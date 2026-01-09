Даниел Боримиров: Вярвам в честната игра

Изпълнителният директор на ПФК Левски – Даниел Боримиров, определи последната среща между представителите на efbet Лига, Българския футболен съюз и БПФЛ като изключително ползотворна и важна за бъдещето на родния футбол. По думите му, подобни събирания са ключови за развитието на спорта у нас и трябва да се провеждат по-често.

Той разкри, че е взето решение всички срещи от първенството да се провеждат през уикендите, което ще улесни привържениците и ще повиши интереса към мачовете. През следващия сезон броят на двубоите ще бъде по-малък, а шампионатът ще продължи до 20 декември, като началото на пролетния дял ще бъде изместено по-късно през февруари.

Боримиров не пропусна да подчертае значението на феърплея в българския футбол: "Искрено вярвам във феърплея. Ние, като клуб винаги сме били изрядни. Доста клубове ще НИ скочат, имаме информация, че са стимулирали отбори срещу нас. Който има излишни пари, да дава".

Бившият национал отправи и апел към съдийството: "Искаме съдиите да свирят това, което се случва на терена, нищо повече".