Тръмп: Казах на Зеленски, че е време за край на убийствата и за сделка. Да спират огъня там, където са!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че по време на среща с Володимир Зеленски в Белия дом го е призовал да постигне споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна.
„Срещата ми с украинския президент Володимир Зеленски беше много интересна и сърдечна, но му казах, както казах на Путин, че е време да се спре с убийствата и да се сключи сделка“, написа Тръмп в Truth Social.
Тръмп е казал на Зеленски, че поне засега не възнамерява да доставя крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.
Според тях американският лидер е дал ясно да се разбере, че неговият приоритет сега е дипломацията и че доставките на ракети биха могли да я подкопаят.
В началото на срещата Тръмп заяви, че самият Вашингтон се нуждае от ракети „Томахоук“ и някои други оръжия, доставяни на Киев.
САЩ биха предпочели ситуация, в която Украйна изобщо да не се нуждае от „Томахоук“, подчерта Тръмп и заяви, че администрацията му „има ангажимент да поддържа запаси“ от оръжия в американски складове. „Никога не знаеш какво може да се случи във война или мир, нали?“, каза президентът на САЩ.
„Ще говорим за „Томахоук“ и бихме предпочели те да не се нуждаят от тях. Честно казано, бихме предпочели този конфликт да приключи, защото ние сме в това, за да сложим край на конфликта“, заяви домакинът в Белия дом.
Той каза, че е призовал Зеленски и руския лидер Владимир Путин да спрат войските си на сегашната линия на контакт, съобщи пресцентърът на Белия дом.
След пристигането си във Флорида в петък Тръмп заяви пред репортери, че е призовал страните в украинския конфликт да прекратят огъня и да „следват фронтовите линии, където и да са те, или нещата ще станат твърде сложни“. „Спрете веднага на фронтовата линия“, цитира пресцентърът на Белия дом думите на Тръмп.
Той не потвърди, че все още вярва, че Украйна може да се върне в предишните си граници.
Репортери напомниха на американския лидер, че преди няколко седмици в Ню Йорк той е допуснал възможността Украйна да се върне в предишните си граници. „Никога не се знае. Знаете ли, войната е много интересна. Никога не се знае“, каза Тръмп.
В отговор на въпрос на репортери, президентът на САЩ призна, че Русия се опитва да спечели време в процеса на разрешаване на украинската криза.
Тръмп беше попитан дали смята, че руският президент Владимир Путин „се опитва да спечели време“. „Да, вярвам. Може би той ще спечели известно време, няма нищо страшно“, каза Тръмп, изразявайки увереност, че руският лидер „иска да сключи сделка“.
Тръмп нарече Унгария "безопасно място" за среща с руския лидер Владимир Путин.
„Харесваме Виктор Орбан. Той го харесва, аз го харесвам. Това е безопасна страна, те вършат много добра работа“, каза Тръмп, когато беше помолен да обясни избора си на място за предстоящата среща с руския президент.
„Той е много добър лидер по отношение на управлението на страната. Той няма много от проблемите, които имат другите страни. Затова решихме да изберем Виктор Орбан и мисля, че той ще ни посрещне много добре“, подчерта американският президент.
„Много е трудно за тях да се снабдяват с петрол. Разбирам това. Унгария е в много интересна позиция, защото не може да има пристанища; те са без излаз на море. Те са в затруднено положение, защото имат един тръбопровод, който е в експлоатация от много години“, подчерта Тръмп и отбеляза, че е обсъждал този въпрос с Орбан. „Говорих с един прекрасен лидер на Унгария“, каза Тръмп. Руско-американската среща на върха в Будапеща може да бъде двойна среща, заяви американският лидер, обяснявайки, че е възможен контакт със Зеленски. Той добави, че „Зеленски ще се свърже“, но не уточни кой с кого ще се свързва.
„Индия вече няма да купува руски петрол“, смята американският лидер.
„Индия обаче няма да купува петрол от Русия. Те вече са ги намалили и горе-долу са спрели. Те се отдалечават. Те купиха от Русия 38% от вноса на петрол в Индия и вече няма да го правят“, заяви Тръмп.
Американският президент заяви, че плановете за срещата му със Си Дзинпин в кулоарите на срещата на върха на АТИС в Южна Корея през следващите няколко седмици остават в сила.
Тръмп изрази интерес към проекта за изграждане на тунел под Беринговия проток, който ще свързва Русия и САЩ с железопътен транспорт.
След срещата с американския лидер, президентът на Украйна Зеленски разговаря с журналисти.
„Разбира се, обсъдихме и ракети с голям обсег и не искам да правя никакви изявления по този въпрос. Решихме да не говорим за това, защото Съединените щати не искат ескалация“, каза той.
Той е обсъдил с Тръмп и гаранциите за сигурност за Украйна. Зеленски обаче не уточни дали страните са успели да постигнат споразумение.
Зеленски посочи въпроса за украинската територия като тема на предстоящите мирни преговори с Русия, описвайки го като сложен.
„Тръмп е прав. Трябва да спрем там, където сме. И след това да преговаряме“, каза Зеленски след срещата с Тръмп в Белия дом.
„Въпросът за територията е чувствителен и изключително сложен. Най-сложните въпроси във всякакви преговори, във всеки формат, ще бъдат за териториите. За съжаление, те са за украинските територии“, каза Зеленски след разговора си с президента на САЩ.
Имаме доверие на Съединените щати, смятаме, че президентът Доналд Тръмп иска да сложи край на войната, заяви Зеленски на пресконференция след слещата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Зеленски окачестви срещата си с Тръмп като продуктивна.
Украинският лидер отказа да направи каквото и да било изявление по отношение на потенциална доставка на ракети "Томахок" от САЩ за Украйна, предаде Франс прес.
"Разговаряхме също за ракети с голям обсег и няма да правя изявления по този въпрос. Решихме да не говорим за това, защото Съединените щати не искат ескалация", поясни Зеленски.
Когато му бе зададен въпрос дали храни някакъв оптимизъм за получаването на ракети "Томахок", Зеленски отвърна, че гледа на нещата реалистично. Украинският лидер изрази мнението си, че Русия се страхува от ракетите "Томахок", защото знае какво може да бъде постигнато с тях, в комбинация с останалите оръжейни системи на Украйна.
Президентът на Украйна каза, че с Тръмп са обсъдили въпроси, свързани със системите за противовъздушна отбрана.
Зеленски каза, че не е обсъждал с Тръмп украинските удари по руски енергийни обекти.
Украинският президент каза още, че е готов за двустранни или тристранни срещи, за всякакви формати, които могат да допринесат за по-скорошното постигане на мир. Зеленски заяви, че е разговарял с Тръмп за гаранции за сигурност за Украйна.
Зеленски каза също, че след срещата с Тръмп е разговарял със стратегически партньори на Украйна.
Германският канцлер Фридрих Мерц, няколко други европейски лидери и генералният секретар на НАТО Марк Рюте проведоха телефонен разговор с Володимир Зеленски, по време на който той ги информира за срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Това беше обявено пред репортери от говорителя на германския кабинет Щефан Корнелиус.
„Германският канцлер Фридрих Мерц, заедно с други европейски държавни и правителствени ръководители, както и генералния секретар на НАТО и ръководителите на институциите на ЕС, проведоха телефонен разговор тази вечер с Володимир Зеленски“, отбеляза Корнелиус. Той добави, че Зеленски е информирал европейските си партньори „за конструктивната си среща с президента на САЩ Доналд Тръмп“. „Германският канцлер Мерц и партньорите му приветстваха това тясно трансатлантическо сътрудничество и подчертаха неотложността на усилията за постигане на справедлив и траен мир за Украйна“, заяви говорителят на германското правителство.
Според Корнелиус европейските лидери „са обещали на Зеленски да разширят подкрепата си, за да насърчат Русия да се ангажира със сериозни преговори“. „Това включва засилване на натиска от санкциите съгласно 19-ия пакет от санкции на ЕС и използването на замразени руски държавни активи“, заяви говорителят на германския кабинет.
Мерц заяви, че след срещата на Зеленски с Тръмп европейските лидери „са координирали действията си и ще следят отблизо по-нататъшните стъпки“. „Сега Украйна се нуждае от мирен план“, написа германският канцлер на страницата си във Facebook.
На 17 октомври Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, обсъждайки доставките на оръжие за Украйна и предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер в Будапеща.
13 ганю
а не да продължава войната
мощни оръжия има ала резултата ще е плачевен
после няма да има кой да се радва на победата
която реално ще е загуба за всички
със съсипана природа и умиращи хора от радиация.
Правилен и разумен избор
04:03 18.10.2025
15 ганю
До коментар #12 от "Тръмп е велик":Затова е Велика Америка
от Джордж Вашингтон,Теодор Рузвелт,Кенеди
и чак до Сър Тръмп.
Великите дела се правят от Велики хора
Душата на всички останали...
Велики думи написани от Железни мъже
А трябваше да го предложите за Нобелова награда за Мир
е не мафията да нагласи и това
04:09 18.10.2025
16 ганю
До коментар #14 от "Абе, копейки малоумни, преди":само една подводница охайо
може да унищожи континент като Европа
има ракети с еквивалент на всички оръжия
използвани през 2-рата световна
Сащ имат 18 такива значи 18 континента
могат да идат курбан.та кога се почва?
на коя планета ще се спасите тогава?
колко хора и кога тръгвате и за колко време ще се евакуирате
04:14 18.10.2025
27 Реалист
Ясно е, че Зеленски ще трябва да разчита предимно на ЕС и на народа си.
04:53 18.10.2025
