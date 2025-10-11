Причината диалогът между Русия и Съединените щати за Украйна да бъде спрян е, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е решил какви ще бъдат следващите му стъпки. Това заяви Виктор Водолацки, първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и отношенията със сънародниците на Държавната дума пред ТАСС.

„Диалогът между Русия и САЩ е спрян, защото президентът на САЩ Тръмп все още не е решил какви действия да предприеме. От една страна, той искаше да спечели Нобелова награда за мир и да стане глобален миротворец. От друга страна, има огромна турбуленция в САЩ, където рейтингът на Тръмп спада, защото думите му не съответстват на действията му. И трето, и най-важното, има външен натиск от онези сили, които управляват глобалните процеси и от които зависи бъдещето на Тръмп. Той също се влияе от тях“, каза източникът на агенцията.

Депутатът от Държавната дума отбеляза, че Тръмп е объркан относно бъдещия си път – дали да продължи да изгражда еднополюсен свят, да приеме предложението на Русия и Китай за развитие на партньорство или да разреши проблеми, които ще му позволят да поддържа вътрешен баланс в страната. „Следователно паузата се дължи на несигурността на самото ръководство на САЩ по отношение на много геополитически процеси“, заключи Водолацки.

„Дълбоката държава“ в Съединените щати усеща началото на промяна в Европа, където държавите се борят да запазят своя суверенитет, каза Водолацки

"Тя в момента е недоволна от редица действия на Тръмп, защото в Европа се променя силно изградената система на управление. В Чехия и други страни на власт идват евроскептици. Оказва се, че в продължение на много десетилетия е изградена система, която позволява на европейските страни да се превърнат в безгръбначни изпълнители на всякакви действия, а лидерите им, които нямат независими мнения, са марионетки в тази карта на геополитическите игри“, каза източникът на агенцията.

Водолацки отбеляза, че днес гражданите на европейските страни виждат резултатите от дългогодишната политика на ЕС и избират политици и партии, които се застъпват за запазването на националния суверенитет, тяхната идентичност и духовни ценности.