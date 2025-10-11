Путин: Тръмп направи много за световния мир; Лукашенко: Глупост е, че не му дадоха Нобеловата награда

Руският президент Владимир Путин похвали американския си колега Доналд Тръмп за усилията му да посредничи за примирие в Близкия изток, като същевременно остро критикува Нобеловия комитет за решението му да присъди наградата на хора, които според него "не са направили нищо за мира“, предава ТАСС.



Изявлението на Путин бе направено по време на пресконференция в Таджикистан.



Малко по-късно Тръмп отговори на думите на Путин с кратко "благодаря“ от страниците си в социалните мрежи.



"Не е моя работа да преценявам дали настоящият президент на САЩ заслужава Нобеловата награда за мир – не знам. Но той наистина прави много за разрешаването на сложни кризи, които продължават години, дори десетилетия“, каза руският лидер, отговаряйки на въпроса дали президентът на САЩ е достоен за Нобеловата награда за мир за 2025 г.



Нобеловата награда за мир за 2025 г. ще бъде присъдена на Мария Корина Мачадо от Венецуела, обяви преди часове Норвежкият Нобелов комитет. Лауреатката е призната за работата си по утвърждаване на демократичните права на венецуелския народ и за борбата си за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация, според мотивите на комитета.

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че решението да не се присъди Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп е "пълна глупост“, предава РИА Новости.



"Това е пълна глупост. Тръмп заслужаваше тази Нобелова награда. Тя трябваше да му бъде присъдена. По всички причини. Особено поради причината, че през последните години Нобелова награда се присъжда на всички...“, заяви Лукашенко пред Първи канал на руската телевизия в кулоарите на срещата на върха на ОНД в Душанбе.



Лукашенко посочи, че Тръмп "е направил много за мира“ и че това решение е "късогледо“.