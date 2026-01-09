Новини
Аятолахът обвинява САЩ: Ръцете на Тръмп са опетнени с иранска кръв

Аятолахът обвинява САЩ: Ръцете на Тръмп са опетнени с иранска кръв

9 Януари, 2026 21:19 658 30

Върховният лидер на Иран Али Хаменей има резервен план за бягство от страната в случай, че силите за сигурност не успеят да потушат протестите или дезертират

Аятолахът обвинява САЩ: Ръцете на Тръмп са опетнени с иранска кръв - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей се обърна към обществеността, след като протестите в страната се засилиха рязко. В изявлението си Хаменей насочи критиките си към президента на САЩ Доналд Тръмп, описвайки го като "арогантен“ и твърдейки, че ръцете му са "оцапани с кръвта“ на иранците, пише Фокус.

Хаменей заяви още, че американският президент ще бъде "свален от власт“, и призова Тръмп да се съсредоточи върху проблемите в собствената си страна.

Той обвини демонстрантите, че действат в интерес на чужди сили, като заяви, че протестиращите "разрушават собствените си улици, за да зарадват президента на друга страна“.

По-рано Тръмп отправи предупреждение към иранското ръководство относно начина, по който се справя с протестите. "На Иран беше заявено много категорично, дори по-категорично, отколкото ви говоря в момента, че ако направят това, ще трябва да платят скъпо“, заяви Тръмп, визирайки всяко насилие срещу демонстрантите.

Американският президент също така заяви, че Хаменей "търси начин да избяга“ и посочи, че ситуацията в Иран "става много лоша“.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей има резервен план за бягство от страната в случай, че силите за сигурност не успеят да потушат протестите или дезертират. За това съобщи преди дни The Times, позовавайки се на данни от разузнаването.

86-годишният Хаменей планира да избяга от Техеран заедно с най-близкото си обкръжение, което включва 20 помощници и членове на семейството. Това ще се случи, ако той види, че армията и силовите структури, които са били призовани да потушат безредиците, дезертират, преминават на страната на противника или не изпълняват заповедите, пише вестникът.

"Това е "план Б“ за Хаменей и неговия много близък кръг от съратници и семейство, включително сина му и номинирания наследник Моджтаба“.

В същото време Бени Сабти, който след бягството си от режима в продължение на десетилетия е работил в израелското разузнаване, заявява пред изданието, че Хаменей ще избяга в Москва, защото "няма къде другаде да отиде“. Хаменей също така "се възхищава на руския президент Владимир Путин, докато иранската култура е по-скоро подобна на руската“.

Идеята на аятолата до голяма степен се е формирала след бягството на неговия съюзник – отстранен от властта сирийски президент Башар Асад. Той напусна Дамаск и замина за Москва, където се събра с семейството си в навечерието на щурма на сирийската столица от опозиционните сили през декември 2024 г.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    8 16 Отговор
    Някоя копейка защо не може да обясни защо Пуслер не може да помогне на Аятолаха????

    Страхливец ли е или неможач?

    Коментиран от #2, #3, #7, #9, #22

    21:20 09.01.2026

  • 2 Путин

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Сорос каза да стана мишка и да казвам на копейките, че сме многоходови.

    Коментиран от #4

    21:21 09.01.2026

  • 3 777

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Това са последните издихания на нискочелия милиционер преди да го качат на нато-вски хеликоптер.

    21:22 09.01.2026

  • 4 Жеков

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Добре де, не може ли поне да се изрепчи на САЩ.... ей атака от кумова срама?

    Коментиран от #18, #26

    21:23 09.01.2026

  • 5 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Аятолах Али Хаменей може да управлява Украйна след Зе Ленски.Ще направи всички укри нацисти правоверни мюслита като стой та гледай.

    21:24 09.01.2026

  • 6 !!!?

    6 11 Отговор
    И Аятолаха говори вече като Путлер - Запада му виновен, че башибозука на чалчми на избива иранците !

    21:24 09.01.2026

  • 7 Сатана Z

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Владимир Путин помогна на над 2 000 000 укри да се срещнат с Бандера.Прави човека квото може.Не се е спирал.Мераклии много.

    21:26 09.01.2026

  • 8 Пич

    7 5 Отговор
    Само за амебит от паветата - Вашите атлантици в традиционното си малоумие и алчност взеха аятоласите от Франция , свалиха Шаха на Персия , и инсталираха аятоласите, защото очакваха да крадат петрола !!! Всеки атлантически операции се характеризират с това , че са тъпи и недалновидни!!! Гледайте само безсмислената операция във Венецуела !!! Ръце кизяшки празни, а проблеми който се задават след този терористичен акт - купища!!!!

    Коментиран от #17

    21:26 09.01.2026

  • 9 ФАКТИЧЕСКИ

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Някоя урсулинка защо не може да обясни защо 54нациДържави не могат е да помогнст на 404????

    Коментиран от #11, #27

    21:27 09.01.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ПО ИНТЕРЕСНО Е ЧЕ ИРАНЦИТЕ НЕ КАЗАХА НИЩО НА САУДИТСКА АРАБИЯ, КОЯТО НАБИ ЕМИРСТВАТА
    В ЙЕМЕН
    .......
    МОГЪЩОТО ЗАТОПЛЯНЕ МЕЖДУ ДВА ЛИДЕРА НА ИСЛЯМСКИЯ СВЯТ :)

    21:28 09.01.2026

  • 11 ФАКТ

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТИЧЕСКИ":

    Някой да не е оставил Украйна бе кре тен? 5та година сте на 9 км от границата. Лятото Русия беше окупирана от украинската армия

    21:29 09.01.2026

  • 12 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Иранските жълтопаветници вчера са съборили паметник и са се разбягали като американските войски в Афганистан когато са дошли спецназовците от КСИР

    21:29 09.01.2026

  • 13 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Как па нито един жълтопаветен лумпен не отиде в Иран да свали аятолах Али Хаменей,а лежи на дивана и се уругва на вкиснато?

    21:32 09.01.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    АЯТОЛАХА Е ПРАВ ЧЕ В САЩ СМЕ ПОСТРОИЛИ АМЕРИКАНСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ
    .....
    ЗА КРАЖБА ПОД 1000 ДОЛАРА ПОЛИЦИЯТА НЕ ИДВА:)

    Коментиран от #16

    21:32 09.01.2026

  • 15 Путин

    1 2 Отговор
    Този не го познавам.Ако има проблеми да се оплаче на арменският поп.

    21:36 09.01.2026

  • 16 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Стойте си там тогава!

    21:39 09.01.2026

  • 17 Жално виеш като настъпен домат

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Руската пропаганда винаги се цели в глупака 😄

    21:39 09.01.2026

  • 18 Ъъъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Жеков":

    "Добре де, не може ли поне да се изрепчи на САЩ.... ей атака от кумова срама?"

    Ми не може.....Щото няма с какво. Щото и те слушаха грешните хора, мислейки си, че ще се харесат на някого. Аятолатосите са тъпи, защото не осъзнаха, че ядрената бомба е тяхното спасение, или унищожение....Сега ще е второто.....

    21:40 09.01.2026

  • 19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 20 Убаво

    2 0 Отговор
    Ама Техеран пада.

    21:40 09.01.2026

  • 21 Иван

    1 1 Отговор
    Тоест: 700 лв през 2017 г. купуваха с 30% повече стоки и услуги, отколкото 700 евро през 2026 г.

    21:40 09.01.2026

  • 22 Слаб е путя слаааб и безпомощен

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    А аятолаха го снабдяваше с военно оборудване и дроновете ШАХЕД а вече не му е до путя

    Коментиран от #29

    21:41 09.01.2026

  • 23 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Путин освободи от мъките 2 млн.и 400 хиляди раши да не ги хрантути че и олигарсите му почват да роптаят хаха. Няма бензин дори вече в раша

    21:43 09.01.2026

  • 24 ЛГБТ

    0 2 Отговор
    Ние от НАто се чифтосваме взаимно

    21:44 09.01.2026

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор
    Най-забавно е че винаги страхливци набеждават противника, че щял да бяга!

    21:44 09.01.2026

  • 26 Му ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жеков":

    Че той путлер дума не обели ,камоли да се изрепчи на американците за Мадуро,за пленените танкери.Трперят му гащенцата.

    21:44 09.01.2026

  • 27 ФАКТИЧЕСКИ и ние питаме

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТИЧЕСКИ":

    Зеленски разгроми коалиция от примитивни и бедни диктатури и вече 4 години ги мачка. русия,китай,иран,индия,северна корея която дори изпрати и пушечно месо жълтури,венецуела, Куба,южна африка... докато западно Европейци са на почивки и по зимни курорти, рашите клети мрат в окопите

    21:45 09.01.2026

  • 28 Това е вярно

    0 0 Отговор
    Тези размирици са дело на САЩ. Видяха зор като им думнаха базата и решиха да ги унищожат от вътре.

    21:46 09.01.2026

  • 29 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Слаб е путя слаааб и безпомощен":

    винаги се цели в глупака!

    21:47 09.01.2026

  • 30 наблюдател

    0 0 Отговор
    План Б за вятолахът е Гуантанамо.

    21:53 09.01.2026

