Франция: Европейският политически ред е в опасност

Европейският политически ред „днес е в опасност“, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро в годишната си реч пред френските посланици, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

„Не, европейската цивилизация няма да изчезне. Но да, нашият политически ред в момента е в опасност, въпреки тъй ценната си стабилност в един непредсказуем свят, въпреки огромното си научно, технологично, културно и финансово богатство“, каза Баро.

В националната си стратегия, публикувана през декември, САЩ посочват, че икономическият упадък на Европа „е засенчен от реалните и по-страшни перспективи за цивилизационно заличаване“.

„Не, Европа не е на ръба на цивилизационно заличаване и би било по-добре самонадеяните гласове, които твърдят това, да предпазят самите себе си от заличаване“, отговори френският външен министър.

ЕС обаче е „заплашен отвън от противници, които се опитват да разплетат връзките на солидарността, която ни свързва“, а „отвътре – от умора от демокрацията“, предупреди Баро.

„Нека бъда ясен: днес няма гаранции, че и след десет години ще продължим да живеем в ЕС, какъвто го познаваме“, предупреди той.

САЩ са „съюзник, с който не винаги сме единодушни“, добави Баро. „Само за няколко месеца новата американска администрация реши - което е нейно право - да преосмисли връзките си с нас. Наше право също обаче е да кажем „не“ на исторически съюзник, колкото и дългогодишен да е той, когато предложението му е неприемливо и когато трябва да кажем „не“, подчерта френският външен министър.

Светът е „изправен пред риск от ядрено разпространение“ заради ерозията на правната рамка за контрол на оръжията и изтичането на договора „Нов СТАРТ“, предупреди още Баро.

Договорът „Нов СТАРТ“ беше последният двустранен договор за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия. Той изтича на 5 февруари, а конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) - основата на цялата ядрена сигурност - насрочена за април в Ню Йорк, според експерти може да завърши с дипломатически провал, отбелязва АФП.