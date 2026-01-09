Новини
Тръмп: Няма как да обещая още помощ за Киев, докато спасявам човешки животи. Не искам да затягаме санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

Тръмп: Няма как да обещая още помощ за Киев, докато спасявам човешки животи. Не искам да затягаме санкциите срещу Русия

9 Януари, 2026 05:39, обновена 9 Януари, 2026 05:47

Имаше моменти, когато се бяхме разбрали с Путин, но Зеленски отказа сделка. После стана обратното, отбеляза американският президент

Тръмп: Няма как да обещая още помощ за Киев, докато спасявам човешки животи. Не искам да затягаме санкциите срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че руският лидер Владимир Путин иска да сложи край на конфликта в Украйна.

„Мисля, че той иска да сключи сделка“, каза Тръмп в интервю за The New York Times.

Още новини от Украйна

„Имаше моменти, когато имах всичко с Путин, но Зеленски не искаше да сключва сделка. Това ме шокира. Но след това имаше и обратното. Мисля, че сега и двамата искат да сключат сделка. Ще разберем“, добави той.

Държавният глава на САЩ заяви, че не е готов да обещае увеличаване на помощта за Украйна, ако разрешаването на конфликта се проточи.

„Не искам да бъда в позиция, в която трябва да кажа това, защото имам задължението да се опитам да спася човешки животи“, цитира вестникът думите му.

Тръмп заяви, че не определя времева рамка за разрешаване на конфликта в Украйна.

„Правим всичко възможно. Нямам времева рамка“, каза той.

Изданието отбелязва, че американският лидер е отказал да уточни колко скоро се надява да приключи конфликтът.

Сделката на Съединените щати с властите в Киев за редкоземни метали беше условие Вашингтон да продължи усилията си за мирно разрешаване на конфликта в Украйна, обяви държавният глава.

„Казах, че ако искаме да продължим напред, се нуждаем от редкоземни метали. Искаме парите си обратно“, каза той в интервю за Fox News.

Президентът посочи, че Съединените щати да имат второстепенна роля в случай на мирно споразумение, което би осигурило военна подкрепа на Украйна в случай на нападение срещу нейна територия.

САЩ вече разтоварват петрол от задържания танкер „Маринър“, плавал под руски флаг, заяви американският президент Доналд Тръмп.

Той отказа да отговори дали е разговарял с руския президент Путин след овладяването на кораба.

„Задържахме плавателен съд и в момента разтоварваме петрол“, каза Тръмп. Той отказа да отговори на въпрос дали е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин след задържането на танкера. „Не искам да говоря за това“, каза Тръмп в отговор на въпрос дали е проведен такъв разговор.

Тръмп се надява, че на САЩ няма да се наложи да приемат законодателство, затягащо санкциите срещу Русия, но е готов да го подкрепи.

„Подкрепям го“, каза той, коментирайки новия законопроект за антируски санкции, подготвен в Сената на САЩ. „Надявам се, че няма да се наложи да го прилагаме“, подчерта ръководителят на американската администрация, цитиран от Fox News.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    1 5 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #5

    05:47 09.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    7 2 Отговор
    Патриотите отново показаха, че за нищо не стават, тази нощ отново киев е пуцан. Цял свят видя, че краваристан може да воюва само в нагласени мачове. На украйна няма как да се помогне, там върлува мецан.

    05:49 09.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    4 1 Отговор
    Паветни, сега агент краснов ли е или е г-н Тръмп? На луди ви направиха.

    Коментиран от #6

    05:52 09.01.2026

  • 4 побърканяк

    3 0 Отговор
    Мухаха рижия е като тиквата сутрин говори едно вечер точно обратното.

    05:54 09.01.2026

  • 5 Ти си само за бой

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Застанеш ли на Калотина, няма да доживееш да видиш рамките.

    06:00 09.01.2026

  • 6 Фен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Още на са им го спуснали по Тик ток, та не знаят.

    Коментиран от #8

    06:01 09.01.2026

  • 7 Винкело

    1 0 Отговор
    Този е паднал в някаква дупка, от три-четири дни ръси неразбираеми простотии. Аз обвинявах преводачите, но май причината е в Меркурий. Или там някъде.

    06:02 09.01.2026

  • 8 А где патриот?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    На лудо го направиха паветното. Една седмица мисира му подаваше фитили и оно цвилеше във възторг, а сега мълчи като бит ......ст.

    06:03 09.01.2026