Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смята предложението на руския президент Владимир Путин да се придържат към количествените ограничения, предвидени в Договора за нов СТАРТ, за още една година, за добра идея.

СТАРТ се нарича договорът между Русия и САЩ за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия

„Това ми звучи като добра идея“, каза Тръмп в отговор на въпрос на ТАСС, докато разговаря с репортери на Южната морава на Белия дом.

На 22 септември Путин, на среща със Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва е готова да продължи да се придържа към количествените ограничения на Новия СТАРТ за още една година след изтичането му през февруари. Той обаче подчерта, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон направи същото.

Вероятността Съединените щати да се съгласят с предложението на руския президент Владимир Путин да се запазят количествените ограничения, предвидени в Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ), за още една година е доста висока, предвид последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев сподели тази прогноза в своя Telegram канал.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предложението на руския президент Владимир Путин да се запазят ограниченията по Договора СТАРТ звучи като добра идея. Както е видно от днешните новини, вероятността за такъв резултат е доста висока“, написа той.