За разлика от Украйна и западните страни, Русия може да произведе всичко необходимо за съвременна война, заяви в YouTube бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън.

„Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, отбеляза анализаторът.

Според него започва нова фаза на конфликта, в която Москва може да провежда операции по целия фронт.

„Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски призна, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчерта Джонсън.

По-рано днес Сирски говори за напрегната ситуация на фронтовата линия поради настъплението на руските въоръжени сили.

През септември руският президент Владимир Путин отбеляза, че украинските въоръжени сили са неспособни на настъпателни операции и са съсредоточени върху удържането на позициите си, което правят чрез преразпределяне на най-боеспособните си бойци.

В края на август началникът на Генералния щаб Валери Герасимов подчерта, че украинската армия се е опитала да забави руското настъпление през пролетта и лятото, но е понесла колосални загуби. Според него стратегическата инициатива в зоната на бойните действия е изцяло на Москва.