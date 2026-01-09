Киев: Руската армия атакува два търговски кораба в Черно море

Един човек е загинал, а няколко други са ранени в резултат на руски атаки с дронове срещу два цивилни кораба в Черно море близо до Одеска област, съобщи вицепремиерът по възстановяването на Украйна Алексей Кулеба, цитиран от "Ройтерс".
"Докато са били на път за пристанището Черноморск, руски боен дрон е ударил цивилен кораб, плаващ под чуждестранния флаг на Сейнт Китс и Невис, който е пътувал за товарене на зърно в рамките на украинския морски коридор. Предварителните данни сочат, че има ранени", написа той в Telegram.
Според Кулеба, корабът продължава пътуването си и се насочва към най-близкото пристанище.
"Кораб, плаващ под флага на Коморските острови и превозващ соя, също беше повреден близо до пристанището на Одеса. За съжаление, член на екипажа, сирийски гражданин, беше убит при нападението", добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #21, #33
20:50 09.01.2026
2 путин в колапс и шок в бункера
Коментиран от #6, #8
20:53 09.01.2026
3 Сус, бе
20:54 09.01.2026
4 Верно ли
20:54 09.01.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:54 09.01.2026
6 Така е
До коментар #2 от "путин в колапс и шок в бункера":Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.
"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.
Коментиран от #16
20:54 09.01.2026
7 Сатана Z
Зърнен коридор отдавна няма и всяко корито в Украински води е военна цел.
20:54 09.01.2026
8 Може
До коментар #2 от "путин в колапс и шок в бункера":Ли с оскъдния си умствен потенциал да обясниш, как точно става това?
20:56 09.01.2026
9 Сатана Z
Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.
Коментиран от #19, #29, #79
20:56 09.01.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ДА НЕ СА АМЕРИКАНСКИ ? :)
20:56 09.01.2026
11 Усраула Лайненс
вие какво си мислите че само вие златните тоалетни и златните крави можете да атакувате кораби а
20:57 09.01.2026
12 СтаМат МаГа
20:58 09.01.2026
13 Сатана Z
С приятели като американците и врагове не са нужни.
Коментиран от #17, #30, #91
20:58 09.01.2026
14 То е ясно
Иначе ги знаем:
3 ДНЯ в СИРИЯ и..пи...зда!
12 год пред Селото ПОКРОВСК!
Години при козел осъдите АЯТОЛАСИ и...гУ...й !!
Мадуранкьо, Башо бегачката, и...кап ец!!
Хехехехехехе
Коментиран от #18
20:59 09.01.2026
15 Вовата
20:59 09.01.2026
16 Може
До коментар #6 от "Така е":Да не се пънеш да доказваш глупостта си! Видяхме чие целокупно НАТО - овско оръжие е безсилно срещу Отешника. Беше като фокус, ония нищо не разбраха, ама се изкефиха на номера!
20:59 09.01.2026
17 Отец Дионисий
До коментар #13 от "Сатана Z":В Афганистан САЩ стоя 20 години - от 2001 -2021 г. и даде 1800 жертви предимно след самоубийствени атентати. В края на 2020 г. САЩ и талибаните подписаха споразумение че след изтеглянето на Американската армия ,талибаните се задължават да не организират терористични атентати по света и досега го спазват. САЩ въоръжи 400- хилядна Афганистанска армия и се изтегли след споразумението. След няколко месеца талибаните отново взеха власта. Явно в тази държава си искат шериата. Докато Американците бяха там,талибаните се криеха в пещерите.
Коментиран от #34, #35
21:00 09.01.2026
18 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #14 от "То е ясно":Сокай бибека бре ,оворенгяс ,правиш го прекрасно дррррт миннн .диллл.
21:01 09.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гориил
21:01 09.01.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Не знам защо реве тоя..... Война е все пак..... Но по ми се ще да вярвам, че украинците са били по тия кораби (ако въобще са бити).... А въобще гледах и днес поражения по блокове в Киев, също ударени от точното" фашистко украинско пво....
Коментиран от #28
21:01 09.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Вашето мнение
21:02 09.01.2026
24 оня с питон.я
21:03 09.01.2026
25 А нещо
21:03 09.01.2026
26 Владимир Путин, президент
Номер Один 🎅🎅🎅
21:04 09.01.2026
27 oгнянминчев
21:04 09.01.2026
28 Пич
До коментар #21 от "Европеец":Като нищо! Нали помниш, че почти всички НАТО - вци в Ирак се изпотрепаха с приятелски огън! Па то на бандерите натовски им инструкторите...
21:04 09.01.2026
29 Надда Ренн
До коментар #9 от "Сатана Z":Тихоо !Тихо бе π€€€ ∆ ааа££££. ,сммм4и ми х....я за сиренье и сол .
21:05 09.01.2026
30 Не се срамувай че си Петушок
До коментар #13 от "Сатана Z":Сите Узкоглази са ху есоси! Виж Фюрера педофил ху ЙЛО!
При бягството на монгольята от Афганистан, забравиха цяла Бригада пе деРуснаци у афгаъ!
Афганите им режеха бимба лиците пред камерите и играеха футбол с монголските кратуни. ФАКТ
Коментиран от #47
21:05 09.01.2026
31 В.В.П
Коментиран от #40, #58
21:05 09.01.2026
32 Някой
Мръсни двуличници!
Хак да ви е! Повече орвшници и повече потопени кораби - украински и такива, които съдействат на Украйна. Руснаците се учат от американците.
Коментиран от #38
21:05 09.01.2026
33 Цомчо
До коментар #1 от "Пич":Тръмп го прави,а Путин има само желание да го прави като Тръмп защото Путин е неможач.
Коментиран от #43
21:06 09.01.2026
34 Сатана Z
До коментар #17 от "Отец Дионисий":Много американски войничета се залюбиха с местните брадати "студенти" ,които ги дариха с цялата си любов през тези години ,които упоменаваш.Затова и САЩската армия е пълна с гейове.
Коментиран от #55
21:06 09.01.2026
35 Ха ха
До коментар #17 от "Отец Дионисий":талибаните се криели,пък изтрепали 1800 (най малко) кравари.
Коментиран от #69
21:06 09.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Сбъркан русофил
21:06 09.01.2026
38 Тоа па
До коментар #32 от "Някой":ВСУ ликвидираха 3 генерала насред Москва.
Коментиран от #44
21:07 09.01.2026
39 А стига бе
21:08 09.01.2026
40 инж Илиян Илиин
До коментар #31 от "В.В.П":Не лъжи Мартине ,м@й катти още вършее по турските ТИР паркингк ,че никой не иска за пари да ...бе тази дрррр таа м3тия .
21:08 09.01.2026
41 на путя съюзниците къде са
Коментиран от #48, #56, #62
21:08 09.01.2026
42 Читател
21:09 09.01.2026
43 Ами
До коментар #33 от "Цомчо":Тръмп държи лодките над водата, а Путин им ги прави подводници. Е кой е неможач. А тромпета наака гащите и пусна двамата руснаци. Що ли.
21:10 09.01.2026
44 Някой
До коментар #38 от "Тоа па":И затова ще им потапят корабите, ще им взривяват електро и топлоцентралите, ще им думкат газохранилищата, ще им избиват войниците и т.н. Заслужават си го.
21:10 09.01.2026
45 имееми
21:10 09.01.2026
46 Василев
21:10 09.01.2026
47 Граф Сен Жермен
До коментар #30 от "Не се срамувай че си Петушок":Единствения факт който потвърждаваш е , че амебите сте се научили да пишете коментари. Ама амебски. Руската армия се изтегли организирано от Афганистан , не висеше по колесниците!
Коментиран от #49
21:10 09.01.2026
48 Антитрол
До коментар #41 от "на путя съюзниците къде са":Ами на господарите ти съюзниците ги видяхме как висят по колесниците в Афганистан - къде е сега Южен Виетнам можеш ли ми каза.
Коментиран от #52
21:11 09.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 18-годишният син на Кадиров от
Коментиран от #57, #59, #66, #78
21:11 09.01.2026
51 000
Коментиран от #54
21:12 09.01.2026
52 Ъъъъъъъ
До коментар #48 от "Антитрол":Руската пропаганда винаги има за цел глупака😄
Коментиран от #63
21:12 09.01.2026
53 Глюпости ,
21:13 09.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Верно
До коментар #34 от "Сатана Z":Те са майстори кавалджии😀
21:15 09.01.2026
56 нещо
До коментар #41 от "на путя съюзниците къде са":Забравяш за "детските градини" и "хотели" колко генералчета отпътуваха при БАНДЕРА. А и на Путин не му трябват съюзници след като 140 милионна Русия разнищи 1 милиард есесовци.
21:15 09.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Факт
До коментар #31 от "В.В.П":Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал
21:15 09.01.2026
59 Сетих се.
До коментар #50 от "18-годишният син на Кадиров от":Рамзан Кадиров е бил на 16 години когато е убил първият си руснак.
Коментиран от #72
21:15 09.01.2026
60 Маринов
21:16 09.01.2026
61 путя на задна
Коментиран от #68, #71
21:16 09.01.2026
62 Антитрол
До коментар #41 от "на путя съюзниците къде са":"Питайте ръководителя на либийската революция полковник Муамър Кадафи"
Ами да питаме аятоласите защо вече не са приятели на господарите ти въпреки че свалиха шейхин шаха и ги назначиха. Ама такива работи ги забравяте.
Коментиран от #70, #89
21:17 09.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
ДА ГО ЗНАЯТ ГРЕШНИЦИТЕ :)
Коментиран от #67
21:17 09.01.2026
65 Да сметнем
21:17 09.01.2026
66 ЪХЪ
До коментар #50 от "18-годишният син на Кадиров от":Ти да не си от онези дето ходят с целофан на главата и превземат Купянск за 55 ти път?
Коментиран от #75
21:18 09.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Зевзек
До коментар #61 от "путя на задна":"Да обявиш преди 4 години по обществената телевизия че започваш 3- дневна специална военна операция"
Ха ха ха пък говорителя който обяви това беше американски генерал Мили и го обяви по американска телевизия - много велик този Путин щом така си обявява СВО.
Не върви ли пропагандата че вадите старите опорки - нищо че са лъжи.
21:20 09.01.2026
69 1800 за 20 години при самоубийствени
До коментар #35 от "Ха ха":атентати а 1 млн.и 200 хиляди талибана под земята. А раша стоя в Афганистан от 1979 до 1989 година с 16 хиляди убити и 36 хиляди осакатени и позорно избяга. Помним всички как при бягството на 120 армия на генерал Борис Громов, муджахидините ги обкръжиха в прохода Саланг и публично обладаваха стотици раши на живо. Гледката беше вълнуваща Ха Ха Ха😂🤣🤣😅😆😁😄
Коментиран от #77, #82, #86
21:20 09.01.2026
70 Бавен,що повтаряш коментарите?
До коментар #62 от "Антитрол":Малооумняк!
21:21 09.01.2026
71 Ха ха
До коментар #61 от "путя на задна":Ами да обявиш пред целия свят че ще правиш парад след месец във Москва, и на другия ден ще си върнеш Крим?
21:21 09.01.2026
72 Затова ху ЙЛО педофила
До коментар #59 от "Сетих се.":Го направи герой на пе деРуската П едерация! ФАКТ.
Коментиран от #81
21:21 09.01.2026
73 Каквото повикало такова обадило!
21:21 09.01.2026
74 Доктора
До коментар #67 от "Копейкотрошач":Удари си една зл0барка и ще ти мине - друго няма да те огрее.
21:21 09.01.2026
75 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #66 от "ЪХЪ":ЗАЩО ГРЕШНИЦИТЕ СА СИ НАПРАВИЛИ БУНКЕРА
ПОД СВЕТА СОФИЯ В КИИВ :)
21:22 09.01.2026
76 Боби Баламата
21:22 09.01.2026
77 Има руски филм!
До коментар #69 от "1800 за 20 години при самоубийствени":Талибаните играеха футбол с руски глави.
21:22 09.01.2026
78 Момчето се обучава от първи клас
До коментар #50 от "18-годишният син на Кадиров от":по бойни изкуства и ръкопашен бой във военни училища и школи.
21:23 09.01.2026
79 Българин 681
До коментар #9 от "Сатана Z":Бyдaлa Z по ти подхожда като никнейм.......
21:23 09.01.2026
80 Нещо а.
21:24 09.01.2026
81 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #72 от "Затова ху ЙЛО педофила":Намериха ли генерала излъгал Путин,че е превзел Купянск?
Коментиран от #83, #85, #87
21:24 09.01.2026
82 Помнещ
До коментар #69 от "1800 за 20 години при самоубийствени":"и позорно избяга"
Позорно избягаха господарите ти като изоставиха цялото си въоръжение и съмишленици пък руснаците оставиха проруско правителство и си прибраха въоръжението - проруското правителство управляваше чак докато краварите не нападнаха Афганистан - неудобно за пропагандата но факт.
А вашето е единствено лъжи - то без лъжи няма да върви пропагандата.
21:26 09.01.2026
83 Зевзек
До коментар #81 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Намериха ли генерала излъгал Зеленски,че е превзел Курска област?
21:27 09.01.2026
84 Факт
21:27 09.01.2026
85 Антитрол
До коментар #81 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ооо козлодуйски - затъжих се за теб - как е онези мургавите излекеваха ли ти запека.
21:29 09.01.2026
86 Анонимен
До коментар #69 от "1800 за 20 години при самоубийствени":Така си гледал и при Георги Илиев!
21:31 09.01.2026
87 Да бе,...
До коментар #81 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":вовка пич-КИНа и Гера симав ( и двата Петушока избегали от готвача)..се държаха за ръчичка и гордо се кипреха пред камерите с Фантастичната Новина за превземането на Мегаполиса .. Купянск!
Но според педофила Ху есос, някой ги...обманул! После ги Надул!
21:31 09.01.2026
88 604
21:32 09.01.2026
89 Ъъъъъъъ
До коментар #62 от "Антитрол":Руската пропаганда винаги има за цел глупака.
21:33 09.01.2026
90 кораб
21:43 09.01.2026
91 Сатаниzирания ,
До коментар #13 от "Сатана Z":Първо се zaпознай , как братушките напуснаха ...🤫
21:51 09.01.2026