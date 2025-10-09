Новини
Русия приветства примирието в Газа, но предупреждава: „Истинският тест ще бъде прилагането му“

9 Октомври, 2025 14:59

Кремъл одобрява плана на Тръмп за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, но призовава за реални действия и отговорност от страна на Запада.

Русия приветства примирието в Газа, но предупреждава: „Истинският тест ще бъде прилагането му“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Русия приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа между Израел и „Хамас“, но заяви, че ключовото ще бъде да се види как то ще бъде приложено, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Вчера Израел и „Хамас“ се договориха за първата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа - споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, което може да се превърне в първа стъпка към прекратяване на двугодишната война, разтърсваща Близкия изток.

„Разбира се, ние подкрепяме тези усилия. Не може да не предизвика общо удовлетворение фактът, че вече се установява прекратяване на огъня в Газа. Всички тези усилия могат да бъдат приветствани“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Надяваме се, че подписите ще бъдат предадени днес и след това ще последват действия за прилагане на постигнатите споразумения“, допълни той.

В телефонен разговор в понеделник руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток, включително плана на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че планът на Тръмп е „най-доброто решение, което имаме на масата“ и „дава надежда“, въпреки че споменава „държавност“ в доста неясен контекст и не по отношение на Западния бряг.

Той посочи, че Западът споделя отговорността за забавянето на решенията на ООН относно палестинската държавност, които според него „ще дойдат по-късно“.

„Нашите западни колеги също трябва да понесат своята част от отговорността за това, че изиграха ключова роля в забавянето на изпълнението на решенията за създаване на независима Палестина на Западния бряг и в Газа“, изтъкна Лавров.

„Палестинският въпрос, който остава нерешен от близо 80 години, е основният фактор, подхранващ екстремизма в Близкия изток“, добави той.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    4 6 Отговор
    Голяма грешка.Като пуснат заложниците Хазарите ще се върнат и ще избият всички.

    15:00 09.10.2025

  • 2 Прави се да се притесняват

    7 7 Отговор
    Израел са подли фашисти.

    15:02 09.10.2025

  • 3 😌😌😌

    10 5 Отговор
    Кого предупреждава, Расия да не са някакъв фактор ?

    Коментиран от #5, #6, #8

    15:02 09.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Щом опряха

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "😌😌😌":

    да ви вадят, явно е голям фактор.

    15:08 09.10.2025

  • 6 Изглежда е голям фактор

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "😌😌😌":

    Всеки ден тук пишат какво е казала. Хихихи.

    Коментиран от #9

    15:08 09.10.2025

  • 7 Лелее

    2 5 Отговор
    Как така ще има мир нуякъде си по света без водещата роля на Четвъртия Райх и миролюбивата сталино-путлерова политика?!?!?!?!

    15:09 09.10.2025

  • 8 Гадно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "😌😌😌":

    11-тата икономика ще да станела
    3-ти полюс

    Вгора армия
    и

    Първи къшмер на Светот

    15:11 09.10.2025

  • 9 Кликбейт

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Изглежда е голям фактор":

    Пишат да захлебват от настолни русофилчовци.

    15:21 09.10.2025

  • 10 Русия

    4 0 Отговор
    Нас никой не ни пита в случая, но нека да се изкажем да се направим на големи.

    15:22 09.10.2025

  • 11 жжжжжж

    3 0 Отговор
    значи казваш добре е да се спре стрелбата там но в украйна не ??? шегаджия....

    15:22 09.10.2025

  • 12 Голия

    3 2 Отговор
    руснаците финансираха клането на база анализ за отклоняване на военната помощ от Украйна за Израел.
    И понеже хамасите са гладни и неграмотни се вързаха на руските лисици.
    За това сега руските тикви ги е страх от примирие.Излишъкът от екстра произведеното оръжие ще трябва да се продава някъде където има нужда.

    Коментиран от #13

    15:34 09.10.2025

  • 13 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Голия":

    винаги се цели в глупака.

    15:36 09.10.2025

  • 14 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    1 0 Отговор
    Синът на Дмитрий Песков, който получи медал за службата си във Вагнерската частна военна част, всъщност не се е сражавал, а е бил на почивка на Малдивите - разследване.

    Журналисти са проучили течове на информация от граничната служба и са открили, че на 31 януари 2023 г. Николай Песков (Чоулз) е отлетял от Русия за Малдивите, където е прекарал три седмици. Междувременно, през април 2023 г., той е заявил, че е служил във войната с Украйна „малко под шест месеца“ като част от ЧВК „Вагнер“ и дори е получил медал „За храброст“. На 21 септември 2022 г. журналисти, представящи се за служители на военната служба, са му се обадили – по това време той е отказал да участва в мобилизация. Това означава, че предполагаемата му „служба“ трябва да се е състояла именно докато е бил в курорта.

    Синът на прессекретаря на Путин по-късно отново е посетил Малдивите, а също така е почивал в Турция и ОАЕ.

    16:03 09.10.2025

  • 15 хахаха

    0 0 Отговор
    "предупреждава" Колко сте смешни!

    16:09 09.10.2025