Киев: Руската армия атакува два търговски кораба в Черно море

Един човек е загинал, а няколко други са ранени в резултат на руски атаки с дронове срещу два цивилни кораба в Черно море близо до Одеска област, съобщи вицепремиерът по възстановяването на Украйна Алексей Кулеба, цитиран от "Ройтерс".

"Докато са били на път за пристанището Черноморск, руски боен дрон е ударил цивилен кораб, плаващ под чуждестранния флаг на Сейнт Китс и Невис, който е пътувал за товарене на зърно в рамките на украинския морски коридор. Предварителните данни сочат, че има ранени", написа той в Telegram.

Според Кулеба, корабът продължава пътуването си и се насочва към най-близкото пристанище.

"Кораб, плаващ под флага на Коморските острови и превозващ соя, също беше повреден близо до пристанището на Одеса. За съжаление, член на екипажа, сирийски гражданин, беше убит при нападението", добави той.