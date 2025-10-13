Русия съобщава, че е свалила над 100 украински дрона за една нощ

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха през изминалата нощ 103 украински дрона над различни региони на Русия, както и над Черно и Азовско море. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.
„Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 12 октомври до 07:00 часа на 13 октомври, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 103 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (…) 26 - над територията на Астраханска област, 19 - над акваторията на Черно море, 14 - над територията на Ростовска област, 2 - над акваторията на Азовско море, един - над Белгородска област и един - над територията на Република Калмикия“, се посочва в изявление на министерството.
В същото съобщение се уточнява, че още 40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014 година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
