Тръмп към репортери: Обсъдих с Путин продажбата на "Томахоук" на Киев. Не му хареса идеята

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри, че той и руският лидер Владимир Путин са обсъждали продажбата на ракети „Томахоук“ на Киев. Според президента на САЩ, Путин не е бил доволен от идеята.
Тръмп отговори саркастично на молба да се изясни дали Путин го е убедил да не прехвърля ракети „Томахоук“ на Киев. „Мислите ли, че би казал: „Моля, продайте им „Томахоук“]?““, попита Тръмп репортера, който му зададе този въпрос.
„Всъщност казах: „Бихте ли имали нещо против да дам няколко хиляди „Томахоук“ на другата страна?“ Казах му го. Точно така го казах“, твърди Тръмп. Той обясни, че умишлено е искал да повдигне въпроса по „леко хумористичен“ начин. „Мислите ли, че би казал: „Бих искал да видя „Томахоуки“ да летят към мен?““, добави Тръмп. Той нарече тези крилати ракети „невероятно разрушителни оръжия“. „Никой не иска да види „Томахоуки“ да бъдат изстреляни по него“, каза американският президент.
„Ние в Съединените щати се нуждаем от ракети „Томахоук“. Имаме много от тях, но се нуждаем от тях. Не можем да изчерпаме ресурсите на страната си“, продължи Тръмп.
Тръмп нарече разговора с руския лидер продуктивен и предположи, че той би могъл да помогне за постигане на мир в Украйна. Той заяви, че срещата му с Путин в Будапеща може да се проведе в рамките на две седмици.
Говорейки обаче за инициативата на лидера на мнозинството в Сената Джон Тун да обмисли нови санкции срещу Русия, той отбеляза, че сега може би не е най-подходящият момент.
Президентът на САЩ добави, че поради лошите отношения на Путин с Володимир Зеленски, ще трябва да проведе отделни срещи с тях.
„Има един проблем: те не се разбират много добре. Понякога е трудно да се организира среща. Можем да направим нещо поотделно. Поотделно, но като равни, ще се срещнем и ще разговаряме.“
Тръмп планира да посрещне Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври. Американският лидер по-рано обяви, че Зеленски ще го помоли на 17 октомври да достави на Украйна крилати ракети „Томахоук“. На 12 октомври американският президент заяви, че вероятно ще обсъди въпроса с Путин, преди да вземе окончателно решение за евентуалното прехвърляне на тези ракети на Киев. На 6 октомври Тръмп сигнализира, че на практика е взел решение относно „Томахоук“ и Украйна, но не обясни какво е това решение.
Путин подчерта, че използването на „Томахоук“ без прякото участие на американски военни е невъзможно и предупреди, че „това би означавало качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и Съединените щати“. Както отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, ако „Томахоук“ бъдат доставени на Киев, ще е необходим адекватен отговор от Москва.
Президентът на Русия Владимир Путин в разговора с Доналд Тръмп високо оцени усилията на съпругата му Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца с техните семейства, съобщи пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Нашият президент високо оцени личните усилия на съпругата на президента на САЩ Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца с техните семейства и помоли президента на САЩ да предаде на Мелания Тръмп най-добри пожелания", каза представителят на Кремъл.
Упълномощеният от президента на РФ по правата на детето Мария Лвова-Белова по-рано заяви, че Путин е подкрепил инициативата на Мелания Тръмп да се включи в намиране на решение за съдбата на децата, пострадали по време на военните действия в Украйна. В резултат на това първата дама на САЩ се включи в редовната работа по събирането на децата с близките им, припомня ТАСС. Самата Мелания Тръмп съобщи, че е обсъдила с Путин темата за украинските деца, които се намират в Русия. По нейните думи, Путин е отговорил на писмото, изразявайки готовност да сътрудничи директно и предоставяйки подробности.
1 Харесало
04:01 17.10.2025
2 Не му харесва, хич.
Може да си поръча надарени, малолетни негърчета...
Коментиран от #6
04:07 17.10.2025
3 Червената шапчица
04:10 17.10.2025
4 Кондуктор
04:13 17.10.2025
5 Червената шапчица
04:14 17.10.2025
6 Червената шапчица
До коментар #2 от "Не му харесва, хич.":Как не те мързи да пишеш толкова много глупоси...
04:15 17.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Червената шапчица
04:16 17.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Психиатър
04:17 17.10.2025
11 Червената шапчица
Коментиран от #15
04:18 17.10.2025
12 Гошо
Коментиран от #13
04:20 17.10.2025
13 Тръмп е посъветвал Путлер
До коментар #12 от "Гошо":да си търси сигурен бункер и да му заключва вратата, че Томахавките минават отвсякъде.
04:27 17.10.2025
14 Ха-ха-ха
04:35 17.10.2025
15 Пий си хапчетата навреме☝️мaлoyмник!
До коментар #11 от "Червената шапчица":Наредил си коментари като психясал пop.
04:37 17.10.2025
16 Амисега
Коментиран от #17
04:40 17.10.2025
17 Мексиканците не са самоубийци
До коментар #16 от "Амисега":като рашистите.
Коментиран от #19
04:42 17.10.2025
18 Бай той Толстой
04:52 17.10.2025
19 Най-носле
До коментар #17 от "Мексиканците не са самоубийци":Кажи нещо за двата милиона укра при бандера. И двайсетте милиона избягали.... Върви ли настъплението с абрамите и леополдите, фъркат ли ефките? Та нали Русия е слаба и няма чипове, ама как така млати млат Фащ и натю взети заедно...? Чудна работа!
04:53 17.10.2025
05:12 17.10.2025
21 Диана
Коментиран от #25
05:12 17.10.2025
24 Технологично изостаналите сащ
05:19 17.10.2025
25 Зеленски е страхливец
До коментар #21 от "Диана":Азов не му разрешават нищо друго освен границите на укра от 1993 г. Не го интересуват украинците, а само двата милиарда, които открадна...
Русофобията на Запада е причината за унищожаването на тази държава.
Коментиран от #27
05:28 17.10.2025
26 Не ми хареса
05:29 17.10.2025
27 Тръмп
До коментар #25 от "Зеленски е страхливец":и Путин са страхливци!Цял свят вижда !
05:30 17.10.2025