National Security Journal: Москва няма да марширува към Берлин, новата й цел е да спечели индустриалната война с НАТО

Новата цел на руските въоръжени сили е да спечелят „индустриална война“ срещу НАТО и точно в тази посока се движи Москва, пише Андрю Латам, колумнист на американското издание National Security Journal.

Според автора, Русия в момента преобразува все повече фабрики за военни цели. „Силите на бъдещето ще бъдат по-тежки, по-евтини и софтуерно задвижвани, като ще се предпочита дистанционният огън, многослойната противовъздушна отбрана и масовото използване на дронове пред класическото въздушно господство или маневриране“, се посочва в материала.

Отбелязва се също, че руската страна разпръсква силите си, използва широко планиращи боеприпаси и редовно актуализира ракетното си въоръжение. Според колумниста това прави Русия регионална суперсила с глобални ударни възможности.

Латам смята, че отговорът на НАТО на възхода на Русия може да бъде стабилно и устойчиво военно-промишлено производство, включително средства за противовъздушна отбрана, системи за близко управление на огъня и възможности за електронна война.

Според автора, „след Украйна Москва вероятно ще разположи по-тежка, по-евтина и по-автоматизирана сила, оптимизирана за провеждане на военни кампании по границите си“, което ще усложни планирането на НАТО и ще осигури статута на велика сила на Русия. „Точно натам се е насочила Русия“, се посочва в изданието.

Авторът заключава, че след Украйна Русия „няма да е готова да марширува към Берлин“. „В този свят претенциите на Москва за статут на велика сила се основават не на театралност, а на силен, макар и безмилостен, капацитет за продължителна принуда и именно това изисква интелигентно възпиране“, заключава колумнистата.