Трамвай блъсна кола с дете при рискова маневра в София

Трамвай и лек автомобил се сблъскаха тази вечер на столичния булевард "Възкресение", блокирайки движението в района. Инцидентът е станал малко след 18:30 часа, като в ударената кола е пътувало семейство с дете, съобщи NOVA.

Към момента няма официални данни за състоянието на пътниците, но на място са изпратени екипи на Спешна помощ и СДВР.

Според първоначалната информация, причината за сблъсъка е опит на шофьора на лекия автомобил да направи обратен завой директно върху релсовия път. Трамваят е ударил колата странично, което е класически сценарий при отнемане на предимство на релсово превозно средство.

Трамваите по линията са спрени, а движението на автомобили в участъка е силно затруднено.

Това е поредният инцидент в София, при който масовото тежко превозно средство е блокирано заради рискова маневра на шофьор. Инцидентите на булевард "Възкресение" често са свързани именно с неправилно пресичане на релсите, въпреки че правилникът за движение дава абсолютно предимство на трамваите.

Полицията изяснява дали водачът на автомобила е предприел маневрата на разрешено място или е нарушил правилата за движение.