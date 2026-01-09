Новини
Кораб, заседнал срещу Свищов в румънската част на р. Дунав, потъва

9 Януари, 2026

От „Речен надзор - Русе" увериха, че не пречи на корабоплаването

Кораб, заседнал срещу Свищов в румънската част на р. Дунав, потъва - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кораб, заседнал срещу град Свищов в румънската част на река Дунав, потъва, видя репортер на БТА. Жители на града споделят в социалните мрежи снимки на кораба, който е във водите на реката повече от месец, като изразяват безпокойство от факта, че е започнал да потъва.

Корабът, който е заседнал срещу Свищов, в румънската част на река Дунав, не пречи на корабоплаването, каза за БТА директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе“ Иван Иванов. Той уточни, че плавателният съд е заседнал извън корабоплавателния път откъм румънския бряг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оцет Паниций

    4 0 Отговор
    Амин .

    21:44 09.01.2026

  • 2 Как след като

    20 0 Отговор
    е заседнал на плиткото потъва? Да не би да има плаващи пясъци?

    Коментиран от #10

    21:45 09.01.2026

  • 3 Оли Гофрен

    17 0 Отговор
    Kak ще потъне, щом е заседнал?

    Коментиран от #7

    21:45 09.01.2026

  • 4 Граф Сен Жермен

    12 0 Отговор
    Няма страшно! Местното племе на сиу - мангаласите ще го набере!

    21:49 09.01.2026

  • 5 Абе четете бре хора

    9 0 Отговор
    Потъва защото Путин му пусна лазер и му проби една тръба за обратна вода.

    21:50 09.01.2026

  • 6 Ами

    11 0 Отговор
    Щом е заседнал, ударил е дъното, къде толко повече, ще потъне😉 Важно е да не замърсява!

    21:51 09.01.2026

  • 7 ПолуУмен

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оли Гофрен":

    Господине, четете "Факти" , при тях се случват такива феномени, ежедневно

    Коментиран от #12

    21:57 09.01.2026

  • 8 Спецназ

    4 1 Отговор
    НЕ потъва зрелищно, както потъваше Титаник във филма!

    НИВОТО на Дунав се вдига и той дефакто потъва,
    по скоро става все повече под вода и

    АБЕ потъването си ФАКТ и продължава,
    нищо че вече е на дъното!

    22:00 09.01.2026

  • 9 Интересно

    6 0 Отговор
    Хем заседнал на дъното, хем и потъва.
    Нямам думи. Просто нямам думи.
    А, от дървено желязо ли е направен и на плитка дълбочина ли се намира?

    22:02 09.01.2026

  • 10 Ами де да знае

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как след като":

    Мара от Факултето...
    Те е ,,специализирала" по...криминалето...

    22:13 09.01.2026

  • 11 Заглавие във вестник от 90те

    2 0 Отговор
    "Десет циганина падат с асансьор, оцеляват май?!"

    22:37 09.01.2026

  • 12 Смях

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПолуУмен":

    Че кои чете тука малоумнитеЧаршафи на мисирките?
    Тук се четат само заглавията и коментарите!

    22:48 09.01.2026

  • 13 Само питам

    3 0 Отговор
    Как ще потъне кораб дето е ударил дъното бе мисиркиТъпи?
    Дъното ли копае?

    22:49 09.01.2026

  • 14 глух

    1 0 Отговор
    В четири реда три пъти е повторено едно и също.На количество написани редове ли плащат на тази силно глупава мисирка. Как още я държът работа тази ?

    23:22 09.01.2026

