Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп към репортери: Обсъдих с Путин продажбата на "Томахоук" на Киев. Не му хареса идеята

Тръмп към репортери: Обсъдих с Путин продажбата на "Томахоук" на Киев. Не му хареса идеята

17 Октомври, 2025 03:55, обновена 17 Октомври, 2025 04:35 1 529 27

  • сащ-
  • путин-
  • тръмп-
  • зеленски-
  • томахоук

Руският президент пратил "най-добри пожелания" на Първата дама на САЩ

Тръмп към репортери: Обсъдих с Путин продажбата на "Томахоук" на Киев. Не му хареса идеята - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри, че той и руският лидер Владимир Путин са обсъждали продажбата на ракети „Томахоук“ на Киев. Според президента на САЩ, Путин не е бил доволен от идеята.

Тръмп отговори саркастично на молба да се изясни дали Путин го е убедил да не прехвърля ракети „Томахоук“ на Киев. „Мислите ли, че би казал: „Моля, продайте им „Томахоук“]?““, попита Тръмп репортера, който му зададе този въпрос.

„Всъщност казах: „Бихте ли имали нещо против да дам няколко хиляди „Томахоук“ на другата страна?“ Казах му го. Точно така го казах“, твърди Тръмп. Той обясни, че умишлено е искал да повдигне въпроса по „леко хумористичен“ начин. „Мислите ли, че би казал: „Бих искал да видя „Томахоуки“ да летят към мен?““, добави Тръмп. Той нарече тези крилати ракети „невероятно разрушителни оръжия“. „Никой не иска да види „Томахоуки“ да бъдат изстреляни по него“, каза американският президент.

„Ние в Съединените щати се нуждаем от ракети „Томахоук“. Имаме много от тях, но се нуждаем от тях. Не можем да изчерпаме ресурсите на страната си“, продължи Тръмп.

Тръмп нарече разговора с руския лидер продуктивен и предположи, че той би могъл да помогне за постигане на мир в Украйна. Той заяви, че срещата му с Путин в Будапеща може да се проведе в рамките на две седмици.

Говорейки обаче за инициативата на лидера на мнозинството в Сената Джон Тун да обмисли нови санкции срещу Русия, той отбеляза, че сега може би не е най-подходящият момент.

Президентът на САЩ добави, че поради лошите отношения на Путин с Володимир Зеленски, ще трябва да проведе отделни срещи с тях.

„Има един проблем: те не се разбират много добре. Понякога е трудно да се организира среща. Можем да направим нещо поотделно. Поотделно, но като равни, ще се срещнем и ще разговаряме.“

Тръмп планира да посрещне Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври. Американският лидер по-рано обяви, че Зеленски ще го помоли на 17 октомври да достави на Украйна крилати ракети „Томахоук“. На 12 октомври американският президент заяви, че вероятно ще обсъди въпроса с Путин, преди да вземе окончателно решение за евентуалното прехвърляне на тези ракети на Киев. На 6 октомври Тръмп сигнализира, че на практика е взел решение относно „Томахоук“ и Украйна, но не обясни какво е това решение.

Путин подчерта, че използването на „Томахоук“ без прякото участие на американски военни е невъзможно и предупреди, че „това би означавало качествено нов етап на ескалация, включително в отношенията между Русия и Съединените щати“. Както отбеляза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, ако „Томахоук“ бъдат доставени на Киев, ще е необходим адекватен отговор от Москва.

Президентът на Русия Владимир Путин в разговора с Доналд Тръмп високо оцени усилията на съпругата му Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца с техните семейства, съобщи пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Нашият президент високо оцени личните усилия на съпругата на президента на САЩ Мелания Тръмп за събирането на руски и украински деца с техните семейства и помоли президента на САЩ да предаде на Мелания Тръмп най-добри пожелания", каза представителят на Кремъл.

Упълномощеният от президента на РФ по правата на детето Мария Лвова-Белова по-рано заяви, че Путин е подкрепил инициативата на Мелания Тръмп да се включи в намиране на решение за съдбата на децата, пострадали по време на военните действия в Украйна. В резултат на това първата дама на САЩ се включи в редовната работа по събирането на децата с близките им, припомня ТАСС. Самата Мелания Тръмп съобщи, че е обсъдила с Путин темата за украинските деца, които се намират в Русия. По нейните думи, Путин е отговорил на писмото, изразявайки готовност да сътрудничи директно и предоставяйки подробности.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Харесало

    9 5 Отговор
    му е и още как!😂😂😂😂

    04:01 17.10.2025

  • 2 Не му харесва, хич.

    22 13 Отговор
    Заради това си е поръчал двойно повече малолетни момченца за ноември, на които да им суче чypкuтe, за да се успокоява. За декември още не е ясно какво ще ползва.
    Може да си поръча надарени, малолетни негърчета...

    Коментиран от #6

    04:07 17.10.2025

  • 3 Червената шапчица

    10 26 Отговор
    Тръмп си мисли, че е най-големия тарикат на този свят. Груба грешка.

    04:10 17.10.2025

  • 4 Кондуктор

    22 16 Отговор
    С Томахавките 🤔 Раша ще стигне много по-бързо до местонахождението на крайцера и СССР... 😂

    04:13 17.10.2025

  • 5 Червената шапчица

    12 21 Отговор
    Тръмп не само трудно продава оръжие, не искат хората да купуват американски боклуци, ами има и друг голям проблем – Китай отказват да купуват соя от Сащ… Тръмп получава ортикария…

    04:14 17.10.2025

  • 6 Червената шапчица

    15 21 Отговор

    До коментар #2 от "Не му харесва, хич.":

    Как не те мързи да пишеш толкова много глупоси...

    04:15 17.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Червената шапчица

    17 24 Отговор
    Руснаците са намерили цаката как да унищожават ракетите Томахоук. По тази причина Тръмп никога няма да даде на Зеленски ракети Томахоук. Ще е срамно за Сащ пред целия свят ракетите Томахоук да бъдат унищожавани като непотребни железа. Жалка беше съдбата на танковете Ейбрамс, ракетите Атакамс и др. боклуци…

    04:16 17.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Психиатър

    22 17 Отговор
    Рашистите и Путлер са мaзохисти, така, че вероятно ще им хареса да ги млатят с Томахавките

    04:17 17.10.2025

  • 11 Червената шапчица

    11 19 Отговор
    Абсолютни глупости и лъжи, но пък ме кефи как плебсът дето им вярва се поти, докато си копае рова… Нямате полезен ход в създадената от вас ситуация, но имате право да се учудвате на глупостта си.

    Коментиран от #15

    04:18 17.10.2025

  • 12 Гошо

    17 20 Отговор
    Той хубаво ,така шеговито го е попитал за томахавките , ама, що не казва и какво баш му е отговорил Путин Щото, то и Путин е един такъв шуТ-ник ,любопитно с каква шуТ-ка пък той му е отговорил , да не нещо на тема лескова пръчка засадена на тропически остров или ашладисана с венецуелско гранатово дърво

    Коментиран от #13

    04:20 17.10.2025

  • 13 Тръмп е посъветвал Путлер

    10 14 Отговор

    До коментар #12 от "Гошо":

    да си търси сигурен бункер и да му заключва вратата, че Томахавките минават отвсякъде.

    04:27 17.10.2025

  • 14 Ха-ха-ха

    13 5 Отговор
    Путин сигурно е отговорил че и той има заявки за орешки и че чуди дали да ги продава. Шегуват си се хората, нали? Ама май на наш гръб

    04:35 17.10.2025

  • 15 Пий си хапчетата навреме☝️мaлoyмник!

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Червената шапчица":

    Наредил си коментари като психясал пop.

    04:37 17.10.2025

  • 16 Амисега

    14 4 Отговор
    Дано Русия продаде на Мексико сто пъти по-модерната и по-мощна от томахоук система Орешник...

    Коментиран от #17

    04:40 17.10.2025

  • 17 Мексиканците не са самоубийци

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Амисега":

    като рашистите.

    Коментиран от #19

    04:42 17.10.2025

  • 18 Бай той Толстой

    11 2 Отговор
    Евроатлантическите амбриажи да не сте нощна смяна бе?

    04:52 17.10.2025

  • 19 Най-носле

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мексиканците не са самоубийци":

    Кажи нещо за двата милиона укра при бандера. И двайсетте милиона избягали.... Върви ли настъплението с абрамите и леополдите, фъркат ли ефките? Та нали Русия е слаба и няма чипове, ама как така млати млат Фащ и натю взети заедно...? Чудна работа!

    04:53 17.10.2025

  • 20 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !

    7 2 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    05:12 17.10.2025

  • 21 Диана

    4 2 Отговор
    Как могат да се разберат Путин и Зеленски?! Та нали за да се разберат трябва да говорят истината, но тя не съществува при Зеленски - той си има претенции, значи... Но според мен неговите претенции са една от причините за тази война и за да се спре тя първо трябва да се създаде платформа за преговори, основани на Истината, елиминираща всякакви претенции и основана на ФАКТИ! Зеленски иска да открадне руските земи и затова само манипулира и прави разни циркове за да не допусне истината да застане на масата за преговори... Без преговори тази война няма да свърши и има определена опасност да се въвлекат чуждестранни военни сили и да я превърнат в световен конфликт... Според мен, трябва да се срещнат Путин и Зеленски в присъствието на медиатори и да не станат от масата за преговори докато проблемите не се решат до край на войната... Аз сега разбирам, че украинците са завлекли и русначета в Украйна, да не би да останат по-назад от руснаците, значи... Да, но руснаците спасяваха украинчета та от явна гибел /особено като се има в предвид, че украински деца бяха въоръжавани от Зеленски и се превръщаха във военни мишени! /, докато украинците крадат русначетата, което си е доста различно... Но за изкривените огледала на украинците това явно е съвсем нормално... Украйна и Зеленски трябва да бъдат съдени за тези кражби...

    Коментиран от #25

    05:12 17.10.2025

  • 22 СПРАВКА :

    5 3 Отговор
    🇷🇺 "Х-БД"- ОБСЕГ = 6500 КМ
    🇷🇺 "Х-101"-ОБСЕГ= 5500 КМ. (КВО 1-3 м )
    🇺🇸 " ТОМАХОУК"-ОБСЕГ= 2500 КМ.

    05:14 17.10.2025

  • 23 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТ !

    5 3 Отговор
    СПОРЕД : ЧЛ.106,107 от УСТАВА НА ООН🇷🇺РУСИЯ БЕ ПРИНУДЕНА ДА ЗАПОЧНЕ -СВО,СРЕЩУ ПОВТОРНО
    ЛАНСИРАНИЯ ФАШИЗЪМ В УКРАЙНА ОТ 2014г-СПОНСОРИРАН ОТ ЗАПАДА. САМО ЗА 2023 Г.= 5,5 МЛН.УКРАИНСКИ
    ГРАЖДАНИ ПОТЪРСИХА УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ. ЕС ВЛЕЗЕ В КРИЗА =1,3 ТРИЛ.€ ЗАГУБИ.(Само в Герм.= 25 000 фирми обявиха фалит за 2024).Загубите на САЩ( за =3 г) възлизат на = 7,3трил.$. В ЛОС АНДЖЕЛИС =75
    000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА. РУСИЯ е със СТАБИЛНА Икономика (+4%),и увеличен Златен резерв = 713 млрд.$. Гр.МОСКВА =13
    млн жит. е определен от комисия в ООН за НАЙ-ДОБЪР ГРАД- в света по
    инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната промишленост на 🇷🇺РУСИЯ,се
    оказа= 3-пъти по-мощна, от тази на НАТО-Думи на
    Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=1,7 млн. войници на Фашисткия
    украински.режим,и=6740 натовски офиц.и консулт.Унищожени
    са и много америк.групи,като - ЧВК Forward
    Observation Group ! РУСИЯ
    унищожищи америк. оръжия за = 430 млр.$. Остатъч.ресурс на НАТО е в криза ! Дебатите в
    Америк.Конгрес потвърдиха това).В момента в Украйна има =730 000
    руска армия,част от= 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на
    Украйна,и г-н Зеленски.При конфликт -12 нови руски 🇷🇺 "SS-X-30",за 9 минути,са достатъчни НАТО и САЩ да бъдат изпепелени.

    05:16 17.10.2025

  • 24 Технологично изостаналите сащ

    1 2 Отговор
    Са книжен тигър. Вижте им неадекватното въоръжение, вижте им неграмотните генерали и политици.... Иначе лъжите и пропагандата им да на ниво.

    05:19 17.10.2025

  • 25 Зеленски е страхливец

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Диана":

    Азов не му разрешават нищо друго освен границите на укра от 1993 г. Не го интересуват украинците, а само двата милиарда, които открадна...

    Русофобията на Запада е причината за унищожаването на тази държава.

    Коментиран от #27

    05:28 17.10.2025

  • 26 Не ми хареса

    1 1 Отговор
    ,напълни шортите !

    05:29 17.10.2025

  • 27 Тръмп

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Зеленски е страхливец":

    и Путин са страхливци!Цял свят вижда !

    05:30 17.10.2025