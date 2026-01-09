Новини
Киев: Руската армия атакува два търговски кораба в Черно море
  Тема: Украйна

Киев: Руската армия атакува два търговски кораба в Черно море

9 Януари, 2026 20:49 1 813 91

Един човек е загинал, а няколко други са ранени в резултат на руски атаки с дронове срещу двата цивилни кораба

Киев: Руската армия атакува два търговски кораба в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Един човек е загинал, а няколко други са ранени в резултат на руски атаки с дронове срещу два цивилни кораба в Черно море близо до Одеска област, съобщи вицепремиерът по възстановяването на Украйна Алексей Кулеба, цитиран от "Ройтерс".

"Докато са били на път за пристанището Черноморск, руски боен дрон е ударил цивилен кораб, плаващ под чуждестранния флаг на Сейнт Китс и Невис, който е пътувал за товарене на зърно в рамките на украинския морски коридор. Предварителните данни сочат, че има ранени", написа той в Telegram.

Според Кулеба, корабът продължава пътуването си и се насочва към най-близкото пристанище.

"Кораб, плаващ под флага на Коморските острови и превозващ соя, също беше повреден близо до пристанището на Одеса. За съжаление, член на екипажа, сирийски гражданин, беше убит при нападението", добави той.


Украйна
  • 1 Пич

    42 6 Отговор
    Тръмп така им казА...!!!

    Коментиран от #21, #33

    20:50 09.01.2026

  • 2 путин в колапс и шок в бункера

    8 56 Отговор
    Унизен и разкрит пред света

    Коментиран от #6, #8

    20:53 09.01.2026

  • 3 Сус, бе

    52 9 Отговор
    Превозвал е оръжия към Одеса.

    20:54 09.01.2026

  • 4 Верно ли

    54 8 Отговор
    Хахахха, да, точно търговски ще да са били, превозващи соя.... ама друг път.

    20:54 09.01.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    54 9 Отговор
    Така става, защото укрите използват търговски кораби за доставка та оръжия...

    20:54 09.01.2026

  • 6 Така е

    8 50 Отговор

    До коментар #2 от "путин в колапс и шок в бункера":

    Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

    "Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

    Коментиран от #16

    20:54 09.01.2026

  • 7 Сатана Z

    58 9 Отговор
    Бай Дончо вчера се изцепи ,че международното право няма да се зачита от САШТ,Украйна и 50+ натовски васала.
    Зърнен коридор отдавна няма и всяко корито в Украински води е военна цел.

    20:54 09.01.2026

  • 8 Може

    34 8 Отговор

    До коментар #2 от "путин в колапс и шок в бункера":

    Ли с оскъдния си умствен потенциал да обясниш, как точно става това?

    20:56 09.01.2026

  • 9 Сатана Z

    8 42 Отговор
    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    Коментиран от #19, #29, #79

    20:56 09.01.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    40 6 Отговор
    КОИ ФИРМИ КАРАТ ЗЪРНО И СТОКИ С КОРАБИТЕ
    ......
    ДА НЕ СА АМЕРИКАНСКИ ? :)

    20:56 09.01.2026

  • 11 Усраула Лайненс

    39 7 Отговор
    а чакайте , чакайте
    вие какво си мислите че само вие златните тоалетни и златните крави можете да атакувате кораби а

    20:57 09.01.2026

  • 12 СтаМат МаГа

    31 8 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    20:58 09.01.2026

  • 13 Сатана Z

    37 8 Отговор
    При бягството си от Афганистан,американците изоставиха своите приятели афганците ,които ги храниха дълги години.Дори не им дадоха място на колесника на самолетите ,които возеха наркотици вместо хора.
    С приятели като американците и врагове не са нужни.

    Коментиран от #17, #30, #91

    20:58 09.01.2026

  • 14 То е ясно

    6 29 Отговор
    Че узкоглазите Фашаги -монголья воюват успешно само срещу жени,старци и деца!
    Иначе ги знаем:
    3 ДНЯ в СИРИЯ и..пи...зда!
    12 год пред Селото ПОКРОВСК!
    Години при козел осъдите АЯТОЛАСИ и...гУ...й !!
    Мадуранкьо, Башо бегачката, и...кап ец!!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #18

    20:59 09.01.2026

  • 15 Вовата

    23 5 Отговор
    Потапяйтее !

    20:59 09.01.2026

  • 16 Може

    27 8 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    Да не се пънеш да доказваш глупостта си! Видяхме чие целокупно НАТО - овско оръжие е безсилно срещу Отешника. Беше като фокус, ония нищо не разбраха, ама се изкефиха на номера!

    20:59 09.01.2026

  • 17 Отец Дионисий

    10 16 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    В Афганистан САЩ стоя 20 години - от 2001 -2021 г. и даде 1800 жертви предимно след самоубийствени атентати. В края на 2020 г. САЩ и талибаните подписаха споразумение че след изтеглянето на Американската армия ,талибаните се задължават да не организират терористични атентати по света и досега го спазват. САЩ въоръжи 400- хилядна Афганистанска армия и се изтегли след споразумението. След няколко месеца талибаните отново взеха власта. Явно в тази държава си искат шериата. Докато Американците бяха там,талибаните се криеха в пещерите.

    Коментиран от #34, #35

    21:00 09.01.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "То е ясно":

    Сокай бибека бре ,оворенгяс ,правиш го прекрасно дррррт миннн .диллл.

    21:01 09.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гориил

    24 4 Отговор
    Въпреки че чувам за това за първи път, прогнозите ми за руски атаки срещу кораби на НАТО и ЕС се потвърдиха.

    21:01 09.01.2026

  • 21 Европеец

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не знам защо реве тоя..... Война е все пак..... Но по ми се ще да вярвам, че украинците са били по тия кораби (ако въобще са бити).... А въобще гледах и днес поражения по блокове в Киев, също ударени от точното" фашистко украинско пво....

    Коментиран от #28

    21:01 09.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вашето мнение

    25 6 Отговор
    Соята е на сащисаните и представлява легитимна цел.

    21:02 09.01.2026

  • 24 оня с питон.я

    26 4 Отговор
    И децата знаят, че тези кораби превозват не зърно или соя, а оръжие. Поери са си риска, да си вземат парите от застрахователите и всичко точно.

    21:03 09.01.2026

  • 25 А нещо

    18 5 Отговор
    За Денис ШМИГАЛ ?- и той грабна куфарчето.

    21:03 09.01.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    5 18 Отговор
    Руската бездарност е Пословична !!!
    Номер Один 🎅🎅🎅

    21:04 09.01.2026

  • 27 oгнянминчев

    11 4 Отговор
    ...поразвързаха им се ръцете на руснаците :ще се обвиняват с чичо сам по някакви отдааавна нищо-не-значещи международни площадки,в нарушаване на някакви имагинерни правила, а всеки ще прави в задния си двор, това което намери за целесъобразно. Цинична , но взаимоизгодна и рационална сделка.

    21:04 09.01.2026

  • 28 Пич

    16 4 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Като нищо! Нали помниш, че почти всички НАТО - вци в Ирак се изпотрепаха с приятелски огън! Па то на бандерите натовски им инструкторите...

    21:04 09.01.2026

  • 29 Надда Ренн

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Тихоо !Тихо бе π€€€ ∆ ааа££££. ,сммм4и ми х....я за сиренье и сол .

    21:05 09.01.2026

  • 30 Не се срамувай че си Петушок

    7 15 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Сите Узкоглази са ху есоси! Виж Фюрера педофил ху ЙЛО!
    При бягството на монгольята от Афганистан, забравиха цяла Бригада пе деРуснаци у афгаъ!
    Афганите им режеха бимба лиците пред камерите и играеха футбол с монголските кратуни. ФАКТ

    Коментиран от #47

    21:05 09.01.2026

  • 31 В.В.П

    5 19 Отговор
    Зеленски разгроми коалиция от примитивни и бедни диктатури и вече 4 години ги мачка. русия,китай,иран,индия,северна корея която дори изпрати и пушечно месо жълтури,венецуела, Куба,южна африка... докато западно Европейци са на почивки и по зимни курорти, рашите клети мрат в окопите

    Коментиран от #40, #58

    21:05 09.01.2026

  • 32 Някой

    27 6 Отговор
    Хм, а когато вие атакувате цивилни кораби, няма проблеми! А?
    Мръсни двуличници!
    Хак да ви е! Повече орвшници и повече потопени кораби - украински и такива, които съдействат на Украйна. Руснаците се учат от американците.

    Коментиран от #38

    21:05 09.01.2026

  • 33 Цомчо

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тръмп го прави,а Путин има само желание да го прави като Тръмп защото Путин е неможач.

    Коментиран от #43

    21:06 09.01.2026

  • 34 Сатана Z

    18 6 Отговор

    До коментар #17 от "Отец Дионисий":

    Много американски войничета се залюбиха с местните брадати "студенти" ,които ги дариха с цялата си любов през тези години ,които упоменаваш.Затова и САЩската армия е пълна с гейове.

    Коментиран от #55

    21:06 09.01.2026

  • 35 Ха ха

    15 5 Отговор

    До коментар #17 от "Отец Дионисий":

    талибаните се криели,пък изтрепали 1800 (най малко) кравари.

    Коментиран от #69

    21:06 09.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Сбъркан русофил

    6 7 Отговор
    Получих оргазъм!

    21:06 09.01.2026

  • 38 Тоа па

    6 17 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    ВСУ ликвидираха 3 генерала насред Москва.

    Коментиран от #44

    21:07 09.01.2026

  • 39 А стига бе

    10 4 Отговор
    Ма верно ли? Оооо ма вие света вода ненапита ли сте?

    21:08 09.01.2026

  • 40 инж Илиян Илиин

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "В.В.П":

    Не лъжи Мартине ,м@й катти още вършее по турските ТИР паркингк ,че никой не иска за пари да ...бе тази дрррр таа м3тия .

    21:08 09.01.2026

  • 41 на путя съюзниците къде са

    6 14 Отговор
    Питайте ръководителя на либийската революция полковник Муамър Кадафи убит с щикове отзад ,питайте Саддам Хюсеин обесен в мазе ,питайте генерал Наджибула известен като Наджиб последния про-руски президент на Афганистан обесен от талибаните на уличен стълб а преди това измъкнат от тях от посолството на Индия в Кабул и вързан за камионетка и влачен така по улиците, питайте Башар Ал-Хавез Асад ,който при офанзивата на бунтовниците е звънял многократно по телефона и Путин не го е вдигал и сега питайте Николас Мадуро арестуван от Американците и отведен в САЩ.

    Коментиран от #48, #56, #62

    21:08 09.01.2026

  • 42 Читател

    15 4 Отговор
    Ха ха ха лошите руснаци "атакуват цивилни кораби" пък добрите евроатлантици (Тръмп) задържат танкери - да живее праведната пропаганда.

    21:09 09.01.2026

  • 43 Ами

    15 4 Отговор

    До коментар #33 от "Цомчо":

    Тръмп държи лодките над водата, а Путин им ги прави подводници. Е кой е неможач. А тромпета наака гащите и пусна двамата руснаци. Що ли.

    21:10 09.01.2026

  • 44 Някой

    15 5 Отговор

    До коментар #38 от "Тоа па":

    И затова ще им потапят корабите, ще им взривяват електро и топлоцентралите, ще им думкат газохранилищата, ще им избиват войниците и т.н. Заслужават си го.

    21:10 09.01.2026

  • 45 имееми

    12 6 Отговор
    укро-армията получава оръжейните си доставки по телепатия и за това от яд и от немай на къде, на руснаците не им остава друго, освен да атакуват търговски кораби ... звучи убедително и достоверно, нали ?!

    21:10 09.01.2026

  • 46 Василев

    12 5 Отговор
    Този коридор е еднопосочен вече!

    21:10 09.01.2026

  • 47 Граф Сен Жермен

    18 5 Отговор

    До коментар #30 от "Не се срамувай че си Петушок":

    Единствения факт който потвърждаваш е , че амебите сте се научили да пишете коментари. Ама амебски. Руската армия се изтегли организирано от Афганистан , не висеше по колесниците!

    Коментиран от #49

    21:10 09.01.2026

  • 48 Антитрол

    10 5 Отговор

    До коментар #41 от "на путя съюзниците къде са":

    Ами на господарите ти съюзниците ги видяхме как висят по колесниците в Афганистан - къде е сега Южен Виетнам можеш ли ми каза.

    Коментиран от #52

    21:11 09.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 18-годишният син на Кадиров от

    22 6 Отговор
    Чеченската република e казал, че ако получи заповед и разрешение от баща си или Путин, той „лично с компания ще доведе Зеленски в Грозни - не като президент, а като военен престъпник“. "Просто ще дойдем и ще те вземем ... Въпрос на време е “ е казал Адам Кадиров, когото баща му назначава за секретар на Чеченския съвет за сигурност. Да припомним, че Зеленски призова Съединените щати да кацнат в Чечения и да вземат Кадиров както Мадуро.

    Коментиран от #57, #59, #66, #78

    21:11 09.01.2026

  • 51 000

    11 5 Отговор
    Ще атакува, каквото си иска. Нато приключи.

    Коментиран от #54

    21:12 09.01.2026

  • 52 Ъъъъъъъ

    5 12 Отговор

    До коментар #48 от "Антитрол":

    Руската пропаганда винаги има за цел глупака😄

    Коментиран от #63

    21:12 09.01.2026

  • 53 Глюпости ,

    2 3 Отговор
    Черно море е езеро ...

    21:13 09.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Верно

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Те са майстори кавалджии😀

    21:15 09.01.2026

  • 56 нещо

    14 5 Отговор

    До коментар #41 от "на путя съюзниците къде са":

    Забравяш за "детските градини" и "хотели" колко генералчета отпътуваха при БАНДЕРА. А и на Путин не му трябват съюзници след като 140 милионна Русия разнищи 1 милиард есесовци.

    21:15 09.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Факт

    6 10 Отговор

    До коментар #31 от "В.В.П":

    Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал

    21:15 09.01.2026

  • 59 Сетих се.

    6 8 Отговор

    До коментар #50 от "18-годишният син на Кадиров от":

    Рамзан Кадиров е бил на 16 години когато е убил първият си руснак.

    Коментиран от #72

    21:15 09.01.2026

  • 60 Маринов

    12 4 Отговор
    Сега ще видите принципите на войната. Одеса и околността ще стане неползваема

    21:16 09.01.2026

  • 61 путя на задна

    5 7 Отговор
    Да обявиш преди 4 години по обществената телевизия че започваш 3- дневна специална военна операция с цели " демилитаризация( разоръжаване) на Украйна и смяна на " нацисткия режим в Киев" ,да те бият кат маче у дирек и да буксуваш още в калта в Донбас и Украйна да е още повече въоръжена и да направиш Зеленски който уж ще сменяш пожизнен президент...Дори не е комично за раша- трагично е.

    Коментиран от #68, #71

    21:16 09.01.2026

  • 62 Антитрол

    8 5 Отговор

    До коментар #41 от "на путя съюзниците къде са":

    "Питайте ръководителя на либийската революция полковник Муамър Кадафи"

    Ами да питаме аятоласите защо вече не са приятели на господарите ти въпреки че свалиха шейхин шаха и ги назначиха. Ама такива работи ги забравяте.

    Коментиран от #70, #89

    21:17 09.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    НЯМА АЕЦ КОЯТО ДА ИЗДЪРЖИ НА ОРЕШНИКА
    .......
    ДА ГО ЗНАЯТ ГРЕШНИЦИТЕ :)

    Коментиран от #67

    21:17 09.01.2026

  • 65 Да сметнем

    2 5 Отговор
    УКРИТЕ 3, русите 33, из разни детски градини.

    21:17 09.01.2026

  • 66 ЪХЪ

    3 5 Отговор

    До коментар #50 от "18-годишният син на Кадиров от":

    Ти да не си от онези дето ходят с целофан на главата и превземат Купянск за 55 ти път?

    Коментиран от #75

    21:18 09.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Зевзек

    2 7 Отговор

    До коментар #61 от "путя на задна":

    "Да обявиш преди 4 години по обществената телевизия че започваш 3- дневна специална военна операция"

    Ха ха ха пък говорителя който обяви това беше американски генерал Мили и го обяви по американска телевизия - много велик този Путин щом така си обявява СВО.

    Не върви ли пропагандата че вадите старите опорки - нищо че са лъжи.

    21:20 09.01.2026

  • 69 1800 за 20 години при самоубийствени

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха":

    атентати а 1 млн.и 200 хиляди талибана под земята. А раша стоя в Афганистан от 1979 до 1989 година с 16 хиляди убити и 36 хиляди осакатени и позорно избяга. Помним всички как при бягството на 120 армия на генерал Борис Громов, муджахидините ги обкръжиха в прохода Саланг и публично обладаваха стотици раши на живо. Гледката беше вълнуваща Ха Ха Ха😂🤣🤣😅😆😁😄

    Коментиран от #77, #82, #86

    21:20 09.01.2026

  • 70 Бавен,що повтаряш коментарите?

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Антитрол":

    Малооумняк!

    21:21 09.01.2026

  • 71 Ха ха

    6 4 Отговор

    До коментар #61 от "путя на задна":

    Ами да обявиш пред целия свят че ще правиш парад след месец във Москва, и на другия ден ще си върнеш Крим?

    21:21 09.01.2026

  • 72 Затова ху ЙЛО педофила

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "Сетих се.":

    Го направи герой на пе деРуската П едерация! ФАКТ.

    Коментиран от #81

    21:21 09.01.2026

  • 73 Каквото повикало такова обадило!

    4 5 Отговор
    Щатите дадоха началото на третата световна война след като потъпкаха всички между международни конвенции. Така, че Русия също е вече в правото си да не допуска никакви кораби да доближават Окраина!

    21:21 09.01.2026

  • 74 Доктора

    3 4 Отговор

    До коментар #67 от "Копейкотрошач":

    Удари си една зл0барка и ще ти мине - друго няма да те огрее.

    21:21 09.01.2026

  • 75 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 5 Отговор

    До коментар #66 от "ЪХЪ":

    ЗАЩО ГРЕШНИЦИТЕ СА СИ НАПРАВИЛИ БУНКЕРА
    ПОД СВЕТА СОФИЯ В КИИВ :)

    21:22 09.01.2026

  • 76 Боби Баламата

    5 2 Отговор
    Некво инфо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ МОНГОЛЯК ПЕДОФИЛ и Башо бегачката у КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН?

    21:22 09.01.2026

  • 77 Има руски филм!

    5 4 Отговор

    До коментар #69 от "1800 за 20 години при самоубийствени":

    Талибаните играеха футбол с руски глави.

    21:22 09.01.2026

  • 78 Момчето се обучава от първи клас

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "18-годишният син на Кадиров от":

    по бойни изкуства и ръкопашен бой във военни училища и школи.

    21:23 09.01.2026

  • 79 Българин 681

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Бyдaлa Z по ти подхожда като никнейм.......

    21:23 09.01.2026

  • 80 Нещо а.

    2 6 Отговор
    до 69 -избягаха нали? - накачени по колелата на вертолетите от зор. Кои бяха.

    21:24 09.01.2026

  • 81 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 4 Отговор

    До коментар #72 от "Затова ху ЙЛО педофила":

    Намериха ли генерала излъгал Путин,че е превзел Купянск?

    Коментиран от #83, #85, #87

    21:24 09.01.2026

  • 82 Помнещ

    5 4 Отговор

    До коментар #69 от "1800 за 20 години при самоубийствени":

    "и позорно избяга"

    Позорно избягаха господарите ти като изоставиха цялото си въоръжение и съмишленици пък руснаците оставиха проруско правителство и си прибраха въоръжението - проруското правителство управляваше чак докато краварите не нападнаха Афганистан - неудобно за пропагандата но факт.

    А вашето е единствено лъжи - то без лъжи няма да върви пропагандата.

    21:26 09.01.2026

  • 83 Зевзек

    2 5 Отговор

    До коментар #81 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намериха ли генерала излъгал Зеленски,че е превзел Курска област?

    21:27 09.01.2026

  • 84 Факт

    5 3 Отговор
    Нали искахме само платноходки в Черно Море!

    21:27 09.01.2026

  • 85 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ооо козлодуйски - затъжих се за теб - как е онези мургавите излекеваха ли ти запека.

    21:29 09.01.2026

  • 86 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "1800 за 20 години при самоубийствени":

    Така си гледал и при Георги Илиев!

    21:31 09.01.2026

  • 87 Да бе,...

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    вовка пич-КИНа и Гера симав ( и двата Петушока избегали от готвача)..се държаха за ръчичка и гордо се кипреха пред камерите с Фантастичната Новина за превземането на Мегаполиса .. Купянск!
    Но според педофила Ху есос, някой ги...обманул! После ги Надул!

    21:31 09.01.2026

  • 88 604

    1 1 Отговор
    соя и зърноу , въх мари майкъъъъъ тъй тъй

    21:32 09.01.2026

  • 89 Ъъъъъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Антитрол":

    Руската пропаганда винаги има за цел глупака.

    21:33 09.01.2026

  • 90 кораб

    0 3 Отговор
    Как така няма и едно дете!

    21:43 09.01.2026

  • 91 Сатаниzирания ,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Първо се zaпознай , как братушките напуснаха ...🤫

    21:51 09.01.2026

Новини по държави:
