Кораб, заседнал срещу Свищов в румънската част на р. Дунав, потъва

Кораб, заседнал срещу град Свищов в румънската част на река Дунав, потъва, видя репортер на БТА. Жители на града споделят в социалните мрежи снимки на кораба, който е във водите на реката повече от месец, като изразяват безпокойство от факта, че е започнал да потъва.
Корабът, който е заседнал срещу Свищов, в румънската част на река Дунав, не пречи на корабоплаването, каза за БТА директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе“ Иван Иванов. Той уточни, че плавателният съд е заседнал извън корабоплавателния път откъм румънския бряг.
1 Оцет Паниций
21:44 09.01.2026
2 Как след като
Коментиран от #10
21:45 09.01.2026
3 Оли Гофрен
Коментиран от #7
21:45 09.01.2026
4 Граф Сен Жермен
21:49 09.01.2026
5 Абе четете бре хора
21:50 09.01.2026
6 Ами
21:51 09.01.2026
7 ПолуУмен
До коментар #3 от "Оли Гофрен":Господине, четете "Факти" , при тях се случват такива феномени, ежедневно
Коментиран от #12
21:57 09.01.2026
8 Спецназ
НИВОТО на Дунав се вдига и той дефакто потъва,
по скоро става все повече под вода и
АБЕ потъването си ФАКТ и продължава,
нищо че вече е на дъното!
22:00 09.01.2026
9 Интересно
Нямам думи. Просто нямам думи.
А, от дървено желязо ли е направен и на плитка дълбочина ли се намира?
22:02 09.01.2026
10 Ами де да знае
До коментар #2 от "Как след като":Мара от Факултето...
Те е ,,специализирала" по...криминалето...
22:13 09.01.2026
11 Заглавие във вестник от 90те
22:37 09.01.2026
12 Смях
До коментар #7 от "ПолуУмен":Че кои чете тука малоумнитеЧаршафи на мисирките?
Тук се четат само заглавията и коментарите!
22:48 09.01.2026
13 Само питам
Дъното ли копае?
22:49 09.01.2026
14 глух
23:22 09.01.2026