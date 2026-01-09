Новини
Франция: Европейският политически ред е в опасност

9 Януари, 2026 14:08 1 783 41

ЕС е заплашен отвън от противници, които се опитват да разплетат връзките на солидарността, която ни свързва, обяви Париж

Франция: Европейският политически ред е в опасност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският политически ред „днес е в опасност“, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро в годишната си реч пред френските посланици, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

„Не, европейската цивилизация няма да изчезне. Но да, нашият политически ред в момента е в опасност, въпреки тъй ценната си стабилност в един непредсказуем свят, въпреки огромното си научно, технологично, културно и финансово богатство“, каза Баро.

В националната си стратегия, публикувана през декември, САЩ посочват, че икономическият упадък на Европа „е засенчен от реалните и по-страшни перспективи за цивилизационно заличаване“.

„Не, Европа не е на ръба на цивилизационно заличаване и би било по-добре самонадеяните гласове, които твърдят това, да предпазят самите себе си от заличаване“, отговори френският външен министър.

ЕС обаче е „заплашен отвън от противници, които се опитват да разплетат връзките на солидарността, която ни свързва“, а „отвътре – от умора от демокрацията“, предупреди Баро.

„Нека бъда ясен: днес няма гаранции, че и след десет години ще продължим да живеем в ЕС, какъвто го познаваме“, предупреди той.

САЩ са „съюзник, с който не винаги сме единодушни“, добави Баро. „Само за няколко месеца новата американска администрация реши - което е нейно право - да преосмисли връзките си с нас. Наше право също обаче е да кажем „не“ на исторически съюзник, колкото и дългогодишен да е той, когато предложението му е неприемливо и когато трябва да кажем „не“, подчерта френският външен министър.

Светът е „изправен пред риск от ядрено разпространение“ заради ерозията на правната рамка за контрол на оръжията и изтичането на договора „Нов СТАРТ“, предупреди още Баро.

Договорът „Нов СТАРТ“ беше последният двустранен договор за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия. Той изтича на 5 февруари, а конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) - основата на цялата ядрена сигурност - насрочена за април в Ню Йорк, според експерти може да завърши с дипломатически провал, отбелязва АФП.


Франция
Оценка 2.7 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    65 2 Отговор
    Въй, глей ко стаа! Франзелите разбраха че им се дърпа килимчето!!!

    14:10 09.01.2026

  • 2 Зевс

    64 3 Отговор
    С такива некадърни лидери как да е иначе?

    Коментиран от #5

    14:10 09.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    59 2 Отговор
    Солидарни сте, силнни сте, ама само по прайдовете, дедовото.

    14:11 09.01.2026

  • 4 Дедо ви...

    56 1 Отговор
    Хахахаха.... разум в зачатък, само дето заплахата идва отвътре

    14:11 09.01.2026

  • 5 честен ционист

    4 35 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Европейските политическите лидери се избират от европейските народи.

    Коментиран от #8, #10, #11

    14:12 09.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    47 2 Отговор
    Микрон е зввънял по спешност на Путин след снощи и чистачката в Кремъл му е записала час.

    14:12 09.01.2026

  • 7 Пич

    49 3 Отговор
    В европейския ред - нема никакъв ред !!! Геювити се катерят един връз друг, тъпанарите стават началници, а камиларите и Украйна арчат парата !!!

    14:13 09.01.2026

  • 8 Соня

    31 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Тъй, тъй и в Румъния тъй.

    14:13 09.01.2026

  • 9 ами...добре

    33 1 Отговор
    Политиката им е както на колите им електроинсталацията. Безумни вериги, много материал вложено, хубаво направени връзки, но без смисъл, заема място, и в тежест на общото тегло. Горе-долу това им е политиката, ако добавим и едни резачки към картинката, с които в момента се мъчат да срежат окончателно дебелия кабел, дето ги захранва, тоест да накарат народа да ги свали с бой.

    14:14 09.01.2026

  • 10 Зевс

    52 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Демокрацията в Европа е само на хартия вече. Я да ми кажеш Урсула, Кая и компания кой ги е избрал?

    Коментиран от #15

    14:15 09.01.2026

  • 11 Мърсулса

    42 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    е назначена. Не е избрана.

    14:16 09.01.2026

  • 12 604

    35 1 Отговор
    ми в опасност е като сте стиснали властта и се правите на улави, накрая народите че ви ленчуват!!!!!

    14:17 09.01.2026

  • 13 Някой

    38 1 Отговор
    Ами, да, европейската цивилизация ще изчезне. Ще бъде заменена от това, коетъо ще се получи от смесването на севрно и централно африканската култура с диви народи от Азия. Няма да е европейска култура. Даже и помен няма да остане от нея. Който е ходил във Франция, Англия, Холандия, Германия и другите там държави-джуджета, знае.
    А за европейския политически ред - явно той е бил наложен и поддържан от сила извън Европа. Щото тази сила като се обърна сега, и редът взе че се разклати. Излиза, че Европа е била васал/колония на САЩ пред последните 80 години. Яко, а?

    Коментиран от #24

    14:17 09.01.2026

  • 14 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 32 Отговор
    При мен всичко е наред, сега оставам при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #22

    14:18 09.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Но това

    30 0 Отговор
    не е европейски ред, това е европейски хаос и паника.

    14:20 09.01.2026

  • 17 гръмовержецът💥

    24 0 Отговор
    Докато са живи разните там мерцовци , макрони , каласи и зелени еуглени - Европа няма да я бъде ! Без тях ще има просперитет , с тях - пълен провал на всички нива !

    14:21 09.01.2026

  • 18 Дедо с дедовия

    20 1 Отговор
    То не мое са чекнеш по цел ден с розавите прашки по розавите еднорози, а после политиката да е добре.

    14:22 09.01.2026

  • 19 Дърт Кремълски педофил с токчета -Ботокс

    2 20 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #21

    14:22 09.01.2026

  • 20 Кремълските педофили

    1 16 Отговор
    Скоро ще бъдат скопени

    Коментиран от #23

    14:24 09.01.2026

  • 21 овч, 🐑

    29 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дърт Кремълски педофил с токчета -Ботокс":

    С тоя бункер станахте за смях дори и пред малките деца ! Какъв бункер , бе , мой ?! Путин ги работи урките и не само както той иска и никой не може да му попречи да го прави !

    14:24 09.01.2026

  • 22 Али Раза

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Нали знаеш? Па а ти го напна междо сливиците. Кат миналиа път

    Коментиран от #26

    14:25 09.01.2026

  • 23 проскубан 🐀,

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кремълските педофили":

    Ти ли ще ги скопяваш , бе , гол.....ьо ! Ха-ха ! Ще има да чакаш - той и вълкът чакал на коча за мъ....те , ама не го огряло ....

    14:26 09.01.2026

  • 24 За тези

    19 3 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    с поне малка акъл в главата беше ясно, че Европа е васал/колония на САЩ. Останалите все още мислят че не е вярно.

    Коментиран от #36

    14:27 09.01.2026

  • 25 Европейците

    17 0 Отговор
    обективно няма как да са едно цяло. Да разпускат авторитарния ЕС и после да заживеят като добри съседи, но всеки със собствени закони, външни и вътрешни политики, национални валути и икономики. Комуналната ЕС обективно пречи на развитието на региона.
    Европейците никога няма да се съгласят националните им държави да бъдат заличени, което в голяма степен обезмисля и съществуването на ЕС.
    Дефицитът на демокрация ще продължи да се изостря при сегашната наднационална политическа уредба.

    14:29 09.01.2026

  • 26 пиночет

    1 12 Отговор

    До коментар #22 от "Али Раза":

    Путин ли опъна?

    14:30 09.01.2026

  • 27 ежко

    15 0 Отговор
    Даааа...Време е да си ходите и да идва нов политически ред!Само се погледнете що за лидери сте!За нищо не ставате начело с Урсулата!

    14:34 09.01.2026

  • 28 Дошло

    14 1 Отговор
    е време да се признае, че ЕС е провал. Нищо фатално няма да се случи, ако го разпуснат и закрият постепенно по един организиран и добронамерен път. После много бързо европейските държави ще се възстановят, начело с независими, национално отговорни правителства. Този цирк трябва да приключи. Иначе ще става по-зле.

    14:35 09.01.2026

  • 29 И КОЙ ГО КАЗВА ....

    16 0 Отговор
    ФРАНСЕ която е в упадък деграде и едно некадърно правителството и президента менте с 0,11% одобрение. Та вие те всичките управници на Европа ни докарахте до там. Деградация от години. И това го усетиха всички нормални хора само вие както винаги след събитията. ПОЗОР СТЕ И НАЙ ИСТИНСКИЯТ КОНТИНЕНТ ЕВРОПА ГО НАПРАВИХТЕ ЗА СМЯХ И ПОДИГРАВКИ.

    14:36 09.01.2026

  • 30 ЦИРК

    13 0 Отговор
    Винаги заплаха за ЕС е била толкова голяма колкото е и сега. Проблемът не е външен а вътрешен... Когато бездраници и глупаци се вземат на сериозно и се изкачат на отгорони постове по веригата на властта, рискът от заплахата се увеличава не самата заплаха. Никога в държавите в ЕС политиката и политическите и ръководни лица не са имали толкова ниско ниво на доверие от собствените си народи. Това не е плод на външен натиск а на собствената (не само вашата лична а общата) ви некадърност г-н Баро !

    И да САЩ са много прави да определят като голям риска за изчезване на европейската идентичност, кой пусна десетки милиони мигранти в ЕС, без никакъв контрол ? Пак вие същите които над 10 години провеждате безумна политика и дори вие самите не знаете защо го правите.

    14:36 09.01.2026

  • 31 Тома

    12 1 Отговор
    Ако този политически ред изчезне може би корупцията да намалее на половина

    14:38 09.01.2026

  • 32 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    2 11 Отговор
    Не мърдам от бункера

    14:38 09.01.2026

  • 33 БеГемот

    2 8 Отговор
    Ta така е .... ЕС е заобиколен от врагове които внасят разкол чрез аватарите си като Орбан ...има нужда от по голяма консолидация...от типа на конфедерация...отношението към САЩ трябва да бъде като към враг който има интерес от слаба и разединена Европа..

    14:41 09.01.2026

  • 34 Политическият

    10 1 Отговор
    ред в ЕС е антидемократичен и следователно обречен. Отлагат неизбежното като си търсят външни и вътрешни врагове. Това е непродуктивно и няма как да излекува зле замисления политически проект.
    Никой няма намерение да си зачеркне държавата и да сложи централно правителство в Брюксел или в Берлин. Това е утопия.

    14:43 09.01.2026

  • 35 Жиката

    8 1 Отговор
    ЕС напълни памперса

    14:43 09.01.2026

  • 36 Все колонии и

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "За тези":

    робство са ви в главите.
    Не можете да мислите като свободни хора.

    14:51 09.01.2026

  • 37 Демо-крад

    9 0 Отговор
    Франсетата да си поискат обратно Статуята на Свободата от Тръмп!!!

    14:54 09.01.2026

  • 38 Време е

    0 5 Отговор
    Франция и Англия да увеличат ядрения си арсенал, а Германия, а може би и Италия и Испания, да станат ядрени държави. Като Франция, Англия и Германия сумарно, трябва да имат ядрен потенциал ПО-ГОЛЯМ от русия.

    15:04 09.01.2026

  • 39 Няма да има мир, защото лидерите на ЕС

    5 0 Отговор
    и Англия ще загубят властта си и ще бъдат принудени да се обясняват за милиардите похарчени, ако се откажат от конфликта с Русия и подкрепата за Украйна. Последствията са описани от бившия анализатор на ЦРУ Рей МакГовърн в неговия YouTube канал. "Ако кажат на народа си: Загубихме. Мислехме, че е добра идея, но похарчихме повече от 50 милиарда долара и всичко беше откраднато и изчезна без резултат. (…) Ще се опитаме да направим всичко възможно…, "тези момчета ще напуснат местата си в рамките на година или година и половина след резултатите от изборите", е казал МакГуърн. Според него Европейските политици все пак ще трябва да се обяснят пред населението си какви са причините за покачване цените на петрола, газта и хранителните продукти. По-рано Алексей Пушков бе заявил, че Европейският съюз в сегашното си състояние не е готов да воюва с Русия, просто няма сили, средства и готови да умират бойци.

    15:05 09.01.2026

  • 40 Усраула Лайненс

    2 0 Отговор
    да ви кажа какво ви предстой на новата евростотинка България
    спряхте да използвате руско ядрено гориво за ядрените си централи
    започнахте да използвате американското - хаулс -нещо си
    американските атомни централи работят с руско ядрено гориво
    сега русия спря ядревното гориво за американците
    отделно америка всеки момент ще прекъсне всички връзки с европа
    а вие си чакайте американския хаулс за да имате ток
    ай да са ви честити новите стотинки

    15:16 09.01.2026

  • 41 Хмм

    0 0 Отговор
    и какво, Русия им заплашва цивилизацията, на лайен и макрон, израснали в провинцията срещу Путин роден и израсъл в историческия център на имперсия град Ленинград, на крачка разстояние от Ермитажа, град на музиката, балета, театрите, дворците, Русия заема 1/3 от територията на Европа

    15:22 09.01.2026

