Axios: Кирил Дмитриев се срещнал с Уиткоф и Къшнър в Париж

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави, се е срещнал със специалния представител на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Белия дом Джаред Къшнър в Париж, съобщава Axios.

Двете страни планирали да обсъдят мирния план на САЩ в Украйна, съобщи източник пред изданието.

Френският вестник Le Monde съобщи преди това, че Дмитриев е бил в Париж на 7 януари. Той е бил забелязан на улица „Фобур Сен Оноре“, една от "най-политическите“ и престижни улици в Париж. Там се намира Елисейският дворец, официалната резиденция на президента на Франция (№ 55 улица „Фобур Сен Оноре“).

Наблизо се намират резиденцията на посланика на САЩ (Hôtel de Pontalba, № 41) и посолствата на няколко други държави.

На 6 януари във френската столица бе проведена среща на лидерите на държавите от т.нар. „Коалиция на желаещите“.