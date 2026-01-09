Джорджа Мелони: Не вярвам! Доналд Тръмп няма да заповяда атака срещу Гренландия

Италианският премиер Джорджa Мелони заяви, че не вярва, че Съединените щати ще използват военна сила, за да завземат Гренландия, съобщава "Ройтерс". Мелони предупреди, че подобен ход би имал тежки последици за НАТО.

На традиционната си новогодишна пресконференция Мелони добави, че е необходимо "сериозно и значително" присъствие на НАТО в Арктическия регион, включително в Гренландия.

"Продължавам да не вярвам в хипотезата, че Съединените щати ще започнат военни действия, за да поемат контрол над Гренландия - вариант, който очевидно не бих подкрепила", посочи тя.

"Вярвам, че това не би било в ничий интерес. Мисля, че дори не би било в интерес на Съединените американски щати, за да бъда ясна", добави тя.

Американска военна операция през уикенда, при която беше заловен лидерът на Венецуела, отново зaсили опасениятa относно намеренията на САЩ спрямо Гренландия.

Белият дом заяви във вторник, че САЩ обмислят редица варианти за придобиване на Гренландия, включително чрез използването на военна сила.

Мелони, която е смятана за един от най-близките съюзници на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа, заяви, че е "ясно за всички", че всяка стъпка на САЩ относно Гренландия ще има значително въздействие върху НАТО, и добaви, че това е причината, поради която не смята, че Вашингтон ще действа по отношение на заплахите си.

Тя обаче отбеляза, че е важно НАТО да засили присъствието си в Арктическия регион, кaто допълни, че разбира опасенията на САЩ относно необходимостта от предотвратяване на "прекомерна намеса от други участници, които биха могли да бъдат дори враждебни".