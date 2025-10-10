След началото на военните действия в Украйна през 2022 г., посланик на западна държава предложил на Грузия да започне война с Русия, заяви кметът на Тбилиси Каха Каладзе в интервю за „Имеди“.

„Посланик на една от западните държави се среща с премиера на страната и казва: „Започвате война, ще ви бъде предоставена военна техника. Основното е да издържите 10 дни и след това да преминете към партизанска война“, твърди политикът.

Каха Каладзе не уточни за коя държава говори. по това време премиер на Грузия беше Ираклий Гарибашвили.

Според Кремъл, Грузия, Азербайджан и Армения са в мерника на Европейския съюз и разузнавателните служби на европейските държави, които "се стремят да унищожат тяхната държавност", като за Брюксел всяка постсъветска държава е мишена за „унищожаване на човешките ценности“.

Наскоро в Грузия започна нова вълна от масови протести на фона на местните избори. Демонстрантите първо излязоха по улиците на Тбилиси.