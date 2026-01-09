Спипаха фалшиво евро във Вършец, съобщиха от полицията.

На 8 януари е подаден сигнал от 59-годишен управител на игрална зала, че между 29 и 30 декември неизвестен е прокарал в обръщение неистинската банкнота с номинал 50 евро в обекта.

Установен е извършителят - 52-годишен мъж.

Банкнотата е предадена на униформените. По случая се води разследване.