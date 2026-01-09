Аятолахът обвинява САЩ: Ръцете на Тръмп са опетнени с иранска кръв

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей се обърна към обществеността, след като протестите в страната се засилиха рязко. В изявлението си Хаменей насочи критиките си към президента на САЩ Доналд Тръмп, описвайки го като "арогантен“ и твърдейки, че ръцете му са "оцапани с кръвта“ на иранците, пише Фокус.



Хаменей заяви още, че американският президент ще бъде "свален от власт“, и призова Тръмп да се съсредоточи върху проблемите в собствената си страна.



Той обвини демонстрантите, че действат в интерес на чужди сили, като заяви, че протестиращите "разрушават собствените си улици, за да зарадват президента на друга страна“.



По-рано Тръмп отправи предупреждение към иранското ръководство относно начина, по който се справя с протестите. "На Иран беше заявено много категорично, дори по-категорично, отколкото ви говоря в момента, че ако направят това, ще трябва да платят скъпо“, заяви Тръмп, визирайки всяко насилие срещу демонстрантите.



Американският президент също така заяви, че Хаменей "търси начин да избяга“ и посочи, че ситуацията в Иран "става много лоша“.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей има резервен план за бягство от страната в случай, че силите за сигурност не успеят да потушат протестите или дезертират. За това съобщи преди дни The Times, позовавайки се на данни от разузнаването.



86-годишният Хаменей планира да избяга от Техеран заедно с най-близкото си обкръжение, което включва 20 помощници и членове на семейството. Това ще се случи, ако той види, че армията и силовите структури, които са били призовани да потушат безредиците, дезертират, преминават на страната на противника или не изпълняват заповедите, пише вестникът.



"Това е "план Б“ за Хаменей и неговия много близък кръг от съратници и семейство, включително сина му и номинирания наследник Моджтаба“.



В същото време Бени Сабти, който след бягството си от режима в продължение на десетилетия е работил в израелското разузнаване, заявява пред изданието, че Хаменей ще избяга в Москва, защото "няма къде другаде да отиде“. Хаменей също така "се възхищава на руския президент Владимир Путин, докато иранската култура е по-скоро подобна на руската“.



Идеята на аятолата до голяма степен се е формирала след бягството на неговия съюзник – отстранен от властта сирийски президент Башар Асад. Той напусна Дамаск и замина за Москва, където се събра с семейството си в навечерието на щурма на сирийската столица от опозиционните сили през декември 2024 г.