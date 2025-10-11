Новини
Руски депутат: Диалогът ни със САЩ спря заради объркания Тръмп

Руски депутат: Диалогът ни със САЩ спря заради объркания Тръмп

11 Октомври, 2025 07:23, обновена 11 Октомври, 2025 07:43

  • виктор водолацки-
  • русия-
  • сащ-
  • тръмп

В Русия гадаят за следващата стъпка на американския лидер

Руски депутат: Диалогът ни със САЩ спря заради объркания Тръмп - 1
Виктор Водолацки, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Причината диалогът между Русия и Съединените щати за Украйна да бъде спрян е, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е решил какви ще бъдат следващите му стъпки. Това заяви Виктор Водолацки, първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и отношенията със сънародниците на Държавната дума пред ТАСС.

„Диалогът между Русия и САЩ е спрян, защото президентът на САЩ Тръмп все още не е решил какви действия да предприеме. От една страна, той искаше да спечели Нобелова награда за мир и да стане глобален миротворец. От друга страна, има огромна турбуленция в САЩ, където рейтингът на Тръмп спада, защото думите му не съответстват на действията му. И трето, и най-важното, има външен натиск от онези сили, които управляват глобалните процеси и от които зависи бъдещето на Тръмп. Той също се влияе от тях“, каза източникът на агенцията.

Депутатът от Държавната дума отбеляза, че Тръмп е объркан относно бъдещия си път – дали да продължи да изгражда еднополюсен свят, да приеме предложението на Русия и Китай за развитие на партньорство или да разреши проблеми, които ще му позволят да поддържа вътрешен баланс в страната. „Следователно паузата се дължи на несигурността на самото ръководство на САЩ по отношение на много геополитически процеси“, заключи Водолацки.

„Дълбоката държава“ в Съединените щати усеща началото на промяна в Европа, където държавите се борят да запазят своя суверенитет, каза Водолацки

"Тя в момента е недоволна от редица действия на Тръмп, защото в Европа се променя силно изградената система на управление. В Чехия и други страни на власт идват евроскептици. Оказва се, че в продължение на много десетилетия е изградена система, която позволява на европейските страни да се превърнат в безгръбначни изпълнители на всякакви действия, а лидерите им, които нямат независими мнения, са марионетки в тази карта на геополитическите игри“, каза източникът на агенцията.

Водолацки отбеляза, че днес гражданите на европейските страни виждат резултатите от дългогодишната политика на ЕС и избират политици и партии, които се застъпват за запазването на националния суверенитет, тяхната идентичност и духовни ценности.


Русия
Оценка 4.8 от 16 гласа.
Оценка 4.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трампоча

    3 1 Отговор
    наш !

    07:32 11.10.2025

  • 2 Да Бе

    9 6 Отговор
    Нали ревете че не са му дали Нобелова награда за мир на Тръмп,сега пък объркан Тръмп бил 😂😂😂,... руски ценности

    Коментиран от #3, #6, #20

    07:33 11.10.2025

  • 3 не бе

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Да Бе":

    Путин се избъзика с егото на Тръмп.

    07:35 11.10.2025

  • 4 америчка звезда

    10 3 Отговор
    Тръмп уверено върви по стъпките на Байдън към сенилността.

    07:36 11.10.2025

  • 5 Тръмпов ви отсвири.

    8 5 Отговор
    ду5е да ви е яко.

    Коментиран от #7

    07:38 11.10.2025

  • 6 Българин

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Да Бе":

    Тръмп направи Путин на м@ймуна е Аляска.

    Коментиран от #10

    07:39 11.10.2025

  • 7 тръмпка

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмпов ви отсвири.":

    И на кой тромпет свири Тръмп? Я помисли пак?

    07:39 11.10.2025

  • 8 един БЪЛГАРИН

    4 3 Отговор
    По тайното свидетелство на РУСКИ ГРАЖДАНИН Специализираният наказателен съд/Софийски градски съд оставя варненския кмет Благомир Коцев в ареста.

    Граждани, на война. На война. Русия отдавна е включила България в списък с "неприятелски държави", тоест конкретният съд съдейства с вражеска страна и се делегитимира сам.

    07:40 11.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вярно

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Накара го да върви като балерина върху червен килим широк педя 😂😂😂

    07:42 11.10.2025

  • 11 Така е.

    6 5 Отговор
    Тръмп изобщо не е отразил Путлера за рождения му ден😂

    07:44 11.10.2025

  • 12 Гориил

    4 8 Отговор
    Русия ще помогне на Тръмп да вземе решението си по-бързо. Близкият изток е деликатен въпрос.Невъзможно е да държиш врага си за ръкавите на палтото му или за подгъва на якето му вечно.

    07:47 11.10.2025

  • 13 Елементарно

    9 6 Отговор
    Рашистите не знаят колко отмъстителен е Тръмпича. Вчера не му дадоха и Нобеловата награда за мир, а това му отвързва ръцете да действа адекватно.
    Предстоят тежки дни за империята на злото Русия.

    Коментиран от #18

    07:49 11.10.2025

  • 14 Грешка

    7 4 Отговор
    Тръмп не е объркан, той е побъркан!
    Айде, довиждане!

    07:52 11.10.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    8 4 Отговор
    С руснак се преговаря само с Томахавка и Атом.
    Четири Года, леле майко......😄😄😄

    Коментиран от #17

    07:56 11.10.2025

  • 16 аz СВО Победа 80

    2 2 Отговор
    Блатарите минаха в обяснителен режим.
    😂😂😂

    08:00 11.10.2025

  • 17 Руснакът е мръсно противно животно

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    Краде от перални до деца.Трепе се.

    08:01 11.10.2025

  • 18 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Елементарно":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    08:02 11.10.2025

  • 19 Наистина

    3 0 Отговор
    Много умен е този руски депутат! Не като нашите главанари, които се псуват в парламента за кокала.

    08:09 11.10.2025

  • 20 Много точен анализ!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да Бе":

    Разбира се, за соросоидите с бетонни глави ще остане непонятен!

    08:14 11.10.2025

