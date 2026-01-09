Джорджа Мелони: Не вярвам! Доналд Тръмп няма да заповяда атака срещу Гренландия

Италианският премиер Джорджa Мелони заяви, че не вярва, че Съединените щати ще използват военна сила, за да завземат Гренландия, съобщава "Ройтерс". Мелони предупреди, че подобен ход би имал тежки последици за НАТО.
На традиционната си новогодишна пресконференция Мелони добави, че е необходимо "сериозно и значително" присъствие на НАТО в Арктическия регион, включително в Гренландия.
"Продължавам да не вярвам в хипотезата, че Съединените щати ще започнат военни действия, за да поемат контрол над Гренландия - вариант, който очевидно не бих подкрепила", посочи тя.
"Вярвам, че това не би било в ничий интерес. Мисля, че дори не би било в интерес на Съединените американски щати, за да бъда ясна", добави тя.
Американска военна операция през уикенда, при която беше заловен лидерът на Венецуела, отново зaсили опасениятa относно намеренията на САЩ спрямо Гренландия.
Белият дом заяви във вторник, че САЩ обмислят редица варианти за придобиване на Гренландия, включително чрез използването на военна сила.
Мелони, която е смятана за един от най-близките съюзници на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа, заяви, че е "ясно за всички", че всяка стъпка на САЩ относно Гренландия ще има значително въздействие върху НАТО, и добaви, че това е причината, поради която не смята, че Вашингтон ще действа по отношение на заплахите си.
Тя обаче отбеляза, че е важно НАТО да засили присъствието си в Арктическия регион, кaто допълни, че разбира опасенията на САЩ относно необходимостта от предотвратяване на "прекомерна намеса от други участници, които биха могли да бъдат дори враждебни".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гоче папеонката-Експерт и Критик
Коментиран от #12
15:21 09.01.2026
2 Уфффф....
15:21 09.01.2026
3 Омазана ватенка
Коментиран от #9, #10, #24
15:21 09.01.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #14
15:22 09.01.2026
5 Янки Дудъл
Коментиран от #16
15:23 09.01.2026
6 Киро швепса
15:23 09.01.2026
7 Роден в НРБ
15:23 09.01.2026
8 Жоржо Пъпешков
15:24 09.01.2026
9 Вашето мнение
До коментар #3 от "Омазана ватенка":Три седмици бяха необходими на руснаците да изтрепят отрочето на сащ идил по време на първия мандат на перчема. Снощи няколко секунди и го направиха смешен. Нека си пиратства, това му остана.
15:24 09.01.2026
10 Ами
До коментар #3 от "Омазана ватенка":Омазана е м@ й катти след изпълненията и на турски ТИР паркинг !
15:24 09.01.2026
11 Джорджа Мелони не иска на сила
15:25 09.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тома
15:26 09.01.2026
14 Геро
До коментар #4 от "Вашето мнение":Нали си знаеш, че мнението на от-падъци като теб е без значение.
15:26 09.01.2026
15 Владимир Путин, президент
Само Русия може направи това.
Тръмп просто ще даде американско гражданство на 50 000 ескимоса и директно обяви Гренландия за Американска територия.
Коментиран от #17
15:26 09.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пиночет
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Кога товарим копейките?
Коментиран от #23, #46
15:28 09.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 СССРБарета
15:29 09.01.2026
20 Трол
Коментиран от #28
15:30 09.01.2026
21 Георги
Коментиран от #25, #31
15:30 09.01.2026
22 ЗОРО
15:31 09.01.2026
23 Владимир Путин, президент
До коментар #17 от "Пиночет":Копейките днес имат перемога - направили заря с орешник 🎅
15:32 09.01.2026
24 СССРБарета
До коментар #3 от "Омазана ватенка":Оня ден руснаците нацепиха една американска фабрика в Днепър и 300 тона олио се разлетяха по улиците!
Коментиран от #26
15:32 09.01.2026
25 Оня с парчето
До коментар #21 от "Георги":Чувал ли си за Мара захарова -Свирката?
15:32 09.01.2026
26 Копейка
До коментар #24 от "СССРБарета":А на нас тук каква ни е далаверата с олиото?
Коментиран от #29, #38
15:34 09.01.2026
27 гръмовержецът💥
Коментиран от #33
15:34 09.01.2026
28 Не те разбрах
До коментар #20 от "Трол":От Дания!!! Неееее, стиа бе
Коментиран от #35
15:35 09.01.2026
29 проскубан 🐀,
До коментар #26 от "Копейка":Далаверата ти е , че си много , ама много проЗСт ! Това малка далавера ли е за теб ?!
15:35 09.01.2026
30 Добре
15:37 09.01.2026
31 Аааааа
До коментар #21 от "Георги":Не оспорвай първите места на титулярките
АналЛена
КаяКалас.. ........
та чак тогава другите
15:38 09.01.2026
32 НИЯ
Коментиран от #34
15:39 09.01.2026
33 Докато
До коментар #27 от "гръмовержецът💥":го има ЕС, Европа ще е в упадък. Преди имената на "лидерите" бяха други и пак беше същото.
15:39 09.01.2026
34 Защо
До коментар #32 от "НИЯ":да е интересно. Точно така е. Ти от небето ли падаш?
15:40 09.01.2026
35 Атина Палада
До коментар #28 от "Не те разбрах":Навярно коментиращият иска да каже ,че го е страх от немските и френски войски,които Германия и Франция обявиха ,че ще изпращат в Гренландия срещу САЩ!
Коментиран от #40, #49
15:40 09.01.2026
36 Хи хи хи
Вярата и вЕрването не беше ли
бизнес на черквата ???!
15:41 09.01.2026
37 Пирчемъ
15:41 09.01.2026
38 Дайджест
До коментар #26 от "Копейка":Забележителено е ,че русофилчетата търсят някаква утеха за неуспехите си в личният си животец в разни пропаднали диктаторчета.
15:42 09.01.2026
39 Разбира се
15:43 09.01.2026
40 Пепи Волгата
До коментар #35 от "Атина Палада":А ти прие ли еврото както те посъветвах?
15:44 09.01.2026
41 гост
ВЯРА - ЕВЕНТУАЛНА МЕЧТА КОЯТО ШАНСЪТ ДА СЕ СБЪДНЕ КЛОНИ КЪМ НУЛА/ЗЕРО!
15:44 09.01.2026
42 Горски
15:44 09.01.2026
43 Българин
Всички сороски могат да почват да окат сега! Но това е новият световен ред и така ще идните столетия!
Коментиран от #45
15:47 09.01.2026
44 Антитрол
15:48 09.01.2026
45 А пък
До коментар #43 от "Българин":рускитеСвине мрат 4 години в Донбас.
Коментиран от #48
15:48 09.01.2026
46 Дон Корлеоне
До коментар #17 от "Пиночет":Почвай да товариш родата си и към най близкия свинекомплекс ....
15:50 09.01.2026
47 Е да де,
15:50 09.01.2026
48 А бре
До коментар #45 от "А пък":Мое ми ууу мррреш на к.....ра и ще ме съдят за гавра с трррр уппп.
15:51 09.01.2026
49 Америка и Русия
До коментар #35 от "Атина Палада":Са като едно, едва ли Тръмп го е страх, нито пък и американците.
15:52 09.01.2026
50 бай Иван
Мелони- "А какъв е тоя непознат номер?" .
чичо Дончо - " А запиши го. Това е новият ми номер на гренлански оператор. Каня те на романтична среща и екскурзия с впряг с кучета"
16:10 09.01.2026
51 Българин
16:10 09.01.2026
52 Псевдо стратезите от Сащ
16:13 09.01.2026
53 Няма няма,
16:16 09.01.2026
54 Феникс
16:20 09.01.2026
55 000
16:21 09.01.2026
56 Джорджия Мелони е казала, че Европа
16:23 09.01.2026
57 Иван Иванов
16:28 09.01.2026