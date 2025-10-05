Близо 70% от американските евреи са недоволни от действията на Нетаняху

Близо 70% от евреите, живеещи в САЩ, имат отрицателно мнение за ръководството на страната от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това се доказва от резултатите от анкета, проведена от The Washington Post (WP).
Според проучването 68% от анкетираните не подкрепят действията на премиера на еврейската държава, докато 32% от анкетираните са доволни от неговите решения.
61% от участниците в анкетата смятат, че Израел извършва военни престъпления срещу цивилни в ивицата Газа, 29% изразяват обратното мнение, а други 10% са се въздържали от отговор.
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 демократ
19:37 05.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 8888
19:38 05.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
19:40 05.10.2025
8 Че то тва
19:48 05.10.2025
9 Лицемерие
19:49 05.10.2025
10 име
19:52 05.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.