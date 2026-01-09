Новини
Близо 7 млн. е-винетки за 320 млн. лв. са продадени миналата година

Близо 7 млн. е-винетки за 320 млн. лв. са продадени миналата година

9 Януари, 2026 17:10 534 10

Най-предпочитани от шофьорите са били годишните е-винетки

През 2025 г. са продадени над 6,9 млн. е-винетки, а приходите от тях са над 320 млн. лв. Традиционно най-предпочитани от шофьорите са годишните. От всички продадени годишните са 2 635 210 бр., а седмичните – 2 631 408 бр. Следват месечните – 848 133 бр., уикенд винетките – 699 129 бр., и тримесечните – 109 583 бр. Още 244 916 собственици на пътни превозни средства са получили безплатна е-винетки, предоставена чрез Агенцията за социално подпомагане. Те са на стойност над 22,3 млн. лв. и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

През 2026 г. цените на е-винетките остават непроменени и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари е възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.)
Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)
Месечна – 15,34 евро (30 лв.)
Седмична – 7,67 евро (15 лв.)
Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)
Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Националното тол управление апелира потребителите при купуване на винетка да използват сайта www.bgtoll.bg или мобилното приложение, както и останалите канали за продажба на АПИ – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

През първите два месеца на 2026 г. изтича срокът на валидност на над 682 хил. годишни е-винетки за леки автомобили. От тях около 311 хил. са през януари, а над 371 хил. през февруари.

Всеки шофьор може да провери валидността на е-винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на електронната винетка, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    И къде са парите. За бонуси и к. рволяк.

    17:17 09.01.2026

  • 2 Поръсен с джоджен

    0 4 Отговор
    7 Милиона ? Всички жени, деца и турци ли са купували по 3 винетки или нещо математиката ми е грешна ?
    5.8млн хора, от които Х правоспособни от които Х карат кола от които Х карат кола извън голям град и имат нужда от винетка = 7 милиона ?

    Коментиран от #4

    17:22 09.01.2026

  • 3 От Швейцария

    2 2 Отговор
    Абе пичове. Явно имате много добри магистрали. Тука винетката е 40 франка (43 евро).

    Коментиран от #6

    17:27 09.01.2026

  • 4 пенчо бре чети

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поръсен с джоджен":

    Те не са купували само годишни.

    17:28 09.01.2026

  • 5 Васил

    5 0 Отговор
    София се е превърнала в сметище с приходи от платено паркиране.

    17:34 09.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Автомлбилист

    2 0 Отговор
    Това трябва да е сума само от товарния трафик (камионите)!?

    17:34 09.01.2026

  • 8 А по

    4 0 Отговор
    пътищата дупки всякакви размери и дървета падащи върху автомобили,а Олегчо прибира ДМС И БОНУСИ

    17:45 09.01.2026

  • 9 Тити

    6 0 Отговор
    Толкова пари влизат а караме по пътища като лунен пейзаж.

    17:45 09.01.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Шефове на агенции, двете прасета, мутри много са облажили от тия милиони

    18:35 09.01.2026

