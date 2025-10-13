Новини
Семеен проблем върна в Швеция играч на ЦСКА

13 Октомври, 2025 12:01 392 0

26-годишният футболист тренира пълноценно през миналата седмица

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семеен проблем е причината отсъствието на халфа Давид Сегер от съботната контрола на ЦСКА срещу Септември (София). „Армейците“ спечелиха с 4:0, но шведът не беше в групата.

26-годишният футболист тренира пълноценно през миналата седмица. В навечерието на проверката е получил обаждане, от което станало ясно, че трябва да се прибере в родината си.

ЦСКА очаква Сегер да се завърне днес или утре, но може да има и ден-два закъснение.


