Тръмп удря Китай с 500% мита, за да финансира победата на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подготвя създаването на специален „Фонд за победа“ за Украйна, който ще се финансира чрез нови мита върху китайския внос, съобщи The Telegraph. Планът е представен на европейските съюзници от финансовия министър Скот Бесент преди визитата на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, предава News.bg.
Според стратегията, вносът от Китай ще бъде обложен с 500% мито, а събраните средства ще бъдат насочени към въоръжаването на украинската армия. Вашингтон очаква подкрепа от страна на Европейския съюз.
„Президентът Тръмп ни възложи да уведомим съюзниците, че ще подкрепим такава инициатива – наречете я ‘украинска победна тарифа’ или ‘руска петролна тарифа’. Но нашите партньори трябва да са готови да ни последват“, заяви Бесент във Вашингтон.
Този ход бележи рязка промяна в позицията на Тръмп, който доскоро се съмняваше във възможностите на Киев да спечели войната. Новата мярка има за цел да засили икономическия натиск върху Владимир Путин, чиято военна машина разчита на китайска подкрепа.
Дипломатически източници в американската столица потвърждават, че идеята за санкциониране на Китай заради покупките му на руски петрол е предизвикала разногласия в Европа. Въпреки че НАТО определя Пекин като „решаващ фактор“ за продължаването на войната, част от съюзниците - включително Великобритания – отказват да го обявят за противник.
Украинският министър на отбраната Денис Шмигал заяви пред съюзниците, че Киев ще се нуждае от 120 млрд. долара, за да финансира отбраната си през 2026 г. Половината от сумата се очаква да бъде осигурена от страните-поддръжници на Украйна. Срещите в Брюксел и в щаба на НАТО са фокусирани върху финансиране на украинската съпротива и потенциална доставка на ракети „Томахоук“.
Очаква се въпросът за далекобойните ракети да бъде водеща тема при предстоящата среща между Тръмп и Зеленски. На въпрос дали ще предостави „Томахоук“, американският президент коментира:
„Те искат да преминат в офанзива. Ще взема решение по въпроса скоро.“
Според военни източници, ако планът бъде одобрен, европейските правителства ще поемат разходите по доставките чрез схемата на НАТО PURL.
Без да посочва конкретно оръжие, съветникът на Белия дом Пийт Хегсет заяви, че САЩ са готови да осигурят „огнева мощ“, необходима на Украйна, за да постигне „мир чрез сила“.
„Историята ни учи, че мир се постига, когато си силен. И президентът Тръмп вярва именно в това“, подчерта Хегсет.
По-късно той добави, че ако войната не приключи скоро, Вашингтон и съюзниците му ще предприемат стъпки, за да наложат висока цена на Русия за продължаващата агресия.
Тръмп съобщи още, че индийският премиер Нарендра Моди го е уверил в намерението на Индия да прекрати покупките на руски изкопаеми горива, ключов източник на приходи за Москва.
Паралелно с това Великобритания наложи нови санкции срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и 51 руски танкера, част от така наречения „сенчест флот“. Целта е да се ограничат приходите от петрол, които поддържат руската военна индустрия.
„Роснефт“ произвежда около 40% от петрола на Русия, докато „Лукойл“ е вторият по големина производител и компанията с най-голямо международно присъствие сред руските енергийни гиганти.
