт...
Хората които умряха в тази бeзyмна война са хиляди пъти повече от тези които умряха през 2021 година (около 20 човека) в Донбас...... Виновните за тези почернени семейства са само и единствено в Кремъл.
Никой не дава право на Раша да се меси във вътрешните работи на Украйна. 11 опита на ООН да изпрати наблюдатели в Донбас бяха осуетени от режима на Путлер
06:25 26.09.2025