Тръмп: Смели наши пилоти пострадаха в Каракас. Няма да помилвам Мадуро. Ще спечелим трилиони от петрола на Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че операцията във Венецуела е "акт на отмъщение" за държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който е роден от кубински имигранти.

В интервю за Fox News Тръмп отбеляза, че Рубио „познава добре Куба“ и заяви, че островната държава е „напълно зависима от Венецуела финансово и за петрол“. Водещият допусна, че операцията във Венецуела може да е била „отмъщение от страна на Марко“. „Може би е било така“, отговори Тръмп.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел съобщи по-рано, че в резултат на действията на САЩ по отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес „32 кубинци са били убити по време на бойни мисии“.

Тръмп смята, че икономиката на Куба е изцяло зависима от финансовата и енергийна подкрепа на Венецуела.

„Куба разчита изцяло на Венецуела за пари и петрол, а в замяна те предоставят на Венецуела защита. Това винаги е било споразумението“, каза президентът.

Тръмп заяви, че САЩ планират да „възстановят“ Венецуела, преди да могат да се проведат избори там.

„Мисля, че това ще се случи“, каза той пред Fox News, визирайки изборите във Венецуела и потенциалната победа на опозицията. „Но ще отнеме известно време; трябва да възстановим страната. Те не биха могли да проведат избори. В момента те дори не биха знаели как да проведат избори“, заяви Тръмп, визирайки венецуелската страна.

Според Тръмп Венецуела „се е превърнала в страна от третия свят“.

„Ще възстановим производството на петрол, ще възстановим петролната инфраструктура. Ще я управляваме. Тя ще работи перфектно и ще печели много пари“, увери американският лидер. „И в крайна сметка ще проведем избори“, добави той

Вашингтон получава всичко, което иска от новите власти в Каракас, заяви Тръмп.

„Всичко, което искахме, те ни то дават“, каза той.

Американският лидер посочи, че Съединените щати планират да продават петрол от тази страна. Тръмп прогнозира, че в резултат на това американците ще получат стотици милиарди или трилиони долари.

„Утре ще се срещнем в Белия дом с ръководителите на всички големи петролни компании“, каза той в интервю за Fox News, добавяйки, че ще участват ръководителите на 14 компании.

„Те ще възстановят цялата петролна инфраструктура на Венецуела. Ще похарчат поне 100 милиарда долара“, отбеляза американският президент.

„Няколко много смели пилоти на хеликоптери бяха ранени доста сериозно. Но са в добро състояние“, каза той.

„Другата страна, за съжаление, загуби много хора. Домът на Мадуро беше в центъра на крепост, където имаше хиляди хора - войници и всичко останало. И ние се инфилтрирахме право в центъра на крепостта. Кой би си помислил, че е възможно да направим това, без да понесем никакви загуби?“, каза американският президент.

Тръмп заяви, че може да се срещне с бившия венецуелски парламентарист от опозицията Мария Корина Мачадо следващата седмица.

„Разбирам, че тя ще пристигне някъде следващата седмица и очаквам с нетърпение да я поздравя. Чух, че иска да го направи“, каза той.

Мачадо напусна Венецуела през 2025 г., за да пътува до Осло, за да получи лично Нобеловата си награда за мир през декември. Тя обаче пропусна церемонията, а наградата прие дъщеря ѝ. Местонахождението ѝ в момента е неизвестно.

Съединените щати са поискали от венецуелското правителство да освободи всички политически затворници.

Президентът на САЩ няма намерение да подпише помилване за венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщи The New York Times.

Вестникът отбелязва, че по време на интервюто с Тръмп репортерите на вестника са попитали за помилването на редица обвиняеми в САЩ, включително Мадуро. Тръмп, отбелязва изданието, „е дал ясно да се разбере, че няма намерение да помилва“ посочените лица.

Той намекна, че Съединените щати биха могли да нанесат „силен удар“ срещу иранското ръководство, ако сметнат за необходимо.

„Казах, че ако направят нещо лошо на тези хора, ще ги ударим много силно“, каза шефът на Белия дом в отговор на въпрос относно протестите в Иран. „Казах това ясно и отчетливо“, подчерта той, когато беше попитан от Fox News, дали САЩ са готови да използват сила в случай на евентуални смъртни случаи сред протестиращите,

Тръмп не изключи възможността за повторни военни удари на САЩ на територията на Нигерия.

„Бих искал това да е еднократен удар“, каза Тръмп за атаката, извършена миналия декември. „Но ако продължат да убиват християни, това ще бъдат многократни удари.“

В края на 2025 г. Белият дом обяви удар срещу бойците на „Ислямска държава“ в Нигерия. Тогава генерал-майор Самаила Уба, директор по информацията в Министерството на отбраната на Нигерия, заяви, че това е операция, извършена от нигерийските въоръжени сили в сътрудничество със Съединените щати, въз основа на събраната разузнавателна информация. Говорителят на нигерийското външно министерство Кимиеби Ебиенфа заяви в комюнике, че Нигерия „стратегически се ангажира със Съединените щати в споделянето на разузнавателна информация и други форми на сътрудничество в съответствие с международното право“.

На 1 ноември Тръмп обяви, че е инструктирал Пентагона да подготви потенциални решителни мерки срещу „ислямски терористи“ в Нигерия, за да защити християните, изправени пред заплахи там. Нигерийските власти отхвърлиха тези обвинения, твърдейки, че характеризирането на африканската република като страна на религиозна нетърпимост е несъвместимо с реалността и че подобни оценки не отчитат усилията на правителството да защити свободата на религията и съвестта за всички граждани.

Президентът на САЩ намекна, че е по-добър в недвижимите имоти, отколкото в политиката.

„Бях наистина добър в недвижимите имоти. Може би бях по-добър в недвижимите имоти, отколкото в политиката“, каза той в интервюто си за The New York Times.

Тръмп спомена за построяването на балната зала в Белия дом. „Сградата, която се издига точно отсреща, е красива сграда. Ще ми благодарят“, каза той за балната зала. „Аз съм човек, който се стреми към подобрения. Аз съм страхотен човек в областта на недвижимите имоти“, добави президентът на САЩ.

През юли 2025 г. администрацията на Тръмп реши да построи бална зала в Белия дом. Балната зала ще бъде с площ от 8 400 квадратни метра и ще може да побере до 650 души за събития. Строителството започна през октомври и се очаква да бъде завършено преди края на втория мандат на Тръмп през януари 2029 г.

Президентът на САЩ отрече да е приемал лекарства за отслабване, но призна, че "може би трябва".

На 2 януари Тръмп обяви, че е преминал медицински преглед, който според лекарите от Белия дом показал, че е в отлично здраве.