Новини
Здраве »
Медицина »
Корейски учени създадоха прах, който моментално запечатва рани

Корейски учени създадоха прах, който моментално запечатва рани

9 Януари, 2026 18:01 566 2

  • наука-
  • рани-
  • запечатване-
  • лечение-
  • кръв-
  • прах-
  • хидрогел

Прахът се превръща в хидрогел при досег с раната и незабавно я запечатва

Корейски учени създадоха прах, който моментално запечатва рани - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени от Република Корея са създали прах от три компонента, който мигновено запечатва рани, пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в сп. Advanced Functional Materials.

Авторите на изследването от Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST) са разработили прахообразно средство, което при поръсване върху раната за секунда се превръща в плътен хидрогел и незабавно спира кървенето.

Обикновените лепенки и превръзки вършат добра работа при малки порезни рани, но не са достатъчно ефективни при дълбоки, неравни или силно кървящи рани. Много от тях освен това са чувствителни към температура и влажност, поради което е сложно да се използват извън болница, пояснява БТА.

Новият материал, наречен AGCL, е замислен като универсално средство за спешни ситуации - от операционни зали до зони на природни бедствия.

Прахът се състои от три естествени биосъвместими компонента - алгинат, геланова смола и хитозан. Алгинатът и гелановата смола при контакт с калция в кръвта незабавно образуват гел, който физически запечатва раната. Хитозанът усилва ефекта, като се свързва с компоненти на кръвта, потискайки допълнително кървенето.

В резултат на това върху повърхността на раната бързо се образува триизмерна бариера, която се задържа дори под високо налягане.

Материалът е способен да абсорбира количество кръв, надхвърлящо седем пъти собственото му тегло, и притежава способност за прилепване сравнима със силен натиск с ръка.

В тестове с животни, включително модели на увреждане на черния дроб, AGCL значително намалява обема на кръвозагуба и времето за хемостаза в сравнение с търговските продукти. При това заздравяването протича по-бързо, а след две седмици чернодробната функция е напълно възстановена.

„Целта ни беше да създадем материал, който да действа бързо и надеждно дори в условия, в които е невъзможно да се използват традиционни медицински средства", пишат учените. Те допълват, че прахът запазва свойствата си до две години при стайна температура и висока влажност.

Авторите отбелязват още, че технологията е създадена с оглед на екстремни условия, но в перспектива може да намери широко приложение в спешната медицина и полевата хирургия.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Каорейците,

    2 1 Отговор
    че инвестират в изпреварващи технлигии.

    18:22 09.01.2026

  • 2 Приземен

    3 1 Отговор
    Такъв прах много отдавна съществува - нарича се сулфатиацол (норсулфазол). И не само спира кръвотечение почти веднага, но и дезинфекцира.

    18:24 09.01.2026