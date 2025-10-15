Руски сили заеха позиции в района на населените места Мирне, Перестройка и Комар в Донецка област. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) губят тези позиции от няколко дни.

Това съобщи мониторинговият проект DeepState.



"Врагът зае позиция в района на Мирне, Перестройка и Комар. Позицията на Комар беше загубена. Логистиката и удържането на позиции бяха изключително сложни, но поради факта, че врагът промени фокуса си към други райони на сектора, беше възможно да се удържат тези позиции“, отбелязват анализатори.



Според DeepState последните няколко седмици са били по-трудни за задържане на позициите, тъй като руските войски периодично започва да извършва чистки и позициите на Въоръжените сили на Украйна постепенно започват да се губят. Част от позициите са унищожени от руска артилерия и дронове.



"Всички бойци бяха ранени, а някои бяха принудени да напуснат сами. Позициите, показани на снимката, вече са загубени от няколко дни. През 2025 г. ролята на OSINT при определянето на LBZ става все по-малка, тъй като така наречените "флаг разузнавачи“ са станали нещо обичайно и от двете страни. Почти всички OSINT карти на бойните операции са показвали и показват тези територии като загубени от няколко месеца“, добавя проектът.

