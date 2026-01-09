Трамвай блъсна кола с дете при рискова маневра в София

Трамвай и лек автомобил се сблъскаха тази вечер на столичния булевард "Възкресение", блокирайки движението в района. Инцидентът е станал малко след 18:30 часа, като в ударената кола е пътувало семейство с дете, съобщи NOVA.
Към момента няма официални данни за състоянието на пътниците, но на място са изпратени екипи на Спешна помощ и СДВР.
Според първоначалната информация, причината за сблъсъка е опит на шофьора на лекия автомобил да направи обратен завой директно върху релсовия път. Трамваят е ударил колата странично, което е класически сценарий при отнемане на предимство на релсово превозно средство.
Трамваите по линията са спрени, а движението на автомобили в участъка е силно затруднено.
Това е поредният инцидент в София, при който масовото тежко превозно средство е блокирано заради рискова маневра на шофьор. Инцидентите на булевард "Възкресение" често са свързани именно с неправилно пресичане на релсите, въпреки че правилникът за движение дава абсолютно предимство на трамваите.
Полицията изяснява дали водачът на автомобила е предприел маневрата на разрешено място или е нарушил правилата за движение.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🤔🤔🤔
И колко ЧАСА им трябват за да изяснят това
🤔
21:17 09.01.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #4
21:17 09.01.2026
3 мда
Трябва да има полицай да регулира кръстовището по пиковите часове.
21:19 09.01.2026
6 ...
Заради рискова маневра, кола бе блъсната от трамвай...
Коментиран от #7, #10
21:20 09.01.2026
7 ФЕЙК
До коментар #6 от "...":Не критикувайте "автора"! Той толкова може!
21:30 09.01.2026
8 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ОТ СПИРКАТА КЪДЕТО
ОРЕШНИК СЕ ЗАБИ В АВТОБУСА
ДО СПИРКАТА НА ПАЗАРА КР.ПОЛЯНА.....АКО
НЕ СЕ СЛОЖАТ НЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ВСЕ ЩЕ СИ Е ТАКА.....
21:38 09.01.2026
9 Жалко за
21:43 09.01.2026
10 фиткифакти
До коментар #6 от "...":Миcиpката го е написала така за да предизвика съжалени, към "колата с дете" блъсната от "лошия" трамвай!
21:49 09.01.2026
11 Автомобил застава на пътя на трамвая
Научете се. Крайно време е. Осмислете.
Трамваят е релсов. Той не блъска по желание неща, които не са на пътя му. Единствено верният начин за оформяне на статията е така:
При рискова маневра шофьор препречи пътя на движещ се трамвай. Има пострадали.
21:49 09.01.2026