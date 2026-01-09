Изстрелването на ракета „Орешник“ е предупреждение към Европа

Изстрелването на ракета "Орешник" от Русия срещу Украйна е предупреждение към Европа и САЩ, и е ескалация, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, цитиран от БТА.

По неговите думи руският президент Владимир Путин не иска мир, а руският отговор на дипломацията е продължаване на разрушенията. Ще продължим подкрепата за Украйна, включително със стъпки, като предприетите от Коалицията на желаещите, добави говорителят.

Миналата седмица държави от Коалицията на желаещите изразиха намерение за изпращане на международен военен мироопазващ контингент в Украйна след постигането на мир. Руската страна заяви в отговор, че ако това намерение се изпълни, чуждестранните военни в Украйна ще бъдат смятани за легитимна цел.

Руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" близо до границата на ЕС и НАТО е "сериозна опасност" за европейската сигурност и "тест" за Запада, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

Той призова партньорите на Украйна да засилят натиска върху Москва. Сибига заяви, че Киев е запознал по дипломатически канали САЩ, европейските партньори и други държави с подробностите около удара.

"(Руският президент Владимир) Путин използва балистична ракета със среден обсег близо до границата на ЕС и НАТО в отговор на своите собствени халюцинации. Това наистина е сериозна заплаха. И тя изисква международнa реакция", посочи Сибига.

Русия заяви, че е нанесла удари по "стратегически" цели в Украйна, използвайки за втори път свръхзвуковата ракета "Орешник", отбелязва АФП. Русия използва свръхзвукова ракета със среден обсег „Орешник“ за атаката си срещу Западна Украйна, предаде ТАСС, цитирайки руското министерство на отбраната, което отбеляза, че за втори път използва това оръжие за удар срещу Украйна.

Руските въоръжени сили нанесоха „масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег, включително с мобилен наземен ракетен комплекс „Орешник“ със среден обсег“, както и с дронове, съобщиха от министерството и добавиха, че атаката е извършена в отговор на „терористичното нападение“ на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин на 29 декември 2025 г.

За първи път Москва атакува с „Орешник“ украинския индустриален град Днепър (Днипро на украински език) през ноември 2024 г.