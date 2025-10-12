Новини
Свят »
САЩ »
Бивш анализатор на ЦРУ: Украйна е в предсмъртна агония, Западът доказа своята военна несъстоятелност
  Тема: Украйна

Бивш анализатор на ЦРУ: Украйна е в предсмъртна агония, Западът доказа своята военна несъстоятелност

12 Октомври, 2025 09:23, обновена 12 Октомври, 2025 09:31 1 238 46

  • лари джонсън-
  • анализ-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • сащ

Дори Сирски призна, че руснаците превъзхождат двойно като численост украинските бойци, заяви Лари Джонсън

Бивш анализатор на ЦРУ: Украйна е в предсмъртна агония, Западът доказа своята военна несъстоятелност - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За разлика от Украйна и западните страни, Русия може да произведе всичко необходимо за съвременна война, заяви в YouTube бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън.

„Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, отбеляза анализаторът.

Още новини от Украйна

Според него започва нова фаза на конфликта, в която Москва може да провежда операции по целия фронт.

„Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски призна, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчерта Джонсън.

По-рано днес Сирски говори за напрегната ситуация на фронтовата линия поради настъплението на руските въоръжени сили.

През септември руският президент Владимир Путин отбеляза, че украинските въоръжени сили са неспособни на настъпателни операции и са съсредоточени върху удържането на позициите си, което правят чрез преразпределяне на най-боеспособните си бойци.

В края на август началникът на Генералния щаб Валери Герасимов подчерта, че украинската армия се е опитала да забави руското настъпление през пролетта и лятото, но е понесла колосални загуби. Според него стратегическата инициатива в зоната на бойните действия е изцяло на Москва.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    40 7 Отговор
    Ти да видиш! Дочакахме и от Милен такава статия.

    Коментиран от #5

    09:33 12.10.2025

  • 2 Уф фитко недоучена

    6 36 Отговор
    Всички знаем отпмас по География, че Руската федерацияхима 5 пъти повече орки, отколкото Украйна.
    А тоя анализатор, защо ли е бивш.

    Коментиран от #32, #36

    09:33 12.10.2025

  • 3 име

    43 3 Отговор
    Ауу, ама недейте така, у нас сopocнята разправя че бандерите мачкали и си връщали територия. Само не казаха на коя игра.

    Коментиран от #6

    09:34 12.10.2025

  • 4 Румен Решетников

    7 32 Отговор
    Точно така. Затова вече 13-та година Магучая тъпче пред Покровск...

    Коментиран от #7, #9

    09:35 12.10.2025

  • 5 Мутрафон

    8 26 Отговор

    До коментар #1 от "дядо поп":

    Ганьо статии не пише, а преписва и всичките са, как Путин побеждава, а Запада губи. Плащат от Пасолството по 4 бона за джурналиктическо еничарство.

    Коментиран от #11

    09:35 12.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Велик е нашия алкаш

    4 25 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    За операция Багратион, когато РККА завзема Украйна, Беларус дава 100 хиляди жертви. Само тази година Армие РеФии даде толковя за 8 месеца и е превзела 2000 кв км.

    Коментиран от #19

    09:37 12.10.2025

  • 8 Счетоводител

    5 2 Отговор
    И какво път това, след като просперитета на света се дължи на благата които се създават в мирно време. Едно и късно войната спира и хората започват пак да живеят нормално, естествено там където могат.

    09:37 12.10.2025

  • 9 Дали

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    Запряна ще вдигне Ф-ката ?

    Коментиран от #22

    09:38 12.10.2025

  • 10 Асен

    7 23 Отговор
    Рашистите наистина имат двойно повече хора но 80% от тях нищо не стават пълнеж и са неефективни. Израел също са 8 пъти по малка армия от Иран Ливан и Сирия и Хусите взети заедно ама им счупи зъбите на всички.

    Коментиран от #26

    09:38 12.10.2025

  • 11 име

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мутрафон":

    Ее, айде сега. Мине се не мине няколко дни и слушаме как бандерите нанасят колосални загуби на руснаците, поредното тяхно укрепление става стратегически маловажно и смело настъпват на запад. Значи са двойни агенти журналята.

    09:39 12.10.2025

  • 12 Слава на България

    15 3 Отговор
    България е спасена от Русия от турско робство. И руснаци и украинци са наши братя. Жалко и за едните и за другите. Управляващите от алчност полудяват и това става

    Коментиран от #35

    09:39 12.10.2025

  • 13 Скот Ритър

    7 10 Отговор
    Полезен идиот.И в САЩ ги има.

    09:40 12.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 😂😂😂😂😂

    4 10 Отговор
    Този същото го приказва от три години.

    09:41 12.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    17 2 Отговор
    Всеки който има повече от грам мозък знаеше от самото начало че Русия ще спечели войната.

    09:41 12.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Велик е нашия алкаш":

    Е и,искаш да кажеш че Армие РеФии губи войната и утре ще подпише капитулация ?

    Коментиран от #37

    09:42 12.10.2025

  • 20 Ократа

    4 8 Отговор
    Украинците са нацисти. Вече разбрах защо! Защото избиват недъгавите, криминалните, ал каш ите, малкоумните, н арком аните, малцинствата, чужденците, длъжниците, бедните. Но хубавото е, че Русия се прочисти от горните групи. В Русия затварят психиатрии и затвори поради липса на пациенти. Остават сама качествени хора. Укронацистите прочистиха Русия от боклука.

    Коментиран от #27

    09:42 12.10.2025

  • 21 Костя Костадинович Копейкин

    6 5 Отговор
    Оффф... най после, след снощният унизителен погром от петвековният ни поробител с 1:6 върху нашите юнаци и храбри лъвове най сетне една статия която е светъл лъч в нашето мрачно копейкаджийско ежедневие, да се вдъхне малко кураж в изтерзаните ни русоробски души, а на турците тъпкано ще им го върнем когато бащицата Путин дойде пак да ни освободи.

    09:42 12.10.2025

  • 22 Румен Решетников

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Дали":

    За какво да я вдига, след като имаме 50-годишни безаналогови Москвич-29?

    09:43 12.10.2025

  • 23 Тео

    11 3 Отговор
    Не може да бъде, великата укро армия и чуждите наемници наближават вече Урал 🤣

    Коментиран от #31

    09:43 12.10.2025

  • 24 Ъъъъъъъъъ

    11 2 Отговор
    Но не знам кой на кого и по колко плаща, но вчера Безугла, която е депутат от "Слуга на народа" направи военните на жълти стотинки, обвинявайки ги директно, че заради идиотските им заповеди, които били взаимно изключващи се, броят на дезертьорите е достигнал 250 000, който бил повече от числеността на украинската армия преди началото на конфликта, когато армията е наброяваща 246 000 души. Войниците просто отказвали да се бият заради объркващите заповеди на командирите.

    "Причинами масового явища політикиня називає дивні накази командирів, відсутність довіри у підрозділах та нереформовані навчальні центри"

    250 000 дезертьори.....Вие осъзнавате ли какво означават тези цифри?

    09:43 12.10.2025

  • 25 Митрофан ханъм

    3 5 Отговор
    Днес развързах кесията да има малко и неумна пропаганда,че бая подстилки през седмицата ги удари инфаркт!

    09:43 12.10.2025

  • 26 Събуди се

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Асен":

    Ако не бяха САЩ щеше да им счупи не зъбите ,а друго. Същото е и с Украйна.

    09:44 12.10.2025

  • 27 🤣......

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ократа":

    Само качествените хора ли останаха в Русия? 🤣🤣🤣🙈, такива като теб ли? 🤣🤣🤣

    09:45 12.10.2025

  • 28 ассдафафдсасс

    2 4 Отговор
    Рано или късно и империята на злото СССР ще бъде в предсмъртна агония защото човек се развива само тогава когато е свободен

    Коментиран от #40

    09:46 12.10.2025

  • 29 От време на време

    3 2 Отговор
    пускат някой с акъла си и не продаден като коледна патица да ни залива с евтини лъжи. Да, реалността е съвсем различна от ежедневните лъжи с които ни заливат.

    09:46 12.10.2025

  • 30 2222

    2 4 Отговор
    Русия е в предсмъртна агония и ще умре щом томахавките полетят към нея.

    Коментиран от #42

    09:46 12.10.2025

  • 31 Тодор Правешки

    1 6 Отговор

    До коментар #23 от "Тео":

    Абе, петолъчника, непобедимая и легендарная стигна ли вече Лисабон???

    Коментиран от #39

    09:46 12.10.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Уф фитко недоучена":

    Остави Това ,че не Ти е на нивото .Ти кажи ток има ли в Киев?И ако има ,до конца ще има?

    09:47 12.10.2025

  • 33 Баш Балък

    3 1 Отговор
    Ти да видиш, на запад имало и будни реалисти, но човека не е на власт, може да си говори свободно.

    Коментиран от #41

    09:47 12.10.2025

  • 34 Вече

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Блатна подлога":

    на Владивосток ли са укрите или го подминаха?

    Коментиран от #38

    09:47 12.10.2025

  • 35 2 народа

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Слава на България":

    една култура. Украинците излязоха по-наивни. Бият се за чужди интереси. Сами си опропастиха държавата.

    09:49 12.10.2025

  • 36 мушмул

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Уф фитко недоучена":

    "А тоя анализатор, защо ли е бивш", защото сега работи в Бюрото срещу тероризма към Държавния департамент! Ама щом думите му са положителни към Русия дай да го обявим за копейкин! Толкова ти е интелектуалния капацитет!

    09:50 12.10.2025

  • 37 Стар Дървар в Коми

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Ка бе? Русия печели. Русия винаги печели и ако трябва до последния руснак в Украйна ще се бие.
    А ние старите Дървари отново сме готови като едно време да помогнем на рускините да населят Руската земя.
    И не е правилно на днешните руснаци да им викаме братушки, а синчета.

    09:50 12.10.2025

  • 38 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Вече":

    Руска подстилке,Украйна си е у дома и се бори за земята си,никъде не са казали че искат да стигнат в просия,твойте мръсоливи гаспадари квичаха Киев да 3 дня!

    Коментиран от #43, #46

    09:52 12.10.2025

  • 39 Не е стигнала още

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тодор Правешки":

    Но докато си чакам стратегическото поражение над Русия виждам как икономиката и благосъстоянието на ЕС заминава,как Брюксел мощно се наведе пред Америка....която Америка се опитва да командва света но не и се получава дори с Бразилия, Индия...за Китай да не говорим

    09:53 12.10.2025

  • 40 Ой,ой

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "ассдафафдсасс":

    завалията бил той свободен - от кого бре. Не видиш ли че до ушите сме затънали в дългове и продължаваме. А СССР доста отдавна не съществува

    09:54 12.10.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Баш Балък":

    Те винаги започват да говорят адекватно ,когато напуснат служба.Свързано е с парите,аххаххахах

    09:55 12.10.2025

  • 42 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "2222":

    "Русия е в предсмъртна агония и ще умре щом томахавките полетят към нея."

    Значи никога няма да умре.....😂

    09:55 12.10.2025

  • 43 За едно си прав

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    Марк Мили по народност е от твоите господари. 😄 Без него нямаше да има толкова папагал Киев за 3 дни. 😄

    09:57 12.10.2025

  • 44 Без да съм анализатор☝️

    3 2 Отговор
    3 години и половина рашистки мъки за 30% от Донбас... и все още не е превзет...

    Украйна всеки ден доказва на света, че Русия не е военна сила, а да не говорим и за това, че Путлер изпроси хиляди севернокорейци и ракети от Кимчо

    09:58 12.10.2025

  • 45 Интервю: Грози ни румънският сценарий

    1 1 Отговор
    Управителят на БНБ Димитър Радев разкритикува
    фискалната политика на правителството и предупреди,
    че ако тя не се промени,
    има опасност от румънски сценарий!

    Определено има тренд на влошаване през последните години
    и този тренд трябва да бъде пречупен.
    В този смисъл бюджета за 2026 година ще бъде индикатор
    дали има достатъчно здрав разум и политическа воля
    това да се направи," каза той в интервю за БНТ.

    Той смята, че тази година инфлацията у нас
    ще бъде по-висока от тази в еврозоната.
    Управителят на БНБ обърна внимание на това,
    че срещу взимането на дълг трябва да стоят
    инвестиции и икономически растеж,
    а срещу увеличението на заплатите - реформи!"

    Защо мъчат българите и България с
    финансово-икономическо насилие!?!
    Тази реалност е важното за нас днес.
    Другите да си се оправят,
    зощо ни завличат и нас българите.

    09:58 12.10.2025

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    3 дня -вече 4 години я виете тая тъпня сорслиите.Колко трябва да си элементарен ?

    09:59 12.10.2025