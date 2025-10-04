Тръмп: САЩ са във война с наркокартелите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ са във война с наркокартелите, които Белият дом счита за терористични групи, според поверително известие, изпратено от администрацията до Конгреса.
Според The Hill, по този начин ръководителят на Белия дом е предоставил правно основание за американските военни удари по кораби в Карибите миналия месец.
САЩ са „в немеждународен въоръжен конфликт с тези определени терористични организации“, според известието, което е изпратено до комисиите по вътрешна сигурност на Конгреса.
„Президентът е разпоредил на Министерството на отбраната да проведе операции срещу тях в съответствие със законите за въоръжените конфликти“, се казва в известието, което е получено от представители на Конгреса на САЩ.
В известието не се споменава нито един от картелите, които сега се считат за терористични организации, подлежащи на санкции.
Известието също така оправдава неотдавнашния публично разкрит американски военен удар по плавателен съд - атака срещу плавателния съд на 15 септември, при която загинаха трима души на борда.
