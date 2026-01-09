Термометрите в Сърбия показаха минус 17 градуса

Днес е най-студеният ден от началото на 2026 година в Сърбия, предават местните медии, цитирани от БТА.

Най-ниската температура е измерена на две места в страната - в Сиеница (Западна Сърбия) и Смедеревска Паланка (Централна Сърбия), където термометрите стигнаха минус 17 градуса по Целзий, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Най-високата температура в Сърбия е регистрирана в близкия до границата с България гр. Неготин - три градуса под нулата. В цялата страна е в сила червен код за лошо време, а прогнозата за днес предвещава ледени дъждове.

Обилни снеговалежи на места са причинили сериозни затруднения в движението и електрозахранването. Извънредно положение е обявено в 8 общини. В Лозница (Западна Сърбия) и околните села жителите са шести пореден ден без електричество.

Петима души, двама от които чуждестранни граждани, са евакуирани тази нощ, след като са заседнали в снега с автомобилите си, предава РТС. В Спешния център в Белград през нощта шестима души са потърсили лекарска помощ заради счупвания.

Сръбските властите предупреждават хората да излизат навън само при неотложна необходимост, а ако се придвижват с лични превозни средства, да имат пълен резервоар с гориво, зареден мобилен телефон, допълнителна батерия и да не се бавят да потърсят помощ, когато се налага.