  Тема: Украйна

15 Октомври, 2025 06:15

Врагът зае позиция в района на Мирне, Перестройка и Комар, отбелязаха анализатори от DeepState

Украйна загуби позиции в Донецка област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски сили заеха позиции в района на населените места Мирне, Перестройка и Комар в Донецка област. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) губят тези позиции от няколко дни.

Това съобщи мониторинговият проект DeepState.

"Врагът зае позиция в района на Мирне, Перестройка и Комар. Позицията на Комар беше загубена. Логистиката и удържането на позиции бяха изключително сложни, но поради факта, че врагът промени фокуса си към други райони на сектора, беше възможно да се удържат тези позиции“, отбелязват анализатори.

Според DeepState последните няколко седмици са били по-трудни за задържане на позициите, тъй като руските войски периодично започва да извършва чистки и позициите на Въоръжените сили на Украйна постепенно започват да се губят. Част от позициите са унищожени от руска артилерия и дронове.

"Всички бойци бяха ранени, а някои бяха принудени да напуснат сами. Позициите, показани на снимката, вече са загубени от няколко дни. През 2025 г. ролята на OSINT при определянето на LBZ става все по-малка, тъй като така наречените "флаг разузнавачи“ са станали нещо обичайно и от двете страни. Почти всички OSINT карти на бойните операции са показвали и показват тези територии като загубени от няколко месеца“, добавя проектът.

  • 1 Зелено джудже

    12 1 Отговор
    Не е вярно, печеля, печеля, напредвам....

    Коментиран от #6

    06:20 15.10.2025

  • 2 те всеки ден така се местят към киев

    8 1 Отговор
    нищо не е загубила, преместитли са се на по добри позиций

    06:26 15.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иван

    1 0 Отговор
    Мешията не е загубил Джефри Епщайн.

    06:29 15.10.2025

  • 5 оня с коня

    7 1 Отговор
    се чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    06:29 15.10.2025

  • 6 ботоксово джудже

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Зелено джудже":

    да оцелея да оцелея дори до утре сутринта..А на фронта да гинат кат листни въшки пролетта

    06:30 15.10.2025

  • 7 3333

    6 0 Отговор
    Както каза Зеленото друсано човече - в Донецк ги избиваме и напредваме.
    На къде ? НА ЗАПАД :)

    06:32 15.10.2025

  • 8 голям смях

    2 0 Отговор
    Отстъпват организирано към по стратегически позиции,които след време няма да са толкова стратегически

    06:34 15.10.2025

