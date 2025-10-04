Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: САЩ са във война с наркокартелите

Тръмп: САЩ са във война с наркокартелите

4 Октомври, 2025 13:05 837 22

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • война-
  • наркокартели

Така Белия дом представя правно основание за американските военни удари по кораби в Карибите миналия месец

Тръмп: САЩ са във война с наркокартелите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ са във война с наркокартелите, които Белият дом счита за терористични групи, според поверително известие, изпратено от администрацията до Конгреса.

Според The ​​Hill, по този начин ръководителят на Белия дом е предоставил правно основание за американските военни удари по кораби в Карибите миналия месец.

САЩ са „в немеждународен въоръжен конфликт с тези определени терористични организации“, според известието, което е изпратено до комисиите по вътрешна сигурност на Конгреса.

Президентът е разпоредил на Министерството на отбраната да проведе операции срещу тях в съответствие със законите за въоръжените конфликти“, се казва в известието, което е получено от представители на Конгреса на САЩ.

В известието не се споменава нито един от картелите, които сега се считат за терористични организации, подлежащи на санкции.

Известието също така оправдава неотдавнашния публично разкрит американски военен удар по плавателен съд - атака срещу плавателния съд на 15 септември, при която загинаха трима души на борда.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брендо

    5 1 Отговор
    Изгоре ни бизнеса с Баце или да воюваме, он е Батман.

    Коментиран от #19

    13:08 04.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Тръмп готви десант във Венецуела.

    Коментиран от #7

    13:10 04.10.2025

  • 3 Медийният мутрак Доньо

    11 1 Отговор
    Това е хем самореклама за вътрешно ползване, защото проблемът с наркотиците е огромен в САЩ, хем ултиматум за сплашване на беззащитните в момента съседи, да си плащат рекета!

    13:10 04.10.2025

  • 4 УдоМача

    10 0 Отговор
    Глупости! Не са и никога не са били! Просто пазят "правилния" канал от конкуренция и компрометиране..

    13:11 04.10.2025

  • 5 хех

    11 0 Отговор
    Това сега как да го разбираме? САЩ са във война с ЦРУ ли?

    13:15 04.10.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    6 0 Отговор
    Клоун,може да се каже че Ти си във война с целият Свят...

    13:17 04.10.2025

  • 7 Ами

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И той като Путин си търси война, която да го държи на власт, че иначе ще трябва да отговарят пред народа, къде са всички пари и природни ресурси на тая държава.

    13:18 04.10.2025

  • 8 Нагли

    13 0 Отговор
    Американските бандити преди използваха тероризма като оправдание да заграбят петрола на Ирак, Либия и д-р..Сега оправданието за Венецуелският нефт е "борбата с нарко картелите"

    13:20 04.10.2025

  • 9 свърши хамериканската

    8 1 Отговор
    жътва на мак в Афганистан и смениха плочата на грамофона

    Коментиран от #15

    13:20 04.10.2025

  • 10 Политици ГЕРБ и МВР крият канибали .....

    5 1 Отговор
    Нарко Картела на Бойко Методиев Борисов бивш Премиер е особено опасен,разполага с цяла армия убийци и собствена партия!

    13:21 04.10.2025

  • 11 законно

    3 0 Отговор
    А в България е раят на наркокартелите

    13:23 04.10.2025

  • 12 ГОСТ

    4 3 Отговор
    САЩ СА В ПОСТОЯННА ВОЙНА С ЦЕЛИЯТ СВЯТ,ДОКАТО ДОЙДЕ И ТЕХНИЯТ КРАЙ.

    Коментиран от #14

    13:25 04.10.2025

  • 13 чудесно

    1 2 Отговор
    Не знам дали занете, но САЩ в самото начало на своето независимо съществуване удрят кораби на африкански робовладелци и освобождават заробени щноевропейски селяни.. Да, добре прочетохте. Всички говорят за робството в САЩ, никой не говори за хилядолетното робство в Африка и Азия.
    Та, да се потапят кораби на бандюги си е най-старата американска традиция.

    13:26 04.10.2025

  • 14 вай вай

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ГОСТ":

    За трафикантите на дрога и хора ли плачем?
    Биха те продали и разкостили на секундата, в зависимост кое носи повече пари.

    Коментиран от #16

    13:27 04.10.2025

  • 15 да видим

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "свърши хамериканската":

    Дали ти идва в кухата кратун а на ум, че САЩ имат милиони хектари подходящи за мак и трева. Дори са законни за производство на някои места.
    Притрабябвало им някой да им мъкне синтетика и да капитлаизира милиарди от разсипани съдби на местни млади хора.

    Коментиран от #17, #20

    13:31 04.10.2025

  • 16 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "вай вай":

    ако това е вярно а не е партенка...

    13:33 04.10.2025

  • 17 те пък да знайш

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "да видим":

    изобщо не са разсипали милиони съдби по всички континенти

    13:36 04.10.2025

  • 18 Зеленски

    3 0 Отговор
    Ама хич не хареса тази новина

    13:37 04.10.2025

  • 19 Жан Бойко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Брендо":

    Те САЩ са във война с всички .
    Искат да накарат някой да им плати сметката

    13:48 04.10.2025

  • 20 Едно е на тяхна почва

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "да видим":

    друго е в чужбина.
    В чужбина е далече от погледите на американците.
    И това е нещо което много хора не разбират.
    Техните правителства може да се държат демократично в къщи но в чужбина сасъщите пирати каквито са били преди столетия.

    14:01 04.10.2025

  • 21 сащисан кравар

    2 0 Отговор
    Интересното, ще стане, когато картелите почнат да му отвръщат на удара😉

    14:07 04.10.2025

  • 22 Бат Роскоу ПуетЪ

    2 0 Отговор
    Защото не ти плащат процента, нали Бай Дончо...

    14:17 04.10.2025