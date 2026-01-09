Новини
Свят »
Италия »
Джорджа Мелони: Не вярвам! Доналд Тръмп няма да заповяда атака срещу Гренландия

Джорджа Мелони: Не вярвам! Доналд Тръмп няма да заповяда атака срещу Гренландия

9 Януари, 2026 15:18 1 816 57

  • доналд тръмп-
  • джорджа мелони-
  • италия-
  • сащ-
  • венецуела-
  • гренландия-
  • нато

Белият дом заяви във вторник, че САЩ обмислят редица варианти за придобиване на Гренландия, включително чрез използването на военна сила

Джорджа Мелони: Не вярвам! Доналд Тръмп няма да заповяда атака срещу Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Италианският премиер Джорджa Мелони заяви, че не вярва, че Съединените щати ще използват военна сила, за да завземат Гренландия, съобщава "Ройтерс". Мелони предупреди, че подобен ход би имал тежки последици за НАТО.

На традиционната си новогодишна пресконференция Мелони добави, че е необходимо "сериозно и значително" присъствие на НАТО в Арктическия регион, включително в Гренландия.

"Продължавам да не вярвам в хипотезата, че Съединените щати ще започнат военни действия, за да поемат контрол над Гренландия - вариант, който очевидно не бих подкрепила", посочи тя.

"Вярвам, че това не би било в ничий интерес. Мисля, че дори не би било в интерес на Съединените американски щати, за да бъда ясна", добави тя.

Американска военна операция през уикенда, при която беше заловен лидерът на Венецуела, отново зaсили опасениятa относно намеренията на САЩ спрямо Гренландия.

Белият дом заяви във вторник, че САЩ обмислят редица варианти за придобиване на Гренландия, включително чрез използването на военна сила.

Мелони, която е смятана за един от най-близките съюзници на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа, заяви, че е "ясно за всички", че всяка стъпка на САЩ относно Гренландия ще има значително въздействие върху НАТО, и добaви, че това е причината, поради която не смята, че Вашингтон ще действа по отношение на заплахите си.

Тя обаче отбеляза, че е важно НАТО да засили присъствието си в Арктическия регион, кaто допълни, че разбира опасенията на САЩ относно необходимостта от предотвратяване на "прекомерна намеса от други участници, които биха могли да бъдат дори враждебни".


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    20 3 Отговор
    Важното е ,че ще я превземе.

    Коментиран от #12

    15:21 09.01.2026

  • 2 Уфффф....

    24 3 Отговор
    А още вярва, че може да и набият акъл в главата през устата!? Хвала на такъви жени!

    15:21 09.01.2026

  • 3 Омазана ватенка

    6 16 Отговор
    Дончо е арестувал още един танкер "от руският сенчест флот."Олина"Тц,тц...

    Коментиран от #9, #10, #24

    15:21 09.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    22 3 Отговор
    След като руснаците му пренаредиха гредореда снощи, перчема става смешен с пиратските си изпълнения. Олеква.

    Коментиран от #14

    15:22 09.01.2026

  • 5 Янки Дудъл

    20 2 Отговор
    Що да ползват военна атака янките срещу Гренландия ,след като могат да си напечатат пари и с тях да купят всичките им съгласни и несъгласни политици ?

    Коментиран от #16

    15:23 09.01.2026

  • 6 Киро швепса

    14 2 Отговор
    Мемонще, Мъска иска да те блъска!

    15:23 09.01.2026

  • 7 Роден в НРБ

    21 1 Отговор
    Абе стига глупости. Така или иначе в Гренландия единствените войски са американски. Други няма и не е имало. Тя си е на американците де факто. Превзета е много отдавна

    15:23 09.01.2026

  • 8 Жоржо Пъпешков

    9 2 Отговор
    Аз не вярвам и за Венецуела.

    15:24 09.01.2026

  • 9 Вашето мнение

    23 3 Отговор

    До коментар #3 от "Омазана ватенка":

    Три седмици бяха необходими на руснаците да изтрепят отрочето на сащ идил по време на първия мандат на перчема. Снощи няколко секунди и го направиха смешен. Нека си пиратства, това му остана.

    15:24 09.01.2026

  • 10 Ами

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Омазана ватенка":

    Омазана е м@ й катти след изпълненията и на турски ТИР паркинг !

    15:24 09.01.2026

  • 11 Джорджа Мелони не иска на сила

    11 2 Отговор
    да бъде превзета Гренландия. Може, ама ако Доналд Тръмп действа с любов и без сила.

    15:25 09.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тома

    7 1 Отговор
    Каква атака ма како те ще го чакат готови на букаи

    15:26 09.01.2026

  • 14 Геро

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Нали си знаеш, че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    15:26 09.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    11 7 Отговор
    Разбира се че Доналд няма да напада никого !!!
    Само Русия може направи това.
    Тръмп просто ще даде американско гражданство на 50 000 ескимоса и директно обяви Гренландия за Американска територия.

    Коментиран от #17

    15:26 09.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пиночет

    5 11 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Кога товарим копейките?

    Коментиран от #23, #46

    15:28 09.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СССРБарета

    13 1 Отговор
    То няма кой да атакуват там...... тия 56 000 ескимоси само с Ню йоркския духов оркестър може да ги превземат, а датския крал е на един хеликоптер работа и ще стане като цар Киро без царство!

    15:29 09.01.2026

  • 20 Трол

    11 1 Отговор
    Ще я превземе с хитрост, защото го е страх от пълномащабен военен отговор от Дания.

    Коментиран от #28

    15:30 09.01.2026

  • 21 Георги

    15 2 Отговор
    много ми е трудно да преценя тая или Кая е по-зле

    Коментиран от #25, #31

    15:30 09.01.2026

  • 22 ЗОРО

    12 3 Отговор
    Еврпа има нужда от държавници, не от вещици и т ъъъъъ п иии м урви

    15:31 09.01.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "Пиночет":

    Копейките днес имат перемога - направили заря с орешник 🎅

    15:32 09.01.2026

  • 24 СССРБарета

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Омазана ватенка":

    Оня ден руснаците нацепиха една американска фабрика в Днепър и 300 тона олио се разлетяха по улиците!

    Коментиран от #26

    15:32 09.01.2026

  • 25 Оня с парчето

    5 13 Отговор

    До коментар #21 от "Георги":

    Чувал ли си за Мара захарова -Свирката?

    15:32 09.01.2026

  • 26 Копейка

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "СССРБарета":

    А на нас тук каква ни е далаверата с олиото?

    Коментиран от #29, #38

    15:34 09.01.2026

  • 27 гръмовержецът💥

    12 0 Отговор
    Тая Мелони излага красивата си страна ! Докато ги има мерцовците , каласите и макрончовците - Европа-та ще е в упадък !

    Коментиран от #33

    15:34 09.01.2026

  • 28 Не те разбрах

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Трол":

    От Дания!!! Неееее, стиа бе

    Коментиран от #35

    15:35 09.01.2026

  • 29 проскубан 🐀,

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Копейка":

    Далаверата ти е , че си много , ама много проЗСт ! Това малка далавера ли е за теб ?!

    15:35 09.01.2026

  • 30 Добре

    3 0 Отговор
    е, че се уповава на вярата си. Но чичо Сам се уповава на универсалния изравнител Колт.

    15:37 09.01.2026

  • 31 Аааааа

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Георги":

    Не оспорвай първите места на титулярките
    АналЛена
    КаяКалас.. ........

    та чак тогава другите

    15:38 09.01.2026

  • 32 НИЯ

    12 1 Отговор
    Много интересно САЩ могат да нападат който си поискат ,и когато си поискат и не са агресори,Русия е най големият агресор защото искат да си вземат нещо което е тяхно.

    Коментиран от #34

    15:39 09.01.2026

  • 33 Докато

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "гръмовержецът💥":

    го има ЕС, Европа ще е в упадък. Преди имената на "лидерите" бяха други и пак беше същото.

    15:39 09.01.2026

  • 34 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "НИЯ":

    да е интересно. Точно така е. Ти от небето ли падаш?

    15:40 09.01.2026

  • 35 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Не те разбрах":

    Навярно коментиращият иска да каже ,че го е страх от немските и френски войски,които Германия и Франция обявиха ,че ще изпращат в Гренландия срещу САЩ!

    Коментиран от #40, #49

    15:40 09.01.2026

  • 36 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    Ало лелче ???!
    Вярата и вЕрването не беше ли
    бизнес на черквата ???!

    15:41 09.01.2026

  • 37 Пирчемъ

    5 0 Отговор
    следва сицилия, че тая многу и знай балалайката....

    15:41 09.01.2026

  • 38 Дайджест

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Копейка":

    Забележителено е ,че русофилчетата търсят някаква утеха за неуспехите си в личният си животец в разни пропаднали диктаторчета.

    15:42 09.01.2026

  • 39 Разбира се

    5 0 Отговор
    ще им направи предложение, на което да не могат да откажат

    15:43 09.01.2026

  • 40 Пепи Волгата

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    А ти прие ли еврото както те посъветвах?

    15:44 09.01.2026

  • 41 гост

    6 2 Отговор
    Джорджа Мелони: "Не ВЯРВАМ ,в хипотезата, че САЩ ще започнат военни действия......."
    ВЯРА - ЕВЕНТУАЛНА МЕЧТА КОЯТО ШАНСЪТ ДА СЕ СБЪДНЕ КЛОНИ КЪМ НУЛА/ЗЕРО!

    15:44 09.01.2026

  • 42 Горски

    7 1 Отговор
    Ситуацията е сериозна,затова са тези напъни,въпросът е дали Русия иска да говори с вас? Още сме януари,до май има доста време,а капитулацията вече се вижда,опита ви да застанете на страната на победителя,този път,ще е неуспешен. При цялото ми уважение - времето отмина безвъзвратно, доверието е загубено и руснаците просто ще си довършат работата.

    15:44 09.01.2026

  • 43 Българин

    5 1 Отговор
    Никой не ви кара да вярвате! Тръм в прав текст каза, че "Измисленото ви международно право мен не ме интересува. Аз има интереси и ще ги наложа на всеки. За целта имам наай големите ядрени ракети и няма да се колебая и миг да ги използвам, щом е в интерес на САЩ. и на бизнеса!"
    Всички сороски могат да почват да окат сега! Но това е новият световен ред и така ще идните столетия!

    Коментиран от #45

    15:47 09.01.2026

  • 44 Антитрол

    1 4 Отговор
    Днес е Мадуро, утре Путин.

    15:48 09.01.2026

  • 45 А пък

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    рускитеСвине мрат 4 години в Донбас.

    Коментиран от #48

    15:48 09.01.2026

  • 46 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пиночет":

    Почвай да товариш родата си и към най близкия свинекомплекс ....

    15:50 09.01.2026

  • 47 Е да де,

    2 0 Отговор
    Някои вярват в Дядо Коледа, други в Баба Яга, трети в извънземни и какво ли още не. Всеки е свободен да вярва в каквото си поиска, при това безплатно и без да пречи на никого. Нас обаче каво ни вълнува кой в какво вярвал, че трябва да четем по медиите най различни прогнози или мрачни предсказания за какво ли не?

    15:50 09.01.2026

  • 48 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "А пък":

    Мое ми ууу мррреш на к.....ра и ще ме съдят за гавра с трррр уппп.

    15:51 09.01.2026

  • 49 Америка и Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Са като едно, едва ли Тръмп го е страх, нито пък и американците.

    15:52 09.01.2026

  • 50 бай Иван

    1 2 Отговор
    "Мелони , чичо Дончо ти звъни"
    Мелони- "А какъв е тоя непознат номер?" .
    чичо Дончо - " А запиши го. Това е новият ми номер на гренлански оператор. Каня те на романтична среща и екскурзия с впряг с кучета"

    16:10 09.01.2026

  • 51 Българин

    2 2 Отговор
    Тръмп ясно показа на всички, че ще наложи волята си на всеки, без да се съобразява с някакви безмислени формалности. Той разбира от бизнес и ще използва положението си и възможностите, които му дава поста Президент на САЩ, за да извлече максимална изгода за себе си и за американския бизнес. А който някой посмее да се дърви, ще го сложи на дръвника, без да се замисли. За това има и такава силна подръжка от всички американци!

    16:10 09.01.2026

  • 52 Псевдо стратезите от Сащ

    4 1 Отговор
    Бутнаха Русия и Китай в прегръдка, сега си създават враг в лицето на Европа,която също в даден момент ще се присъедини към Русия и Китай! Тръмп вече успява да настрой целият свят против Сащ! САЩ без Европа са една кръгла нула! Цяла латинска Америка мрази Сащ! Краят на Сащ ще се случи скоро!

    16:13 09.01.2026

  • 53 Няма няма,

    2 0 Отговор
    няма да има атака,ще има самонастаняване!Ха ха!!!

    16:16 09.01.2026

  • 54 Феникс

    1 0 Отговор
    Ще я купи за жълти стотинки , да не е луд да разтури нато, което му осигурява не лош доход! Все едно да иска да затрие петродолара, това си е живо самоубийство!

    16:20 09.01.2026

  • 55 000

    2 0 Отговор
    Приятно ли ви е да ви решават съдбата и ва децата ви група дебелни брюкселски комисионери?

    16:21 09.01.2026

  • 56 Джорджия Мелони е казала, че Европа

    2 0 Отговор
    трябва да възстанови директната комуникация с Руската федерация и това е в интерес на целия ЕС. Италианският премиер е призовал за възстановяване на директната комуникация между Европа и Кремъл. Политикът е обяснил днес, че липсата на диалог с Русия ограничава влиянието на ЕС върху процеса на прекратяване на войната в Украйна. Мелони е казала това на пресконференция на 9 януари, според La Stampa и ANSA. Италианският премиер се е съгласил с мнението на френския президент Еманюел Макрон, който още по-рано е заявил, че Европа трябва да възобнови директния диалог с Русия очи в очи. "В това отношение мисля, че Макрон е прав. Вярвам, че е дошло време Европа да говори с Русия (за прекратяване на войната - ред.), иначе влиянието ни ще бъде ограничено. Но въпросът е кой трябва да го направи. Не трябва да действаме хаотично - иначе ще бъдем като играчка в ръцете на Путин," е казала Мелони.

    16:23 09.01.2026

  • 57 Иван Иванов

    0 1 Отговор
    ГОСПОЖО МЕЛОНИ, ОТ ЕДИН ПЕДОФИЛ - ЧОВЕК КОЙТО Е ИЗНАСИЛВАЛ МАЛКИ МОМИЧЕНЦА НЕ МОЖЕМ ДА ОЧАКВАМЕ НИЩО ХУБАВО.

    16:28 09.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания