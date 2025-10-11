Новини
Путин: Тръмп направи много за световния мир; Лукашенко: Глупост е, че не му дадоха Нобеловата награда

11 Октомври, 2025 06:00, обновена 11 Октомври, 2025 06:11 541 7

  • русия-
  • путин-
  • тръмп-
  • лукашенко-
  • нобелова награда

Американският президент благодари на руския си колега

Путин: Тръмп направи много за световния мир; Лукашенко: Глупост е, че не му дадоха Нобеловата награда - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Руският президент Владимир Путин похвали американския си колега Доналд Тръмп за усилията му да посредничи за примирие в Близкия изток, като същевременно остро критикува Нобеловия комитет за решението му да присъди наградата на хора, които според него "не са направили нищо за мира“, предава ТАСС.

Изявлението на Путин бе направено по време на пресконференция в Таджикистан.

Малко по-късно Тръмп отговори на думите на Путин с кратко "благодаря“ от страниците си в социалните мрежи.

"Не е моя работа да преценявам дали настоящият президент на САЩ заслужава Нобеловата награда за мир – не знам. Но той наистина прави много за разрешаването на сложни кризи, които продължават години, дори десетилетия“, каза руският лидер, отговаряйки на въпроса дали президентът на САЩ е достоен за Нобеловата награда за мир за 2025 г.

Нобеловата награда за мир за 2025 г. ще бъде присъдена на Мария Корина Мачадо от Венецуела, обяви преди часове Норвежкият Нобелов комитет. Лауреатката е призната за работата си по утвърждаване на демократичните права на венецуелския народ и за борбата си за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация, според мотивите на комитета.

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че решението да не се присъди Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп е "пълна глупост“, предава РИА Новости.

"Това е пълна глупост. Тръмп заслужаваше тази Нобелова награда. Тя трябваше да му бъде присъдена. По всички причини. Особено поради причината, че през последните години Нобелова награда се присъжда на всички...“, заяви Лукашенко пред Първи канал на руската телевизия в кулоарите на срещата на върха на ОНД в Душанбе.

Лукашенко посочи, че Тръмп "е направил много за мира“ и че това решение е "късогледо“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    6 1 Отговор
    Наградите на сорос не се дават на враговете

    Коментиран от #5

    06:06 11.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    5 7 Отговор
    Две неща на тоя Свят са безкрайни.
    Вселената и ру3ката пpocтотия ))

    06:15 11.10.2025

  • 3 Отмъстител

    2 2 Отговор
    Това е нежното отмъщение на дядо Сорос.

    06:28 11.10.2025

  • 4 Млад пръч алфа

    3 2 Отговор
    Не Тръмп, а Зеленски трябва да грабне наградата! Капитулацията на Русия е гаранция за мира по цялата планета!

    Коментиран от #6

    06:29 11.10.2025

  • 5 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    наградата на Нобел за мир е обезценена и вече не струва нищо..... Все още като се сетя разбирам защо черничкия Обама получи навремето Нобел за мир... Тая венецуелка за мен е непозната, наистина Александър Лукашенко е прав-бай Дончо по му прилягаше да получи а я награда, въпреки че преди време лично нареди да бъде ликвидиран генерал Сулеймани....

    06:30 11.10.2025

  • 6 Мдаа!🤔

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Млад пръч алфа":

    Той ще получи друга награда, или куршум или бесилка! Засега се очертава капитулация на "най силният военен съюз в историята" и изчезването на украйна!!!😂😂😂😂

    06:44 11.10.2025

  • 7 Ехаааа

    0 0 Отговор
    Тези ако не ги е срам ще галят топките на Тръмп

    06:54 11.10.2025

Новини по държави:
