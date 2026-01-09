Новини
България »
Трамвай блъсна кола с дете при рискова маневра в София
  Тема: Войната на пътя

Трамвай блъсна кола с дете при рискова маневра в София

9 Януари, 2026 21:11 614 11

  • трамвай-
  • автомобил-
  • катастрофа

Това е поредният инцидент в София, при който масовото тежко превозно средство е блокирано заради рискова маневра на шофьор

Трамвай блъсна кола с дете при рискова маневра в София - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трамвай и лек автомобил се сблъскаха тази вечер на столичния булевард "Възкресение", блокирайки движението в района. Инцидентът е станал малко след 18:30 часа, като в ударената кола е пътувало семейство с дете, съобщи NOVA.

Към момента няма официални данни за състоянието на пътниците, но на място са изпратени екипи на Спешна помощ и СДВР.

Според първоначалната информация, причината за сблъсъка е опит на шофьора на лекия автомобил да направи обратен завой директно върху релсовия път. Трамваят е ударил колата странично, което е класически сценарий при отнемане на предимство на релсово превозно средство.

Трамваите по линията са спрени, а движението на автомобили в участъка е силно затруднено.

Това е поредният инцидент в София, при който масовото тежко превозно средство е блокирано заради рискова маневра на шофьор. Инцидентите на булевард "Възкресение" често са свързани именно с неправилно пресичане на релсите, въпреки че правилникът за движение дава абсолютно предимство на трамваите.

Полицията изяснява дали водачът на автомобила е предприел маневрата на разрешено място или е нарушил правилата за движение.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    "Полицията изяснява дали водачът на автомобила е предприел маневрата на разрешено място или е нарушил правилата за движение."
    🤔🤔🤔
    И колко ЧАСА им трябват за да изяснят това
    🤔

    21:17 09.01.2026

  • 2 Сатана Z

    19 0 Отговор
    Трамваят ли е правил рискова маневра?Уточнете за ушевите.

    Коментиран от #4

    21:17 09.01.2026

  • 3 мда

    5 2 Отговор
    уфффф там кръстовището между Възкресение и Вардар е ужас, всекидневните задръствания сутрин и вечер са епични, на Вардар има две ленти към Величков, но са задръстени чааак до светофара за тунела за елементарни частици към Люлин.
    Трябва да има полицай да регулира кръстовището по пиковите часове.

    21:19 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ...

    12 0 Отговор
    Точното заглавие е:
    Заради рискова маневра, кола бе блъсната от трамвай...

    Коментиран от #7, #10

    21:20 09.01.2026

  • 7 ФЕЙК

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "...":

    Не критикувайте "автора"! Той толкова може!

    21:30 09.01.2026

  • 8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 0 Отговор
    ТОВА Е УЧАСТЪКА
    ОТ СПИРКАТА КЪДЕТО
    ОРЕШНИК СЕ ЗАБИ В АВТОБУСА
    ДО СПИРКАТА НА ПАЗАРА КР.ПОЛЯНА.....АКО
    НЕ СЕ СЛОЖАТ НЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ
    ВСЕ ЩЕ СИ Е ТАКА.....

    21:38 09.01.2026

  • 9 Жалко за

    3 0 Отговор
    трамвая, за човека и колата не ми е жал...

    21:43 09.01.2026

  • 10 фиткифакти

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "...":

    Миcиpката го е написала така за да предизвика съжалени, към "колата с дете" блъсната от "лошия" трамвай!

    21:49 09.01.2026

  • 11 Автомобил застава на пътя на трамвая

    1 0 Отговор
    Госпожо,
    Научете се. Крайно време е. Осмислете.
    Трамваят е релсов. Той не блъска по желание неща, които не са на пътя му. Единствено верният начин за оформяне на статията е така:
    При рискова маневра шофьор препречи пътя на движещ се трамвай. Има пострадали.

    21:49 09.01.2026

