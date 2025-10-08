Новини
Свят »
САЩ »
The Telegraph: Украйна не е сигурна, че ще получи "Томахоук" от САЩ, допуска категоричен отказ
  Тема: Украйна

The Telegraph: Украйна не е сигурна, че ще получи "Томахоук" от САЩ, допуска категоричен отказ

8 Октомври, 2025 06:25, обновена 8 Октомври, 2025 06:30 1 308 49

  • украйна-
  • сащ-
  • ракети-
  • томахоук

Дори при одобрение, доставката би отнела няколко месеца, твърди изданието

The Telegraph: Украйна не е сигурна, че ще получи "Томахоук" от САЩ, допуска категоричен отказ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако Вашингтон одобри доставките на крилати ракети „Томахоук“ за Украйна, тя би могла да отнеме няколко месеца, което потенциално би оставило Киев без разрешение за използването им, пише британският вестник The Telegraph.

Вестникът отбелязва, че Украйна не е сигурна, че тези ракети ще бъдат прехвърлени. Егор Чернев, заместник-председател на Комисията по национална сигурност на Върховната рада, според The ​​Telegraph, очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да предприеме каквито и да било действия, от пълен отказ от доставка на ракетите до постепенно прехвърляне на „Томахоук“.

Още новини от Украйна

Както Тръмп заяви на 6 октомври, коментирайки възможността за доставка на ракети „Томахоук“ на Киев, той не се стреми към по-нататъшна ескалация на конфликта в Украйна. Американският лидер обаче заяви, че на практика е взел решение за възможността за прехвърляне на „Томахоук“ на Киев, но не обясни какво предполага това решение.

На 2 октомври, на пленарно заседание на Международния дискусионен клуб „Валдай“, руският президент Владимир Путин отбеляза, че „използването на „Томахоук“ без прякото участие на американски военнослужещи е невъзможно; това би отбелязало съвсем нов, качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и Съединените щати“. На 5 октомври той подчерта, че евентуалното решение на Вашингтон да достави „Томахоук“ на Киев би довело до унищожаване на положителните тенденции в руско-американските отношения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 С КАФЕТО

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Болен тип":

    РАНО СУТРИН ПОРЕДНИЯТ НЕАДЕКВАТЕН КРЕ.....ТЕН
    ПОМАГА МИ ЗА ХОДЕНЕТО В ТОАЛЕТА

    Коментиран от #37

    06:36 08.10.2025

  • 3 Дончо

    18 1 Отговор
    Тука има тука нема

    06:36 08.10.2025

  • 4 Хаха

    2 30 Отговор
    Няма руснак няма проблем.

    Коментиран от #35

    06:36 08.10.2025

  • 5 Свободен

    25 29 Отговор
    Не й трябват!
    Фламингото май ще свърши по-добра работа!
    Преди три години спряха руснаците с детски дронове с вързани на канап мини.
    Сега вече, както каза един руски войник : "Украинците постоянно се опитват да те убият с извънземни оръжия, а ние сме със средновековни ръжделници!"

    Коментиран от #11, #13

    06:39 08.10.2025

  • 6 Линда

    7 29 Отговор
    Голяма греда удариха с Украина тия москоли

    Коментиран от #46

    06:43 08.10.2025

  • 7 Госあ

    20 6 Отговор
    украинците да се молят на боговете, да не получат тези ракети.

    06:55 08.10.2025

  • 8 Мдаа

    23 2 Отговор
    Европейския фашизъм, трябва да бъде спрян!

    06:56 08.10.2025

  • 9 име

    22 2 Отговор
    За кво им са тия томахавки, нали се справяли добре с тяхните нептуни и фламингота. Важното е родната copаcня да има локуми за разтягане и да вика ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    06:58 08.10.2025

  • 10 За Зеленски и Желаещите

    20 3 Отговор
    е по добре да не получат Томахоук!
    И те също като другите вундерфаве до сега, няма как да променят крайния резуктат, но така поне ще има с какво да се оправдават пред тези дето ручаха жабетата.

    07:00 08.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Военен

    9 18 Отговор
    Украйна се справя перфектно и без ракетите Tomahawk... Фламинго има по-добри данни...

    Коментиран от #16, #17

    07:00 08.10.2025

  • 13 Розово украинско Фламинго

    19 5 Отговор

    До коментар #5 от "Свободен":

    Лошото е че руснаците ни разковаха и затриха птицефермата.

    07:07 08.10.2025

  • 14 Ядосан

    7 11 Отговор
    Дори и да са ги доставили вече на украинския ВМФ,това какво ще промени Повече разрушения,повече убити и за двете страни.Колрктиеният запад унищожава успешно и двете държави без да си мръдне пръста

    Коментиран от #19, #32, #33, #34

    07:07 08.10.2025

  • 15 Мнението ми.

    7 17 Отговор
    Фламингото е страшно оръжие. По-голяма скорост, по-голям радиус на действие и повече мощност на бойната глава от Томахавките.

    Коментиран от #18, #28

    07:08 08.10.2025

  • 16 Цивилен

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Военен":

    Ами хайде, стискаме палци! Но защо не чуваме нищо напоследък, ни за Фламинго, ни за Сапсан? Ни за Байрактар?
    Да не е станал някой сакатлък?

    Коментиран от #38

    07:14 08.10.2025

  • 17 Украйна се справя перфектно

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Военен":

    но знаеш ли в коя посока?

    07:22 08.10.2025

  • 18 страшно е ама никой не го е виждал

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мнението ми.":

    Това на коя игра се случва?

    07:25 08.10.2025

  • 19 име

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ядосан":

    Украйна няма никакъв ВМФ. Даже катери нямат вече. Най-много ако е оцелял някой склад, в него да са останали надуваеми лодки от СССР, които руснаците имат право да си ги палят и бомбят, щото и склада и лодките са тяхни.

    07:27 08.10.2025

  • 20 Тити

    3 7 Отговор
    Абе и самолети и танкове не беше сигурно ама получиха.

    Коментиран от #41

    07:29 08.10.2025

  • 21 Украински кашик

    7 1 Отговор
    Поредната дъвка за Зеленски и българските медии.Войната си върви нормално.

    07:30 08.10.2025

  • 22 ООрана държава

    10 1 Отговор
    На маймуна картечница дава ли се? По колко ще плащаме за ракетка да си стреля зеления на шано? Утре му дайте и атомни бомби да си хвърля

    07:31 08.10.2025

  • 23 гумата

    3 6 Отговор
    По случай рождения ден на руския император, всички български медии пуснаха мъзга колко е лош Зпадът и колко са справедливи , учтиви и остроумни руските империалисти. Всяка една статия носеше полуха на сибирска радост от подпалени срутени, несигурни и побъркани западни хора. Така и в тази статия четем, че никакви томахваки няма да стигнат до украинците, които плащат за свободата си със смъртта на невинни мирни жители.

    Коментиран от #30, #31

    07:35 08.10.2025

  • 24 Ъъъъъъъ

    7 1 Отговор
    Нали затова Зеленски предложи сделка на Путин? Путин да спре да бомби Украйна, защото на практика няма ПВО, а Зеления ще спре да бомби рафинериите. Само че няма сделка....

    07:42 08.10.2025

  • 25 Артилерист

    8 2 Отговор
    Зеленски изнудва и рекетира лидерите на водещите европейски държави с непрестанното си просене на пари и оръжия, защото Джонсън, вероятно съгласувано с тях, отиде и накара Зеленски да продължи да се бие с обещанието, че ще има пълната им подкрепа. С Байдън не се знае дали е било съгласувано, но и да се е случило той едва ли го помни. Там Блинкен даваше обещанията и одобряваше американските помощи, но него вече го няма, нито Байдън, а Тръмп не беше още в позиция, за да е рекетиран сега.

    07:46 08.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    5 1 Отговор
    Друг път!

    07:51 08.10.2025

  • 28 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мнението ми.":

    да у карат на Фламингото !

    07:51 08.10.2025

  • 29 Сигурната доставка

    8 1 Отговор
    Бандеристан се моли за Томахавки, а ще получи Орешници

    07:52 08.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Питанката

    12 1 Отговор

    До коментар #23 от "гумата":

    Остави ги, че се подмазват на Путин. Уж всички са против Тиквата и евроатлантическото ни правителство, но нито едно журналистче от години не е написало нищо, как се краде, как се усвоява, как се корумпира всичко и че са корумпирани не само политиците, но и до най-дребни служители.
    Всичко само руска пропаганда и обливани на Запада, докато всичката вина е в тоя народ - нагъл, пр о ст, невъзпитан и необразован, но за сметка на това крадлив и това е болшинството.

    07:54 08.10.2025

  • 32 Не ка им

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ядосан":

    Ами чудесно. Руснаците които се заканваха да превземат Колективния Запад - Рим, Берлин, Париж и Лисабон за месец, сега нека мрат на 2 километра от руската граница без нито един войник на Колективния Запад да се е набол на трън в украинската степ.

    Пада им се!

    Коментиран от #45

    07:56 08.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зарадван

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ядосан":

    Да не бяха започвали тая СВО-война с 1.5 милиона руски жертви и само 87 000 убити руснаци за тая година.

    И колко п ро ст народ е това за едни 200 000 рубли в евро да идат да се избият по 35 000 ново руско пуше чно месо на месец.

    Знаеш ли, колко живее щу рмов ик на фронта? 12 сни от подписването на договор с МО. Първи ден - подписва договор, втори ден в учебен център, трети ден пътува към фронта, на 12 ден го пращат в атака, украински дрон го прави на кайма и после червеи.

    Коментиран от #39

    08:02 08.10.2025

  • 35 факуса

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    по вероятна е липсата на атлантици,което изключва всякакви бъдещи проблеми

    08:03 08.10.2025

  • 36 СтаМат МаГа

    6 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да зе пукат от мъка и злоба душите черни душмански ,a пък те нека си доставят поредната вундервафла .

    08:04 08.10.2025

  • 37 🙈🙈🙈🙈

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "С КАФЕТО":

    В Киев има построен датски завод за дронове с обхват 2000 км. нарича се Fire Point. Западът забрани на ухиления ид 0 т Путин да го удря и той се сви и го остави да работи. Чрез тези дронове Украйна мачка Бензиностанцията.

    Коментиран от #42, #48

    08:05 08.10.2025

  • 38 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цивилен":

    сбират за лятната перемога

    08:05 08.10.2025

  • 39 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Зарадван":

    И познай от какво се събуди изпотен с чаршаф около кръста и отвито ∆ ?

    08:05 08.10.2025

  • 40 НА БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА

    6 0 Отговор
    Пак станахте смешни. Голямо крякане беше за тези томахавки. Не разбрахте ли, че само ви използват.

    08:06 08.10.2025

  • 41 факуса

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тити":

    поплачи си ще ти олекне

    Коментиран от #43

    08:06 08.10.2025

  • 42 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "🙈🙈🙈🙈":

    Таралеж с гоу ..3 мачкал ли си ?

    08:07 08.10.2025

  • 43 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "факуса":

    Смятам да го полирам,поне на мен ми действа много успокоително .

    08:08 08.10.2025

  • 44 Андрiй Пiдоренко

    4 0 Отговор
    Абе кво става с Перемогата и Контранаступа ,и лятното кафе в Крим ?

    08:10 08.10.2025

  • 45 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Не ка им":

    и войниците и офицерите в ОТПУСК са си войници и то натуфски ама айде,забравихте от екстаз кииф три дня

    08:11 08.10.2025

  • 46 ех линда или линдо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Линда":

    в нпо отворено обшество сте двуполови но и доста зле мисловно ех тази греда половин укрйна е Руска хахахха и над милион нацисти са в гроба .а колкото до ракетите как беше татко ми каза че ще купи колело

    08:12 08.10.2025

  • 47 Бг гражданин

    3 1 Отговор
    Всичко е постановка,отдавна са получили всичко.сега ще ги пребоядисат укпасят и бой по Русия.така беше с танковете в началото,после с ракетите ,уж не давали САЩ,пък после дошли .Ще се наиграят на война и Запада и терористите от Украйна!!!

    08:13 08.10.2025

  • 48 Пълен смях

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "🙈🙈🙈🙈":

    Това как го съчини!

    08:13 08.10.2025

  • 49 ТРЪМП ТРОЛИ

    2 0 Отговор
    За една бандера всеки ден е разочарование.

    08:15 08.10.2025