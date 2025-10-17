Ванс за мира в Украйна: Не очаквахме да е толкова трудно, различията между воюващите страни са огромни

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс смята, че Русия и Украйна все още не са готови да постигнат споразумение за разрешаване на конфликта, но че в крайна сметка това ще стане възможно.
„Въпреки цялата работа, която сме свършили и която ще продължим да вършим, Русия и Украйна не са достигнали точка, в която са готови да постигнат споразумение. Мисля, че в крайна сметка ще стигнем до там, но ще е необходима още работа, тъй като позициите на двете страни са много различни“, каза той в интервю за Newsmax.
Вицепрезидентът добави, че въпреки напредъка в разрешаването на украинския конфликт, той се е оказал по-труден за разрешаване, отколкото е очаквала американската администрация. Той също така заяви, че Вашингтон смята тарифите, а не санкциите, за "по-ефективен инструмент за преговори“. „Санкциите се използват по света от десетилетия и не мисля, че работят много добре“, добави Ванс.
„Мисля, че президентът Тръмп е уверен, че може да постигне сделка. Мисля, че ще го направи. Единственият въпрос е колко време ще отнеме“, заключи Ванс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бели руснаци
05:26 17.10.2025
2 Оценител
Путлер и шайката му бандити в Кремъл най-много се притесняват от факта, че Украйна с всеки изминал ден доказва на света, че Русия не е военна, супер сила, а това е класически позор.
3 години и половина мъки в Донбас и 1 милион убити и осакатени рашисти за парче изпепелена земя. Всеки ден по близо 1 милиард долара потрошени за войната. Икономика в предстоящ колапс, опашки по бензиностанции и купони за гориво.
Така става с президент бивш посредствен агент на КГБ.
05:34 17.10.2025
3 не очаквахте
Коментиран от #4, #5
05:35 17.10.2025
4 Уpoдите са в Кремъл и при
До коментар #3 от "не очаквахте":вас русофилите мaлoyмни, които подкрепяте фашисткия агресор.
05:38 17.10.2025
5 Факт
До коментар #3 от "не очаквахте":Бункерният, къс педофил закопа Русия с тази война. Почерни стотици хиляди руски семейства за чужда територия.
05:43 17.10.2025
6 Госあ
Коментиран от #7
05:45 17.10.2025
7 Във Виетнам кой спечели?
До коментар #6 от "Госあ":Същото ще се случи и с фашистка Русия в Украйна. Историята учи!
05:48 17.10.2025
8 Абсурдистан
06:02 17.10.2025
9 Таткото на Ерик
06:02 17.10.2025
10 Руските бгмедии
06:04 17.10.2025
11 Уса
06:19 17.10.2025