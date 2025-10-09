Русия приветства примирието в Газа, но предупреждава: „Истинският тест ще бъде прилагането му“

Русия приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа между Израел и „Хамас“, но заяви, че ключовото ще бъде да се види как то ще бъде приложено, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Вчера Израел и „Хамас“ се договориха за първата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа - споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, което може да се превърне в първа стъпка към прекратяване на двугодишната война, разтърсваща Близкия изток.

„Разбира се, ние подкрепяме тези усилия. Не може да не предизвика общо удовлетворение фактът, че вече се установява прекратяване на огъня в Газа. Всички тези усилия могат да бъдат приветствани“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Надяваме се, че подписите ще бъдат предадени днес и след това ще последват действия за прилагане на постигнатите споразумения“, допълни той.

В телефонен разговор в понеделник руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток, включително плана на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че планът на Тръмп е „най-доброто решение, което имаме на масата“ и „дава надежда“, въпреки че споменава „държавност“ в доста неясен контекст и не по отношение на Западния бряг.

Той посочи, че Западът споделя отговорността за забавянето на решенията на ООН относно палестинската държавност, които според него „ще дойдат по-късно“.

„Нашите западни колеги също трябва да понесат своята част от отговорността за това, че изиграха ключова роля в забавянето на изпълнението на решенията за създаване на независима Палестина на Западния бряг и в Газа“, изтъкна Лавров.

„Палестинският въпрос, който остава нерешен от близо 80 години, е основният фактор, подхранващ екстремизма в Близкия изток“, добави той.