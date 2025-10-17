Ванс за мира в Украйна: Не очаквахме да е толкова трудно, различията между воюващите страни са огромни

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс смята, че Русия и Украйна все още не са готови да постигнат споразумение за разрешаване на конфликта, но че в крайна сметка това ще стане възможно.

„Въпреки цялата работа, която сме свършили и която ще продължим да вършим, Русия и Украйна не са достигнали точка, в която са готови да постигнат споразумение. Мисля, че в крайна сметка ще стигнем до там, но ще е необходима още работа, тъй като позициите на двете страни са много различни“, каза той в интервю за Newsmax.

Вицепрезидентът добави, че въпреки напредъка в разрешаването на украинския конфликт, той се е оказал по-труден за разрешаване, отколкото е очаквала американската администрация. Той също така заяви, че Вашингтон смята тарифите, а не санкциите, за "по-ефективен инструмент за преговори“. „Санкциите се използват по света от десетилетия и не мисля, че работят много добре“, добави Ванс.

„Мисля, че президентът Тръмп е уверен, че може да постигне сделка. Мисля, че ще го направи. Единственият въпрос е колко време ще отнеме“, заключи Ванс.