National Security Journal: Москва няма да марширува към Берлин, новата й цел е да спечели индустриалната wojna с НАТО

National Security Journal: Москва няма да марширува към Берлин, новата й цел е да спечели индустриалната война с НАТО

10 Октомври, 2025 06:06, обновена 10 Октомври, 2025 06:15 506 9

  • русия-
  • нато-
  • война-
  • армия

Според изданието, Русия в момента преобразува все повече фабрики за военни цели

National Security Journal: Москва няма да марширува към Берлин, новата й цел е да спечели индустриалната война с НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новата цел на руските въоръжени сили е да спечелят „индустриална война“ срещу НАТО и точно в тази посока се движи Москва, пише Андрю Латам, колумнист на американското издание National Security Journal.

Според автора, Русия в момента преобразува все повече фабрики за военни цели. „Силите на бъдещето ще бъдат по-тежки, по-евтини и софтуерно задвижвани, като ще се предпочита дистанционният огън, многослойната противовъздушна отбрана и масовото използване на дронове пред класическото въздушно господство или маневриране“, се посочва в материала.

Отбелязва се също, че руската страна разпръсква силите си, използва широко планиращи боеприпаси и редовно актуализира ракетното си въоръжение. Според колумниста това прави Русия регионална суперсила с глобални ударни възможности.

Латам смята, че отговорът на НАТО на възхода на Русия може да бъде стабилно и устойчиво военно-промишлено производство, включително средства за противовъздушна отбрана, системи за близко управление на огъня и възможности за електронна война.

Според автора, „след Украйна Москва вероятно ще разположи по-тежка, по-евтина и по-автоматизирана сила, оптимизирана за провеждане на военни кампании по границите си“, което ще усложни планирането на НАТО и ще осигури статута на велика сила на Русия. „Точно натам се е насочила Русия“, се посочва в изданието.

Авторът заключава, че след Украйна Русия „няма да е готова да марширува към Берлин“. „В този свят претенциите на Москва за статут на велика сила се основават не на театралност, а на силен, макар и безмилостен, капацитет за продължителна принуда и именно това изисква интелигентно възпиране“, заключава колумнистата.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    5 3 Отговор
    Ако я предизвикате и към Берлин може!!! хихи
    Украйна, ако не бяха слушали англичанина, нито разрушения нито жертви, а сега тотал щета...

    Коментиран от #6

    06:19 10.10.2025

  • 2 Къф Берлин

    3 2 Отговор
    Они 12 год маршируват към селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк и... Са само на 18 км от селото.
    Ееееехехе

    06:28 10.10.2025

  • 3 Може

    3 1 Отговор
    пак Червеното знаме над Райхстага !!!

    06:29 10.10.2025

  • 4 Браво

    1 2 Отговор
    Видях модернизираните руски танкове против дронове....подвижна палатка ли е, оранжерия ли е не можах точно да преценя.

    06:29 10.10.2025

  • 5 Голям смях

    1 2 Отговор
    Авторът няма връзка с реалността. Раша 3 години и половина не може да превземе 30 % от Донбас... Путлер изпроси хиляди севернокорейците и ракети от Кимчо да освободи Курска област 😂

    06:30 10.10.2025

  • 6 Хихихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    рамАзан Тик Тока:
    След Киев тръгваме към Берлин и Париж! 25.02.22
    Хихихихи

    06:31 10.10.2025

  • 7 Механик

    1 0 Отговор
    Русия ще марширува на където си иска. Русия не се интересува мнението на розАвите понита.
    Не се хабете да анализирате и да "разбирате" Русия! Ако бяхте в състояние да направите това, нямаше сега да ядете попарата. Но вие сте ментално-ощетени и не ви се получава.

    06:32 10.10.2025

  • 8 Мдаа

    0 0 Отговор
    Русия си е добре, подържа добър стандарт на живот и мачка целият запад барабар с натото. Да му мислят задлъжнелите икономики, особено тези който нямат природни ресурси и застаряващо неработещо население!

    06:32 10.10.2025

  • 9 Алоо

    0 0 Отговор
    Западните ненормалници! Спрете се бре идиоти. За какво и е Германистан на Русия, ако разбира се сами не си го изпросят

    06:33 10.10.2025

Новини по държави:
