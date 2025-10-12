Бивш анализатор на ЦРУ: Украйна е в предсмъртна агония, Западът доказа своята военна несъстоятелност

За разлика от Украйна и западните страни, Русия може да произведе всичко необходимо за съвременна война, заяви в YouTube бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън.
„Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, отбеляза анализаторът.
Според него започва нова фаза на конфликта, в която Москва може да провежда операции по целия фронт.
„Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски призна, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчерта Джонсън.
По-рано днес Сирски говори за напрегната ситуация на фронтовата линия поради настъплението на руските въоръжени сили.
През септември руският президент Владимир Путин отбеляза, че украинските въоръжени сили са неспособни на настъпателни операции и са съсредоточени върху удържането на позициите си, което правят чрез преразпределяне на най-боеспособните си бойци.
В края на август началникът на Генералния щаб Валери Герасимов подчерта, че украинската армия се е опитала да забави руското настъпление през пролетта и лятото, но е понесла колосални загуби. Според него стратегическата инициатива в зоната на бойните действия е изцяло на Москва.
1 дядо поп
Коментиран от #5
09:33 12.10.2025
2 Уф фитко недоучена
А тоя анализатор, защо ли е бивш.
Коментиран от #32, #36
09:33 12.10.2025
3 име
Коментиран от #6
09:34 12.10.2025
4 Румен Решетников
Коментиран от #7, #9
09:35 12.10.2025
5 Мутрафон
До коментар #1 от "дядо поп":Ганьо статии не пише, а преписва и всичките са, как Путин побеждава, а Запада губи. Плащат от Пасолството по 4 бона за джурналиктическо еничарство.
Коментиран от #11
09:35 12.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Велик е нашия алкаш
До коментар #4 от "Румен Решетников":За операция Багратион, когато РККА завзема Украйна, Беларус дава 100 хиляди жертви. Само тази година Армие РеФии даде толковя за 8 месеца и е превзела 2000 кв км.
Коментиран от #19
09:37 12.10.2025
8 Счетоводител
09:37 12.10.2025
9 Дали
До коментар #4 от "Румен Решетников":Запряна ще вдигне Ф-ката ?
Коментиран от #22
09:38 12.10.2025
10 Асен
Коментиран от #26
09:38 12.10.2025
11 име
До коментар #5 от "Мутрафон":Ее, айде сега. Мине се не мине няколко дни и слушаме как бандерите нанасят колосални загуби на руснаците, поредното тяхно укрепление става стратегически маловажно и смело настъпват на запад. Значи са двойни агенти журналята.
09:39 12.10.2025
12 Слава на България
Коментиран от #35
09:39 12.10.2025
13 Скот Ритър
09:40 12.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 😂😂😂😂😂
09:41 12.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян георгиев
09:41 12.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин
До коментар #7 от "Велик е нашия алкаш":Е и,искаш да кажеш че Армие РеФии губи войната и утре ще подпише капитулация ?
Коментиран от #37
09:42 12.10.2025
20 Ократа
Коментиран от #27
09:42 12.10.2025
21 Костя Костадинович Копейкин
09:42 12.10.2025
22 Румен Решетников
До коментар #9 от "Дали":За какво да я вдига, след като имаме 50-годишни безаналогови Москвич-29?
09:43 12.10.2025
23 Тео
Коментиран от #31
09:43 12.10.2025
24 Ъъъъъъъъъ
"Причинами масового явища політикиня називає дивні накази командирів, відсутність довіри у підрозділах та нереформовані навчальні центри"
250 000 дезертьори.....Вие осъзнавате ли какво означават тези цифри?
09:43 12.10.2025
25 Митрофан ханъм
09:43 12.10.2025
26 Събуди се
До коментар #10 от "Асен":Ако не бяха САЩ щеше да им счупи не зъбите ,а друго. Същото е и с Украйна.
09:44 12.10.2025
27 🤣......
До коментар #20 от "Ократа":Само качествените хора ли останаха в Русия? 🤣🤣🤣🙈, такива като теб ли? 🤣🤣🤣
09:45 12.10.2025
28 ассдафафдсасс
Коментиран от #40
09:46 12.10.2025
29 От време на време
09:46 12.10.2025
30 2222
Коментиран от #42
09:46 12.10.2025
31 Тодор Правешки
До коментар #23 от "Тео":Абе, петолъчника, непобедимая и легендарная стигна ли вече Лисабон???
Коментиран от #39
09:46 12.10.2025
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Уф фитко недоучена":Остави Това ,че не Ти е на нивото .Ти кажи ток има ли в Киев?И ако има ,до конца ще има?
09:47 12.10.2025
33 Баш Балък
Коментиран от #41
09:47 12.10.2025
34 Вече
До коментар #14 от "Блатна подлога":на Владивосток ли са укрите или го подминаха?
Коментиран от #38
09:47 12.10.2025
35 2 народа
До коментар #12 от "Слава на България":една култура. Украинците излязоха по-наивни. Бият се за чужди интереси. Сами си опропастиха държавата.
09:49 12.10.2025
36 мушмул
До коментар #2 от "Уф фитко недоучена":"А тоя анализатор, защо ли е бивш", защото сега работи в Бюрото срещу тероризма към Държавния департамент! Ама щом думите му са положителни към Русия дай да го обявим за копейкин! Толкова ти е интелектуалния капацитет!
09:50 12.10.2025
37 Стар Дървар в Коми
До коментар #19 от "Путин":Ка бе? Русия печели. Русия винаги печели и ако трябва до последния руснак в Украйна ще се бие.
А ние старите Дървари отново сме готови като едно време да помогнем на рускините да населят Руската земя.
И не е правилно на днешните руснаци да им викаме братушки, а синчета.
09:50 12.10.2025
38 пРОСИЯ Е КОЧИНА
До коментар #34 от "Вече":Руска подстилке,Украйна си е у дома и се бори за земята си,никъде не са казали че искат да стигнат в просия,твойте мръсоливи гаспадари квичаха Киев да 3 дня!
Коментиран от #43, #46
09:52 12.10.2025
39 Не е стигнала още
До коментар #31 от "Тодор Правешки":Но докато си чакам стратегическото поражение над Русия виждам как икономиката и благосъстоянието на ЕС заминава,как Брюксел мощно се наведе пред Америка....която Америка се опитва да командва света но не и се получава дори с Бразилия, Индия...за Китай да не говорим
09:53 12.10.2025
40 Ой,ой
До коментар #28 от "ассдафафдсасс":завалията бил той свободен - от кого бре. Не видиш ли че до ушите сме затънали в дългове и продължаваме. А СССР доста отдавна не съществува
09:54 12.10.2025
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Баш Балък":Те винаги започват да говорят адекватно ,когато напуснат служба.Свързано е с парите,аххаххахах
09:55 12.10.2025
42 Ъъъъъъъъ
До коментар #30 от "2222":"Русия е в предсмъртна агония и ще умре щом томахавките полетят към нея."
Значи никога няма да умре.....😂
09:55 12.10.2025
43 За едно си прав
До коментар #38 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":Марк Мили по народност е от твоите господари. 😄 Без него нямаше да има толкова папагал Киев за 3 дни. 😄
09:57 12.10.2025
44 Без да съм анализатор☝️
Украйна всеки ден доказва на света, че Русия не е военна сила, а да не говорим и за това, че Путлер изпроси хиляди севернокорейци и ракети от Кимчо
09:58 12.10.2025
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":3 дня -вече 4 години я виете тая тъпня сорслиите.Колко трябва да си элементарен ?
09:59 12.10.2025