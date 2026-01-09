Новини
Компанията майка на Google изпревари Apple по пазарна капитализация

Компанията майка на Google изпревари Apple по пазарна капитализация

9 Януари, 2026 21:21 402 2

Златото е на първо място с пазарна капитализация от 31,156 трилиона долара

Компанията майка на Google изпревари Apple по пазарна капитализация - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарната капитализация на американската компания Alphabet, която контролира Google, достигна 3,935 трлн. USD, изпреварвайки стойността на американската компания Apple. Това поставя Alphabet на четвърто място по пазарна капитализация, според данни на Companiesmarketcap (която изчислява пазарната капитализация на публични компании, благородни метали, криптовалути и взаимни фондове).

Златото е на първо място с пазарна капитализация от 31,156 трлн. USD. Следват Nvidia (4,505 трлн. USD), среброто (4,373 трлн. USD) и Alphabet, която контролира Google (3,935 трлн. USD). Пазарната капитализация на Apple е 3,844 трлн. USD.

Към 14:00 ч. българско време акциите на Alphabet се повишиха с 2,13% в предварителната търговия на Nasdaq, достигайки 329,31 USD за акция. От началото на 2026 г. цената на акциите на компанията се е повишила с 4,94%.


  • 1 ДрайвингПлежър

    Единствената читава технологична компания... но пак това е яко надута капитализация ИИ реално не носи пари и не могат да кешират от него

    21:32 09.01.2026

  • 2 Сатана Z

    Нарича се инфлация.

    21:45 09.01.2026