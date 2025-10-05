Тръмп нарече "добра идея" предложението на Путин за договора СТАРТ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смята предложението на руския президент Владимир Путин да се придържат към количествените ограничения, предвидени в Договора за нов СТАРТ, за още една година, за добра идея.
СТАРТ се нарича договорът между Русия и САЩ за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия
„Това ми звучи като добра идея“, каза Тръмп в отговор на въпрос на ТАСС, докато разговаря с репортери на Южната морава на Белия дом.
На 22 септември Путин, на среща със Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва е готова да продължи да се придържа към количествените ограничения на Новия СТАРТ за още една година след изтичането му през февруари. Той обаче подчерта, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон направи същото.
Вероятността Съединените щати да се съгласят с предложението на руския президент Владимир Путин да се запазят количествените ограничения, предвидени в Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), за още една година е доста висока, предвид последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев сподели тази прогноза в своя Telegram канал.
„Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предложението на руския президент Владимир Путин да се запазят ограниченията по Договора СТАРТ звучи като добра идея. Както е видно от днешните новини, вероятността за такъв резултат е доста висока“, написа той.
18:38 05.10.2025
18:41 05.10.2025
18:43 05.10.2025
18:47 05.10.2025
До коментар #5 от "демократ":Прекалил си с гледане на Междузвездни войни.
Излез от детската си стая,вземи шанцов инструмент от мешката на баща си,иди извън града и изкопай с него един окоп с размери 170/60/60.После изяж една консерва ,,Копърка" с две филии типов хляб и ще разбереш,че действителността е ,,малко" по-различна от това,което си мислиш.
19:03 05.10.2025
19:08 05.10.2025
19:18 05.10.2025
19:33 05.10.2025
