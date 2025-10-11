Новини
Украински дронове удариха руската рафинерия „Башнефт“ в Уфа
  Тема: Украйна

Украински дронове удариха руската рафинерия „Башнефт“ в Уфа

11 Октомври, 2025 16:58 1 078 73

ССУ: „Няма безопасни места дълбоко в тила на Русия“ – третият удар в Башкортостан за последния месец

Украински дронове удариха руската рафинерия „Башнефт“ в Уфа - 1
Снимката е илюстративна/Източник: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински безпилотни летателни апарати са поразили руската нефтопреработвателна рафинерия „Башнефт“ в град Уфа, столицата на руската република Башкортостан, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източник от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предава БТА.

Според информацията атаката е предизвикала експлозии и пожар в съоръжението.

„Това е третият удар на ССУ дълбоко в територията на Башкортостан през последния месец – на 1400 километра от Украйна. Такива удари показват, че няма безопасни места дълбоко в тила на Руската федерация“, заяви източникът от ССУ.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добри новини

    22 20 Отговор
    Няма лошо.
    Колкото повече, толкова повече!

    17:01 11.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Конфети Земя -въздух-земя

    21 14 Отговор
    След този удар, утре пак ще реве. Освен без ток,ще ги оставят и без вода.

    17:02 11.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рycлямска neдepaция ! 🤪🤡

    18 13 Отговор
    Това не е рафинерия, това е ново безаналогово ПВО, което е свалило стотици хиляди милиони украински дрона. 🤣🤣🤣

    17:03 11.10.2025

  • 9 Удри!Удри!Удри!

    18 16 Отговор
    Удри копейката с лопатата!

    17:03 11.10.2025

  • 10 Още новини от Украйна

    1 12 Отговор
    Докато ГЕРБ и Голямото Д са на власт Лукойл България ще изнася 80% от произведените горива в Русия

    Коментиран от #22

    17:04 11.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ОТДАВНА НЯМАШЕ НИЩО

    12 13 Отговор
    За бандерските лъвове по пашата пропаганда. Днеска са платили за цели две статии.

    17:04 11.10.2025

  • 13 Съмнения някакви

    12 8 Отговор
    Нещо много точни удари по рафинериите на Русия в последните месеци. Май англичани и хамериканци насочват дрончетата

    Коментиран от #56

    17:05 11.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Копейкин Костя

    14 10 Отговор
    Тролетариата, къде е безаналоговото руско ПВО, бе?
    Това С-300, С-400... Направо не ми се мисли какво ще стане, когато дойдат Таурусите и Томахавките!!!

    Коментиран от #61

    17:06 11.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    15 11 Отговор
    Путин си защитава държавата.Като изби един милион руснака.

    17:06 11.10.2025

  • 20 аz СВО Победа 80

    9 5 Отговор
    Какво да излъжа?

    17:07 11.10.2025

  • 21 Сатана Z

    13 13 Отговор
    Оказва се поредната укро лъжа

    Почти всички големи украински телевизионни канали публикуваха някаква снимка на храсти и дим на заден план, заедно с твърдението, че украински дронове са атакували Башнефт в Уфа.

    Коментиран от #26

    17:07 11.10.2025

  • 22 Така е

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Още новини от Украйна":

    Милен Велчев, представителя на Внешекономбанк (банката на ФСБ), затова е в България, да договори с Пеевски и Борисов сделката.

    17:07 11.10.2025

  • 23 Какво и дали са "поразили"

    10 9 Отговор
    не е толкова интересно..
    По-важното е че Русия отвръща на тия неща стократно.
    Ха да видим накрая крайния резултат от украинските "победи".

    Коментиран от #40

    17:08 11.10.2025

  • 24 Сатана Z

    13 11 Отговор
    Те това е проверена информация;

    "Петдесет и осем тежко ранени чуждестранни военни бяха евакуирани след експлозия в нефтена рафинерия в Чугуев, Харковска област, където бяха разположени украински и натовски войски и беше съхранявано военно оборудване.

    Коментиран от #52

    17:08 11.10.2025

  • 25 За сужаление

    9 8 Отговор
    В Украйна също няма безопасни места. Украинските управляващи явно страдат от някаква форма на самоубийствен мазохизъм. Да продължаваш да нанасяш удари, провокирайки врага си да отговаря непропорционално, разрушавайки инфраструктурата и енергетиката ти е необяснимо. Може би, затова им се плаща.

    17:09 11.10.2025

  • 26 Румен Решетников

    9 8 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Абсалютно. То и крайцерът "Масква " не е на дъното на Черно море а си плува...

    Коментиран от #67

    17:09 11.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РФ е един огромен КЕН eф !

    9 10 Отговор
    Някакъв самоделен дрон изминава 1400 км. през pycнята, минавайки над десетки мега, супер, извънземни космически ПВО системи и поразява целта за ТРЕТИ път.

    Коментиран от #31, #68

    17:11 11.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А такаааа

    5 7 Отговор
    Сега и от Башкортостан доброволци ще има да тепат украински терористи и нацисти

    17:13 11.10.2025

  • 31 Има и по гнусно място

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Бъл Хария

    Коментиран от #38

    17:13 11.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И какво?

    5 9 Отговор
    пожара в съоръжението е овладян за 20 минути.

    Коментиран от #49

    17:14 11.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Криворазбрана украинизация

    4 9 Отговор
    Този не разбра ли, че колкото повече мърда, повече му влиза

    Коментиран от #44

    17:15 11.10.2025

  • 38 Tётя Мyтpaфановна

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Има и по гнусно място":

    Лесно и бързо ще те освободя от гнусното място.
    Утре те чакам в посоль. Вземи и челядта !

    17:16 11.10.2025

  • 39 У БАНДЕРИЯ

    3 7 Отговор
    Е тъмно и студено. И така ще е.

    17:17 11.10.2025

  • 40 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Какво и дали са "поразили"":

    Явно не те интересуват жертвите!

    17:18 11.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 СПРАВКА ОТ ДНЕС

    4 8 Отговор
    ИЗБИТИ СА ВСИЧКИ БРИТАНСКИ ОФИЦЕРИ В ЧЕРНИГОВ,В ЦЕНТ.ЗА УПРАВЛ.С РУСКА РАКЕТА ! ПОРАЗЕНО Е ПРИСТАНИЩЕТО В ОДЕСА В МОМЕНТ НА РАЗТОВАРВАНЕ НА НАТОВСКА ТЕХНИКА.ПОРАЗЕН Е И ЗАВОДА Advanced Energetic Systems (AES) В ЩАТА ТЕНЕСИ ПРОИЗВЕЖДАЩ БОЕПРИПАСИ ЗА УКРАЙНА. ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ДО МОМЕНТА СА =1,7 МЛН. ! ( ВКЛЮЧ.=6700 НАТОВСКИ ОФИЦЕРИ И КОНСУЛТАНТИ ) УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ ДО МОМЕНТА Ф-16,ХАЙМАРС,АБРАМС ..=430 МЛРД.$ (310 млрд $ ОТ САЩ ,И 110 млрд.€ ОТ ЕС )

    Коментиран от #48, #62

    17:18 11.10.2025

  • 43 Само за информация пичове

    6 6 Отговор
    Че снимката е от : Щети по частната петролна рафинерия на AES Group ден след атака с руски дрон в Мерефа, Харковска област, Украйна направена от някакъв СЕРГЕЙ КОЗЛОВ на 26.03.2025 в 05:00.....

    Коментиран от #51

    17:18 11.10.2025

  • 44 !!!?

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "Криворазбрана украинизация":

    Путлер ли визираш ?

    17:19 11.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ГРУ гайтанжиева

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "СПРАВКА ОТ ДНЕС":

    Постарай се повече.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    17:19 11.10.2025

  • 49 Па нищо

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "И какво?":

    Да доизгори тревата.

    17:19 11.10.2025

  • 50 Изпражнението гайтанджиева

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =1,7 МЛН.":

    Това са руски фейкове.

    17:20 11.10.2025

  • 51 Смях а?

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Само за информация пичове":

    "Снимката е илюстративна/Източник: БГНЕС"....с малки буквички

    17:20 11.10.2025

  • 52 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Проверено от кгб.копейка.

    17:21 11.10.2025

  • 53 Утре новините тук

    4 3 Отговор
    "Русия нанесе най-мащабната атака с дронове и ракети от началото на СВО" ... Новина 2: "Зеленски: -Путин не желае мир" ...номер 3 .. Зеленски: - Трябват ни 130 милиарда за укрепването на нашето ПВО и да спасим Европа "

    Коментиран от #60

    17:21 11.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ГРУ гайтанжиева

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =1,7 МЛН.":

    Това го папагалстваш от 4 месеца . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Още се постарай.

    17:22 11.10.2025

  • 56 Насочва ги

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Съмнения някакви":

    укро пропагандата иначе на терен нищо. Истината е, че се пробват не успяват и дават собствените си разрушения за русщи такива. Просто укро пропаганда за мозъчно рудиментирали индивиди. Гледам в коментарите сте болшинство.

    Коментиран от #64

    17:23 11.10.2025

  • 57 Копейка

    2 1 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    17:23 11.10.2025

  • 58 Заря и забавления ЕООД

    2 3 Отговор
    Утре ще има фойерверки над Украйна

    17:24 11.10.2025

  • 59 Фори

    1 1 Отговор
    Голяма работа една рафинерия! Руснаците имат няколко хиляди!

    17:24 11.10.2025

  • 60 Киев за два дня.

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Утре новините тук":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #65

    17:24 11.10.2025

  • 61 Да ти обясня ли,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкин Костя":

    става това което си мислите, че ще избегнете но то ще ви овъгли и изпари за няма и ден. Но то от къде мозък при вас та той ви е рудиментарен орган.

    17:26 11.10.2025

  • 62 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "СПРАВКА ОТ ДНЕС":

    Като гледам твоетописане НАТО е останало без армия.

    17:26 11.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Съмнения някакви

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Насочва ги":

    Укро пропаганда, ама рафинериите горят бе, маук.Клипове качват руснаци, Тайва и тъпанара

    17:27 11.10.2025

  • 65 Утре новините тук

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Киев за два дня.":

    Пумияр,от пума ли идва? Ха ха, купи си буквар, илитерат.

    17:29 11.10.2025

  • 66 Ами,

    2 0 Отговор
    В Башкористан също са прабългари! Вие кого подкрепяте!?

    17:32 11.10.2025

  • 67 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Румен Решетников":

    То и Украйна уж е дала 30 000 жертви според Зеленски ,ама при Бандера са над 2 милиона

    17:35 11.10.2025

  • 68 Толкова си плитък

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    че дори вярваш на е тина пропаганда за тъпаци. Ако отвориш картата и измери разстоянието от най-крайната точка на украинско-руската граница до Уфа, ще разбереш, че не са 1400 км, както го пишат укро питеците, а над 2000 км. до столицата Уфа на Башкорторстан. Оказва се, че си поредния гол шаран окачен на ръждив пирон дори не на кукичка.

    17:35 11.10.2025

  • 69 Мишел

    0 1 Отговор
    Украински медии в Страна.ua твърдят, че на всеки удар с украински дрон, Украйна получава по 50 удара с Геран 2 и броят на тези удари се увеличава.

    Коментиран от #73

    17:37 11.10.2025

  • 70 Как я защитава бе цървул

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    съдран, кат стоят по черноморските хотели 4та година на наши издръжки ли бе цървул и наглеят и правила за тях няма. Просто са една укро измет и руснаците ги мачкат като валяк горещ асфалт,което си и заслужават.

    17:39 11.10.2025

  • 71 Механик

    1 0 Отговор
    Всеки ден благи вести.

    17:43 11.10.2025

  • 72 Музикална стълбица

    0 1 Отговор
    Утре ще има... Грамофон свири,майка плаче

    17:43 11.10.2025

  • 73 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Мишел":

    Това са руски фейкове.

    17:44 11.10.2025

