Дъщерята на Фатик ще става булка

9 Януари, 2026 17:31 1 190 10

Адриана Тюркмен е получила предложение за брак

Дъщерята на Фатик ще става булка - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Адриана Тюркмен, дъщерята на покойния бизнесмен Филип Найденов-Фатик, се сгоди за бившия футболист Бедри Рюстемов. Щастливата новина тя съобщи на стори, в което се вижда годежен пръстен с червени рози, придружени със страстна целувка между тях.

30-годишният Бедри Рюстемов е един от най-актуалните милионери ергени. Хубавецът с турска жилка шофира "Ламборгини Уракан“, а в гаража му са паркирани "Мерцедес“ и "Бентли“. Бедри е управител на няколко фирми и оттам са паричките му, пише HotArena.

Преди години възлюбеният на малката дъщеря на Фатик беше определян като обещаващ футболист, но така и не успя да направи запомняща се кариера и окачи бутонките на пирона едва на 24 години. Той бе състезател на "Локо“ (Горна Оряховица) и "Верея“. Иначе Бедри записа няколко мача и с екипа на младежкия национален отбор на България, но без резултат.

Извън футбола младият мъж има славата на заклет плейбой. Преди Адриана Тюркмен да му завърти главата, Бедри беше интимен с фолкпевицата Доника, която е племенница на Галена. Преди нея пък движеше с дъщерята на Лияна - Дениз Йозджан. Сред завоеванията на богатия турчин са и Златка Райкова и Моника Валериева.

Не само годежния пръстен, но и други скъпоструващи бижута получава от страна на възлюбения си Адриана. Двамата са заедно от март месец. Обикаляха света, а пръстените на ръцете на мацката ставаха все по-блестящи. Прословутият "Love ring", който красавицата получи веднага след началото на връзката им, бе със 72 инкрустирани брилянта и бе изработен от висококачествено жълто злато и струва ,100.

Иначе щерката на Фатик работи като ВИП брокер на луксозни недвижими имоти заедно с дъщерята на Христо Стоичков - Мика. В социалните мрежи Адриана се изявява и като инфлуенсър.


  • 1 Мъж

    11 0 Отговор
    Глупендери винаги ще има 🤭🤭🤭🥳🤣🤣🤣🤣

    17:34 09.01.2026

  • 2 Тити

    13 1 Отговор
    Намерила си е Турски банкомат.

    17:44 09.01.2026

  • 3 Аз...

    13 0 Отговор
    С тая автопарк е ясно. Бело

    Коментиран от #7

    17:47 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ......па

    9 0 Отговор
    На снимката не се вижда годежен пръстен.А този явно е помияр предвид връзките които изброявате, че е имал.Иначе Бедри Рюстемов е син на великотърновския бизнесмен със сенчеста репутация Рейхат Рюстемов, сочен като един от дерибеите около Ахмед Доган,та парите им са мръсни.Също като и на момето дъщеря на престъпник.

    18:06 09.01.2026

  • 6 анонимен

    4 0 Отговор
    Колко ви платиха факти да пишете за неинтересни и неизвестни хора?

    18:12 09.01.2026

  • 7 Е що бе?

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз...":

    Нали баща и беше бизнесмен? Така пише в статията. Той не се занимаваше с бело.

    18:22 09.01.2026

  • 8 Моят

    2 0 Отговор
    Янко още се пита кой е Фатих и коя е дъщеря му и се премести от единия в другият крачол да ...размишлява...

    18:26 09.01.2026

  • 9 ихуййййй

    2 0 Отговор
    И на кой му дреме за тая шприцованата , ботокспромоутърка .

    18:26 09.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Арабска семка е на път да бъде ашладисана на турска подложка.

    18:35 09.01.2026