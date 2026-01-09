Тръмп: Няма как да обещая още помощ за Киев, докато спасявам човешки животи. Не искам да затягаме санкциите срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че руският лидер Владимир Путин иска да сложи край на конфликта в Украйна.

„Мисля, че той иска да сключи сделка“, каза Тръмп в интервю за The New York Times.

Още новини от Украйна

„Имаше моменти, когато имах всичко с Путин, но Зеленски не искаше да сключва сделка. Това ме шокира. Но след това имаше и обратното. Мисля, че сега и двамата искат да сключат сделка. Ще разберем“, добави той.

Държавният глава на САЩ заяви, че не е готов да обещае увеличаване на помощта за Украйна, ако разрешаването на конфликта се проточи.

„Не искам да бъда в позиция, в която трябва да кажа това, защото имам задължението да се опитам да спася човешки животи“, цитира вестникът думите му.

Тръмп заяви, че не определя времева рамка за разрешаване на конфликта в Украйна.

„Правим всичко възможно. Нямам времева рамка“, каза той.

Изданието отбелязва, че американският лидер е отказал да уточни колко скоро се надява да приключи конфликтът.

Сделката на Съединените щати с властите в Киев за редкоземни метали беше условие Вашингтон да продължи усилията си за мирно разрешаване на конфликта в Украйна, обяви държавният глава.

„Казах, че ако искаме да продължим напред, се нуждаем от редкоземни метали. Искаме парите си обратно“, каза той в интервю за Fox News.

Президентът посочи, че Съединените щати да имат второстепенна роля в случай на мирно споразумение, което би осигурило военна подкрепа на Украйна в случай на нападение срещу нейна територия.

САЩ вече разтоварват петрол от задържания танкер „Маринър“, плавал под руски флаг, заяви американският президент Доналд Тръмп.

Той отказа да отговори дали е разговарял с руския президент Путин след овладяването на кораба.

„Задържахме плавателен съд и в момента разтоварваме петрол“, каза Тръмп. Той отказа да отговори на въпрос дали е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин след задържането на танкера. „Не искам да говоря за това“, каза Тръмп в отговор на въпрос дали е проведен такъв разговор.

Тръмп се надява, че на САЩ няма да се наложи да приемат законодателство, затягащо санкциите срещу Русия, но е готов да го подкрепи.

„Подкрепям го“, каза той, коментирайки новия законопроект за антируски санкции, подготвен в Сената на САЩ. „Надявам се, че няма да се наложи да го прилагаме“, подчерта ръководителят на американската администрация, цитиран от Fox News.