Франция: Европейският политически ред е в опасност

Европейският политически ред „днес е в опасност“, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро в годишната си реч пред френските посланици, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
„Не, европейската цивилизация няма да изчезне. Но да, нашият политически ред в момента е в опасност, въпреки тъй ценната си стабилност в един непредсказуем свят, въпреки огромното си научно, технологично, културно и финансово богатство“, каза Баро.
В националната си стратегия, публикувана през декември, САЩ посочват, че икономическият упадък на Европа „е засенчен от реалните и по-страшни перспективи за цивилизационно заличаване“.
„Не, Европа не е на ръба на цивилизационно заличаване и би било по-добре самонадеяните гласове, които твърдят това, да предпазят самите себе си от заличаване“, отговори френският външен министър.
ЕС обаче е „заплашен отвън от противници, които се опитват да разплетат връзките на солидарността, която ни свързва“, а „отвътре – от умора от демокрацията“, предупреди Баро.
„Нека бъда ясен: днес няма гаранции, че и след десет години ще продължим да живеем в ЕС, какъвто го познаваме“, предупреди той.
САЩ са „съюзник, с който не винаги сме единодушни“, добави Баро. „Само за няколко месеца новата американска администрация реши - което е нейно право - да преосмисли връзките си с нас. Наше право също обаче е да кажем „не“ на исторически съюзник, колкото и дългогодишен да е той, когато предложението му е неприемливо и когато трябва да кажем „не“, подчерта френският външен министър.
Светът е „изправен пред риск от ядрено разпространение“ заради ерозията на правната рамка за контрол на оръжията и изтичането на договора „Нов СТАРТ“, предупреди още Баро.
Договорът „Нов СТАРТ“ беше последният двустранен договор за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия. Той изтича на 5 февруари, а конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) - основата на цялата ядрена сигурност - насрочена за април в Ню Йорк, според експерти може да завърши с дипломатически провал, отбелязва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
14:10 09.01.2026
2 Зевс
Коментиран от #5
14:10 09.01.2026
3 Вашето мнение
14:11 09.01.2026
4 Дедо ви...
14:11 09.01.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Зевс":Европейските политическите лидери се избират от европейските народи.
Коментиран от #8, #10, #11
14:12 09.01.2026
6 Вашето мнение
14:12 09.01.2026
7 Пич
14:13 09.01.2026
8 Соня
До коментар #5 от "честен ционист":Тъй, тъй и в Румъния тъй.
14:13 09.01.2026
9 ами...добре
14:14 09.01.2026
10 Зевс
До коментар #5 от "честен ционист":Демокрацията в Европа е само на хартия вече. Я да ми кажеш Урсула, Кая и компания кой ги е избрал?
Коментиран от #15
14:15 09.01.2026
11 Мърсулса
До коментар #5 от "честен ционист":е назначена. Не е избрана.
14:16 09.01.2026
12 604
14:17 09.01.2026
13 Някой
А за европейския политически ред - явно той е бил наложен и поддържан от сила извън Европа. Щото тази сила като се обърна сега, и редът взе че се разклати. Излиза, че Европа е била васал/колония на САЩ пред последните 80 години. Яко, а?
Коментиран от #24
14:17 09.01.2026
14 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #22
14:18 09.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Но това
14:20 09.01.2026
17 гръмовержецът💥
14:21 09.01.2026
18 Дедо с дедовия
14:22 09.01.2026
19 Дърт Кремълски педофил с токчета -Ботокс
Коментиран от #21
14:22 09.01.2026
20 Кремълските педофили
Коментиран от #23
14:24 09.01.2026
21 овч, 🐑
До коментар #19 от "Дърт Кремълски педофил с токчета -Ботокс":С тоя бункер станахте за смях дори и пред малките деца ! Какъв бункер , бе , мой ?! Путин ги работи урките и не само както той иска и никой не може да му попречи да го прави !
14:24 09.01.2026
22 Али Раза
До коментар #14 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Нали знаеш? Па а ти го напна междо сливиците. Кат миналиа път
Коментиран от #26
14:25 09.01.2026
23 проскубан 🐀,
До коментар #20 от "Кремълските педофили":Ти ли ще ги скопяваш , бе , гол.....ьо ! Ха-ха ! Ще има да чакаш - той и вълкът чакал на коча за мъ....те , ама не го огряло ....
14:26 09.01.2026
24 За тези
До коментар #13 от "Някой":с поне малка акъл в главата беше ясно, че Европа е васал/колония на САЩ. Останалите все още мислят че не е вярно.
Коментиран от #36
14:27 09.01.2026
25 Европейците
Европейците никога няма да се съгласят националните им държави да бъдат заличени, което в голяма степен обезмисля и съществуването на ЕС.
Дефицитът на демокрация ще продължи да се изостря при сегашната наднационална политическа уредба.
14:29 09.01.2026
26 пиночет
До коментар #22 от "Али Раза":Путин ли опъна?
14:30 09.01.2026
27 ежко
14:34 09.01.2026
28 Дошло
14:35 09.01.2026
29 И КОЙ ГО КАЗВА ....
14:36 09.01.2026
30 ЦИРК
И да САЩ са много прави да определят като голям риска за изчезване на европейската идентичност, кой пусна десетки милиони мигранти в ЕС, без никакъв контрол ? Пак вие същите които над 10 години провеждате безумна политика и дори вие самите не знаете защо го правите.
14:36 09.01.2026
31 Тома
14:38 09.01.2026
32 Джудже с токчета и ботокс -педофил
14:38 09.01.2026
33 БеГемот
14:41 09.01.2026
34 Политическият
Никой няма намерение да си зачеркне държавата и да сложи централно правителство в Брюксел или в Берлин. Това е утопия.
14:43 09.01.2026
35 Жиката
14:43 09.01.2026
36 Все колонии и
До коментар #24 от "За тези":робство са ви в главите.
Не можете да мислите като свободни хора.
14:51 09.01.2026
37 Демо-крад
14:54 09.01.2026
38 Време е
15:04 09.01.2026
39 Няма да има мир, защото лидерите на ЕС
15:05 09.01.2026
40 Усраула Лайненс
спряхте да използвате руско ядрено гориво за ядрените си централи
започнахте да използвате американското - хаулс -нещо си
американските атомни централи работят с руско ядрено гориво
сега русия спря ядревното гориво за американците
отделно америка всеки момент ще прекъсне всички връзки с европа
а вие си чакайте американския хаулс за да имате ток
ай да са ви честити новите стотинки
15:16 09.01.2026
41 Хмм
15:22 09.01.2026