Спипаха фалшиво евро във Вършец

9 Януари, 2026 17:51

След разследване е установен извършителят - 52-годишен мъж

Снимка: БГНЕС
Спипаха фалшиво евро във Вършец, съобщиха от полицията.

На 8 януари е подаден сигнал от 59-годишен управител на игрална зала, че между 29 и 30 декември неизвестен е прокарал в обръщение неистинската банкнота с номинал 50 евро в обекта.

Установен е извършителят - 52-годишен мъж.

Банкнотата е предадена на униформените. По случая се води разследване.


Монтана / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Делю Хайдутин

    1 2 Отговор
    Вършец -к.р ти у г.зец

    17:57 09.01.2026

  • 3 Да смените дилара паляци :)

    3 0 Отговор
    Казва се откриха . Оправете си речника неграмотници ! Може да спипате само на дядо ми тупордаците .

    18:05 09.01.2026

  • 4 Честността си има граници!

    2 0 Отговор
    Намирам себе си за умерено честен, ако става въпрос за 5евро ще го преглътна? За повече, не!

    18:12 09.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Във Вършец всичко е възможно. Там отдавна не живеят хора, а диви животински видове.

    18:16 09.01.2026

  • 6 Ни звук ни стон от Прокуратура и МВР

    0 0 Отговор
    А Руската прокуратура, МВР и Съд дето си пълни гушата от наште данъци и тя ли е участник в умишлените съботажи на копейките..

    18:25 09.01.2026

  • 7 Парички

    0 0 Отговор
    Вчера сменях левове в евро и банкомата ми изкара банкноти с надписи: "Ставам за Кекс!"

    18:36 09.01.2026