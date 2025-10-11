Украински дронове удариха руската рафинерия „Башнефт“ в Уфа

Украински безпилотни летателни апарати са поразили руската нефтопреработвателна рафинерия „Башнефт“ в град Уфа, столицата на руската република Башкортостан, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източник от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предава БТА.
Според информацията атаката е предизвикала експлозии и пожар в съоръжението.
„Това е третият удар на ССУ дълбоко в територията на Башкортостан през последния месец – на 1400 километра от Украйна. Такива удари показват, че няма безопасни места дълбоко в тила на Руската федерация“, заяви източникът от ССУ.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Добри новини
Колкото повече, толкова повече!
17:01 11.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Конфети Земя -въздух-земя
17:02 11.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡
17:03 11.10.2025
9 Удри!Удри!Удри!
17:03 11.10.2025
10 Още новини от Украйна
Коментиран от #22
17:04 11.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ОТДАВНА НЯМАШЕ НИЩО
17:04 11.10.2025
13 Съмнения някакви
Коментиран от #56
17:05 11.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Копейкин Костя
Това С-300, С-400... Направо не ми се мисли какво ще стане, когато дойдат Таурусите и Томахавките!!!
Коментиран от #61
17:06 11.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
17:06 11.10.2025
20 аz СВО Победа 80
17:07 11.10.2025
21 Сатана Z
Почти всички големи украински телевизионни канали публикуваха някаква снимка на храсти и дим на заден план, заедно с твърдението, че украински дронове са атакували Башнефт в Уфа.
Коментиран от #26
17:07 11.10.2025
22 Така е
До коментар #10 от "Още новини от Украйна":Милен Велчев, представителя на Внешекономбанк (банката на ФСБ), затова е в България, да договори с Пеевски и Борисов сделката.
17:07 11.10.2025
23 Какво и дали са "поразили"
По-важното е че Русия отвръща на тия неща стократно.
Ха да видим накрая крайния резултат от украинските "победи".
Коментиран от #40
17:08 11.10.2025
24 Сатана Z
"Петдесет и осем тежко ранени чуждестранни военни бяха евакуирани след експлозия в нефтена рафинерия в Чугуев, Харковска област, където бяха разположени украински и натовски войски и беше съхранявано военно оборудване.
Коментиран от #52
17:08 11.10.2025
25 За сужаление
17:09 11.10.2025
26 Румен Решетников
До коментар #21 от "Сатана Z":Абсалютно. То и крайцерът "Масква " не е на дъното на Черно море а си плува...
Коментиран от #67
17:09 11.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 РФ е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #31, #68
17:11 11.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А такаааа
17:13 11.10.2025
31 Има и по гнусно място
До коментар #28 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Бъл Хария
Коментиран от #38
17:13 11.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И какво?
Коментиран от #49
17:14 11.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Криворазбрана украинизация
Коментиран от #44
17:15 11.10.2025
38 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #31 от "Има и по гнусно място":Лесно и бързо ще те освободя от гнусното място.
Утре те чакам в посоль. Вземи и челядта !
17:16 11.10.2025
39 У БАНДЕРИЯ
17:17 11.10.2025
40 Лука
До коментар #23 от "Какво и дали са "поразили"":Явно не те интересуват жертвите!
17:18 11.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 СПРАВКА ОТ ДНЕС
Коментиран от #48, #62
17:18 11.10.2025
43 Само за информация пичове
Коментиран от #51
17:18 11.10.2025
44 !!!?
До коментар #37 от "Криворазбрана украинизация":Путлер ли визираш ?
17:19 11.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ГРУ гайтанжиева
До коментар #42 от "СПРАВКА ОТ ДНЕС":Постарай се повече.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
17:19 11.10.2025
49 Па нищо
До коментар #34 от "И какво?":Да доизгори тревата.
17:19 11.10.2025
50 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #47 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =1,7 МЛН.":Това са руски фейкове.
17:20 11.10.2025
51 Смях а?
До коментар #43 от "Само за информация пичове":"Снимката е илюстративна/Източник: БГНЕС"....с малки буквички
17:20 11.10.2025
52 Лука
До коментар #24 от "Сатана Z":Проверено от кгб.копейка.
17:21 11.10.2025
53 Утре новините тук
Коментиран от #60
17:21 11.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ГРУ гайтанжиева
До коментар #47 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =1,7 МЛН.":Това го папагалстваш от 4 месеца . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Още се постарай.
17:22 11.10.2025
56 Насочва ги
До коментар #13 от "Съмнения някакви":укро пропагандата иначе на терен нищо. Истината е, че се пробват не успяват и дават собствените си разрушения за русщи такива. Просто укро пропаганда за мозъчно рудиментирали индивиди. Гледам в коментарите сте болшинство.
Коментиран от #64
17:23 11.10.2025
57 Копейка
17:23 11.10.2025
58 Заря и забавления ЕООД
17:24 11.10.2025
59 Фори
17:24 11.10.2025
60 Киев за два дня.
До коментар #53 от "Утре новините тук":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #65
17:24 11.10.2025
61 Да ти обясня ли,
До коментар #17 от "Копейкин Костя":става това което си мислите, че ще избегнете но то ще ви овъгли и изпари за няма и ден. Но то от къде мозък при вас та той ви е рудиментарен орган.
17:26 11.10.2025
62 Лука
До коментар #42 от "СПРАВКА ОТ ДНЕС":Като гледам твоетописане НАТО е останало без армия.
17:26 11.10.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Съмнения някакви
До коментар #56 от "Насочва ги":Укро пропаганда, ама рафинериите горят бе, маук.Клипове качват руснаци, Тайва и тъпанара
17:27 11.10.2025
65 Утре новините тук
До коментар #60 от "Киев за два дня.":Пумияр,от пума ли идва? Ха ха, купи си буквар, илитерат.
17:29 11.10.2025
66 Ами,
17:32 11.10.2025
67 Сатана Z
До коментар #26 от "Румен Решетников":То и Украйна уж е дала 30 000 жертви според Зеленски ,ама при Бандера са над 2 милиона
17:35 11.10.2025
68 Толкова си плитък
До коментар #28 от "РФ е един огромен КЕН eф !":че дори вярваш на е тина пропаганда за тъпаци. Ако отвориш картата и измери разстоянието от най-крайната точка на украинско-руската граница до Уфа, ще разбереш, че не са 1400 км, както го пишат укро питеците, а над 2000 км. до столицата Уфа на Башкорторстан. Оказва се, че си поредния гол шаран окачен на ръждив пирон дори не на кукичка.
17:35 11.10.2025
69 Мишел
Коментиран от #73
17:37 11.10.2025
70 Как я защитава бе цървул
До коментар #32 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":съдран, кат стоят по черноморските хотели 4та година на наши издръжки ли бе цървул и наглеят и правила за тях няма. Просто са една укро измет и руснаците ги мачкат като валяк горещ асфалт,което си и заслужават.
17:39 11.10.2025
71 Механик
17:43 11.10.2025
72 Музикална стълбица
17:43 11.10.2025
73 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #69 от "Мишел":Това са руски фейкове.
17:44 11.10.2025