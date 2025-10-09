Русия приветства примирието в Газа, но предупреждава: „Истинският тест ще бъде прилагането му“

Русия приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа между Израел и „Хамас“, но заяви, че ключовото ще бъде да се види как то ще бъде приложено, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Вчера Израел и „Хамас“ се договориха за първата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа - споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, което може да се превърне в първа стъпка към прекратяване на двугодишната война, разтърсваща Близкия изток.
„Разбира се, ние подкрепяме тези усилия. Не може да не предизвика общо удовлетворение фактът, че вече се установява прекратяване на огъня в Газа. Всички тези усилия могат да бъдат приветствани“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
„Надяваме се, че подписите ще бъдат предадени днес и след това ще последват действия за прилагане на постигнатите споразумения“, допълни той.
В телефонен разговор в понеделник руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток, включително плана на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че планът на Тръмп е „най-доброто решение, което имаме на масата“ и „дава надежда“, въпреки че споменава „държавност“ в доста неясен контекст и не по отношение на Западния бряг.
Той посочи, че Западът споделя отговорността за забавянето на решенията на ООН относно палестинската държавност, които според него „ще дойдат по-късно“.
„Нашите западни колеги също трябва да понесат своята част от отговорността за това, че изиграха ключова роля в забавянето на изпълнението на решенията за създаване на независима Палестина на Западния бряг и в Газа“, изтъкна Лавров.
„Палестинският въпрос, който остава нерешен от близо 80 години, е основният фактор, подхранващ екстремизма в Близкия изток“, добави той.
1 Кан Кубрат
15:00 09.10.2025
2 Прави се да се притесняват
15:02 09.10.2025
3 😌😌😌
Коментиран от #5, #6, #8
15:02 09.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Щом опряха
До коментар #3 от "😌😌😌":да ви вадят, явно е голям фактор.
15:08 09.10.2025
6 Изглежда е голям фактор
До коментар #3 от "😌😌😌":Всеки ден тук пишат какво е казала. Хихихи.
Коментиран от #9
15:08 09.10.2025
7 Лелее
15:09 09.10.2025
8 Гадно
До коментар #3 от "😌😌😌":11-тата икономика ще да станела
3-ти полюс
Вгора армия
и
Първи къшмер на Светот
15:11 09.10.2025
9 Кликбейт
До коментар #6 от "Изглежда е голям фактор":Пишат да захлебват от настолни русофилчовци.
15:21 09.10.2025
10 Русия
15:22 09.10.2025
11 жжжжжж
15:22 09.10.2025
12 Голия
И понеже хамасите са гладни и неграмотни се вързаха на руските лисици.
За това сега руските тикви ги е страх от примирие.Излишъкът от екстра произведеното оръжие ще трябва да се продава някъде където има нужда.
Коментиран от #13
15:34 09.10.2025
13 Пропагандата
До коментар #12 от "Голия":винаги се цели в глупака.
15:36 09.10.2025
14 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
Журналисти са проучили течове на информация от граничната служба и са открили, че на 31 януари 2023 г. Николай Песков (Чоулз) е отлетял от Русия за Малдивите, където е прекарал три седмици. Междувременно, през април 2023 г., той е заявил, че е служил във войната с Украйна „малко под шест месеца“ като част от ЧВК „Вагнер“ и дори е получил медал „За храброст“. На 21 септември 2022 г. журналисти, представящи се за служители на военната служба, са му се обадили – по това време той е отказал да участва в мобилизация. Това означава, че предполагаемата му „служба“ трябва да се е състояла именно докато е бил в курорта.
Синът на прессекретаря на Путин по-късно отново е посетил Малдивите, а също така е почивал в Турция и ОАЕ.
16:03 09.10.2025
15 хахаха
16:09 09.10.2025