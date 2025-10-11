Украински дронове удариха руската рафинерия „Башнефт“ в Уфа

Украински безпилотни летателни апарати са поразили руската нефтопреработвателна рафинерия „Башнефт“ в град Уфа, столицата на руската република Башкортостан, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източник от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предава БТА.

Според информацията атаката е предизвикала експлозии и пожар в съоръжението.

„Това е третият удар на ССУ дълбоко в територията на Башкортостан през последния месец – на 1400 километра от Украйна. Такива удари показват, че няма безопасни места дълбоко в тила на Руската федерация“, заяви източникът от ССУ.