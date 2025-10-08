Ако Вашингтон одобри доставките на крилати ракети „Томахоук“ за Украйна, тя би могла да отнеме няколко месеца, което потенциално би оставило Киев без разрешение за използването им, пише британският вестник The Telegraph.
Вестникът отбелязва, че Украйна не е сигурна, че тези ракети ще бъдат прехвърлени. Егор Чернев, заместник-председател на Комисията по национална сигурност на Върховната рада, според The Telegraph, очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да предприеме каквито и да било действия, от пълен отказ от доставка на ракетите до постепенно прехвърляне на „Томахоук“.
Както Тръмп заяви на 6 октомври, коментирайки възможността за доставка на ракети „Томахоук“ на Киев, той не се стреми към по-нататъшна ескалация на конфликта в Украйна. Американският лидер обаче заяви, че на практика е взел решение за възможността за прехвърляне на „Томахоук“ на Киев, но не обясни какво предполага това решение.
На 2 октомври, на пленарно заседание на Международния дискусионен клуб „Валдай“, руският президент Владимир Путин отбеляза, че „използването на „Томахоук“ без прякото участие на американски военнослужещи е невъзможно; това би отбелязало съвсем нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и Съединените щати“. На 5 октомври той подчерта, че евентуалното решение на Вашингтон да достави „Томахоук“ на Киев би довело до унищожаване на положителните тенденции в руско-американските отношения.
