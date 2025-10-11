Новини
Спорт »
Световен футбол »
Националният отбор на Русия блокиран от украински дронове

Националният отбор на Русия блокиран от украински дронове

11 Октомври, 2025 10:00 612 3

  • русия-
  • иран-
  • футбол-
  • дронове-
  • украйна

„Сборная“ трябваше тази сутрин в 8:00 часа да излети за Москва, но полетът беше отложен

Националният отбор на Русия блокиран от украински дронове - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Русия не успя да напусне Волгоград след победата с 2:1 над Иран в контролна среща.

„Сборная“ трябваше тази сутрин в 8:00 часа да излети за Москва, но полетът беше отложен. Причина за това е затварянето на летището във Волгоград след атака по града от страна на украински дронове.

Русия откри резултата срещу Иран в 22-ата минута, когато Дмитрий Воробьов се разписа след асистенция на Антон Миранчук.

Амирхосеин Хосеинзаде изравни за гостите три минути след почивката. Алексей Батраков донесе победата на „сборная“ с мощен шут от 25 метра в 72-ата минута.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говорит Москва

    2 2 Отговор
    Прекрасен двубой между знаменити отбори

    10:16 11.10.2025

  • 2 питам си

    0 4 Отговор
    Ами ако дойдат дронове над Киев??? Къде ще ходи ззеленото ннаркомантче???

    Коментиран от #3

    10:35 11.10.2025

  • 3 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "питам си":

    Пиши си на руски, другарю! Българският език те затруднява.

    10:44 11.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ