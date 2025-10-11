Руски депутат: Диалогът ни със САЩ спря заради объркания Тръмп

Причината диалогът между Русия и Съединените щати за Украйна да бъде спрян е, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е решил какви ще бъдат следващите му стъпки. Това заяви Виктор Водолацки, първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и отношенията със сънародниците на Държавната дума пред ТАСС.
„Диалогът между Русия и САЩ е спрян, защото президентът на САЩ Тръмп все още не е решил какви действия да предприеме. От една страна, той искаше да спечели Нобелова награда за мир и да стане глобален миротворец. От друга страна, има огромна турбуленция в САЩ, където рейтингът на Тръмп спада, защото думите му не съответстват на действията му. И трето, и най-важното, има външен натиск от онези сили, които управляват глобалните процеси и от които зависи бъдещето на Тръмп. Той също се влияе от тях“, каза източникът на агенцията.
Депутатът от Държавната дума отбеляза, че Тръмп е объркан относно бъдещия си път – дали да продължи да изгражда еднополюсен свят, да приеме предложението на Русия и Китай за развитие на партньорство или да разреши проблеми, които ще му позволят да поддържа вътрешен баланс в страната. „Следователно паузата се дължи на несигурността на самото ръководство на САЩ по отношение на много геополитически процеси“, заключи Водолацки.
„Дълбоката държава“ в Съединените щати усеща началото на промяна в Европа, където държавите се борят да запазят своя суверенитет, каза Водолацки
"Тя в момента е недоволна от редица действия на Тръмп, защото в Европа се променя силно изградената система на управление. В Чехия и други страни на власт идват евроскептици. Оказва се, че в продължение на много десетилетия е изградена система, която позволява на европейските страни да се превърнат в безгръбначни изпълнители на всякакви действия, а лидерите им, които нямат независими мнения, са марионетки в тази карта на геополитическите игри“, каза източникът на агенцията.
Водолацки отбеляза, че днес гражданите на европейските страни виждат резултатите от дългогодишната политика на ЕС и избират политици и партии, които се застъпват за запазването на националния суверенитет, тяхната идентичност и духовни ценности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 трампоча
07:32 11.10.2025
2 Да Бе
Коментиран от #3, #6, #20
07:33 11.10.2025
3 не бе
До коментар #2 от "Да Бе":Путин се избъзика с егото на Тръмп.
07:35 11.10.2025
4 америчка звезда
07:36 11.10.2025
5 Тръмпов ви отсвири.
Коментиран от #7
07:38 11.10.2025
6 Българин
До коментар #2 от "Да Бе":Тръмп направи Путин на м@ймуна е Аляска.
Коментиран от #10
07:39 11.10.2025
7 тръмпка
До коментар #5 от "Тръмпов ви отсвири.":И на кой тромпет свири Тръмп? Я помисли пак?
07:39 11.10.2025
8 един БЪЛГАРИН
Граждани, на война. На война. Русия отдавна е включила България в списък с "неприятелски държави", тоест конкретният съд съдейства с вражеска страна и се делегитимира сам.
07:40 11.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вярно
До коментар #6 от "Българин":Накара го да върви като балерина върху червен килим широк педя 😂😂😂
07:42 11.10.2025
11 Така е.
07:44 11.10.2025
12 Гориил
07:47 11.10.2025
13 Елементарно
Предстоят тежки дни за империята на злото Русия.
Коментиран от #18
07:49 11.10.2025
14 Грешка
Айде, довиждане!
07:52 11.10.2025
15 Pyccкий Карлик
Четири Года, леле майко......😄😄😄
Коментиран от #17
07:56 11.10.2025
16 аz СВО Победа 80
😂😂😂
08:00 11.10.2025
17 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":Краде от перални до деца.Трепе се.
08:01 11.10.2025
18 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят
До коментар #13 от "Елементарно":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
08:02 11.10.2025
19 Наистина
08:09 11.10.2025
20 Много точен анализ!
До коментар #2 от "Да Бе":Разбира се, за соросоидите с бетонни глави ще остане непонятен!
08:14 11.10.2025