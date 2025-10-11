Националният отбор на Русия блокиран от украински дронове

Националният отбор на Русия не успя да напусне Волгоград след победата с 2:1 над Иран в контролна среща.
„Сборная“ трябваше тази сутрин в 8:00 часа да излети за Москва, но полетът беше отложен. Причина за това е затварянето на летището във Волгоград след атака по града от страна на украински дронове.
Русия откри резултата срещу Иран в 22-ата минута, когато Дмитрий Воробьов се разписа след асистенция на Антон Миранчук.
Амирхосеин Хосеинзаде изравни за гостите три минути след почивката. Алексей Батраков донесе победата на „сборная“ с мощен шут от 25 метра в 72-ата минута.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Говорит Москва
10:16 11.10.2025
2 питам си
Коментиран от #3
10:35 11.10.2025
3 Така де
До коментар #2 от "питам си":Пиши си на руски, другарю! Българският език те затруднява.
10:44 11.10.2025