Семеен проблем върна в Швеция играч на ЦСКА

Семеен проблем е причината отсъствието на халфа Давид Сегер от съботната контрола на ЦСКА срещу Септември (София). „Армейците“ спечелиха с 4:0, но шведът не беше в групата.

26-годишният футболист тренира пълноценно през миналата седмица. В навечерието на проверката е получил обаждане, от което станало ясно, че трябва да се прибере в родината си.

ЦСКА очаква Сегер да се завърне днес или утре, но може да има и ден-два закъснение.