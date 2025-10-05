Новини
Близо 70% от американските евреи са недоволни от действията на Нетаняху

Близо 70% от американските евреи са недоволни от действията на Нетаняху

5 Октомври, 2025 19:35

Едва 32% от анкетираните са доволни от неговите решения

Близо 70% от американските евреи са недоволни от действията на Нетаняху - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Близо 70% от евреите, живеещи в САЩ, имат отрицателно мнение за ръководството на страната от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това се доказва от резултатите от анкета, проведена от The Washington Post (WP).

Според проучването 68% от анкетираните не подкрепят действията на премиера на еврейската държава, докато 32% от анкетираните са доволни от неговите решения.

61% от участниците в анкетата смятат, че Израел извършва военни престъпления срещу цивилни в ивицата Газа, 29% изразяват обратното мнение, а други 10% са се въздържали от отговор.


САЩ
