Тръмп нарече "добра идея" предложението на Путин за договора СТАРТ

5 Октомври, 2025 18:31, обновена 5 Октомври, 2025 20:05

По-рано руският лидер предложи двете страни да се придържат към количествените ограничения, предвидени в документа, за още една година

Тръмп нарече "добра идея" предложението на Путин за договора СТАРТ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смята предложението на руския президент Владимир Путин да се придържат към количествените ограничения, предвидени в Договора за нов СТАРТ, за още една година, за добра идея.

СТАРТ се нарича договорът между Русия и САЩ за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия

„Това ми звучи като добра идея“, каза Тръмп в отговор на въпрос на ТАСС, докато разговаря с репортери на Южната морава на Белия дом.

На 22 септември Путин, на среща със Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва е готова да продължи да се придържа към количествените ограничения на Новия СТАРТ за още една година след изтичането му през февруари. Той обаче подчерта, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон направи същото.

Вероятността Съединените щати да се съгласят с предложението на руския президент Владимир Путин да се запазят количествените ограничения, предвидени в Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), за още една година е доста висока, предвид последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев сподели тази прогноза в своя Telegram канал.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предложението на руския президент Владимир Путин да се запазят ограниченията по Договора СТАРТ звучи като добра идея. Както е видно от днешните новини, вероятността за такъв резултат е доста висока“, написа той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
  • 1 Тръмп

    8 0 Отговор
    По цел ден разменяме идеи с Путин !

    18:38 05.10.2025

  • 2 Сталин

    8 4 Отговор
    Путин само си губи времето да се занимава с Бай Дъмп,този ционистки клоун не знае днес какво е казал вчера

    18:41 05.10.2025

  • 3 Тръмп

    6 1 Отговор
    Путин ме светна,да изпратя гвардията срещу народа !Гениално !

    18:43 05.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 демократ

    7 8 Отговор
    Руснаците трябва да бъдат избити от космоса с ракетни удари.

    Коментиран от #6

    18:47 05.10.2025

  • 6 Кремък

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "демократ":

    Прекалил си с гледане на Междузвездни войни.
    Излез от детската си стая,вземи шанцов инструмент от мешката на баща си,иди извън града и изкопай с него един окоп с размери 170/60/60.После изяж една консерва ,,Копърка" с две филии типов хляб и ще разбереш,че действителността е ,,малко" по-различна от това,което си мислиш.

    19:03 05.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски

    4 3 Отговор
    Тръмп и Путин да ми предадат ядрените си оръжия, аз ще им осигуря безопасността!

    19:08 05.10.2025

  • 9 име

    3 1 Отговор
    Договора СТАРТ е една от причините палячото да се дърпа от доставка на томахавки. Щото руснаците имат три модификации на Искандер и една на Кинжал и тръмпоча ще се опита да ограничи използването им.

    19:18 05.10.2025

  • 10 Цвете

    2 3 Отговор
    ТОЗИ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ БАЗИКА С ТРЪМП. ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО " ПРЕДЛАГА, НО НЕ И ФИНАЛ НА ВОЙНАТА, КОЯТО ТОЙ ЗАПОЧНА. ДО КОГА НА КРУША СКРИЙ СЕ???? НЕЩАТА СЕ ЗАДВИЖВАТ МУДНО И ТЯГОСТНО. НЕЗНА НА КОЙ ЩЕ МУ ИЗДЪРЖАТ НЕРВИТЕ В ТАЗИ ОБСТАНОВКА???? ДВАМА. ДЪРТОФЕЛНИЦИ БЕЗ ИДЕЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА И СВЕТА. МНОГО СТЕ ЖАЛКИ.🔞📵⛔️

    19:33 05.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.