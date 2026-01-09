Новини
Изстрелването на ракета „Орешник“ е предупреждение към Европа
Изстрелването на ракета „Орешник" е предупреждение към Европа

9 Януари, 2026 14:49 1 901 100

Путин не иска мир, а руският отговор на дипломацията е продължаване на разрушенията, каза говорител на Европейската комисия

Изстрелването на ракета „Орешник“ е предупреждение към Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Изстрелването на ракета "Орешник" от Русия срещу Украйна е предупреждение към Европа и САЩ, и е ескалация, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, цитиран от БТА.

По неговите думи руският президент Владимир Путин не иска мир, а руският отговор на дипломацията е продължаване на разрушенията. Ще продължим подкрепата за Украйна, включително със стъпки, като предприетите от Коалицията на желаещите, добави говорителят.

Миналата седмица държави от Коалицията на желаещите изразиха намерение за изпращане на международен военен мироопазващ контингент в Украйна след постигането на мир. Руската страна заяви в отговор, че ако това намерение се изпълни, чуждестранните военни в Украйна ще бъдат смятани за легитимна цел.

Руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" близо до границата на ЕС и НАТО е "сериозна опасност" за европейската сигурност и "тест" за Запада, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

Той призова партньорите на Украйна да засилят натиска върху Москва. Сибига заяви, че Киев е запознал по дипломатически канали САЩ, европейските партньори и други държави с подробностите около удара.

"(Руският президент Владимир) Путин използва балистична ракета със среден обсег близо до границата на ЕС и НАТО в отговор на своите собствени халюцинации. Това наистина е сериозна заплаха. И тя изисква международнa реакция", посочи Сибига.

Русия заяви, че е нанесла удари по "стратегически" цели в Украйна, използвайки за втори път свръхзвуковата ракета "Орешник", отбелязва АФП. Русия използва свръхзвукова ракета със среден обсег „Орешник“ за атаката си срещу Западна Украйна, предаде ТАСС, цитирайки руското министерство на отбраната, което отбеляза, че за втори път използва това оръжие за удар срещу Украйна.

Руските въоръжени сили нанесоха „масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег, включително с мобилен наземен ракетен комплекс „Орешник“ със среден обсег“, както и с дронове, съобщиха от министерството и добавиха, че атаката е извършена в отговор на „терористичното нападение“ на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин на 29 декември 2025 г.

За първи път Москва атакува с „Орешник“ украинския индустриален град Днепър (Днипро на украински език) през ноември 2024 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 НУ Погоди…

    57 4 Отговор
    Бауууу 😂😂😂

    14:50 09.01.2026

  • 2 Ичката

    49 6 Отговор
    Чей Крим??

    Коментиран от #9, #19

    14:50 09.01.2026

  • 3 Орешник

    81 6 Отговор
    голям страх.
    Марче кво стана с "Плана за победа" от 20 т. на зеленияМиризливПотник, бе душко моя?

    Коментиран от #16

    14:51 09.01.2026

  • 4 Хайо

    90 8 Отговор
    Тези смешници от Европа мълчат като Неми за случващото се от Сащ срещу Венецуела ,но сега пак гракнаха като врани .

    Коментиран от #33, #40

    14:51 09.01.2026

  • 5 Жалката пропаганда срещу Русия

    71 7 Отговор
    няма край. Да предупреждение е, че не спре ли Европа да спонсорира тероризма и фашизма в Украйна, ще си докара проблеми.

    Коментиран от #11

    14:51 09.01.2026

  • 6 даа

    34 5 Отговор
    Смешници смотани и прости

    14:51 09.01.2026

  • 7 Усраула Лайненс

    63 4 Отговор
    много поздрави на кравите и ЕС

    Местни източници първоначално съобщиха за шест експлозии. Те подозират, че става въпрос за ракета „Орешник“, тъй като ракетата не е била открита, нито системата за предупреждение за ракетна атака е била активирана преди експлозиите.

    14:51 09.01.2026

  • 8 си дзън

    6 27 Отговор
    Руснаците правели по 1000 Орешника на ден...

    Коментиран от #45, #61

    14:52 09.01.2026

  • 9 Дружба

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ичката":

    Наш!!!

    14:52 09.01.2026

  • 10 Антитрол

    9 53 Отговор
    Путин ще последва Мадуро.

    14:52 09.01.2026

  • 11 Хаха

    4 26 Отговор

    До коментар #5 от "Жалката пропаганда срещу Русия":

    Троле, троле, колко простотия има на този свят.

    Коментиран от #22

    14:53 09.01.2026

  • 12 СЛОНА

    24 3 Отговор
    МАЛЕЕ ,ЧЕ ИМА ГЪБИ С ОРЕШНИК!!!
    ОЧЕН ХОРОШО!!!

    14:54 09.01.2026

  • 13 Ще останат ли Прасета и за европа?

    24 2 Отговор
    Явно Не

    14:54 09.01.2026

  • 14 Както казва Путин за Руският народ -

    6 38 Отговор
    Та това е просто ИЗМЕТ!!

    Коментиран от #20

    14:54 09.01.2026

  • 15 Онзи

    34 4 Отговор
    Напрежението расте,а никой не говори за диалог ЕС малоумни ли са какво става с наше управници. От къде това чувство за сигурност което го имат незнам🤔незнам кой халиционира ама май ме са Руснаците . Само за справка ако Украйна имаше Орешник колко пъти щеше да го е използвала 🤔

    14:54 09.01.2026

  • 16 Контранаступ

    27 3 Отговор

    До коментар #3 от "Орешник":

    Утре тръгваме към Москва с две Пантери и една Томахавка, ама това последното е хартиено.

    14:55 09.01.2026

  • 17 Наистина

    32 3 Отговор
    отдавна беше време за Орешник !

    14:55 09.01.2026

  • 18 ВИДЕХТЕ ЛИ, БЕ

    16 2 Отговор
    РУСИЯ ОЩЕ ДИША !!!!!

    14:55 09.01.2026

  • 19 Ердоган

    4 24 Отговор

    До коментар #2 от "Ичката":

    Копейка, ако Ердоган се сдобие с Орех или Фь35 и попита Чей Кържал?

    Коментиран от #26, #28, #89

    14:55 09.01.2026

  • 20 Той персонално

    18 2 Отговор

    До коментар #14 от "Както казва Путин за Руският народ -":

    за тебе го каза. И е прав както винаги.

    14:55 09.01.2026

  • 21 еееей

    40 3 Отговор
    наглеци, това не е отговор на фалшивите ви усилия за мир , а отговор на опита за покушение над руския президент. ай не ни правете на толко прости. също и предупреждение , че сте по-слаби и да си седнете на розовия гз

    14:56 09.01.2026

  • 22 Много

    33 4 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    По просто нещо от трола няма. Затова упадъка и фашизма заля запада опря до тях за лъжи, простотия и евтина пропаганда срещу Русия.

    14:56 09.01.2026

  • 23 Те пожелаха да Умрът

    4 25 Отговор
    Нека Мрът има още 100 милиона Руснаци

    Коментиран от #96

    14:56 09.01.2026

  • 24 Пич

    32 2 Отговор
    Еее..... невероятно !!! Тези стоплиха най накрая , но наполовина !!! Освен предупреждение , е реално бойно изпитание. Това подсказва далечното изстрелване от Капустин Яр !!! Русия има много по близки дори и мобилни установки !!! Беше и подигравка , защото никой в НАТО и Украйна не разбра и не реагира навреме ! А бойната глава/ глави са непознати засега, но с разрушителност като ядрените. Това газово съоръжение на Украйна е считано за нрразрушимо, освен за ядрен удар , защото газта се намира в естествени джобове на 700-900 метра под земята !!!

    Коментиран от #38

    14:56 09.01.2026

  • 25 Сатана Z :автор във Факти

    21 2 Отговор
    Орешник ще ви направи свободни!

    14:56 09.01.2026

  • 26 Ако...

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ердоган":

    Ако 💩 цапа гащи.

    Коментиран от #31

    14:56 09.01.2026

  • 27 Za Родину

    31 3 Отговор
    Урок за жеЛАЕЩИТЕ !

    14:56 09.01.2026

  • 28 Остава тъ пейка

    15 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ердоган":

    и да обясниш ло общо има Ердоган с Кърджали?

    14:57 09.01.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    3 31 Отговор
    Русия е абсолютно безпомощна и жалка !!!
    Факт.

    Коментиран от #39, #99

    14:57 09.01.2026

  • 30 Вашето мнение

    28 1 Отговор
    Това, което трябва да знаете. Снощи с Орешник беше поразено най-голямото газохранилище в европа, където газ съхраняваха над 200 чужди компании, в т.ч и американски. Поради тази причина то бе охранявано от най-модерното пво на американците. Бяха необходими няколко секунди и всичко да стане леш, а господарите на нашиот паветен още да не могат да се освестят. Кличко също предупреди, киевчани да напуснат киев, ток нема и нема да има. кой от къде е.

    Коментиран от #42

    14:57 09.01.2026

  • 31 Ичката

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ако...":

    И мирише.

    14:58 09.01.2026

  • 32 Мунчо

    10 7 Отговор
    Русиян щъ ва заколи и вас, европци.

    14:58 09.01.2026

  • 33 Холивуд

    26 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хайо":

    Особено елегантна беше операцията с нисколетящите хеликоптери. Можеха да бъдат опукани с обикновени РПГ. Но нито един изстрел?! Сравнително евтина холивудска продукция. Само 50 млн. долара (поне толкова обявиха). Ако руската ПВО е толкова безполезна, интересно защо разни f16 и други гениални западни изделия се крият зад хоризонта в Украйна. В редките случаи когато някой излети обикновено "аварира" и някой герой Украiнi дава фира.

    14:58 09.01.2026

  • 34 Лидерите на Европейския съюз

    19 3 Отговор
    ще загубят властта си и ще бъдат принудени да се обясняват за милиардите похарчени, ако се откажат от конфликта с Русия и подкрепата за Украйна. Последствията са описани от бившия анализатор на ЦРУ Рей МакГовърн в неговия YouTube канал. "Ако кажат на народа си: Загубихме. Мислехме, че е добра идея, но похарчихме повече от 50 милиарда долара и всичко беше откраднато и изчезна без резултат. (…) Ще се опитаме да направим всичко възможно…, "тези момчета ще напуснат местата си в рамките на година или година и половина след резултатите от изборите", е казал МакГуърн. Според него Европейските политици все пак ще трябва да се обяснят пред населението си какви са причините за покачване цените на петрола, газа и хранителните продукти. По-рано Алексей Пушков бе заявил, че Европейският съюз в сегашното си състояние не е готов да воюва с Русия, просто няма сили, средства и готови да умират бойци.

    14:58 09.01.2026

  • 35 Аааа не

    17 2 Отговор
    до границата а в Брюксел и директно в сградата на Урсулиците! Така с един удар ще се затворят клапалниците Им!

    14:58 09.01.2026

  • 36 Да се посмеем на рашистите

    2 17 Отговор
    Тея са тотално отчаяни смешковци Ха ха ха ха ха

    14:58 09.01.2026

  • 37 радий

    9 8 Отговор
    ВРЕМЕ Е РУСИЯ ДА ВИ ВЪРНЕ В ЕПОХАТА В КОЯТО ЩЕ ЯДЕТЕ КАМЪНИ.Да занули жизненият цикъл на шепата евро иди..оти застанали на чело на съюза.

    14:59 09.01.2026

  • 38 ...

    24 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Пояснение - далечното изстрелване е за да се даде максимално време на НАТО и Украйна да реагират, за да установи Русия дали Орешник има слаби места !!! Беше като фокус - ония атлантиците нищо не видеха и неразбраха !!!

    14:59 09.01.2026

  • 39 Затова ли те изкараха

    16 1 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    да покажеш отчаянието, падението и фашизма залял запада? 😀

    15:00 09.01.2026

  • 40 хххх

    2 15 Отговор

    До коментар #4 от "Хайо":

    Какво има да се казва ? Венецуелският диктатор и терорист беше взет и изправен пред съд след американско СВО.Нищо нередно няма тук.Даже беше закъснял ход

    15:00 09.01.2026

  • 41 Тия

    15 0 Отговор
    Още не могат да вдянат, че членът ще е дебел или може би това им харсва!

    15:00 09.01.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор

    До коментар #30 от "Вашето мнение":

    Споко бе, абсолютно нищо му няма на газохранилището.
    Бачка 👍

    Коментиран от #52

    15:00 09.01.2026

  • 43 Зелен Наркоманов

    10 3 Отговор
    Браво на братята руси! Ако укритие искаха мир нямаше да поставят условия. Все едно венецуелците да поставят условия на американците за агресията им.

    Коментиран от #59, #79

    15:02 09.01.2026

  • 44 Ветеран

    16 2 Отговор
    да вояваш срещу руснаците е все едно да пиТкаш срещу ветеръ!!!!

    Коментиран от #98

    15:02 09.01.2026

  • 45 Мишел

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Русия произвежда по 4 комплекса Орешник месечно- TNI (Националният интерес), юни 2025г.

    Коментиран от #50

    15:02 09.01.2026

  • 46 Ами

    4 18 Отговор
    Разрешете на ВСУ да думнат Кремъл и бункерите на Пусин.

    Коментиран от #55, #58

    15:03 09.01.2026

  • 47 !!!?

    6 16 Отговор
    Мадуро чака Путлер да играят табланет...!

    Коментиран от #56

    15:03 09.01.2026

  • 49 Влад Страшний

    14 3 Отговор
    От Брюксел са поръчали спешно от Китай два кораба с памперси за възрастни.

    15:04 09.01.2026

  • 50 Механик

    1 16 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #62, #70

    15:04 09.01.2026

  • 51 дхттбйнббх

    2 11 Отговор
    Ракетата се казва Путешник не Орешник

    15:04 09.01.2026

  • 52 Вашето мнение

    13 0 Отговор

    До коментар #42 от "Владимир Путин, президент":

    Изтрелването на Орешник беше възможно от най-далеч за да се даде възможност на патриотите да се задействат. Така се задействаха, че сега им се смее цял свят. Газохранилището е проектирано и построено да издържа ядрен удар. Орешник с конвенционална бойна глава го унищожи, а ти си блей.

    Коментиран от #63, #68

    15:04 09.01.2026

  • 53 Урки още орехи чакайте

    13 2 Отговор
    Урко фашизмът така се лекува с много орехи

    15:04 09.01.2026

  • 54 Гончар Романенко

    10 0 Отговор
    Басма ще и цепи!

    15:05 09.01.2026

  • 55 Кукундрел

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    Еееей, предписват ви хапове, а вие ги не пиете.

    15:05 09.01.2026

  • 56 Хм...

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "!!!?":

    Не е Мадуро, а Кадафи. Чака го за преговори.

    15:05 09.01.2026

  • 57 Европейска тъпотия

    15 2 Отговор
    Заради един наркоман, заради едни украински крадци, които окрадоха половината и повече пари от ЕС, взети от всяка държава членка, изхранваме милиони украински богаташи които се скатават из света и то по заповед на старица акушерка също крадла , а сега даже са застрашени европейски държави. На кого служи ЕС, та Украйна не е членка на ЕС. Зеленски дразни Путин а после реве, но целта е да вкара Европа във война. Лошото е,че в ръководството на ЕС е пълно с клоуни-джебчии и крадат заедно с украинския клоун.

    Коментиран от #60

    15:06 09.01.2026

  • 59 БайБоцимир

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Зелен Наркоманов":

    Защо не си при твоите братя, а стоиш в омразния ЕС?

    Коментиран от #65

    15:07 09.01.2026

  • 60 А пък

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Европейска тъпотия":

    рускитеСвине си мрат 4: години в Донбас.

    15:07 09.01.2026

  • 61 си дзън

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    а где Кая ???!

    Коментиран от #64, #71

    15:07 09.01.2026

  • 62 Къци Вица

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Лежи ти на тая страна!

    15:08 09.01.2026

  • 63 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор

    До коментар #52 от "Вашето мнение":

    "...Орешник с конвенционална бойна глава го унищожи..."

    Стига смехурии.
    Ако това газохранилище беше гръмнало щеше да отнесе и Полша !!! Мисли 🎅

    15:08 09.01.2026

  • 64 си дзън

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "си дзън":

    каКая Кая ???!

    15:08 09.01.2026

  • 65 Демократ

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "БайБоцимир":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #72, #75, #92

    15:09 09.01.2026

  • 66 Ако ..

    6 3 Отговор
    Наистина е унищожено съветското хранилище , строено да издържа ядрен удар , браво на руснаците за оръжието и напредването към една от целите на СВО декомунизацията на покрайнината !

    15:10 09.01.2026

  • 67 Вчера Лвов, утре Лондан,

    5 2 Отговор
    и така подред, докато джендърите се сифирясат!? Не става само с лаене, трябва и акъл!

    15:10 09.01.2026

  • 68 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Вашето мнение":

    След Орешника дедо Дончо връща Мадуро, Украйна капитулира, дедо Си отпуска грантове
    на Путин...дали?

    15:10 09.01.2026

  • 69 Е да де ....

    4 2 Отговор
    То туй Орешника е ескалация, а хибридията и подготовката за война на юрогейовете не е ескалация!!!!

    15:10 09.01.2026

  • 70 Механизатор

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Но явно могат да правят орешници и други неща, които не се харесват на " цивилизования" запад, простете за израза. Този запад от къде започва? От Черно море? От Гринуич? От Япония? В кое полукълбо е?

    Коментиран от #80

    15:10 09.01.2026

  • 71 а где

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "си дзън":

    Дугина?

    15:10 09.01.2026

  • 72 Не покълва ли розов косъм на дупиту 😄

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Демократ":

    Толкова папагалене и не никне пусто. Да дадем лосион за дупи? 😄

    15:11 09.01.2026

  • 73 Зъл пес

    5 2 Отговор
    Така се прави,тихом-мълком.Без приказване и лаене навсякъде.Пак ще кажа,Вова не говори,а действа.Обучен е така.Той е воин.Укрите да бяха мислили навремето,и да си сеят мирно и тихо плъдове и зеленчуци.Сега пискат.

    Коментиран от #77, #83

    15:11 09.01.2026

  • 74 Калашников

    1 2 Отговор
    Дум, дум, дук, пуц, пуц.

    15:12 09.01.2026

  • 75 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Демократ":

    "....Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди..."

    Това е общочовешка и културна ценност, която трябва да бъде заложена в Конституцията на всяка една цивилизована държава 🎅

    15:13 09.01.2026

  • 76 Румен

    2 4 Отговор
    Смърт за Путин

    Коментиран от #78

    15:13 09.01.2026

  • 77 Питам

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Зъл пес":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #81, #88, #94, #100

    15:14 09.01.2026

  • 78 Типичен представител

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Румен":

    на пропадналият, деградирал и залят от фашизъм запад!

    Коментиран от #82, #97

    15:14 09.01.2026

  • 79 604

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Зелен Наркоманов":

    никви братя не са ти русите, колкото укрите толкоз и русите са ти братя!!!!!

    15:15 09.01.2026

  • 80 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Механизатор":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #87

    15:15 09.01.2026

  • 81 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Питам":

    винаги се цели в глупака!

    15:15 09.01.2026

  • 82 Там пишеше

    8 3 Отговор

    До коментар #78 от "Типичен представител":

    Русия е НУЖНИКЪТ на планетата.

    Коментиран от #90

    15:16 09.01.2026

  • 83 А пък

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Зъл пес":

    рускитеСвине 4 години мрат в Донбас.

    15:16 09.01.2026

  • 84 Божеее

    3 1 Отговор
    Ша съсипат новата столица на Х0х0лия...

    15:16 09.01.2026

  • 85 Ударът бил

    2 0 Отговор
    по газово хранилище. Не ми се вярва защото ракетата Орешник е по-скъпа от него. Някой прикрива истинската цел .

    15:17 09.01.2026

  • 87 Пиро не никне ли на дупиту 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Давай по чевръсто с папагаленето и мажи с енергизиращ лосион дупиту. 😄

    15:17 09.01.2026

  • 89 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ердоган":

    Да смениш опорката-издиша от всякъде!

    15:18 09.01.2026

  • 90 Пишеше

    2 8 Отговор

    До коментар #82 от "Там пишеше":

    Типичен представител на пропадналият, деградирал и залят от фашизъм запад!

    15:18 09.01.2026

  • 91 Хаяско

    7 2 Отговор
    И Путлер си внушава ,че ще постигне нещо с тая ,келява ракета...

    Коментиран от #95

    15:18 09.01.2026

  • 92 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Демократ":

    Демократ с “леви” (задни) наклонности💩💩💩💩🤮👌

    15:19 09.01.2026

  • 93 Питанката

    0 0 Отговор
    Нашите Ефки без ракети могат ли спрат Орешника?

    15:19 09.01.2026

  • 95 Постигна

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Хаяско":

    Ревете от заранта и показвате падението и деградацията на залетия от фашизъм запад. 😄

    15:20 09.01.2026

  • 96 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Те пожелаха да Умрът":

    Българският език здраво ни куца - първокласник ли си?Чети книжки,ограмотявай се-прочети "Винету"!

    15:20 09.01.2026

  • 98 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ветеран":

    Да говориш лошо за руснаци е лошо,да воюваш срещу руснаци е фатално:)

    15:21 09.01.2026

