Кметът на Тбилиси: Западен посланик ни предложи да започнем война с Русия

10 Октомври, 2025 05:17, обновена 10 Октомври, 2025 05:23 1 333 15

Постави ни за цел да издържим десет дни, след което да предприемем партизански действия, заяви Каха Каладзе

Кметът на Тбилиси: Западен посланик ни предложи да започнем война с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След началото на военните действия в Украйна през 2022 г., посланик на западна държава предложил на Грузия да започне война с Русия, заяви кметът на Тбилиси Каха Каладзе в интервю за „Имеди“.

„Посланик на една от западните държави се среща с премиера на страната и казва: „Започвате война, ще ви бъде предоставена военна техника. Основното е да издържите 10 дни и след това да преминете към партизанска война“, твърди политикът.

Каха Каладзе не уточни за коя държава говори. по това време премиер на Грузия беше Ираклий Гарибашвили.

Според Кремъл, Грузия, Азербайджан и Армения са в мерника на Европейския съюз и разузнавателните служби на европейските държави, които "се стремят да унищожат тяхната държавност", като за Брюксел всяка постсъветска държава е мишена за „унищожаване на човешките ценности“.

Наскоро в Грузия започна нова вълна от масови протести на фона на местните избори. Демонстрантите първо излязоха по улиците на Тбилиси.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джони Инглиш

    14 7 Отговор
    Признавам!Аз бях !

    05:24 10.10.2025

  • 2 Всички мразят Просия

    6 43 Отговор
    и искат далече от блатната кочинка! Лъжите и пропагандата на крепостниците не променя този факт, ватничета!!!

    Коментиран от #7, #8, #9

    05:29 10.10.2025

  • 3 бою циганина

    15 2 Отговор
    ако бях аз щях да подаря на туй посолство или златото или атомна централа или нефтохим, само и само да не ме закачат докато грабя

    05:29 10.10.2025

  • 4 Наистина

    17 2 Отговор
    ПОДКУКОРОСВАТ !!!

    05:35 10.10.2025

  • 5 Теория на конспирацията

    24 3 Отговор
    План за унищожаване на православните държави.

    05:36 10.10.2025

  • 6 Не разбрах

    11 1 Отговор
    Предложил да нападнат Москва и да станат партизани ли ?

    05:41 10.10.2025

  • 7 юро а тлантик

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Всички мразят Просия":

    да тисеравустатаснеизмитите6зъба

    05:41 10.10.2025

  • 8 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Всички мразят Просия":

    Вероятно и там хората искат по-добро бъдеще както бяхме и ние .. Но за жалост едно влизане в ЕС без да имаш некорумпирани политици няма да оправи живота на обикновените хора както стана с нас българите ..

    Коментиран от #11

    06:04 10.10.2025

  • 9 връщай се в леглото

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Всички мразят Просия":

    при кондуктора с голямата франзела

    06:05 10.10.2025

  • 10 Ясно е

    1 1 Отговор
    защо стана кмет !

    06:09 10.10.2025

  • 11 Щото в ЕС

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    не са корумпирани...

    06:10 10.10.2025

  • 12 Факт

    2 0 Отговор
    Някой приема, друг не!

    06:13 10.10.2025

  • 13 Аква

    5 1 Отговор
    Ех, тия англичани, подпикават всяка кола на паркинга. Маркират си зоната. Кога ли руснаците ще ви трасират от космоса...

    06:13 10.10.2025

  • 14 Повярвахме му...

    2 3 Отговор
    Подобни твърдения без доказателства се описват само с една дума - КЛЕВЕТА...

    Как Грузия ще нападне Русия 😂😂😂?

    06:22 10.10.2025

  • 15 Елементарно Уотсън ☝️

    1 2 Отговор
    На подобни глупости ще повярват само индивиди с критично ниско ниво на обща култура и интелект. Какъв военен потенциал има Грузия, че да нападне империята на злото Русия?

    06:25 10.10.2025