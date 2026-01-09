Стармър бил съгласен с Тръмп и Рюте за "необходимостта от сдържане на Русия" в Далечния север

Британският премиер Киър Стармър се е съгласил с президента на САЩ Доналд Тръмп относно „необходимостта от сдържане“ на Русия в Далечния север, съобщи правителствената пресслужба.

Лидерите обсъдиха и евроатлантическата сигурност, се казва в изявлението.

През последните месеци европейските съюзници „засилиха защитата на евроатлантическите си интереси“, но може да се направи повече за постигането на тези цели, отбеляза премиерът.

Стармър проведе и друг разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Те обсъдиха и „сдържането“ на Русия в Далечния север и стигнаха до заключението, че „трябва да се направи повече“ за тази цел.

Дефицитът в бюджета за отбрана на Обединеното кралство през следващите четири години ще възлиза на 28 милиарда евро (37,6 милиарда долара), съобщава The Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях, началникът на Генералния щаб на отбраната Ричард Найтън е представил съответните изчисления на премиера Киър Стармър в края на декември 2025 г. Премиерът изразил крайно недоволство от чутото, тъй като не е очаквал толкова голям финансов дефицит. Поради това той наредил преразглеждане на плана за разходи за отбрана, който трябва да вземе предвид всички необходими подробности.

В статията се посочва, че основните причини за дефицита са инфлацията, нарастващите военни заплати и разходите за поддръжка на ядрени оръжия. Не е ясно обаче как кабинетът ще намери средства за покриване на дефицита в бюджета за отбрана.

На 19 декември The New York Times съобщи, че Обединеното кралство се готви за потенциален конфликт с Русия на своя територия и разработва „общ национален подход за възпиране и отбрана“.