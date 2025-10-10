National Security Journal: Москва няма да марширува към Берлин, новата й цел е да спечели индустриалната война с НАТО

Новата цел на руските въоръжени сили е да спечелят „индустриална война“ срещу НАТО и точно в тази посока се движи Москва, пише Андрю Латам, колумнист на американското издание National Security Journal.
Според автора, Русия в момента преобразува все повече фабрики за военни цели. „Силите на бъдещето ще бъдат по-тежки, по-евтини и софтуерно задвижвани, като ще се предпочита дистанционният огън, многослойната противовъздушна отбрана и масовото използване на дронове пред класическото въздушно господство или маневриране“, се посочва в материала.
Отбелязва се също, че руската страна разпръсква силите си, използва широко планиращи боеприпаси и редовно актуализира ракетното си въоръжение. Според колумниста това прави Русия регионална суперсила с глобални ударни възможности.
Латам смята, че отговорът на НАТО на възхода на Русия може да бъде стабилно и устойчиво военно-промишлено производство, включително средства за противовъздушна отбрана, системи за близко управление на огъня и възможности за електронна война.
Според автора, „след Украйна Москва вероятно ще разположи по-тежка, по-евтина и по-автоматизирана сила, оптимизирана за провеждане на военни кампании по границите си“, което ще усложни планирането на НАТО и ще осигури статута на велика сила на Русия. „Точно натам се е насочила Русия“, се посочва в изданието.
Авторът заключава, че след Украйна Русия „няма да е готова да марширува към Берлин“. „В този свят претенциите на Москва за статут на велика сила се основават не на театралност, а на силен, макар и безмилостен, капацитет за продължителна принуда и именно това изисква интелигентно възпиране“, заключава колумнистата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
Украйна, ако не бяха слушали англичанина, нито разрушения нито жертви, а сега тотал щета...
Коментиран от #6
06:19 10.10.2025
2 Къф Берлин
Ееееехехе
06:28 10.10.2025
3 Може
06:29 10.10.2025
4 Браво
06:29 10.10.2025
5 Голям смях
06:30 10.10.2025
6 Хихихихи
До коментар #1 от "хихи":рамАзан Тик Тока:
След Киев тръгваме към Берлин и Париж! 25.02.22
Хихихихи
06:31 10.10.2025
7 Механик
Не се хабете да анализирате и да "разбирате" Русия! Ако бяхте в състояние да направите това, нямаше сега да ядете попарата. Но вие сте ментално-ощетени и не ви се получава.
06:32 10.10.2025
8 Мдаа
06:32 10.10.2025
9 Алоо
06:33 10.10.2025