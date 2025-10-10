Швеция инвестира 3,5 милиарда крони в системи против дронове

Швеция ще инвестира 3,5 милиарда шведски крони (316,95 милиона евро) в повече системи против дронове, заяви министърът на отбраната, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Вълна от нахлувания на дронове разтърси европейската авиация, предизвиквайки опасения за хибридни атаки, потенциално насочени срещу съюзниците на Украйна в Европа.

"Последните нарушения и наблюденията на дронове са напомняне, че заплахите от въздуха са все по-голяма част от съвременната война", каза министърът на отбраната Пал Джонсън. "Трябва да се защитим от това."

Северната страна членка на НАТО ще придобие системи за сваляне на дронове, ще разполага дронове-прехващачи за военновъздушни бази и ще инсталира сензори за заглушаване, наред с други мерки, добави министърът.

Швеция ще похарчи допълнителни 1,5 милиарда крони за подобряване на възможностите на своята изтребителна система JAS 39 Gripen, се казва в изявление на правителството.

Инвестицията обхваща резервни части, оборудване за мисии и базови материали за укрепване на способността на военновъздушните сили да действат от авиобази и временни пътни бази, добавя се в съобщението.

"Това засилва готовността и издръжливостта на Gripen в мирни, кризисни и военни условия", отбеляза Джонсън.