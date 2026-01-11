Украйна повредила три петролни платформи на Лукойл в Каспийско море

Украинската армия атакува и повреди три руски петролни платформи в Каспийско море, съобщи днес в Телеграм Генералният щаб в Киев, цитиран от ДПА.
Съоръженията, които са на петролния гигант "Лукойл", се използват за снабдяване на руските сили в Украйна, допълни генщабът.
Киев не даде подробности за естеството на атаката, но твърди, че е имало "преки попадения", от което може да се съди, че вероятно става дума за удар с дронове с голям обсег. Изнесените от украинските военни данни не може да бъдат проверени чрез независим източник.
Руската армия обикновено не дава сведения за щетите при украински атаки.
Украйна многократно е атакувала съоръжения на руската петролно-газова промишленост, за да разстрои доставките за окупационните войски, отбелязва ДПА.
