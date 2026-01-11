Новини
Свят »
България »
Украйна повредила три петролни платформи на Лукойл в Каспийско море
  Тема: Украйна

Украйна повредила три петролни платформи на Лукойл в Каспийско море

11 Януари, 2026 19:23, обновена 11 Януари, 2026 18:27 1 435 107

  • украйна-
  • русия-
  • каспийско море-
  • петролни платформи-
  • лукойл

Съоръженията на петролния гигант се използвали за снабдяване на руските сили в зоната на бойните действия

Украйна повредила три петролни платформи на Лукойл в Каспийско море - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Украинската армия атакува и повреди три руски петролни платформи в Каспийско море, съобщи днес в Телеграм Генералният щаб в Киев, цитиран от ДПА.

Съоръженията, които са на петролния гигант "Лукойл", се използват за снабдяване на руските сили в Украйна, допълни генщабът.

Още новини от Украйна

Киев не даде подробности за естеството на атаката, но твърди, че е имало "преки попадения", от което може да се съди, че вероятно става дума за удар с дронове с голям обсег. Изнесените от украинските военни данни не може да бъдат проверени чрез независим източник.

Руската армия обикновено не дава сведения за щетите при украински атаки.

Украйна многократно е атакувала съоръжения на руската петролно-газова промишленост, за да разстрои доставките за окупационните войски, отбелязва ДПА.


