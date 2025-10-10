Новини
Швеция инвестира 3,5 милиарда крони в системи против дронове

10 Октомври, 2025 12:35

Министърът на отбраната обяви мерки за защита срещу въздушни заплахи и модернизация на изтребителите Gripen

Швеция инвестира 3,5 милиарда крони в системи против дронове - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Швеция ще инвестира 3,5 милиарда шведски крони (316,95 милиона евро) в повече системи против дронове, заяви министърът на отбраната, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Вълна от нахлувания на дронове разтърси европейската авиация, предизвиквайки опасения за хибридни атаки, потенциално насочени срещу съюзниците на Украйна в Европа.

"Последните нарушения и наблюденията на дронове са напомняне, че заплахите от въздуха са все по-голяма част от съвременната война", каза министърът на отбраната Пал Джонсън. "Трябва да се защитим от това."

Северната страна членка на НАТО ще придобие системи за сваляне на дронове, ще разполага дронове-прехващачи за военновъздушни бази и ще инсталира сензори за заглушаване, наред с други мерки, добави министърът.

Швеция ще похарчи допълнителни 1,5 милиарда крони за подобряване на възможностите на своята изтребителна система JAS 39 Gripen, се казва в изявление на правителството.

Инвестицията обхваща резервни части, оборудване за мисии и базови материали за укрепване на способността на военновъздушните сили да действат от авиобази и временни пътни бази, добавя се в съобщението.

"Това засилва готовността и издръжливостта на Gripen в мирни, кризисни и военни условия", отбеляза Джонсън.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    От ЕС ли ще се пазят?? Че като гледам друга опасност няма

    12:40 10.10.2025

  • 2 Шведска тройка

    4 0 Отговор
    Тея не слушаха ли със сонари години наред
    руски подводници около шФетското крайбрежие,
    които накрая се оказаха, че са някВи.......п@ρΔяшТи рибки 😁

    12:41 10.10.2025

  • 3 си дзън

    2 5 Отговор
    Пускат масово Nimbrix. Руските дронове умират.

    Коментиран от #6

    12:42 10.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Шведите освен за 3️⃣–ка с две
    руси шведки, за друго не ста....ват.

    12:45 10.10.2025

  • 5 Тео

    4 0 Отговор
    Европейските държави марионетки и пудели са много глупави, американците ще ги разорят и ще останат населението което ще мизерува🗑️

    12:47 10.10.2025

  • 6 Ахах

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Трети ник днеска.. Добре вървиш

    12:48 10.10.2025

  • 7 Браво на шведите

    1 1 Отговор
    Изостаналите рушляци ще правят безаналогови джелеза и ще ни освобождават.

    А нашине бузлуджански уродливости ще ни убеждамат че РФ-то никого нямало да напада!
    Ама като не знаем истината как точно бандеровците нападнаха над мирно спяшите ватенки и не знаем какво ще правят водкаджийте като изтрезнеят!

    12:51 10.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УдоМача

    4 0 Отговор
    "сензори за заглушаване" - това кой титан на мисълта го измисли??

    13:01 10.10.2025

  • 10 Прекалено късо име

    4 0 Отговор
    Да си купят и ф16 блок70 :D

    Коментиран от #12

    13:01 10.10.2025

  • 11 законен обир на населението

    1 0 Отговор
    При кой ги инвестира?

    13:50 10.10.2025

  • 12 натовски възмжности и новаторство

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Прекалено късо име":

    Ама без резервоари и платки само за снимки и надъхване.Не за друго ми да не го учупят асовете.

    13:54 10.10.2025

