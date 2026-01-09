Петър Гергьовски спечели победа за България в Европейската купа по сноуборд във Фолгария

Сноубордистът Петър Гергьовски донесе престижна победа за България, след като завоюва първото място в паралелния гигантски слалом от Европейската купа, провел се в живописната Фолгария, Италия.

В оспорван финал националът ни надделя над местния фаворит Мике Сантуари, оставяйки публиката без дъх.

Българското присъствие на пистата бе повече от впечатляващо. Александър Кръшняк се нареди непосредствено до подиума, заемайки четвърта позиция, а Кристиан Георгиев финишира пети, затвърждавайки силното представяне на родните състезатели.

В надпреварата участваха още Александър Георгов и Стоян Пепеланов, които също защитиха достойно българските цветове.

Само ден по-рано Кръшняк се окичи със сребро, след като завърши втори в същата дисциплина.

С поглед към следващото предизвикателство, българският отбор се готви за старта на Световната купа по паралелен гигантски слалом, който ще се проведе утре в Скуол, Швейцария. Родната чест ще защитават Радослав Янков, Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Петър Гергьовски, Александър Кръшняк и Кристиан Георгиев.