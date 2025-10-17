Новини
Ванс за мира в Украйна: Не очаквахме да е толкова трудно, различията между воюващите страни са огромни
  Тема: Украйна

Ванс за мира в Украйна: Не очаквахме да е толкова трудно, различията между воюващите страни са огромни

17 Октомври, 2025 05:20, обновена 17 Октомври, 2025 05:24 833 11

Санкциите доказано не работят, тарифите са по-добър инструмент за натиск, смята вицето на Тръмп

Ванс за мира в Украйна: Не очаквахме да е толкова трудно, различията между воюващите страни са огромни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс смята, че Русия и Украйна все още не са готови да постигнат споразумение за разрешаване на конфликта, но че в крайна сметка това ще стане възможно.

„Въпреки цялата работа, която сме свършили и която ще продължим да вършим, Русия и Украйна не са достигнали точка, в която са готови да постигнат споразумение. Мисля, че в крайна сметка ще стигнем до там, но ще е необходима още работа, тъй като позициите на двете страни са много различни“, каза той в интервю за Newsmax.

Още новини от Украйна

Вицепрезидентът добави, че въпреки напредъка в разрешаването на украинския конфликт, той се е оказал по-труден за разрешаване, отколкото е очаквала американската администрация. Той също така заяви, че Вашингтон смята тарифите, а не санкциите, за "по-ефективен инструмент за преговори“. „Санкциите се използват по света от десетилетия и не мисля, че работят много добре“, добави Ванс.

„Мисля, че президентът Тръмп е уверен, че може да постигне сделка. Мисля, че ще го направи. Единственият въпрос е колко време ще отнеме“, заключи Ванс.


Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 Бели руснаци

    10 4 Отговор
    и монголоидни руснаци !

    05:26 17.10.2025

  • 2 Оценител

    16 8 Отговор
    Ванс е типичен, американски лузър.
    Путлер и шайката му бандити в Кремъл най-много се притесняват от факта, че Украйна с всеки изминал ден доказва на света, че Русия не е военна, супер сила, а това е класически позор.
    3 години и половина мъки в Донбас и 1 милион убити и осакатени рашисти за парче изпепелена земя. Всеки ден по близо 1 милиард долара потрошени за войната. Икономика в предстоящ колапс, опашки по бензиностанции и купони за гориво.
    Така става с президент бивш посредствен агент на КГБ.

    05:34 17.10.2025

  • 3 не очаквахте

    4 17 Отговор
    да запалите такава война...... горете в ада уруди неземни

    Коментиран от #4, #5

    05:35 17.10.2025

  • 4 Уpoдите са в Кремъл и при

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "не очаквахте":

    вас русофилите мaлoyмни, които подкрепяте фашисткия агресор.

    05:38 17.10.2025

  • 5 Факт

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "не очаквахте":

    Бункерният, къс педофил закопа Русия с тази война. Почерни стотици хиляди руски семейства за чужда територия.

    05:43 17.10.2025

  • 6 Госあ

    6 11 Отговор
    Мир ще има, когато западните грабители осъзнаят поражението си и това, че Русия и Украйна далеч не са равностойни или равноправни. Просто е. По западните правила, тези на джунглата, по силния печели. Когато се преформатират , може да има други дискусии. Днес е безпредметно

    Коментиран от #7

    05:45 17.10.2025

  • 7 Във Виетнам кой спечели?

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Същото ще се случи и с фашистка Русия в Украйна. Историята учи!

    05:48 17.10.2025

  • 8 Абсурдистан

    2 5 Отговор
    Не сте очаквали, защото не сте на ясно. А не сте на ясно, защото сте тъпи!

    06:02 17.10.2025

  • 9 Таткото на Ерик

    2 3 Отговор
    Путин май,отново ме разиграва !?

    06:02 17.10.2025

  • 10 Руските бгмедии

    5 0 Отговор
    защо мълчат за протеста в Питер ?

    06:04 17.10.2025

  • 11 Уса

    0 0 Отговор
    Естествено,че са много различни.Украинците са руските цигани

    06:19 17.10.2025