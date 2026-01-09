Спипаха фалшиво евро във Вършец, съобщиха от полицията.
На 8 януари е подаден сигнал от 59-годишен управител на игрална зала, че между 29 и 30 декември неизвестен е прокарал в обръщение неистинската банкнота с номинал 50 евро в обекта.
Установен е извършителят - 52-годишен мъж.
Банкнотата е предадена на униформените. По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
17:57 09.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да смените дилара паляци :)
18:05 09.01.2026
4 Честността си има граници!
18:12 09.01.2026
5 Данко Харсъзина
18:16 09.01.2026
6 Ни звук ни стон от Прокуратура и МВР
18:25 09.01.2026
7 Парички
18:36 09.01.2026