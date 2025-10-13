Новини
Русия съобщава, че е свалила над 100 украински дрона за една нощ

13 Октомври, 2025 08:55 867 56

  • русия-
  • дронове-
  • украйна

Москва твърди, че атаките са били насочени към няколко региона и над акваториите на Черно и Азовско море

Снимкa: БГНЕС
Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха през изминалата нощ 103 украински дрона над различни региони на Русия, както и над Черно и Азовско море. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

„Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 12 октомври до 07:00 часа на 13 октомври, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 103 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (…) 26 - над територията на Астраханска област, 19 - над акваторията на Черно море, 14 - над територията на Ростовска област, 2 - над акваторията на Азовско море, един - над Белгородска област и един - над територията на Република Калмикия“, се посочва в изявление на министерството.

В същото съобщение се уточнява, че още 40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яде бой 100 пъти дневно

    11 7 Отговор
    Само съобщава. Много милиционерско.

    08:59 13.10.2025

  • 2 Руски мистър Бийн

    20 10 Отговор
    4 г бият мечката, малкото милиционерче с високите токове се крие като лалугер в дупка.

    Коментиран от #55

    08:59 13.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    А бензина кога ще пускат в блатата, казаха ли!

    Коментиран от #6

    09:00 13.10.2025

  • 4 Путин

    12 6 Отговор
    САЩ много бият.

    09:00 13.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 9 Отговор
    И отломките пак запалили нефтозаводите‼️

    09:01 13.10.2025

  • 6 Многоходов шахматист

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сега правим по-добро пво за да отговорим на САЩ за Томахавките.

    Коментиран от #10, #29

    09:01 13.10.2025

  • 7 Атина Палада

    13 9 Отговор
    А тероруссия пак гори, что случилас!

    09:02 13.10.2025

  • 8 Делю Хайдутин

    12 7 Отговор
    А ток кога ще има, каза ли бункерното с имлантите!

    Коментиран от #44

    09:03 13.10.2025

  • 9 Пич

    5 8 Отговор
    Украинските дронове са от " Млад конструктор " !!! Нали помните - шперплат с лимонка !!!

    Коментиран от #16

    09:03 13.10.2025

  • 10 Лавров

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Многоходов шахматист":

    Ще ги сваляме, сащ са предупредени, че имаме законно право да сваляме американските ракети насочени по нас.

    Коментиран от #14, #18

    09:03 13.10.2025

  • 11 Конашенков

    10 6 Отговор
    А останалите 200 ?

    Коментиран от #15, #32

    09:03 13.10.2025

  • 12 Хахахаха

    11 8 Отговор
    Преди 4 години беше фантастика масирана атака по руска територия с ракети и дронове. Сега е ежедневие!

    Коментиран от #26

    09:04 13.10.2025

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 8 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбират ватите и копейките им гладни!

    09:04 13.10.2025

  • 14 Кажи на Лавров

    14 9 Отговор

    До коментар #10 от "Лавров":

    Украинците имат право да насочват ракети по Русия при това законно и че Лавров е законна военна цел.

    Коментиран от #20

    09:04 13.10.2025

  • 15 Пич

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Конашенков":

    Останалите са в НЗТтата, топливо нет, ток тоже!

    Коментиран от #19

    09:05 13.10.2025

  • 16 Ха ха ха ха

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    То и Стив Жобс е бил млад конструктор.

    09:06 13.10.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    10 8 Отговор
    Атломките, атломките са страшни, не дроновете !!!
    До пажелаем на ру3наците същия успех и с Томахавките 😁

    09:06 13.10.2025

  • 18 Хахахаха

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "Лавров":

    Голема заплаха. Остава и да нямат право, да свалят ракети насочени срещу тях. Въпроса е - Ще могат ли да ги свалят?

    Коментиран от #22

    09:06 13.10.2025

  • 19 Конашенков

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Не гаварить! Цука блать! Звиздец!

    Коментиран от #34

    09:07 13.10.2025

  • 20 Лавров

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Кажи на Лавров":

    Султанчето е в уралския бункер, няма страшно, памперса се сменя през час, корана е на масата!

    Коментиран от #37

    09:07 13.10.2025

  • 21 Мдааа

    9 5 Отговор
    А защо не съобщава колко не е свалила?

    09:08 13.10.2025

  • 22 Неидентифициран Летящ Тиган

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Всички изстреляни ракети рано или късно се приземяват или прилуняват. Спрявка руската мисия до Луната.

    09:09 13.10.2025

  • 23 Сатана Z

    10 4 Отговор
    От Кииф за два дня, до къде се докара бункерното!

    09:12 13.10.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 9 Отговор
    Имам само един въпрос към сичкото соросоид по горе .Защо боевете се водят в Днепропетровска обл ,а в Киев ,а не в Москва ,няма ток?

    Коментиран от #27, #35

    09:12 13.10.2025

  • 25 Падащите отломки

    4 2 Отговор
    запалват сухите треви, става пожар, пушещи наоколо крепостници хвърлят незагасени фасове и бягат и някой фас току запали поредната рафинерия , Путлер забранява износа на бензини и поредният руски олигарх пада от прозореца!

    09:19 13.10.2025

  • 26 Лавров

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    САЩ са уведомени, че ние имаме законно право да сваляме американски ракети насочени от американци по руски стратегически цели.

    09:21 13.10.2025

  • 27 Боевете се водят

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    и в Курска , Беянска и Белгородска области, крепостник!

    На 4- та година от победоносната СВО.

    И там няма ток!

    Коментиран от #30, #33

    09:21 13.10.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор
    Бункерното с ботокса вместо да се крие 4та година в калните мазета да излезе и да развее бялото знаме, видяхме го колкото може, милиционерска му работа!

    Коментиран от #36

    09:24 13.10.2025

  • 29 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Многоходов шахматист":

    Само се отъждествяваш с рашист или си такъв?

    09:25 13.10.2025

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Боевете се водят":

    То в половин Русшя няма бензи, пък не го правим на проблем!

    Коментиран от #31

    09:25 13.10.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А ,менте,хахаха

    09:29 13.10.2025

  • 32 Мишел

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Конашенков":

    Останалите 200, по вероятно са 400, са руските Геран 2и3, са ударили целите си.
    Според украински източници, 2-3% от украинските дронове преминават през руската ПВО.

    09:31 13.10.2025

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Боевете се водят":

    Хахахх,Това само във факти го има ,Никой по света не го пише и не го знае,хахахах
    Няма соросоид да не лъже Като боговете си - Сорос и американците.Да живее америка- империята на Лъжата

    09:32 13.10.2025

  • 34 А у тебя

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Конашенков":

    Пиздець

    09:33 13.10.2025

  • 35 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Украйнците само се защитават ,докато рашистите са агресори.А за крим ще видим.

    Коментиран от #38

    09:34 13.10.2025

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Менте,не кради никове ,Ами ходи в градския 00,да закусиш

    09:34 13.10.2025

  • 37 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лавров":

    Бълваш змии и глупости!

    09:36 13.10.2025

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Задаавам въпроса за неразбиращи отново .Защо след като украйна побеждава боевете се водят не в Московска обл или поне не в Курска ,а в Днепропетровска

    Коментиран от #50

    09:37 13.10.2025

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор
    Но и друг е въпроса защо след Киев за два дня още втараята армия в мире не е освободила нито един град, а заминаха над милион солдата за крематорките!

    Коментиран от #40, #41

    09:42 13.10.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Винаги е така ,Като нямате аргументи - започва крадене на никове лъжи и други жендърски работи.Ама важното че пишеш че Крим е руски завинаги

    09:44 13.10.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Мариупол?Горловка? Артёмовск?
    Русия е освободила 215 градовн и села за 4 години и Луганска обл

    09:46 13.10.2025

  • 42 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    А бе те уж свалят, ама рафинериите им горят и опашки се извиват в крепостното блато по бензиностанциите .
    Няма по проZZZт народо от крепостния руснак.Имат цялата Менделеевска таблица, територия по голяма от континент и можеха да имат най го.ямия стандарт в света, ама с крепостни само мизерия, диктатура с несменяем царьок и ура за Путлеру за родину.Един милион при Кабзон.Так держать.

    Коментиран от #45

    09:50 13.10.2025

  • 43 до Русия

    3 2 Отговор
    Махнете Киев и Лвов от картата!

    Коментиран от #47

    09:50 13.10.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Делю Хайдутин":

    А ток и бензин няма защото най хорошай ПВО в мире се разбра, че е само на приказки и хартия, както и всичко останало в блатната джамахирия на милиционерчето, но важното е, че двореца още е цял в геленджика!

    Коментиран от #46

    09:53 13.10.2025

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ха ха":

    Но пък разрушихме 215 града и села в Украина и избихме и прогонихме населението им, Артьомовск, Угледар...

    Коментиран от #48

    09:55 13.10.2025

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Благодаря ,че написа че Крим е руски завинаги.
    Хората първо Това прочитат.А после Като видят че си менте,дори не Ти дочитат глупости е до края.Давай пиши още че Крим е руски завинаги

    Коментиран от #49

    09:57 13.10.2025

  • 47 До Света

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "до Русия":

    Махнете това зло Русия от картата на света.Освободете народите в Империята на злото.

    09:57 13.10.2025

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Давай ,пиши ,че Крим е руски завинаги

    09:58 13.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 наблюдател

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    до 38 защото руските нацисти нападнаха внезапно украинците а се кълняха че няма да нападат братята си и украинците им повярваха

    Коментиран от #53, #54

    10:07 13.10.2025

  • 51 Щом форумните укротролове

    1 2 Отговор
    са изпаднали в пълна шизофрения и врещят на умряло, значи нещата се движат в правилна посока!

    10:08 13.10.2025

  • 52 Мирмидонец

    1 1 Отговор
    След изключително успешна атака с дронове, гори петролна база в окупираната Феодосия, в Крим.

    Горят най-малко три резервоара. Съобщава се също за попадения в Симферополската ТЕЦ и експлозии в Гвардейское.

    Коментиран от #56

    10:10 13.10.2025

  • 53 Завъртяха

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "наблюдател":

    Се едни милиони паундове рушвети от производители на оръжие иначе крим донбас Запорожие луганск са руски во векш веков

    10:19 13.10.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "наблюдател":

    Да им е за урок, на рушляк вяра да нямаш, няма на пранетата по подло, продажно и пошло от блатния алкохолик и копейката му гладна, от мен да го запомните.

    10:23 13.10.2025

  • 55 Каква мечка

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Руски мистър Бийн":

    каква Мечка и какъв картонен Тигър.

    Неличието на Втората армия на Светот се видя още при Гостомел.

    Дано след Рухването на КЕНЕФА, да има възможност да видя с очите си пътя към Киев и къшмера при Гостомел.

    Тази година не успях да стигна до Лисабон, ама другата като събера Евра ще отида да видя подобрената инфраструктура в освободения Лисабон. там елитните части на Красната армия били направили чудесии с руZZкия Необарок!

    10:26 13.10.2025

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мирмидонец":

    Важното е в бункера да има ток и парно, то вече 4та година е вързано за най близкия крематориум и няма проблем бачка 24/7, Зеленсси праща гориво ежедневно по 1000 мешки с вата, всьо па план, па график!

    10:26 13.10.2025

